Зеленський представить "План перемоги" на наступному засіданні Європейської Ради,- Боррель
Президент Володимир Зеленський виступить на наступному засіданні Європейської Ради за участі глав держав та урядів країн ЄС. Він, зокрема, представить "План перемоги".
Про це заявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми розпочали сьогодні нашу Раду ЄС зі спілкування з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який поінформував нас про ситуацію на полі бою, та прокоментував елементи "Плану перемоги", який президент Зеленський представить під час наступної Європейської Ради",- розповів Боррель.
За словами дипломата, під час обговорень було порушено питання просування та доповнення української Формули миру.
Боррель також зазначив, що Україну необхідно посилювати політичним та військовим шляхом, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна розпочати переговори. Однак така перспектива діалогу, за словами глави європейської дипломатії, дуже віддалена.
"Ми вважаємо, що мир не можна плутати з капітуляцією", - наголосив Боррель.
Нагадаємо, що у вечірньому відеозверненні 14 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що цього тижня буде публічно представлено "План перемоги".
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кацапи вчетверо менше....
дивіться Андрія Дрозду за вчора
вірно казав Генерал Залужний -
"Зайдете в кацапів, а далі ЩО ?"
НІ !
правільно відповідь - дурачок ! 😂👍
Зате тут, будь-якого дрібного чиновника або тцкашника випадково візьмуть і він навіть за готівкою, яка вдома в тумбочці лежить - доларовий мільйонер.
Якщо весь план полягає в тому, що я чув - дайте ракет, щоб ******* по кацапляндії та одразу ж приймайте до НАТО і до ЄС, а потім одразу ж давайте по 50 мільярдів на відновлення в дрібних купюрах, облігаціях на пред'явника і біткоїнах, то це маячня
- про план зе знають всі, крім українців
- українцям покажуть в останню чергу "з дня на день". Як на сцені: розігрівають публіку.
- ну як план: список нереальних вимог від союзників
- Ізраїль - лохи. Вбивають по тихому верхівку своїх ворогів, виграють війни, хоча треба було спочатку всьому світу показати план перемоги. Лузери
Прекращение огня - Выборы - Президент Залужный (единственный кто наберет много голосов) - Подготовка к следующему раунду противостояния с московитами.
Если есть те, кто считает, что при нынешнем руководстве можно выйти на кордоны 91-го року - не смотрите телемарафон один месяц.
Що ще один має?