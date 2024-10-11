Зеленський зустрівся із президентом Німеччини Штайнмаєром: обговорили безпекову ситуацію та ключові потреби України. ФОТОрепортаж

У п’ятницю, 11 жовтня, президент Володимир Зеленський зутрівся із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це український лідер повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, ключовими темами розмови стали безпекова ситуація в Україні, потреби на тлі постійних російських ударів по енергетичній мережі та активних бойових дій на фронті, а також розвиток регіональних партнерств.

Президент також подякував Німеччині за європейське лідерство в кількості наданої Україні допомоги, передусім в оборонній сфері.

"Важливо на такому ж високому рівні зберегти її і наступного року", - додав Зеленський.

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