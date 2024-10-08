УКР
Велика Британія запровадила санкції проти військ РФ за застосування хімзброї в Україні

Британія ввела санкції проти військ РФ за використання хімзброї в Україні

У вівторок, 8 жовтня, Велика Британія ввела санкції проти Військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту Росії (РХБЗ РФ) та його очільника Ігоря Кирилова. 

Про це повідомила пресслужба уряду Британії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російські війська відкрито визнали, що використовували небезпечну хімічну зброю на полі бою проти України, зокрема, хлорпікрин – вперше застосованого в Першій світовій війні. 

Велика Британія не буде сидіти склавши руки, поки Путін і його мафіозна держава грубо порушують міжнародне право, включаючи Конвенцію про заборону хімічної зброї. Я зробив своєю особистою місією кинути виклик цій зловмисній діяльності, і я не відступлюся. Жорстока і нелюдська тактика Росії на полі бою огидна, і я використаю весь арсенал повноважень, які є в моєму розпорядженні, для боротьби зі злочинною діяльністю Росії. Хочу наголосити: Путіну і тим, хто виконує його волю, більше нікуди сховатися. Ми продовжуватимемо використовувати санкції для протидії спробам Кремля сіяти страх, розкол і безлад", - заявив глава МЗС Девід Леммі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У вересні ворог здійснив 250 атак із застосуванням боєприпасів, які споряджені небезпечними хімічними речовинами, - Генштаб

Міністр оборони Джон Гілі наголосив, що Велика Британія має намір карати за порушення міжнародного права і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Ми не дозволимо такими кричущими порушеннями Конвенції про заборону хімічної зброї та правил міжнародного порядку залишитися безкарними. Велика Британія боротиметься з винними в цих жахливих хімічних атаках в Україні. Наша підтримка України є залізною і триватиме стільки, скільки буде потрібно", - сказав він.

Також під санкції Британі потрапили дві лабораторії Міноборони Росії за надання підтримки в розробці та розгортанні хімічної зброї для використання на передовій.

Читайте також: На Харківському напрямку росіяни застосовують різні типи хімічної зброї, - заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Маляревич

Велика Британія (5746) санкції (12589) хімічна зброя (361) Леммі Девід (70)
+4
Потужно...
08.10.2024 15:00 Відповісти
+4
Санкції проти хімівійськ це мем якись.
Після застосуванню ядерки вони введуть санкції проти орківських ракет і заборонять їм без приліт до Британії....
08.10.2024 15:05 Відповісти
+2
треба вже збірку анекдотів випускати під назвою "Західні санкції"
08.10.2024 15:15 Відповісти
Потужно...
08.10.2024 15:00 Відповісти
я якось читав одну книжку про Другу Світову війну, де розказувалося про те як діяла Британська розвідка і там була одна цікава історія - німці розкрили британську шпигунську мережу і давно заарештували всіх її учасників. Але Британі продовжувала надсилати нових шпигунів знову і знову майже не до кінця війни ігноруючі повідомлення про те що мережу давно вскрили! По ітогу Британія відправила прямо в полон щось майже 2 тисячі шпигунів, чи щось таке
08.10.2024 15:07 Відповісти
Краще почитай як вони потужно допомогли своєму союзнику Польщі в вересні 39 року. Висадили тільки один корпус в Франції аж у жовтні.
08.10.2024 15:12 Відповісти
ну писати тут про всю "потужну допомогу" чистого міста не вистачить
08.10.2024 15:13 Відповісти
Польща то таке. Самі винуваті. Краще почитати як вони прокинули Чехів на Мюнхенській конференції, коли союзнички примусили делегацію Чехословаччини на рівному місці без бою здати все шо можна.
08.10.2024 15:40 Відповісти
Так фактично вони і почали другу світову легалізувавши Мюнхенську конференцію відібравши кусок Чехії
08.10.2024 15:59 Відповісти
Я би поставив відмітку про початок другої світової коли Німеччина вийшла з договору про обмеження військ і флоту. Якось дивно, шо всі це проігнорували. Бо нафіга бідній розваляній країні будувати величезну новітнб армію, як не для того, шоб воювати?
08.10.2024 16:03 Відповісти
Ну чого дивно всі потирали руки коли німці будували військову машину і рахували скільки зароблять на цьому. Обладнання для заводів продавала вся Європа а американські банки кредитували, тільки завдяки цим кредитам і накопичили такий арсенал.
08.10.2024 16:55 Відповісти
Все ж таки Великобританія і Франція у вересні 39-го перетворили напад Німеччини на Польщу у 2-у світову війну, а не "висловили занепокоєння і рішучий протест", як до цього у випадку австрійського аншлюсу та анексії Чехословаччини. Не зроби вони цього тоді, то невідомо якою б була історія 20-го століття і чи не проходила б вона в умовах повного тріумфу Гітлера, який би поступово отримав би панування над світом..
08.10.2024 16:18 Відповісти
А вони нічого і не зробили трохи потягались і на тому завершилось, вже думали як дальше з німцями торгувати, Гітлер сам фактично напав через Бельгію.
08.10.2024 16:53 Відповісти
08.10.2024 15:05 Відповісти
Санкції проти хімівійськ це мем якись.
Після застосуванню ядерки вони введуть санкції проти орківських ракет і заборонять їм без приліт до Британії....
08.10.2024 15:05 Відповісти
Сіль на хвіст...
08.10.2024 15:06 Відповісти
Хімічна зброя навіть в другу світову війну не застосовувалась ,але для рашиських варварів це показник ,ці чорти свідомо воюють з мирним населенням ,знищують міста і села ,знищують інфраструктуру ,знищують енергетику добре британці помітили ,а в нас чомусь мовчать ,замість того що б щоденно доносити до світової спільноти про злочини рашиської орди.
08.10.2024 15:11 Відповісти
В другу світову не застововувалась тому що сам Гітлер воював в першу світову і розумів що таке хімзброя, та вона також була в його супротивників і вони могли дати відповідь.

