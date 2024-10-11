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Новости Видео Война
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План победы должен привести ко второму Саммиту мира, чтобы война справедливо завершилась, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 961-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"И здесь, в Германии, и вчера за один день сразу в трех странах - Британия, Франция, Италия - я представил лидерам Европы наш План победы. Премьер-министру Стармеру, президенту Макрону, главе правительства Италии Джорджии Мелони. И сегодня - в разговоре с Олафом. Все детали нашей стратегии приближения мира - геополитические, военные, экономические.

Объяснили в Лондоне, какая дальнобойность сейчас нужна и какое наше видение, чтобы укрепить фронт. Очень хороший разговор был с Эмманюэлем, и Франция во многом уже помогла нам объединить других партнеров, сейчас рассчитываем именно на такое лидерство. Италия - очень принципиальная позиция Джорджи, четкое понимание наших мотивов и потребностей Европы. Я благодарю Олафа за сегодняшний наш разговор, все детали у Германии есть - и по военным аспектам, и по геополитическим и экономическим.

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Мы должны действовать вместе - каждый, кто имеет необходимую силу, необходимое влияние, чтобы гарантировать надежный мир, чтобы принудить Россию к миру. Но действовать надо сейчас, в эти месяцы. Усилить наших ребят на фронте. Усилить наши общие позиции. Теперь на уровне команд мы будем работать с партнерами в Европе, чтобы максимально наполнить каждый запланированный шаг, и этот наш План должен привести к действенному второму Саммиту мира, чтобы война завершилась. И чтобы это было справедливое, честное завершение войны", - рассказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) глобальный саммит мира (273) План победы (85)


