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Зеленський представить "План перемоги" на наступному засіданні Європейської Ради,- Боррель

Боррель повідомив,що Зеленський представить

Президент Володимир Зеленський виступить на наступному засіданні Європейської Ради за участі глав держав та урядів країн ЄС. Він, зокрема, представить "План перемоги".

Про це заявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розпочали сьогодні нашу Раду ЄС зі спілкування з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який поінформував нас про ситуацію на полі бою, та прокоментував елементи "Плану перемоги", який президент Зеленський представить під час наступної Європейської Ради",- розповів Боррель.

За словами дипломата, під час обговорень було порушено питання просування та доповнення української Формули миру.

Читайте також: "План перемоги" має створити умови, у яких РФ не зможе продовжувати війну, - Зеленський

Боррель також зазначив, що Україну необхідно посилювати політичним та військовим шляхом, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна розпочати переговори. Однак така перспектива діалогу, за словами глави європейської дипломатії, дуже віддалена.

"Ми вважаємо, що мир не можна плутати з капітуляцією", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, що у вечірньому відеозверненні 14 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що цього тижня буде публічно представлено "План перемоги".

Читайте також: Цього тижня "План перемоги" представлять публічно, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) план (170) Євросоюз (13634) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+14
Мен одного напрягает это бесконечное "бла-бла-бла" с тем планом? Только планами войны не выигрывают.
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15.10.2024 00:31
+10
Потужно, що:

- про план зе знають всі, крім українців

- українцям покажуть в останню чергу "з дня на день". Як на сцені: розігрівають публіку.

- ну як план: список нереальних вимог від союзників

- Ізраїль - лохи. Вбивають по тихому верхівку своїх ворогів, виграють війни, хоча треба було спочатку всьому світу показати план перемоги. Лузери
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15.10.2024 01:21
+8
Цей план перемоги можна просто опублікувати і почитати? Чи він діє, тільки коли Зеленський особисто його розповідає?

Якщо весь план полягає в тому, що я чув - дайте ракет, щоб ******* по кацапляндії та одразу ж приймайте до НАТО і до ЄС, а потім одразу ж давайте по 50 мільярдів на відновлення в дрібних купюрах, облігаціях на пред'явника і біткоїнах, то це маячня
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15.10.2024 00:37
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Правила форума Рада форумчан
тобто, "на майськіє", під шашлики 👿
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15.10.2024 00:03 Відповісти
Задовбав вжє вісх « не дурачок , какой-то « ! Формули , плани … , ( цим війни не виграти) , а тим часом віддає ***** все , що повинен виконати з Оману ! Такої хуцли Світ , дне бачив ! Розігнав найкращих генералів , призначив слухняного Сирьського , який погодився на аферу з Курськом, щоб НЕ ВІДВОЮВУВАТИ українські землі і загубити найкращих підготовлених воїнів з новітньою технікою ! Виконати попередні угоди , а потім здати все , як Цє він робив з 2019 !
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15.10.2024 06:20 Відповісти
за даними французького аналітика, ЗСУ втратили в курську понад 200 одиниць бронетехніки!

кацапи вчетверо менше....

дивіться Андрія Дрозду за вчора

вірно казав Генерал Залужний -
"Зайдете в кацапів, а далі ЩО ?"
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15.10.2024 07:13 Відповісти
якщо виглядає як дурачок, думає як дурачок і говорить як дурачок, то він є... ЗЄлєнський ?

НІ !
правільно відповідь - дурачок ! 😂👍
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15.10.2024 07:17 Відповісти
Сирський робив таке не з 2019р. а ще з 2014го - Іловайський котел, Дебальцівський котел..
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15.10.2024 07:20 Відповісти
І що там у плані тому регулярні килимові бомбардування промислових районів Росії?
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15.10.2024 00:21 Відповісти
І дві сотні F-35-х в подарунок
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15.10.2024 00:35 Відповісти
Я та Єрмак взамін на території
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15.10.2024 07:34 Відповісти
Мен одного напрягает это бесконечное "бла-бла-бла" с тем планом? Только планами войны не выигрывают.
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15.10.2024 00:31 Відповісти
Дунув - і потужність поперла.
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15.10.2024 00:36 Відповісти
Стабільна халва. Так само носилися із сакральним контрнаступом, так само носилися із сакральним мирним форумом у Швейцарії. Нічого не змінюється.

Зате тут, будь-якого дрібного чиновника або тцкашника випадково візьмуть і він навіть за готівкою, яка вдома в тумбочці лежить - доларовий мільйонер.
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15.10.2024 00:41 Відповісти
Цей план перемоги можна просто опублікувати і почитати? Чи він діє, тільки коли Зеленський особисто його розповідає?

Якщо весь план полягає в тому, що я чув - дайте ракет, щоб ******* по кацапляндії та одразу ж приймайте до НАТО і до ЄС, а потім одразу ж давайте по 50 мільярдів на відновлення в дрібних купюрах, облігаціях на пред'явника і біткоїнах, то це маячня
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15.10.2024 00:37 Відповісти
А , що ж сталося з ойго « формулою» ? План є особо цинічний разводняк від « нелоха» піддермачного !Винні вони , я ми ж так хотіли миру , тому закрили українське виробництво ракет , відвели війська з під Киева Півдня, розмінували Чонгар , бувши нас00% попередженими , про напад рашистськоі *********, і казали , нененене , такого ж не можє бути , тож брати наші старші … ЗЕІУДУ ПІД ТРИБУНАЛ
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15.10.2024 06:30 Відповісти
Зе-шашличний шоумен продовжуэ нас годувати маячньою, замість займатися справами війська.
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15.10.2024 00:49 Відповісти
Оно уже реально с коксом перебрало. Терминальная стадия.
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15.10.2024 00:52 Відповісти
Та скорей бы уже.
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15.10.2024 01:19 Відповісти
Потужно, що:

- про план зе знають всі, крім українців

- українцям покажуть в останню чергу "з дня на день". Як на сцені: розігрівають публіку.

- ну як план: список нереальних вимог від союзників

- Ізраїль - лохи. Вбивають по тихому верхівку своїх ворогів, виграють війни, хоча треба було спочатку всьому світу показати план перемоги. Лузери
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15.10.2024 01:21 Відповісти
ага
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15.10.2024 05:07 Відповісти
задолбал пианист своим планом , а кацапы продвигаются ,как в басне - а Васька слушает да ест
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15.10.2024 05:06 Відповісти
а кацапню от плана пианиста только штырит
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15.10.2024 05:08 Відповісти
идиотизм
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15.10.2024 06:33 Відповісти
Що зеленський, що боррель... "Два сапога пара"
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15.10.2024 08:56 Відповісти
перемога на папері і перемога на ділі це дві протилежні перемоги. зелена гнида виконує завдання ******* в омані.
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15.10.2024 09:08 Відповісти
Наркаман щось несе ?
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15.10.2024 09:32 Відповісти
План Перемоги коротко:
Прекращение огня - Выборы - Президент Залужный (единственный кто наберет много голосов) - Подготовка к следующему раунду противостояния с московитами.
Если есть те, кто считает, что при нынешнем руководстве можно выйти на кордоны 91-го року - не смотрите телемарафон один месяц.
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15.10.2024 10:10 Відповісти
Так він же вже один презентував!
Що ще один має?
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15.10.2024 16:07 Відповісти
 
 