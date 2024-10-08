Велика Британія запровадила санкції проти військ РФ за застосування хімзброї в Україні

У вівторок, 8 жовтня, Велика Британія ввела санкції проти Військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту Росії (РХБЗ РФ) та його очільника Ігоря Кирилова.

Про це повідомила пресслужба уряду Британії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російські війська відкрито визнали, що використовували небезпечну хімічну зброю на полі бою проти України, зокрема, хлорпікрин – вперше застосованого в Першій світовій війні.

Велика Британія не буде сидіти склавши руки, поки Путін і його мафіозна держава грубо порушують міжнародне право, включаючи Конвенцію про заборону хімічної зброї. Я зробив своєю особистою місією кинути виклик цій зловмисній діяльності, і я не відступлюся. Жорстока і нелюдська тактика Росії на полі бою огидна, і я використаю весь арсенал повноважень, які є в моєму розпорядженні, для боротьби зі злочинною діяльністю Росії. Хочу наголосити: Путіну і тим, хто виконує його волю, більше нікуди сховатися. Ми продовжуватимемо використовувати санкції для протидії спробам Кремля сіяти страх, розкол і безлад", - заявив глава МЗС Девід Леммі.

Міністр оборони Джон Гілі наголосив, що Велика Британія має намір карати за порушення міжнародного права і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Ми не дозволимо такими кричущими порушеннями Конвенції про заборону хімічної зброї та правил міжнародного порядку залишитися безкарними. Велика Британія боротиметься з винними в цих жахливих хімічних атаках в Україні. Наша підтримка України є залізною і триватиме стільки, скільки буде потрібно", - сказав він.

Також під санкції Британі потрапили дві лабораторії Міноборони Росії за надання підтримки в розробці та розгортанні хімічної зброї для використання на передовій.

