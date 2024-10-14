Зеленський представить "План перемоги" на наступному засіданні Європейської Ради,- Боррель

Президент Володимир Зеленський виступить на наступному засіданні Європейської Ради за участі глав держав та урядів країн ЄС. Він, зокрема, представить "План перемоги".

Про це заявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розпочали сьогодні нашу Раду ЄС зі спілкування з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який поінформував нас про ситуацію на полі бою, та прокоментував елементи "Плану перемоги", який президент Зеленський представить під час наступної Європейської Ради",- розповів Боррель.

За словами дипломата, під час обговорень було порушено питання просування та доповнення української Формули миру.

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Боррель також зазначив, що Україну необхідно посилювати політичним та військовим шляхом, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна розпочати переговори. Однак така перспектива діалогу, за словами глави європейської дипломатії, дуже віддалена.

"Ми вважаємо, що мир не можна плутати з капітуляцією", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, що у вечірньому відеозверненні 14 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що цього тижня буде публічно представлено "План перемоги".

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