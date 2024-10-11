УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11661 відвідувач онлайн
Новини Фото
1 399 18

Зеленський зустрівся із президентом Німеччини Штайнмаєром: обговорили безпекову ситуацію та ключові потреби України. ФОТОрепортаж

У п’ятницю, 11 жовтня, президент Володимир Зеленський зутрівся із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це український лідер повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, ключовими темами розмови стали безпекова ситуація в Україні, потреби на тлі постійних російських ударів по енергетичній мережі та активних бойових дій на фронті, а також розвиток регіональних партнерств.

Зеленський і Штайнмаєр зустрілися

Зеленський і Штайнмаєр зустрілися

Президент також подякував Німеччині за європейське лідерство в кількості наданої Україні допомоги, передусім в оборонній сфері.

"Важливо на такому ж високому рівні зберегти її і наступного року", - додав Зеленський.

Зеленський і Штайнмаєр зустрілися

Зеленський і Штайнмаєр зустрілися

Дивіться також: Зеленський прибув до Німеччини на зустріч із Шольцом. ФОТО

Автор: 

Німеччина (7449) Зеленський Володимир (24222) Штайнмаєр Франк-Вальтер (344)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Криворіжський організм теж
показати весь коментар
11.10.2024 22:03
+2
Обговорили імплементацію "формули Штайнмайєра" до "формули миру Зеленського"?
показати весь коментар
11.10.2024 21:44
+2
і йому теж план перемоги розповів?
показати весь коментар
11.10.2024 21:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обговорили імплементацію "формули Штайнмайєра" до "формули миру Зеленського"?
показати весь коментар
11.10.2024 21:44 Відповісти
Я й забув що в Німеччині є президент.
показати весь коментар
11.10.2024 21:46 Відповісти
Це ж не така яскрава особистість як Зеленський.
показати весь коментар
11.10.2024 21:56 Відповісти
Як сказати, у звязці з Порошенко це був лютий ворог зебілів, а тепер виявляється союзник
показати весь коментар
11.10.2024 22:02 Відповісти
і йому теж план перемоги розповів?
показати весь коментар
11.10.2024 21:47 Відповісти
Какаяразніца веде переговори про зброю професіонал чи тупий клоун...

Головне, щоб весело та по-приколу.
показати весь коментар
11.10.2024 21:48 Відповісти
Президент у ФРГ виконує представницьку функцію, він нічого не вирішує.
показати весь коментар
11.10.2024 21:57 Відповісти
Криворіжський організм теж
показати весь коментар
11.10.2024 22:03 Відповісти
Як ви точно оце назвали,треба запам'ятати😂👍
показати весь коментар
12.10.2024 10:59 Відповісти
Мабуть тому ми і бачимо цю новину.

Зустрілися дві людини, від розмов яких ніякого практичного зиску.
показати весь коментар
11.10.2024 22:09 Відповісти
Чекаємо у відосику "Поговорив з Франком потім Вальтером, коротше з обома Штанмайєрами.."
показати весь коментар
11.10.2024 21:51 Відповісти
Он як прильнув до Путінської підстилки!
показати весь коментар
11.10.2024 21:55 Відповісти
Не бачу на фото агента під прикриттям, де це чмо?
показати весь коментар
11.10.2024 22:08 Відповісти
Мабуть на цій зустрічі достатньо було і одного чма
показати весь коментар
12.10.2024 11:00 Відповісти
обговорили безпекову ситуацію та ключові потреби України
...і попустило...
показати весь коментар
11.10.2024 22:14 Відповісти
За словами , ключовими темами розмови стали безпекова ситуація в Україні, потреби на тлі постійних російських ударів по енергетичній мережі та активних бойових дій на фронті, а також розвиток регіональних партнерств. Про НАТО "зезедент" заглох.Мабуть Сказали не візьмуть Україну до тих пір поки рашистська агентура в ОП(офісі путіна)?
показати весь коментар
12.10.2024 00:00 Відповісти
Невже Штайнмаєр забув як Зеленський його "опустив"? А от пересічні німці, які усі, незалежно від поглядів, Штайнмаєра поважають - не забули.
показати весь коментар
12.10.2024 09:01 Відповісти
 
 