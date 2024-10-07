УКР
На Харківському напрямку росіяни застосовують різні типи хімічної зброї, - заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Маляревич

Росіяни використовують хімічну зброю на Харківщині

Російські окупанти на Харківщині застосовують проти українських захисників аміак, і хлор, і фосфорні бомби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Київ24" повідомив заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич.

Він зазначив, що росіяни застосовують на фронті різну хімічну зброю проти ЗСУ. 

"З радянських часів у росіян залишилось дуже багато цікавих речей в арсеналі, і вони їх застосовують періодично. У нас це був і аміак, і хлор, і фосфорні бомби кидали", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в ОТУ "Харків" повідомили, що війська РФ почали обробляти свої дрони невідомою речовиною, яка під час контакту викликає хімічні опіки.

А у серпні російська армія понад 440 разів застосовувала проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ активно застосовують хімічні речовини для атак на Півдні, - ОСУВ "Таврія"

Автор: 

хімічна зброя (361) 92 окрема штурмова бригада (260)
А мы почему не применяем? У нас нет химиков?
07.10.2024 10:18 Відповісти
андрєй барісич ніразрешаіт
07.10.2024 10:30 Відповісти
***** бачить обмеження якими сша та єс обставили Україну
та використовує час непорозуміння всіма видами зброї, навіть забороненими
а чом би й ні...
нізащо, ніколи, ніякого покарання він не отримав,
санкції ***** пох...й
вата його підтримує
то винувате лиш *****, чи весь "цивілізований" світ???
це ********, ніщо інше, як примушення до перемовин та здачі терирорій
07.10.2024 10:20 Відповісти
зроблять нас такими злими що самі без рашки підемо на ЕС
07.10.2024 10:46 Відповісти
 
 