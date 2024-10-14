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Зеленский представит "План победы" на следующем заседании Европейского Совета, - Боррель

Боррель повідомив,що Зеленський представить

Президент Владимир Зеленский выступит на следующем заседании Европейского Совета с участием глав государств и правительств стран ЕС. Он, в частности, представит "План победы".

Об этом заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы начали сегодня наш Совет ЕС с общения с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который проинформировал нас о ситуации на поле боя и прокомментировал элементы "Плана победы", который президент Зеленский представит во время следующего Европейского Совета", - рассказал Боррель.

По словам дипломата, во время обсуждений был затронут вопрос продвижения и дополнения украинской Формулы мира.

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Боррель также отметил, что Украину необходимо усиливать политическим и военным путем, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина начать переговоры. Однако такая перспектива диалога, по словам главы европейской дипломатии, очень отдаленная.

"Мы считаем, что мир нельзя путать с капитуляцией", - подчеркнул Боррель.

Напомним, что в вечернем видеообращении 14 октября президент Владимир Зеленский анонсировал, что на этой неделе будет публично представлен "План победы".

Читайте также: На этой неделе "План победы" представят публично, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20769) план (189) Евросоюз (17263) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+14
Мен одного напрягает это бесконечное "бла-бла-бла" с тем планом? Только планами войны не выигрывают.
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15.10.2024 00:31
+10
Потужно, що:

- про план зе знають всі, крім українців

- українцям покажуть в останню чергу "з дня на день". Як на сцені: розігрівають публіку.

- ну як план: список нереальних вимог від союзників

- Ізраїль - лохи. Вбивають по тихому верхівку своїх ворогів, виграють війни, хоча треба було спочатку всьому світу показати план перемоги. Лузери
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15.10.2024 01:21
+8
Цей план перемоги можна просто опублікувати і почитати? Чи він діє, тільки коли Зеленський особисто його розповідає?

Якщо весь план полягає в тому, що я чув - дайте ракет, щоб ******* по кацапляндії та одразу ж приймайте до НАТО і до ЄС, а потім одразу ж давайте по 50 мільярдів на відновлення в дрібних купюрах, облігаціях на пред'явника і біткоїнах, то це маячня
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15.10.2024 00:37
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Правила форума Совет форумчан
тобто, "на майськіє", під шашлики 👿
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15.10.2024 00:03 Ответить
Задовбав вжє вісх « не дурачок , какой-то « ! Формули , плани … , ( цим війни не виграти) , а тим часом віддає ***** все , що повинен виконати з Оману ! Такої хуцли Світ , дне бачив ! Розігнав найкращих генералів , призначив слухняного Сирьського , який погодився на аферу з Курськом, щоб НЕ ВІДВОЮВУВАТИ українські землі і загубити найкращих підготовлених воїнів з новітньою технікою ! Виконати попередні угоди , а потім здати все , як Цє він робив з 2019 !
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15.10.2024 06:20 Ответить
за даними французького аналітика, ЗСУ втратили в курську понад 200 одиниць бронетехніки!

кацапи вчетверо менше....

дивіться Андрія Дрозду за вчора

вірно казав Генерал Залужний -
"Зайдете в кацапів, а далі ЩО ?"
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15.10.2024 07:13 Ответить
якщо виглядає як дурачок, думає як дурачок і говорить як дурачок, то він є... ЗЄлєнський ?

НІ !
правільно відповідь - дурачок ! 😂👍
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15.10.2024 07:17 Ответить
Сирський робив таке не з 2019р. а ще з 2014го - Іловайський котел, Дебальцівський котел..
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15.10.2024 07:20 Ответить
І що там у плані тому регулярні килимові бомбардування промислових районів Росії?
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15.10.2024 00:21 Ответить
І дві сотні F-35-х в подарунок
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15.10.2024 00:35 Ответить
Я та Єрмак взамін на території
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15.10.2024 07:34 Ответить
Мен одного напрягает это бесконечное "бла-бла-бла" с тем планом? Только планами войны не выигрывают.
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15.10.2024 00:31 Ответить
Дунув - і потужність поперла.
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15.10.2024 00:36 Ответить
Стабільна халва. Так само носилися із сакральним контрнаступом, так само носилися із сакральним мирним форумом у Швейцарії. Нічого не змінюється.

Зате тут, будь-якого дрібного чиновника або тцкашника випадково візьмуть і він навіть за готівкою, яка вдома в тумбочці лежить - доларовий мільйонер.
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15.10.2024 00:41 Ответить
Цей план перемоги можна просто опублікувати і почитати? Чи він діє, тільки коли Зеленський особисто його розповідає?

Якщо весь план полягає в тому, що я чув - дайте ракет, щоб ******* по кацапляндії та одразу ж приймайте до НАТО і до ЄС, а потім одразу ж давайте по 50 мільярдів на відновлення в дрібних купюрах, облігаціях на пред'явника і біткоїнах, то це маячня
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15.10.2024 00:37 Ответить
А , що ж сталося з ойго « формулою» ? План є особо цинічний разводняк від « нелоха» піддермачного !Винні вони , я ми ж так хотіли миру , тому закрили українське виробництво ракет , відвели війська з під Киева Півдня, розмінували Чонгар , бувши нас00% попередженими , про напад рашистськоі *********, і казали , нененене , такого ж не можє бути , тож брати наші старші … ЗЕІУДУ ПІД ТРИБУНАЛ
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15.10.2024 06:30 Ответить
Зе-шашличний шоумен продовжуэ нас годувати маячньою, замість займатися справами війська.
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15.10.2024 00:49 Ответить
Оно уже реально с коксом перебрало. Терминальная стадия.
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15.10.2024 00:52 Ответить
Та скорей бы уже.
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15.10.2024 01:19 Ответить
Потужно, що:

- про план зе знають всі, крім українців

- українцям покажуть в останню чергу "з дня на день". Як на сцені: розігрівають публіку.

- ну як план: список нереальних вимог від союзників

- Ізраїль - лохи. Вбивають по тихому верхівку своїх ворогів, виграють війни, хоча треба було спочатку всьому світу показати план перемоги. Лузери
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15.10.2024 01:21 Ответить
ага
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15.10.2024 05:07 Ответить
задолбал пианист своим планом , а кацапы продвигаются ,как в басне - а Васька слушает да ест
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15.10.2024 05:06 Ответить
а кацапню от плана пианиста только штырит
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15.10.2024 05:08 Ответить
идиотизм
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15.10.2024 06:33 Ответить
Що зеленський, що боррель... "Два сапога пара"
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15.10.2024 08:56 Ответить
перемога на папері і перемога на ділі це дві протилежні перемоги. зелена гнида виконує завдання ******* в омані.
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15.10.2024 09:08 Ответить
Наркаман щось несе ?
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15.10.2024 09:32 Ответить
План Перемоги коротко:
Прекращение огня - Выборы - Президент Залужный (единственный кто наберет много голосов) - Подготовка к следующему раунду противостояния с московитами.
Если есть те, кто считает, что при нынешнем руководстве можно выйти на кордоны 91-го року - не смотрите телемарафон один месяц.
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15.10.2024 10:10 Ответить
Так він же вже один презентував!
Що ще один має?
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15.10.2024 16:07 Ответить
 
 