Зеленський зустрівся із президентом Німеччини Штайнмаєром: обговорили безпекову ситуацію та ключові потреби України. ФОТОрепортаж
У п’ятницю, 11 жовтня, президент Володимир Зеленський зутрівся із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Про це український лідер повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, ключовими темами розмови стали безпекова ситуація в Україні, потреби на тлі постійних російських ударів по енергетичній мережі та активних бойових дій на фронті, а також розвиток регіональних партнерств.
Президент також подякував Німеччині за європейське лідерство в кількості наданої Україні допомоги, передусім в оборонній сфері.
"Важливо на такому ж високому рівні зберегти її і наступного року", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+3 zakvova
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+2 Pan Kotskyi
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+2 три - пятнадцать
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Головне, щоб весело та по-приколу.
Зустрілися дві людини, від розмов яких ніякого практичного зиску.
...і попустило...