Великобритания ввела санкции против войск РФ за применение химоружия в Украине

Во вторник, 8 октября, Великобритания ввела санкции против Войск радиологической, химической и биологической защиты России (РХБЗ РФ) и его руководителя Игоря Кириллова.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Британии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российские войска открыто признали, что использовали опасное химическое оружие на поле боя против Украины, в частности, хлорпикрин - впервые примененного в Первой мировой войне.

Великобритания не будет сидеть сложа руки, пока Путин и его мафиозное государство грубо нарушают международное право, включая Конвенцию о запрещении химического оружия. Я сделал своей личной миссией бросить вызов этой злонамеренной деятельности, и я не отступлюсь. Жестокая и бесчеловечная тактика России на поле боя отвратительна, и я использую весь арсенал полномочий, которые есть в моем распоряжении, для борьбы с преступной деятельностью России. Хочу подчеркнуть: Путину и тем, кто выполняет его волю, больше некуда спрятаться. Мы будем продолжать использовать санкции для противодействия попыткам Кремля сеять страх, раскол и беспорядок", - заявил глава МИД Дэвид Лемми.

Читайте также: В сентябре враг совершил 250 атак с применением боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами, - Генштаб

Министр обороны Джон Гили подчеркнул, что Великобритания намерена наказывать за нарушение международного права и поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мы не позволим таким вопиющими нарушениями Конвенции о запрещении химического оружия и правил международного порядка остаться безнаказанными. Великобритания будет бороться с виновными в этих ужасных химических атаках в Украине. Наша поддержка Украины является железной и будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал он.

Также под санкции Британии попали две лаборатории Минобороны России за оказание поддержки в разработке и развертывании химического оружия для использования на передовой.

Также читайте: В августе зафиксировано более 440 случаев применения оккупантами боеприпасов с опасными химвеществами, - Силы поддержки

Потужно...
Санкції проти хімівійськ це мем якись.
Після застосуванню ядерки вони введуть санкції проти орківських ракет і заборонять їм без приліт до Британії....
треба вже збірку анекдотів випускати під назвою "Західні санкції"
Потужно...
я якось читав одну книжку про Другу Світову війну, де розказувалося про те як діяла Британська розвідка і там була одна цікава історія - німці розкрили британську шпигунську мережу і давно заарештували всіх її учасників. Але Британі продовжувала надсилати нових шпигунів знову і знову майже не до кінця війни ігноруючі повідомлення про те що мережу давно вскрили! По ітогу Британія відправила прямо в полон щось майже 2 тисячі шпигунів, чи щось таке
Краще почитай як вони потужно допомогли своєму союзнику Польщі в вересні 39 року. Висадили тільки один корпус в Франції аж у жовтні.
ну писати тут про всю "потужну допомогу" чистого міста не вистачить
Польща то таке. Самі винуваті. Краще почитати як вони прокинули Чехів на Мюнхенській конференції, коли союзнички примусили делегацію Чехословаччини на рівному місці без бою здати все шо можна.
Так фактично вони і почали другу світову легалізувавши Мюнхенську конференцію відібравши кусок Чехії
Я би поставив відмітку про початок другої світової коли Німеччина вийшла з договору про обмеження військ і флоту. Якось дивно, шо всі це проігнорували. Бо нафіга бідній розваляній країні будувати величезну новітнб армію, як не для того, шоб воювати?
Ну чого дивно всі потирали руки коли німці будували військову машину і рахували скільки зароблять на цьому. Обладнання для заводів продавала вся Європа а американські банки кредитували, тільки завдяки цим кредитам і накопичили такий арсенал.
Все ж таки Великобританія і Франція у вересні 39-го перетворили напад Німеччини на Польщу у 2-у світову війну, а не "висловили занепокоєння і рішучий протест", як до цього у випадку австрійського аншлюсу та анексії Чехословаччини. Не зроби вони цього тоді, то невідомо якою б була історія 20-го століття і чи не проходила б вона в умовах повного тріумфу Гітлера, який би поступово отримав би панування над світом..
А вони нічого і не зробили трохи потягались і на тому завершилось, вже думали як дальше з німцями торгувати, Гітлер сам фактично напав через Бельгію.
Санкції проти хімівійськ це мем якись.
Після застосуванню ядерки вони введуть санкції проти орківських ракет і заборонять їм без приліт до Британії....
Сіль на хвіст...
Хімічна зброя навіть в другу світову війну не застосовувалась ,але для рашиських варварів це показник ,ці чорти свідомо воюють з мирним населенням ,знищують міста і села ,знищують інфраструктуру ,знищують енергетику добре британці помітили ,а в нас чомусь мовчать ,замість того що б щоденно доносити до світової спільноти про злочини рашиської орди.
В другу світову не застововувалась тому що сам Гітлер воював в першу світову і розумів що таке хімзброя, та вона також була в його супротивників і вони могли дати відповідь.

Якби Україна мала хімзброю і застосовувала у відповідь орки б цього не робили.
Хімзброя це не "ядерка": Україна має промисловий і науковий потенціал, щоб створити її дуже швидко -- було б лише бажання та політична воля. До речі, дрони далекої дії, які є в Україні, із зрозумілих причин не можуть нести надто великий бойовий заряд (на відміну від російських балістичних і крилатих ракет), щоб завдати противнику реально значної шкоди; але ситуація докорінно зміниться, якщо цей БПЛА почне розпилювати якусь високотоксичну речовину, наприклад, над військовим містечком, де базується російська стратегічна авіація... (літаки залишаться, але злітати на них буде вже нікому).
Питання в іншому яка буде реакція заходу на це і не прикриють чи нам допомогу, по друге у орків є протигази, принаймі часто бачив на відео з розбитих машин на початку а в нас якщо буде як з формою то все сумно і ляже знову на плечі волонтерів
Німці застосовували хім зброю для викурювання залишків радянськіх військ, які засіли в каменоломнях біля Аджимушкаю в Криму. Окрім того масово використовували отруйні речовини для остаточного вирішення питання відсутності води в крані (сорі за чорний жарт).
Так шо застосовувалося і аж бігом.
треба вже збірку анекдотів випускати під назвою "Західні санкції"
Слава Великій Британії!! Ще треба заборонити вживати росіянам горілку!!!
Може замість того, щоб 3 роки вводити якісь перманентні санкції гомеопатичними дозами, варто вже нарешті визнати цю країну - міжнародного терориста екзистенціальною загрозою для світоустрою та всіх ін. держав світу та ввести проти неї такі абсолютні і всеосяжні санкції, які протягом пів року спочатку зруйнують всю москальську економіку, а слідом -- і їхню державність? Наприклад, за твердженнями інформаційних джерел в самій москві, росія щовесни ввозить із Заходу практично 100% посівного матеріалу для свого сільського господарства - не важко передбачити до чого призведе повне ембарго за цією позицією. А ще відповідні емісійні центри США, ЄС, Японії можуть повністю заблокувати всі безготівкові трансакції своїх валют з території рф (від будь-якого оператора ринку та на будь-які цілі), що помножить на нуль практично всі наявні в московії валютні резерви (з усіма хаотичними наслідками, що послідують за цим). І багато чого можна ще придумати...
Пиз......а ипотечникам і класним пацанам дяди Жени !!! Більше ніяких фунтів і забороніть їм
нарешті грати на лондонській біржі.
