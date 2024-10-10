Несмотря на санкции, в Россию продолжают поступать станки из Германии, которые могут использовать для производства боеприпасов, - DW

В прошлом году Россия получила более 300 автоматизированных станков от немецких производителей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом издание DW пишет со ссылкой на расследование немецкой телекомпании SWR.

Издание отмечает, что без этих станков сейчас "практически немыслимо" производство автомобилей, самолетов, а также боеприпасов, отмечают журналисты.

По данным SWR, немецкую продукцию активно используют компании, снабжающие российскую армию двигателями и деталями для самолетов. Среди этих фирм - "Камаз", НИР, "Индустриальные решения". Как выяснили журналисты, в российском ВПК задействованы станки более 30 немецких производителей, в том числе компания Heller. Примерно в двух третях случаев оборудование из ФРГ поступает в РФ через посредников в Турции.

Немецкие компании заявили SWR, что придерживаются санкций против Москвы и не знают, как их станки оказались в России.

"Обход санкций - чрезвычайно прибыльное дело. Как правило, в третьей стране найдется человек, которому за это хорошо заплатят", - объясняет эксперт по санкциям Бенджамин Гильгеншток из Киевской школы экономики.

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Он считает, что немецкие компании действительно не всегда знают, куда отправляется их продукция, но они "однозначно могли бы это выяснить, если бы попытались". Эксперт призывает правительство ФРГ ужесточить для компаний обязательства по контролю цепочек поставок своей продукции.

Напомним, белорусский производитель минеральных удобрений "Гродно Азот" поставлял в Украину продукцию под видом туркменского производства через компанию, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах гражданами Турции.