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Зеленський: Обговорив із Папою Римським питання повернення наших людей додому з полону РФ. ФОТО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Ватикані обговорив із Папою Римським Франциском питання повернення до України захоплених у російський полон українців.

Про це він заявив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Для всіх нас в Україні залишається надзвичайно болісними питаннями все, що стосується полонених і депортованих людей. Це дорослі та діти, багато цивільних, які зараз перебувають у тюрмах і таборах в Росії", - зазначив він.

Глава держави нагадав, що 10 жовтня стало відомо, що в полоні в Росії загинула українська журналістка Вікторія Рощина.

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Зеленський та Папа Римський на зустрічі у Ватикані 11 жовтня

"Для багатьох українських журналістів, які знали Вікторію, її загибель – це справжній удар. І в російському полоні залишаються ще багато інших журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, навіть просто звичайних людей, які були захоплені під час російської окупації", - наголосив Зеленський.

"Питання повернення наших людей додому з полону було головним під час зустрічі з Папою Римським Франциском. Розраховуємо на сприяння Святого Престолу поверненню додому захоплених у російський полон українців", - додав президент. 

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Зеленський та Папа Римський на зустрічі у Ватикані 11 жовтня

Зазначимо, що це вже третя зустріч Зеленського та Папи Римського.

До цього український лідер відвідував Ватикан у травні 2023 року, а також бачився з Франциском у червні 2024 року на двосторонній зустрічі під час саміту "Великої сімки" (G7) в Італії.

Автор: 

Ватикан (167) Зеленський Володимир (24222) Папа Римський (336)


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Топ коментарі
+5
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11.10.2024 14:26
+5
А хіба папа керував гуманітарною операцією по евакуації з азовсталі?
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11.10.2024 14:44
+4
яким чином ватиканський папа в цьому питанні вплине на хло? чи на московії його паства? чи гроші пригрозить затримати або (бережи цого Небо) віддати Україні...
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11.10.2024 14:25
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Одне питання було?
Чи потім дозовано у відосиках буде "вкидувати" % так десь до 73-х?
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11.10.2024 14:24 Відповісти
Ага , цей поц за тебе все порішає...
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11.10.2024 14:24 Відповісти
яким чином ватиканський папа в цьому питанні вплине на хло? чи на московії його паства? чи гроші пригрозить затримати або (бережи цого Небо) віддати Україні...
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11.10.2024 14:25 Відповісти
якби боявся лише Бога, то вже давно ті гроші віддав на допомогу. Не владі, а скажімо Фонду Громадська ініціатива. Це ніби й не зброя, але засоби захисту та безпілотники. а як ті безпілотники використають, то папа був би ні при чому. Але папа боїться підісланих вбивць як свого часу до Іоана-Павла другого.
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13.10.2024 23:20 Відповісти
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11.10.2024 14:26 Відповісти
зе!гундос, зе!говорун.

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11.10.2024 14:27 Відповісти
А що, це папа Римський взяв наших людей до полону?
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11.10.2024 14:38 Відповісти
Потужно.
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11.10.2024 14:40 Відповісти
А хіба папа керував гуманітарною операцією по евакуації з азовсталі?
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11.10.2024 14:44 Відповісти
Два ганд..................она!
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11.10.2024 14:55 Відповісти
ніколи Україні і українському народові не допоможуть ті "дрібні мізерні людські душі " ,котрі є куплені за "срібняки" куйла .
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11.10.2024 15:10 Відповісти
Бесполезная встреча с аватаром Пригожина.
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11.10.2024 16:05 Відповісти
У Зеленського є ціла армія для обміну і визволення наших полонених з російського полону, тюрем і таборів - це армія російської агентури в Україні. Починаючи з "ефективних менеджерів" ОПи, і далі по списку, - російська ворожа агентура в Уряді, у війську, судах, прокуратурі, у правоохоронних органах тощо. Але ж - ніт! Бо операція Буратіно, бо Оманські договорняки з Патрушевим...
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11.10.2024 16:07 Відповісти
Приперлось в зелених кальсонах з шоблою в камуфляжних піжамах, тільки одного горбатого вділи по-людськи
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11.10.2024 16:12 Відповісти
Врет
Встреча длилась 30 минут
С учетом перевода 15 минут
Что за это время можно обговорить ?
За 15 могут можно пописять, зубы почистить ,душ принять - не более
Представляете- КАЧЕСТВО ЭТО РАЗГОВОРА С ПАПОЙ за 15 минут
На фига маячней заниматься?
Мотыляться по Европе
И тратить кучу денег!!!
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11.10.2024 18:12 Відповісти
Ця картина "Різня в Бучі. Історія Марічки".... На неї неможливо дивитися без сліз.
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11.10.2024 19:21 Відповісти
Чому про цю картину нічого не зазначено в статті. Це реальна дівчинка, в якої вбили всю родину.
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11.10.2024 19:22 Відповісти
 
 