План победы должен привести ко второму Саммиту мира, чтобы война справедливо завершилась, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 961-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"И здесь, в Германии, и вчера за один день сразу в трех странах - Британия, Франция, Италия - я представил лидерам Европы наш План победы. Премьер-министру Стармеру, президенту Макрону, главе правительства Италии Джорджии Мелони. И сегодня - в разговоре с Олафом. Все детали нашей стратегии приближения мира - геополитические, военные, экономические.

Объяснили в Лондоне, какая дальнобойность сейчас нужна и какое наше видение, чтобы укрепить фронт. Очень хороший разговор был с Эмманюэлем, и Франция во многом уже помогла нам объединить других партнеров, сейчас рассчитываем именно на такое лидерство. Италия - очень принципиальная позиция Джорджи, четкое понимание наших мотивов и потребностей Европы. Я благодарю Олафа за сегодняшний наш разговор, все детали у Германии есть - и по военным аспектам, и по геополитическим и экономическим.

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Мы должны действовать вместе - каждый, кто имеет необходимую силу, необходимое влияние, чтобы гарантировать надежный мир, чтобы принудить Россию к миру. Но действовать надо сейчас, в эти месяцы. Усилить наших ребят на фронте. Усилить наши общие позиции. Теперь на уровне команд мы будем работать с партнерами в Европе, чтобы максимально наполнить каждый запланированный шаг, и этот наш План должен привести к действенному второму Саммиту мира, чтобы война завершилась. И чтобы это было справедливое, честное завершение войны", - рассказал Зеленский.