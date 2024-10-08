В сентябре враг совершил 250 атак с применением боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами, - Генштаб

С начала полномасштабного вторжения зафиксировано 4228 применений врагом боеприпасов с опасными химическими веществами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе коммуникаций Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины

"Рядом с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования во время ведения войны. Также есть значительная доля боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа", - говорится в сообщении.

За сентябрь 2024 года подразделениями радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины зафиксировано 250 таких случаев.

С началом широкомасштабного вторжения России против Украины подразделениями радиационной, химической, биологической разведки осуществлялась непосредственная фиксация случаев применения опасных химических веществ на поле боя.

С февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер. 24 сентября текущего года зафиксировано 4228 применений врагом боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

"Этим РФ грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские военные сообщали, что на Харьковщине россияне используют против Сил обороны различные типы химического оружия. В частности, аммиак, хлор и фосфорные бомбы.