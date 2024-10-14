Зеленский представит "План победы" на следующем заседании Европейского Совета, - Боррель
Президент Владимир Зеленский выступит на следующем заседании Европейского Совета с участием глав государств и правительств стран ЕС. Он, в частности, представит "План победы".
Об этом заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы начали сегодня наш Совет ЕС с общения с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который проинформировал нас о ситуации на поле боя и прокомментировал элементы "Плана победы", который президент Зеленский представит во время следующего Европейского Совета", - рассказал Боррель.
По словам дипломата, во время обсуждений был затронут вопрос продвижения и дополнения украинской Формулы мира.
Боррель также отметил, что Украину необходимо усиливать политическим и военным путем, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина начать переговоры. Однако такая перспектива диалога, по словам главы европейской дипломатии, очень отдаленная.
"Мы считаем, что мир нельзя путать с капитуляцией", - подчеркнул Боррель.
Напомним, что в вечернем видеообращении 14 октября президент Владимир Зеленский анонсировал, что на этой неделе будет публично представлен "План победы".
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кацапи вчетверо менше....
дивіться Андрія Дрозду за вчора
вірно казав Генерал Залужний -
"Зайдете в кацапів, а далі ЩО ?"
НІ !
правільно відповідь - дурачок ! 😂👍
Зате тут, будь-якого дрібного чиновника або тцкашника випадково візьмуть і він навіть за готівкою, яка вдома в тумбочці лежить - доларовий мільйонер.
Якщо весь план полягає в тому, що я чув - дайте ракет, щоб ******* по кацапляндії та одразу ж приймайте до НАТО і до ЄС, а потім одразу ж давайте по 50 мільярдів на відновлення в дрібних купюрах, облігаціях на пред'явника і біткоїнах, то це маячня
- про план зе знають всі, крім українців
- українцям покажуть в останню чергу "з дня на день". Як на сцені: розігрівають публіку.
- ну як план: список нереальних вимог від союзників
- Ізраїль - лохи. Вбивають по тихому верхівку своїх ворогів, виграють війни, хоча треба було спочатку всьому світу показати план перемоги. Лузери
Прекращение огня - Выборы - Президент Залужный (единственный кто наберет много голосов) - Подготовка к следующему раунду противостояния с московитами.
Если есть те, кто считает, что при нынешнем руководстве можно выйти на кордоны 91-го року - не смотрите телемарафон один месяц.
Що ще один має?