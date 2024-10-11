Зеленський: Обговорив із Папою Римським питання повернення наших людей додому з полону РФ. ФОТО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Ватикані обговорив із Папою Римським Франциском питання повернення до України захоплених у російський полон українців.

Про це він заявив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Для всіх нас в Україні залишається надзвичайно болісними питаннями все, що стосується полонених і депортованих людей. Це дорослі та діти, багато цивільних, які зараз перебувають у тюрмах і таборах в Росії", - зазначив він.

Глава держави нагадав, що 10 жовтня стало відомо, що в полоні в Росії загинула українська журналістка Вікторія Рощина.

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"Для багатьох українських журналістів, які знали Вікторію, її загибель – це справжній удар. І в російському полоні залишаються ще багато інших журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, навіть просто звичайних людей, які були захоплені під час російської окупації", - наголосив Зеленський.

"Питання повернення наших людей додому з полону було головним під час зустрічі з Папою Римським Франциском. Розраховуємо на сприяння Святого Престолу поверненню додому захоплених у російський полон українців", - додав президент.

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Зазначимо, що це вже третя зустріч Зеленського та Папи Римського.

До цього український лідер відвідував Ватикан у травні 2023 року, а також бачився з Франциском у червні 2024 року на двосторонній зустрічі під час саміту "Великої сімки" (G7) в Італії.