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Топ комментарии
+23
Обдовбаний коЗЕл...
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11.10.2024 20:46
+22
План перемоги якого ніхто не бачив більше місяця виглядає яз знущання та насмішка над ВСУ
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11.10.2024 20:48
+19
Першии Саміт котику під хвіст - даваи другии
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11.10.2024 20:45
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11.10.2024 20:44 Ответить
Першии Саміт котику під хвіст - даваи другии
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11.10.2024 20:45 Ответить
«Котік» захотів іще під хвіст, на цей раз від Пуйла.
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11.10.2024 21:39 Ответить
Поки Зелена вафля марить "планами перемоги" і "справедливими завершеннями", йому просто фронт проломлять і поставлять на коліна так, що буде в Лондоні вже остаточно презентувати свої чергові ох#єнні плани відвоювання України.
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11.10.2024 20:45 Ответить
ще пару саммітів і від Вкраїни тільки львівська митниця, зелений гундос далі з офшорів гундіти буде сидячи на запакованих долярах. Беріться за зброю, вкраїнці, рятуйте Вкраїну від зеленої мерзоти та просирських зрадників.
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12.10.2024 00:43 Ответить
Обдовбаний коЗЕл...
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11.10.2024 20:46 Ответить
Нє сьогодні якраз не обдовбаний. Тому дуже сумний
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11.10.2024 21:05 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
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11.10.2024 20:46 Ответить
План перемоги якого ніхто не бачив більше місяця виглядає яз знущання та насмішка над ВСУ
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11.10.2024 20:48 Ответить
Ми будемо оху*вші з того плану перемоги, коли цей організм його озвучить. Хоча, путін вже все сказав
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11.10.2024 20:50 Ответить
Ох бовдур підставить нас...
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11.10.2024 20:50 Ответить
Наш бубочка іще той дебілоїд, але насправді то "мудрий нарід" сам себе підставив.
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12.10.2024 09:13 Ответить
А как же первый "саммит мыла"? Разве он не должен был привести к чему то?
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11.10.2024 20:51 Ответить
Ко втарому самиту-у-у-у. То как звєрь оно завоєт то заплачіт как дітя.
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12.10.2024 09:15 Ответить
Що ж план є план.
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11.10.2024 20:52 Ответить
План. план, план....Халва, халва, халва... (((
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11.10.2024 20:55 Ответить
це вже остаточний діагноз.
лікуванню не підлягає.
марення зе!гундоса, вийшли за грань добра та зла.
українцям треба шось робити і негайно.
воно, не спроможне виконувати свої обов'язки.
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11.10.2024 20:55 Ответить
Плани партії - плани народу, це ми вже проходили
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11.10.2024 20:55 Ответить
73 % вам пора вже виправляти свої помилки
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11.10.2024 20:56 Ответить
Вовік, з тебе стібеться вже весь світ. Сорок самітів, двісті безпекових угод, тобі з жалості тиснуть руку в кожному сараї. А на виході - ні зброї, ні бабла, ні безпеки, ні гарантій.
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11.10.2024 20:56 Ответить
Тепер шоу кварталу вийшло на міжнародний рівень.
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11.10.2024 20:58 Ответить
Вже не перемога-91 з АРК в додачу, вже просимо справедливості. Це до москалів за справедливістю звертатися? Ну-ну. Аби зупинилися на захопленні лугандонії було б добре. Вони ж іще дві області хочуть. І якщо вогонь не припиниться то і їх відірвуть. Що робити і хто винуватий? На перше питання має дати відповідь влада ну а на друге питання та сама відповідь - винувата влада.
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11.10.2024 20:58 Ответить
А можна оголосити імпічмент, бо істота, яка видає себе за президента, психічно хвора?
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11.10.2024 21:04 Ответить
нєнє!
на дурку не вдасться скосити.
суд та пожиттєвий термін!
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11.10.2024 22:13 Ответить
Гнать наркомана *****,або Україні повний *******
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11.10.2024 21:13 Ответить
Чим раніше, тим краще! Може ще й країну рятуємо !
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11.10.2024 22:18 Ответить
Послухаєш Зєлю і складається враження що:
маленький хлопчик Вовачка Зєлєнскій ще досі не виліз з дитячої пісочниці на 95 кварталі Кривого Рогу.
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11.10.2024 21:13 Ответить
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11.10.2024 21:15 Ответить
Свой "план" обнародуешь 31 марта 2025 г.
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11.10.2024 21:15 Ответить
Потужний Плановод
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11.10.2024 21:17 Ответить
Криворагуль пішов бикувати по повної, "Олаф" "Еманюєль" "Джорджія, наче друзяки з Кварталу "Лисий" "Юзік" "Лєнка".. Хочет показати зебільному лохторату що він з західними лідерами з одної
мискі "Мівіну" жере.
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11.10.2024 21:19 Ответить
Носиться з цим міфічним планом, як дурень з гвіздком. Справою займись, прямими обов'язками. А не вмієш, пішов на ух.
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11.10.2024 21:23 Ответить
а другий саміт миру неодмінно приведе нас до плану миру і так по колу...
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11.10.2024 21:32 Ответить
Цього попандопала, невдовзі, перестануть пускати на поріг. Ішак своєю тупою наївністю лише шкодить.
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11.10.2024 21:33 Ответить
Як ця херня найвеличніша вже ***********...
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11.10.2024 21:36 Ответить
Серіал - План перемоги ...Ну це вже ніхто серйозно не сприймає ..навіть в кремлі
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11.10.2024 21:38 Ответить
Всі свої плани можеш засунути глибоко в сраку, доки на фронті не буде вирішене питання з кабами, які перемелюють наші війська...
а єдине вирішення, яке пропонує наша влада є свіже м'ясо, яке вона зганяє в окопи, на місце убитих...
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11.10.2024 21:44 Ответить
План победы приводит к болтовне.
Это все, что надо знать о стратегических возможностях Зеленского
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11.10.2024 21:45 Ответить
Головне слово - може. А може і не може.
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11.10.2024 21:45 Ответить
Дурачек млять. чем больше ты говоришь о мире тем более яростно ***** нападает на Украину так как в его глазах Украина уже выдохлась и просит пощады. ***** остановится только тогда когда увидит что Украина собирается воевать долгие годы. А для Сосии ето смерти подобно. Кроме того мир между украинцами и росийскими нацистами не возможен никогда после того что они творили с нашими людьми. Рашистов можно только выгнать с Украины. Но уничтожать друг друга мы будем и после войны.
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11.10.2024 21:49 Ответить
План перемоги та дороги. Ось що турбує Найпотужнішого.
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11.10.2024 21:49 Ответить
пока не покажешь формулу - план и саммит - не действительны)
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11.10.2024 21:51 Ответить
абирвалг, масквашвєя, абирвалг...
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11.10.2024 21:51 Ответить
А до чього привів нас перший саміт? Мабуть до нічього і скіки це нічього нам коштувало?
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11.10.2024 21:53 Ответить
Навіть не знаю що сказати. Можна списати це не наївність і відсутність політичної кваліфікації. Але і професійні політики теж дали маху. Одні вигодували нове чудовисько газо і нафто долларами і євро, інші в Україні не особливо рвуться до влади, чекаючи, поки Блазень не звалиться з ніг під тиском відповідальності.

