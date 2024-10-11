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Зеленский прибыл в Ватикан: Провел встречу с Папой Римским. ВИДЕО

В пятницу, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским Франциском.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что это их вторая встреча с глазу на глаз за последние четыре месяца.

Папа Римский и украинский лидер, которые встречались на полях саммита "Большой семерки" (G7) на юге Италии летом этого года, провели частные переговоры в Апостольском дворце Ватикана.

Они также встречались в Ватикане в декабре 2023 года.

Также читайте: "Церковь нельзя трогать": Папа Римский Франциск отреагировал на запрет УПЦ МП в Украине

Ранее в Ватикане сообщили, что Папа Римский Франциск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября.

Автор: 

Ватикан (214) визит (3103) Зеленский Владимир (20742) Папа Римский (454)


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Топ комментарии
+22
Мабуть тепер нового Папу скоро обиратимуть. Передвісник несамовитої вдачі прибув.
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11.10.2024 11:54
+17
Чекаємо чергової порції потужних пустопорожніх балачок.
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11.10.2024 12:00
+13
Наш бідоносець у Ватікані - переживаю за Ватикан! Хоча, за папу, отого козла про-кацапського НІ - сам напросився своїм лівацтвом і підтанцовкою з пуйлом.
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11.10.2024 11:56
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Мабуть тепер нового Папу скоро обиратимуть. Передвісник несамовитої вдачі прибув.
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11.10.2024 11:54 Ответить
Підсижує...
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11.10.2024 12:42 Ответить
Було б добре!
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11.10.2024 13:17 Ответить
Навіщо зустрічатися з Z-папою?
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11.10.2024 11:55 Ответить
Як навіщо? А отримати інструкції з московії?
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11.10.2024 13:16 Ответить
...або врешті замінити Z-папіка на Папу.
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11.10.2024 22:40 Ответить
Фото через 2-3 сек є? Коли на колінах...
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11.10.2024 11:56 Ответить
Наш бідоносець у Ватікані - переживаю за Ватикан! Хоча, за папу, отого козла про-кацапського НІ - сам напросився своїм лівацтвом і підтанцовкою з пуйлом.
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11.10.2024 11:56 Ответить
Нехай вже їде назавжди до свого пуйла!!! Троянський кінь!!!
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11.10.2024 12:21 Ответить
і знову бєнін вкртухай коло нього.
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11.10.2024 12:00 Ответить
Чекаємо чергової порції потужних пустопорожніх балачок.
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11.10.2024 12:00 Ответить
!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!
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11.10.2024 13:17 Ответить
накуя?
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11.10.2024 12:01 Ответить
... отож....
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11.10.2024 12:03 Ответить
Ватикан крутиться,щоб показати свою "миротворчість".
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11.10.2024 12:04 Ответить
Три '"зустріч" підряд, без планів та без результатів.
Брехня для лохів.
Він просто у турне-відпустку поїхав - втомився від "праці".
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11.10.2024 12:05 Ответить
З Залужним вже пора зустрічатися і з Шапталою...
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11.10.2024 12:06 Ответить
Дєрьмак нє вєліт.
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11.10.2024 12:07 Ответить
В яблучко !!!!!!!!
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11.10.2024 13:18 Ответить
Два неадеквата.
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11.10.2024 12:06 Ответить
Майже зняли з мови!
Я хотів написати про двох нарколиг...
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11.10.2024 22:43 Ответить
Задрав цей Осел.
Немає куди вже їхати, а дуже хочеться погулять?
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11.10.2024 12:09 Ответить
Ще він не зустрічався з людожерами з Нової Гвінеї. Може хоч там Україні пощастить.
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11.10.2024 12:20 Ответить
Є така категорія віслюків, котрих корисно вигулювати між двома копицями сіна.
...Єдине,чого я не розумію, - чому нашого Віслюка досі не повели на таку прогулянку?
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11.10.2024 22:45 Ответить
Анджей, возможно, мы видимся в последний раз», сказал мне Зеленский при прощании в Киеве, буквально за пару часов до российской агрессии", - президент Польши Дуда

"Я понял, что он не побежит, что он останется здесь до самого конца. Тогда на меня это произвело огромное впечатление".

https://t.me/insiderUKR/84674
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11.10.2024 12:10 Ответить
Краще б він побежал...
Дав би шанс Україні встояти.
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11.10.2024 12:25 Ответить
Він "побіг"!... Але вчасно зловили по дорозі та "за шкірку", як кота шкодливого, привезли назад, до Києва і тицьнули мордою у ним насране: "Сиди і відпрацьовуй!"
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11.10.2024 12:41 Ответить
Невже польський президент спілкувався москальською мовою..?
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11.10.2024 13:24 Ответить
**** як зворушливо!!! ,я на індійських фільм так не ридав.
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12.10.2024 22:32 Ответить
через Римских Пап, у совка был канал связи с Западом, возможно традицию продолжили с кацапами.
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11.10.2024 12:25 Ответить
Оце ти закрутив! Зараз папа спорядить гінця в орду. Три кобили і верблюд, швидкісний.
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11.10.2024 12:27 Ответить
безграмотность сама по себе дело не страшное, если ее не выпячивать ...

