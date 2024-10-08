Великобритания ввела санкции против войск РФ за применение химоружия в Украине

Во вторник, 8 октября, Великобритания ввела санкции против Войск радиологической, химической и биологической защиты России (РХБЗ РФ) и его руководителя Игоря Кириллова.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Британии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российские войска открыто признали, что использовали опасное химическое оружие на поле боя против Украины, в частности, хлорпикрин - впервые примененного в Первой мировой войне.

Великобритания не будет сидеть сложа руки, пока Путин и его мафиозное государство грубо нарушают международное право, включая Конвенцию о запрещении химического оружия. Я сделал своей личной миссией бросить вызов этой злонамеренной деятельности, и я не отступлюсь. Жестокая и бесчеловечная тактика России на поле боя отвратительна, и я использую весь арсенал полномочий, которые есть в моем распоряжении, для борьбы с преступной деятельностью России. Хочу подчеркнуть: Путину и тем, кто выполняет его волю, больше некуда спрятаться. Мы будем продолжать использовать санкции для противодействия попыткам Кремля сеять страх, раскол и беспорядок", - заявил глава МИД Дэвид Лемми.

Министр обороны Джон Гили подчеркнул, что Великобритания намерена наказывать за нарушение международного права и поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мы не позволим таким вопиющими нарушениями Конвенции о запрещении химического оружия и правил международного порядка остаться безнаказанными. Великобритания будет бороться с виновными в этих ужасных химических атаках в Украине. Наша поддержка Украины является железной и будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал он.

Также под санкции Британии попали две лаборатории Минобороны России за оказание поддержки в разработке и развертывании химического оружия для использования на передовой.

