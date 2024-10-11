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Зеленський прибув до Німеччини на зустріч із Шольцом. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 жовтня, прибув з візитом до Берліна. У нього запланована зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, на початку плануються короткі заяви для преси.

Як очікується Зеленський представить Шольцу "План перемоги". Переговори спочатку пройдуть віч-на-віч, потім у розширеному колі.

Зеленський та Шольц

У таких же форматах пройде зустріч з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, який прийме Зеленського після його перемовин з Шольцом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Обговорив із Папою Римським питання повернення наших людей додому з полону РФ. ФОТО 

Раніше повідомлялося, що перед очікуваним візитом президента України Володимира Зеленського до столиці Німеччини 11 жовтня у Берліні посилюють заходи безпеки.

Напередодні Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції, де на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном представив йому "План перемоги" України.

Також Зеленський представив "План перемоги" голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні у рамках візиту до країни.

Автор: 

візит (1606) Німеччина (7449) Зеленський Володимир (24222) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+11
це - його робота - торгувати, усим вже набридлим, своїм неголеним, і-балом у хакі...
сором і ганьба за дебільний Вирок-2019...(((
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11.10.2024 15:58
+6
Купите уже ему костюм.
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11.10.2024 16:11
+5
Приїхав потужно поганяти шольца на тему потужного плана перемоги.
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11.10.2024 15:52
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Приїхав потужно поганяти шольца на тему потужного плана перемоги.
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11.10.2024 15:52 Відповісти
він всю Европу вирішив закошмарити...
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11.10.2024 15:53 Відповісти
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11.10.2024 16:51 Відповісти
це - його робота - торгувати, усим вже набридлим, своїм неголеним, і-балом у хакі...
сором і ганьба за дебільний Вирок-2019...(((
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11.10.2024 15:58 Відповісти
Зеленый сперматозоид.
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11.10.2024 15:58 Відповісти
Везiть "План перемоги" в Канадy, на. Зацiним, на!
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11.10.2024 15:59 Відповісти
Зверніть увагу -- вони майже однакові на зріст.
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11.10.2024 16:02 Відповісти
Шольц на чотири сантиметри вище!
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11.10.2024 16:07 Відповісти
Зе каблук одів, як ПТН ?
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11.10.2024 16:34 Відповісти
Наш промінчик потужності
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11.10.2024 16:04 Відповісти
Купите уже ему костюм.
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11.10.2024 16:11 Відповісти
може рахунок відкрити або петицію замовити?
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11.10.2024 16:35 Відповісти
більше зброі для Украіни,це головне зараз.
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11.10.2024 16:16 Відповісти
Бубон вибрав Шольца переговорником з х...... Це симптоматично. Засилає волхвів з благою вістю - дует згідний на капітулірен. Вже раз були -француз,німец ь та румун причепом. Але звірства в Бучі зупинили.
Як там у Л.Гайдая- шо ж ти царская морда землямі разбрасиваєшся ?
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11.10.2024 16:18 Відповісти
Вова, ****, герой наш, в зелёных штанах. Тогда уже и каску одевай, и бронежилет
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11.10.2024 16:20 Відповісти
шолом і бронік - все пішло на "0"
економить для ЗСУ
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11.10.2024 16:36 Відповісти
Бронежилет не потягне, він тяжкий, може лише щось гумове, надуте
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11.10.2024 16:29 Відповісти
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0R3WS6EmotJoy36gnq5uPws6K7t46kTUggsqi3xyVho1Kz2FvbLG7aPxGWW852n8Ul&id=61558778381497&__cft__[0]=AZXUAyW_2E7aBgeT3hGxklYk4WU5cN064P8pERlNQpOd9QMltG9nNoyEzSCubsB2GG81YPApUv62ByegwYed0dURQFjLpjmZ4hTJ9S8WQKSq8hYfimz0-R6wCXdENsp1KqOudQO_bgx-N0sMZdlgVUNcF8ro-51HkD3MRHzOto1cQQ&__tn__=%2CO%2CP-R

ЗМІ повідомляють про черговий "розкол" в партії влади:

Шуляк, Кубраков, Найєм під чітким керівництвом єрмака будують нову-стару шайку "Слуги слуг народу".

Насправді, в шапітолії не розкол, а відбувається безстатевий (твердження не точне) бінарний поділ великої бактерії ЗЕ на декілька дочірніх бактеріальних клітин під наглядом лабораторії з ОПи.

Метастази ЗЕ розповзаються по тілу Неньки.

Якщо хочемо врятувати державу - треба "СН" люструвати, як комуністів і ригів.
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11.10.2024 16:32 Відповісти
Усі ці зустрічі мали бути перед Рамштайном. Щоб дотиснути Діда. Але він спритно ухилився, а Рамштайн довелося відкласти.
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11.10.2024 17:16 Відповісти
вони ж уже неначе зустрічалися без свідків (перекладачів)? невже аж так сподобалося?
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11.10.2024 18:17 Відповісти
А ПО ТЕЛЕФОНУ ПОГОВОРИТЬ НЕЛЬЗЯ !?)
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14.10.2024 07:48 Відповісти
 
 