во время Карибского кризиса, когда стороны были готовы начать войну, последним каналом связи остался Ватикан, именно через него и договорились в последний момент.
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11.10.2024 12:51 Ответить
А мама-мія там була?
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11.10.2024 12:28 Ответить
Це інструкції ФСБ.
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11.10.2024 12:29 Ответить
Дурне поiхало в турне

Та й повернулося сумне,

Бо всi пiд час того турне,

Дiзнались що воно дурне.

Вже люди мрiють про одне,

Коли дурне те хтось турне,

Коли воно кудись чкурне,

I вже назад не поверне.
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11.10.2024 12:36 Ответить
Геніально!!!!
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11.10.2024 18:23 Ответить
план! покажи йому свій грьобанний план!
політичний ексгібіціоніст.
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11.10.2024 12:38 Ответить
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11.10.2024 18:16 Ответить
От як роз із планом у них проблем і не буде: "дунуть" обоє і понесуть усіляку дичину. Проблеми могли б початися, якби папіку захтілось, щоб наш Боневтік Відважний зіграв на фортепіано...
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11.10.2024 22:50 Ответить
Этот турист хоть вернется? Или уже с концами чухнул?
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11.10.2024 13:00 Ответить
Жилплоща в Італії є та і сусіди хороші, міг би і залишитись:
Шоумен і кандидат у президенти України Володимир Зеленський має 15-кімнатну віллу на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі. Це містечко уподобали російські багатії - тут відпочивають Роман Абрамович, Олег Дерипаска та члени родини Бориса Єльцина. Згадки про віллу в https://declarations.com.ua/declaration/nacp_98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e декларації Зеленського немає.
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11.10.2024 13:29 Ответить
А з Мамою Римською нє? Не зустрічався?
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11.10.2024 13:12 Ответить
з мамою ріммаю - думаю так
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11.10.2024 14:18 Ответить
Треба підписати гарантії безпеки ще і з Ватиканом.
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11.10.2024 13:14 Ответить
Ураган "Мілтон" змінив напрямок і рухається на Рим.
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11.10.2024 13:14 Ответить
👍
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11.10.2024 13:24 Ответить
Зустрілись два спеціаліста по загляданню ***** в очі...
Ділились досвідом...
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11.10.2024 13:27 Ответить
АГОНИЯ власти !!!(((
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11.10.2024 13:43 Ответить
За новим Томосом, чи по традіції визитів - трапиться щось хрінове у тому місці де воно приїзджає.
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11.10.2024 13:45 Ответить
Че Гевара ты наш))
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11.10.2024 14:33 Ответить
Візит Зеленського до Ватикану - це візит керівника держави в якій корупція стала формою правління, до керівника наскрізь корумпованої релігійної структури. Не цікаво. Цікаво інше.
Ми давно писали про колосальні провали особистої охорони, яка забезпечує безпеку Зеленського. Поглинаючи колосальні кошти вона дивує дикою непрофесійністю і відвертою зневагою до об'єкту. Зовсім не дивно буде, якщо хтось захоче це використати. Зверніть увагу на фото - особистий охоронець (!) відчиняє дверцята автомобіля і після виходу об'єкта спокійно стоїть обпершись на них. За цей час він НІЧОГО не контролює і об'єкт охорони можна ліквідувати мінімум двічі. Це елементарна помилка початківців-охоронців, які плутають обов'язки охоронці з обов'язками лакея.
Хроніка https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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11.10.2024 17:45 Ответить
"Я б засосал стакан и - в Ватикан!" ©
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11.10.2024 19:39 Ответить
Ряжені клоуни
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11.10.2024 21:06 Ответить
Буратіні по ходу пофіг з ким зустрічатися чи з папою Бєнєю, чи з папою Римським, чи з х.лом, "какая разнітса" лиш би бути в інфопросторі інакше "рейтинг" притисне кришкой рояля.
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11.10.2024 22:52 Ответить
 
 