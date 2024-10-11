"План перемоги" має привести до другого Саміту миру, щоб війна завершилась справедливо, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 961-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"І тут, у Німеччині, і вчора за один день одразу в трьох країнах – Британія, Франція, Італія – я представив лідерам Європи наш План перемоги. Прем’єр-міністру Стармеру, Президенту Макрону, главі уряду Італії Джорджії Мелоні. І сьогодні – у розмові з Олафом. Усі деталі нашої стратегії наближення миру – геополітичні, військові, економічні.

Пояснили в Лондоні, яка далекобійність зараз потрібна і яке наше бачення, щоб зміцнити фронт. Дуже хороша розмова була з Емманюелем, і Франція багато в чому вже допомогла нам об’єднати інших партнерів, зараз розраховуємо саме на таке лідерство. Італія – дуже принципова позиція Джорджі, чітке розуміння наших мотивів і потреб Європи. Я дякую Олафу за сьогоднішню нашу розмову, усі деталі в Німеччини є – і щодо воєнних аспектів, і щодо геополітичних та економічних.

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Ми повинні діяти разом – кожен, хто має необхідну силу, необхідний вплив, щоб гарантувати надійний мир, щоб примусити Росію до миру. Але діяти треба зараз, цими місяцями. Посилити наших хлопців на фронті. Посилити наші спільні позиції. Тепер на рівні команд ми будемо працювати з партнерами у Європі, щоб максимально наповнити кожен запланований крок, і цей наш План має привести до дієвого другого Саміту миру, щоб війна завершилась. І щоб це було справедливе, чесне завершення війни", - розповів Зеленський.