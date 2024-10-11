Зеленський: Обговорив із Папою Римським питання повернення наших людей додому з полону РФ. ФОТО
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Ватикані обговорив із Папою Римським Франциском питання повернення до України захоплених у російський полон українців.
Про це він заявив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Для всіх нас в Україні залишається надзвичайно болісними питаннями все, що стосується полонених і депортованих людей. Це дорослі та діти, багато цивільних, які зараз перебувають у тюрмах і таборах в Росії", - зазначив він.
Глава держави нагадав, що 10 жовтня стало відомо, що в полоні в Росії загинула українська журналістка Вікторія Рощина.
"Для багатьох українських журналістів, які знали Вікторію, її загибель – це справжній удар. І в російському полоні залишаються ще багато інших журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, навіть просто звичайних людей, які були захоплені під час російської окупації", - наголосив Зеленський.
"Питання повернення наших людей додому з полону було головним під час зустрічі з Папою Римським Франциском. Розраховуємо на сприяння Святого Престолу поверненню додому захоплених у російський полон українців", - додав президент.
Зазначимо, що це вже третя зустріч Зеленського та Папи Римського.
До цього український лідер відвідував Ватикан у травні 2023 року, а також бачився з Франциском у червні 2024 року на двосторонній зустрічі під час саміту "Великої сімки" (G7) в Італії.
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Чи потім дозовано у відосиках буде "вкидувати" % так десь до 73-х?
Встреча длилась 30 минут
С учетом перевода 15 минут
Что за это время можно обговорить ?
За 15 могут можно пописять, зубы почистить ,душ принять - не более
Представляете- КАЧЕСТВО ЭТО РАЗГОВОРА С ПАПОЙ за 15 минут
На фига маячней заниматься?
Мотыляться по Европе
И тратить кучу денег!!!