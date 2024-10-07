РУС
Новости
На Харьковском направлении россияне применяют разные типы химического оружия, - заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Маляревич

Росіяни використовують хімічну зброю на Харківщині

Российские оккупанты на Харьковщине применяют против украинских защитников аммиак, и хлор, и фосфорные бомбы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Киев24" сообщил заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич.

Он отметил, что россияне применяют на фронте различное химическое оружие против ВСУ.

"С советских времен у россиян осталось очень много интересных вещей в арсенале, и они их применяют периодически. У нас это был и аммиак, и хлор, и фосфорные бомбы бросали", - сказал он.

Напомним, ранее в ОТГ "Харьков" сообщили, что войска РФ начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при контакте вызывает химические ожоги.

А в августе российская армия более 440 раз применяла против Сил обороны специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ активно применяют химические вещества для атак на Юге, - ОСГВ "Таврия"

химическое оружие (383) 92 отдельная штурмовая бригада (260)
А мы почему не применяем? У нас нет химиков?
07.10.2024 10:18 Ответить
андрєй барісич ніразрешаіт
07.10.2024 10:30 Ответить
***** бачить обмеження якими сша та єс обставили Україну
та використовує час непорозуміння всіма видами зброї, навіть забороненими
а чом би й ні...
нізащо, ніколи, ніякого покарання він не отримав,
санкції ***** пох...й
вата його підтримує
то винувате лиш *****, чи весь "цивілізований" світ???
це ********, ніщо інше, як примушення до перемовин та здачі терирорій
07.10.2024 10:20 Ответить
зроблять нас такими злими що самі без рашки підемо на ЕС
07.10.2024 10:46 Ответить
 
 