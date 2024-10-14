Зеленский представит "План победы" на следующем заседании Европейского Совета, - Боррель

Президент Владимир Зеленский выступит на следующем заседании Европейского Совета с участием глав государств и правительств стран ЕС. Он, в частности, представит "План победы".

Об этом заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы начали сегодня наш Совет ЕС с общения с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который проинформировал нас о ситуации на поле боя и прокомментировал элементы "Плана победы", который президент Зеленский представит во время следующего Европейского Совета", - рассказал Боррель.

По словам дипломата, во время обсуждений был затронут вопрос продвижения и дополнения украинской Формулы мира.

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Боррель также отметил, что Украину необходимо усиливать политическим и военным путем, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина начать переговоры. Однако такая перспектива диалога, по словам главы европейской дипломатии, очень отдаленная.

"Мы считаем, что мир нельзя путать с капитуляцией", - подчеркнул Боррель.

Напомним, что в вечернем видеообращении 14 октября президент Владимир Зеленский анонсировал, что на этой неделе будет публично представлен "План победы".

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