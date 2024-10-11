План победы должен привести ко второму Саммиту мира, чтобы война справедливо завершилась, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 961-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"И здесь, в Германии, и вчера за один день сразу в трех странах - Британия, Франция, Италия - я представил лидерам Европы наш План победы. Премьер-министру Стармеру, президенту Макрону, главе правительства Италии Джорджии Мелони. И сегодня - в разговоре с Олафом. Все детали нашей стратегии приближения мира - геополитические, военные, экономические.
Объяснили в Лондоне, какая дальнобойность сейчас нужна и какое наше видение, чтобы укрепить фронт. Очень хороший разговор был с Эмманюэлем, и Франция во многом уже помогла нам объединить других партнеров, сейчас рассчитываем именно на такое лидерство. Италия - очень принципиальная позиция Джорджи, четкое понимание наших мотивов и потребностей Европы. Я благодарю Олафа за сегодняшний наш разговор, все детали у Германии есть - и по военным аспектам, и по геополитическим и экономическим.
Мы должны действовать вместе - каждый, кто имеет необходимую силу, необходимое влияние, чтобы гарантировать надежный мир, чтобы принудить Россию к миру. Но действовать надо сейчас, в эти месяцы. Усилить наших ребят на фронте. Усилить наши общие позиции. Теперь на уровне команд мы будем работать с партнерами в Европе, чтобы максимально наполнить каждый запланированный шаг, и этот наш План должен привести к действенному второму Саммиту мира, чтобы война завершилась. И чтобы это было справедливое, честное завершение войны", - рассказал Зеленский.
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лікуванню не підлягає.
марення зе!гундоса, вийшли за грань добра та зла.
українцям треба шось робити і негайно.
воно, не спроможне виконувати свої обов'язки.
на дурку не вдасться скосити.
суд та пожиттєвий термін!
маленький хлопчик Вовачка Зєлєнскій ще досі не виліз з дитячої пісочниці на 95 кварталі Кривого Рогу.
мискі "Мівіну" жере.
а єдине вирішення, яке пропонує наша влада є свіже м'ясо, яке вона зганяє в окопи, на місце убитих...
Это все, что надо знать о стратегических возможностях Зеленского
1. Війну може зупинити тільки коемлівське чудовисько з компанією. 2. Третю світову розводити вдаривши по росіянам зараз бояться всі. І справа не у ядерній зброї. І без ядерної зброї багато зла коїться.
3. Не думаю, що західні військові заводи перейшли на виробництво зброї у режимі військового часу. Щось продукують, як і раніше, щось дають зі складів в надії, що росіянам набридне колись воювати.
А як вирішити всю цю проблему не знає ніхто. Ні в ЄС ні в США.
Тут агент рашистів Буратіно (Зеленський) абсолютно щирий.
Приблизно, як щирі були радянські шпіони, коли підіймали тост разом з німцями "за нашу перемогу".
Адже Зеленський дупу рве за рашистів з 2019 року і коли Україна капітулює - це, по Зеленському, буде справедливо і чесно. Товариш полковник з ФСБ все підтвердить...
-відвідав Люксембург і вдесяте представив план перемоги. Отримав змістовний фідбек
- сирський доповів про складну, але контрольовану ситуацію. На Тернопільщині було відбито 190 атак, сам Тернопіль стоїть і не здається.
- дзвонив Макрону. Відповів інший пан, виявилось там переобрали Президента. Нагадав новачку, що без кордонів 91-го року й повернення ядерки Україні, інших планів перемоги не існує
- всі повідомлення в Західних ЗМІ що влада пакує готівкові долари та планує евакуйовуватись в офшорні країни літаками, це російське іпсо.