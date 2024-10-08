У вересні ворог здійснив 250 атак із застосуванням боєприпасів, які споряджені небезпечними хімічними речовинами, - Генштаб

З початку повномасштабного вторгення зафіксовано 4228 застосувань ворогом боєприпасів із небезпечними хімічними речовинами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у відділі комунікацій Командування Сил підтримки Збройних Сил України

"Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання під час ведення війни. Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу", - йдеться в повідомленні.

За вересень 2024 року підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних Сил України зафіксовано 250 таких випадків.

З початком широкомасштабного вторгнення Росії проти України підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки здійснювалась безпосередня фіксація випадків застосування небезпечних хімічних речовин на полі бою.

З лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру. 24 вересня поточного року зафіксовано 4228 застосувань ворогом боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

"Цим РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські військові повідомляли, що на Харківщині росіяни використовують проти Сил оборони різні типи хімічної зброї. Зокрема, аміак, хлор та фосфорні бомби.