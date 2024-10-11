Зеленський прибув до Німеччини на зустріч із Шольцом. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 жовтня, прибув з візитом до Берліна. У нього запланована зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, на початку плануються короткі заяви для преси.
Як очікується Зеленський представить Шольцу "План перемоги". Переговори спочатку пройдуть віч-на-віч, потім у розширеному колі.
У таких же форматах пройде зустріч з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, який прийме Зеленського після його перемовин з Шольцом.
Раніше повідомлялося, що перед очікуваним візитом президента України Володимира Зеленського до столиці Німеччини 11 жовтня у Берліні посилюють заходи безпеки.
Напередодні Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції, де на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном представив йому "План перемоги" України.
Також Зеленський представив "План перемоги" голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні у рамках візиту до країни.
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сором і ганьба за дебільний Вирок-2019...(((
Як там у Л.Гайдая- шо ж ти царская морда землямі разбрасиваєшся ?
економить для ЗСУ
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ЗМІ повідомляють про черговий "розкол" в партії влади:
Шуляк, Кубраков, Найєм під чітким керівництвом єрмака будують нову-стару шайку "Слуги слуг народу".
Насправді, в шапітолії не розкол, а відбувається безстатевий (твердження не точне) бінарний поділ великої бактерії ЗЕ на декілька дочірніх бактеріальних клітин під наглядом лабораторії з ОПи.
Метастази ЗЕ розповзаються по тілу Неньки.
Якщо хочемо врятувати державу - треба "СН" люструвати, як комуністів і ригів.