Якби Україна мала хімзброю і застосовувала у відповідь орки б цього не робили.
08.10.2024 15:14 Відповісти
Хімзброя це не "ядерка": Україна має промисловий і науковий потенціал, щоб створити її дуже швидко -- було б лише бажання та політична воля. До речі, дрони далекої дії, які є в Україні, із зрозумілих причин не можуть нести надто великий бойовий заряд (на відміну від російських балістичних і крилатих ракет), щоб завдати противнику реально значної шкоди; але ситуація докорінно зміниться, якщо цей БПЛА почне розпилювати якусь високотоксичну речовину, наприклад, над військовим містечком, де базується російська стратегічна авіація... (літаки залишаться, але злітати на них буде вже нікому).
08.10.2024 16:11 Відповісти
Питання в іншому яка буде реакція заходу на це і не прикриють чи нам допомогу, по друге у орків є протигази, принаймі часто бачив на відео з розбитих машин на початку а в нас якщо буде як з формою то все сумно і ляже знову на плечі волонтерів
08.10.2024 16:58 Відповісти
Німці застосовували хім зброю для викурювання залишків радянськіх військ, які засіли в каменоломнях біля Аджимушкаю в Криму. Окрім того масово використовували отруйні речовини для остаточного вирішення питання відсутності води в крані (сорі за чорний жарт).
Так шо застосовувалося і аж бігом.
08.10.2024 15:37 Відповісти
треба вже збірку анекдотів випускати під назвою "Західні санкції"
08.10.2024 15:15 Відповісти
Слава Великій Британії!! Ще треба заборонити вживати росіянам горілку!!!
08.10.2024 15:49 Відповісти
Може замість того, щоб 3 роки вводити якісь перманентні санкції гомеопатичними дозами, варто вже нарешті визнати цю країну - міжнародного терориста екзистенціальною загрозою для світоустрою та всіх ін. держав світу та ввести проти неї такі абсолютні і всеосяжні санкції, які протягом пів року спочатку зруйнують всю москальську економіку, а слідом -- і їхню державність? Наприклад, за твердженнями інформаційних джерел в самій москві, росія щовесни ввозить із Заходу практично 100% посівного матеріалу для свого сільського господарства - не важко передбачити до чого призведе повне ембарго за цією позицією. А ще відповідні емісійні центри США, ЄС, Японії можуть повністю заблокувати всі безготівкові трансакції своїх валют з території рф (від будь-якого оператора ринку та на будь-які цілі), що помножить на нуль практично всі наявні в московії валютні резерви (з усіма хаотичними наслідками, що послідують за цим). І багато чого можна ще придумати...
08.10.2024 16:01 Відповісти
Пиз......а ипотечникам і класним пацанам дяди Жени !!! Більше ніяких фунтів і забороніть їм
нарешті грати на лондонській біржі.
08.10.2024 17:26 Відповісти
 
 