"План перемоги" має привести до другого Саміту миру, щоб війна завершилась справедливо, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 961-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"І тут, у Німеччині, і вчора за один день одразу в трьох країнах – Британія, Франція, Італія – я представив лідерам Європи наш План перемоги. Прем’єр-міністру Стармеру, Президенту Макрону, главі уряду Італії Джорджії Мелоні. І сьогодні – у розмові з Олафом. Усі деталі нашої стратегії наближення миру – геополітичні, військові, економічні.
Пояснили в Лондоні, яка далекобійність зараз потрібна і яке наше бачення, щоб зміцнити фронт. Дуже хороша розмова була з Емманюелем, і Франція багато в чому вже допомогла нам об’єднати інших партнерів, зараз розраховуємо саме на таке лідерство. Італія – дуже принципова позиція Джорджі, чітке розуміння наших мотивів і потреб Європи. Я дякую Олафу за сьогоднішню нашу розмову, усі деталі в Німеччини є – і щодо воєнних аспектів, і щодо геополітичних та економічних.
Ми повинні діяти разом – кожен, хто має необхідну силу, необхідний вплив, щоб гарантувати надійний мир, щоб примусити Росію до миру. Але діяти треба зараз, цими місяцями. Посилити наших хлопців на фронті. Посилити наші спільні позиції. Тепер на рівні команд ми будемо працювати з партнерами у Європі, щоб максимально наповнити кожен запланований крок, і цей наш План має привести до дієвого другого Саміту миру, щоб війна завершилась. І щоб це було справедливе, чесне завершення війни", - розповів Зеленський.
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лікуванню не підлягає.
марення зе!гундоса, вийшли за грань добра та зла.
українцям треба шось робити і негайно.
воно, не спроможне виконувати свої обов'язки.
на дурку не вдасться скосити.
суд та пожиттєвий термін!
маленький хлопчик Вовачка Зєлєнскій ще досі не виліз з дитячої пісочниці на 95 кварталі Кривого Рогу.
мискі "Мівіну" жере.
а єдине вирішення, яке пропонує наша влада є свіже м'ясо, яке вона зганяє в окопи, на місце убитих...
Это все, что надо знать о стратегических возможностях Зеленского
1. Війну може зупинити тільки коемлівське чудовисько з компанією. 2. Третю світову розводити вдаривши по росіянам зараз бояться всі. І справа не у ядерній зброї. І без ядерної зброї багато зла коїться.
3. Не думаю, що західні військові заводи перейшли на виробництво зброї у режимі військового часу. Щось продукують, як і раніше, щось дають зі складів в надії, що росіянам набридне колись воювати.
А як вирішити всю цю проблему не знає ніхто. Ні в ЄС ні в США.
Тут агент рашистів Буратіно (Зеленський) абсолютно щирий.
Приблизно, як щирі були радянські шпіони, коли підіймали тост разом з німцями "за нашу перемогу".
Адже Зеленський дупу рве за рашистів з 2019 року і коли Україна капітулює - це, по Зеленському, буде справедливо і чесно. Товариш полковник з ФСБ все підтвердить...
-відвідав Люксембург і вдесяте представив план перемоги. Отримав змістовний фідбек
- сирський доповів про складну, але контрольовану ситуацію. На Тернопільщині було відбито 190 атак, сам Тернопіль стоїть і не здається.
- дзвонив Макрону. Відповів інший пан, виявилось там переобрали Президента. Нагадав новачку, що без кордонів 91-го року й повернення ядерки Україні, інших планів перемоги не існує
- всі повідомлення в Західних ЗМІ що влада пакує готівкові долари та планує евакуйовуватись в офшорні країни літаками, це російське іпсо.