1. Війну може зупинити тільки коемлівське чудовисько з компанією. 2. Третю світову розводити вдаривши по росіянам зараз бояться всі. І справа не у ядерній зброї. І без ядерної зброї багато зла коїться.
3. Не думаю, що західні військові заводи перейшли на виробництво зброї у режимі військового часу. Щось продукують, як і раніше, щось дають зі складів в надії, що росіянам набридне колись воювати.

А як вирішити всю цю проблему не знає ніхто. Ні в ЄС ні в США.
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11.10.2024 21:59 Ответить
Марить постійно.
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11.10.2024 22:06 Ответить
План победы щас тцк выполняют вместе с ручными шавками на концерте океана. Ждите третий майдан уроды
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11.10.2024 22:19 Ответить
"...І щоб це було справедливе, чесне завершення війни..."

Тут агент рашистів Буратіно (Зеленський) абсолютно щирий.
Приблизно, як щирі були радянські шпіони, коли підіймали тост разом з німцями "за нашу перемогу".
Адже Зеленський дупу рве за рашистів з 2019 року і коли Україна капітулює - це, по Зеленському, буде справедливо і чесно. Товариш полковник з ФСБ все підтвердить...
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11.10.2024 22:20 Ответить
2028 рік, щоденний відос зе:
-відвідав Люксембург і вдесяте представив план перемоги. Отримав змістовний фідбек

- сирський доповів про складну, але контрольовану ситуацію. На Тернопільщині було відбито 190 атак, сам Тернопіль стоїть і не здається.

- дзвонив Макрону. Відповів інший пан, виявилось там переобрали Президента. Нагадав новачку, що без кордонів 91-го року й повернення ядерки Україні, інших планів перемоги не існує

- всі повідомлення в Західних ЗМІ що влада пакує готівкові долари та планує евакуйовуватись в офшорні країни літаками, це російське іпсо.
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12.10.2024 00:10 Ответить
А цей план можна людям почути, чи тільки покурити?
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12.10.2024 04:31 Ответить
План миру перейшов у саміт миру, той саміт народив план перемоги, той план приведе до другого саміту миру Нескінченний серіал "слон народжує мишу"
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12.10.2024 04:58 Ответить
Перший пункт плана перемоги: зєлю геть і вибори
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12.10.2024 06:22 Ответить
Який "плaн перемоги" ви хочете почути від людини, якa відразу після виборів президентa, взявши до рук булaву, вів нaцію подивитися в очі пуйлa і побaчити тaм мир, бо з його слів війну продовжує тільки Порошенко. Брехaв чи не розумів? A сьогодні не бреше і розуміє, коли продовжує бопротися виключно з опозицією, знищує в Дніпрі сaмоврядувaння, довели нaвіть зступникa мерa Філатовa до смерті і діють позa межaми зaкону?
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12.10.2024 08:50 Ответить
цікаво, а здача Вугледару і низки населених пунктів теж була запланована чи це такий собі експромт
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12.10.2024 09:13 Ответить
 
 