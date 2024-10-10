Попри санкції в Росію продовжують надходити верстати з Німеччини, які можуть використовувати для виробництва боєприпасів, - DW

Минулого року Росія отримала понад 300 автоматизованих верстатів від німецьких виробників

Як інформує Цензор.НЕТ, про це видання DW пише із посиланням на розслідування німецької телекомпанії SWR.

Видання зазначає, що без цих верстатів зараз "практично немислиме" виробництво автомобілів, літаків, а також боєприпасів, зазначають журналісти.

За даними SWR, німецьку продукцію активно використовують компанії, що постачають російську армію двигунами і деталями для літаків. Серед цих фірм - "Камаз", НІР, "Індустріальні рішення". Як з'ясували журналісти, у російському ВПК задіяні верстати понад 30 німецьких виробників, зокрема компанія Heller. Приблизно у двох третинах випадків обладнання з ФРН надходить до РФ через посередників у Туреччині.

Німецькі компанії заявили SWR, що дотримуються санкцій проти Москви та не знають, як їхні верстати опинилися в Росії.

"Обхід санкцій - надзвичайно прибуткова справа. Як правило, у третій країні знайдеться людина, якій за це добре заплатять", - пояснює експерт із санкцій Бенджамін Гільгеншток із Київської школи економіки.

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Він вважає, що німецькі компанії дійсно не завжди знають, куди відправляється їхня продукція, але вони "однозначно могли б це з'ясувати, якби спробували". Експерт закликає уряд ФРН посилити для компаній зобов'язання з контролю ланцюжків поставок своєї продукції.

Нагадаємо, білоруський виробник мінеральних добрив "Гродно Азот" постачав в Україну продукцію під виглядом туркменського виробництва через компанію, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах громадянами Туреччини.