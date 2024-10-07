На Харківському напрямку росіяни застосовують різні типи хімічної зброї, - заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Маляревич
Російські окупанти на Харківщині застосовують проти українських захисників аміак, і хлор, і фосфорні бомби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Київ24" повідомив заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич.
Він зазначив, що росіяни застосовують на фронті різну хімічну зброю проти ЗСУ.
"З радянських часів у росіян залишилось дуже багато цікавих речей в арсеналі, і вони їх застосовують періодично. У нас це був і аміак, і хлор, і фосфорні бомби кидали", - сказав він.
Нагадаємо, раніше в ОТУ "Харків" повідомили, що війська РФ почали обробляти свої дрони невідомою речовиною, яка під час контакту викликає хімічні опіки.
А у серпні російська армія понад 440 разів застосовувала проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.
та використовує час непорозуміння всіма видами зброї, навіть забороненими
а чом би й ні...
нізащо, ніколи, ніякого покарання він не отримав,
санкції ***** пох...й
вата його підтримує
то винувате лиш *****, чи весь "цивілізований" світ???
це ********, ніщо інше, як примушення до перемовин та здачі терирорій