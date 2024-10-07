На Харківському напрямку росіяни застосовують різні типи хімічної зброї, - заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Маляревич

Російські окупанти на Харківщині застосовують проти українських захисників аміак, і хлор, і фосфорні бомби.

про це в ефірі "Київ24" повідомив заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич.

Він зазначив, що росіяни застосовують на фронті різну хімічну зброю проти ЗСУ.

"З радянських часів у росіян залишилось дуже багато цікавих речей в арсеналі, і вони їх застосовують періодично. У нас це був і аміак, і хлор, і фосфорні бомби кидали", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в ОТУ "Харків" повідомили, що війська РФ почали обробляти свої дрони невідомою речовиною, яка під час контакту викликає хімічні опіки.

А у серпні російська армія понад 440 разів застосовувала проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.

