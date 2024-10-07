На Харьковском направлении россияне применяют разные типы химического оружия, - заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Маляревич
Российские оккупанты на Харьковщине применяют против украинских защитников аммиак, и хлор, и фосфорные бомбы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Киев24" сообщил заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич.
Он отметил, что россияне применяют на фронте различное химическое оружие против ВСУ.
"С советских времен у россиян осталось очень много интересных вещей в арсенале, и они их применяют периодически. У нас это был и аммиак, и хлор, и фосфорные бомбы бросали", - сказал он.
Напомним, ранее в ОТГ "Харьков" сообщили, что войска РФ начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при контакте вызывает химические ожоги.
А в августе российская армия более 440 раз применяла против Сил обороны специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
та використовує час непорозуміння всіма видами зброї, навіть забороненими
а чом би й ні...
нізащо, ніколи, ніякого покарання він не отримав,
санкції ***** пох...й
вата його підтримує
то винувате лиш *****, чи весь "цивілізований" світ???
це ********, ніщо інше, як примушення до перемовин та здачі терирорій