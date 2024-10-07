На Харьковском направлении россияне применяют разные типы химического оружия, - заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Маляревич

Российские оккупанты на Харьковщине применяют против украинских защитников аммиак, и хлор, и фосфорные бомбы.

об этом в эфире "Киев24" сообщил заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич.

Он отметил, что россияне применяют на фронте различное химическое оружие против ВСУ.

"С советских времен у россиян осталось очень много интересных вещей в арсенале, и они их применяют периодически. У нас это был и аммиак, и хлор, и фосфорные бомбы бросали", - сказал он.

Напомним, ранее в ОТГ "Харьков" сообщили, что войска РФ начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при контакте вызывает химические ожоги.

А в августе российская армия более 440 раз применяла против Сил обороны специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами.

