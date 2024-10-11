Зеленский прибыл в Ватикан: Провел встречу с Папой Римским. ВИДЕО
В пятницу, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским Франциском.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что это их вторая встреча с глазу на глаз за последние четыре месяца.
Папа Римский и украинский лидер, которые встречались на полях саммита "Большой семерки" (G7) на юге Италии летом этого года, провели частные переговоры в Апостольском дворце Ватикана.
Они также встречались в Ватикане в декабре 2023 года.
Ранее в Ватикане сообщили, что Папа Римский Франциск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября.
Топ комментарии
+22 Vlad Kravets
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+17 Orion #538564
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+13 Сергей121
показать весь комментарий11.10.2024 11:56 Ссылка
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Брехня для лохів.
Він просто у турне-відпустку поїхав - втомився від "праці".
Я хотів написати про двох нарколиг...
Немає куди вже їхати, а дуже хочеться погулять?
...Єдине,чого я не розумію, - чому нашого Віслюка досі не повели на таку прогулянку?
"Я понял, что он не побежит, что он останется здесь до самого конца. Тогда на меня это произвело огромное впечатление".
https://t.me/insiderUKR/84674
Дав би шанс Україні встояти.
во время Карибского кризиса, когда стороны были готовы начать войну, последним каналом связи остался Ватикан, именно через него и договорились в последний момент.
Та й повернулося сумне,
Бо всi пiд час того турне,
Дiзнались що воно дурне.
Вже люди мрiють про одне,
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне,
I вже назад не поверне.
політичний ексгібіціоніст.
Шоумен і кандидат у президенти України Володимир Зеленський має 15-кімнатну віллу на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі. Це містечко уподобали російські багатії - тут відпочивають Роман Абрамович, Олег Дерипаска та члени родини Бориса Єльцина. Згадки про віллу в https://declarations.com.ua/declaration/nacp_98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e декларації Зеленського немає.
Ділились досвідом...
Ми давно писали про колосальні провали особистої охорони, яка забезпечує безпеку Зеленського. Поглинаючи колосальні кошти вона дивує дикою непрофесійністю і відвертою зневагою до об'єкту. Зовсім не дивно буде, якщо хтось захоче це використати. Зверніть увагу на фото - особистий охоронець (!) відчиняє дверцята автомобіля і після виходу об'єкта спокійно стоїть обпершись на них. За цей час він НІЧОГО не контролює і об'єкт охорони можна ліквідувати мінімум двічі. Це елементарна помилка початківців-охоронців, які плутають обов'язки охоронці з обов'язками лакея.
Хроніка https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html