Зеленский прибыл в Ватикан: Провел встречу с Папой Римским. ВИДЕО

В пятницу, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским Франциском.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что это их вторая встреча с глазу на глаз за последние четыре месяца.

Папа Римский и украинский лидер, которые встречались на полях саммита "Большой семерки" (G7) на юге Италии летом этого года, провели частные переговоры в Апостольском дворце Ватикана.

Они также встречались в Ватикане в декабре 2023 года.

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Ранее в Ватикане сообщили, что Папа Римский Франциск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября.