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Новини Відео Війна
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"План перемоги" має привести до другого Саміту миру, щоб війна завершилась справедливо, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента  Володимира Зеленського до українців наприкінці 961-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"І тут, у Німеччині, і вчора за один день одразу в трьох країнах – Британія, Франція, Італія – я представив лідерам Європи наш План перемоги. Прем’єр-міністру Стармеру, Президенту Макрону, главі уряду Італії Джорджії Мелоні. І сьогодні – у розмові з Олафом. Усі деталі нашої стратегії наближення миру – геополітичні, військові, економічні.

Пояснили в Лондоні, яка далекобійність зараз потрібна і яке наше бачення, щоб зміцнити фронт. Дуже хороша розмова була з Емманюелем, і Франція багато в чому вже допомогла нам об’єднати інших партнерів, зараз розраховуємо саме на таке лідерство. Італія – дуже принципова позиція Джорджі, чітке розуміння наших мотивів і потреб Європи. Я дякую Олафу за сьогоднішню нашу розмову, усі деталі в Німеччини є – і щодо воєнних аспектів, і щодо геополітичних та економічних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про завершення війни: "Хотілося б не пізніше, ніж у наступному, 2025 році"

Ми повинні діяти разом – кожен, хто має необхідну силу, необхідний вплив, щоб гарантувати надійний мир, щоб примусити Росію до миру. Але діяти треба зараз, цими місяцями. Посилити наших хлопців на фронті. Посилити наші спільні позиції. Тепер на рівні команд ми будемо працювати з партнерами у Європі, щоб максимально наповнити кожен запланований крок, і цей наш План має привести до дієвого другого Саміту миру, щоб війна завершилась. І щоб це було справедливе, чесне завершення війни", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Глобальний саміт миру (278) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+23
Обдовбаний коЗЕл...
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11.10.2024 20:46
+22
План перемоги якого ніхто не бачив більше місяця виглядає яз знущання та насмішка над ВСУ
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11.10.2024 20:48
+19
Першии Саміт котику під хвіст - даваи другии
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11.10.2024 20:45
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11.10.2024 20:44 Відповісти
Першии Саміт котику під хвіст - даваи другии
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11.10.2024 20:45 Відповісти
«Котік» захотів іще під хвіст, на цей раз від Пуйла.
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11.10.2024 21:39 Відповісти
Поки Зелена вафля марить "планами перемоги" і "справедливими завершеннями", йому просто фронт проломлять і поставлять на коліна так, що буде в Лондоні вже остаточно презентувати свої чергові ох#єнні плани відвоювання України.
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11.10.2024 20:45 Відповісти
ще пару саммітів і від Вкраїни тільки львівська митниця, зелений гундос далі з офшорів гундіти буде сидячи на запакованих долярах. Беріться за зброю, вкраїнці, рятуйте Вкраїну від зеленої мерзоти та просирських зрадників.
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12.10.2024 00:43 Відповісти
Обдовбаний коЗЕл...
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11.10.2024 20:46 Відповісти
Нє сьогодні якраз не обдовбаний. Тому дуже сумний
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11.10.2024 21:05 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
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11.10.2024 20:46 Відповісти
План перемоги якого ніхто не бачив більше місяця виглядає яз знущання та насмішка над ВСУ
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11.10.2024 20:48 Відповісти
Ми будемо оху*вші з того плану перемоги, коли цей організм його озвучить. Хоча, путін вже все сказав
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11.10.2024 20:50 Відповісти
Ох бовдур підставить нас...
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11.10.2024 20:50 Відповісти
Наш бубочка іще той дебілоїд, але насправді то "мудрий нарід" сам себе підставив.
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12.10.2024 09:13 Відповісти
А как же первый "саммит мыла"? Разве он не должен был привести к чему то?
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11.10.2024 20:51 Відповісти
Ко втарому самиту-у-у-у. То как звєрь оно завоєт то заплачіт как дітя.
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12.10.2024 09:15 Відповісти
Що ж план є план.
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11.10.2024 20:52 Відповісти
План. план, план....Халва, халва, халва... (((
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11.10.2024 20:55 Відповісти
це вже остаточний діагноз.
лікуванню не підлягає.
марення зе!гундоса, вийшли за грань добра та зла.
українцям треба шось робити і негайно.
воно, не спроможне виконувати свої обов'язки.
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11.10.2024 20:55 Відповісти
Плани партії - плани народу, це ми вже проходили
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11.10.2024 20:55 Відповісти
73 % вам пора вже виправляти свої помилки
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11.10.2024 20:56 Відповісти
Вовік, з тебе стібеться вже весь світ. Сорок самітів, двісті безпекових угод, тобі з жалості тиснуть руку в кожному сараї. А на виході - ні зброї, ні бабла, ні безпеки, ні гарантій.
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11.10.2024 20:56 Відповісти
Тепер шоу кварталу вийшло на міжнародний рівень.
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11.10.2024 20:58 Відповісти
Вже не перемога-91 з АРК в додачу, вже просимо справедливості. Це до москалів за справедливістю звертатися? Ну-ну. Аби зупинилися на захопленні лугандонії було б добре. Вони ж іще дві області хочуть. І якщо вогонь не припиниться то і їх відірвуть. Що робити і хто винуватий? На перше питання має дати відповідь влада ну а на друге питання та сама відповідь - винувата влада.
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11.10.2024 20:58 Відповісти
А можна оголосити імпічмент, бо істота, яка видає себе за президента, психічно хвора?
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11.10.2024 21:04 Відповісти
нєнє!
на дурку не вдасться скосити.
суд та пожиттєвий термін!
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11.10.2024 22:13 Відповісти
Гнать наркомана *****,або Україні повний *******
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11.10.2024 21:13 Відповісти
Чим раніше, тим краще! Може ще й країну рятуємо !
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11.10.2024 22:18 Відповісти
Послухаєш Зєлю і складається враження що:
маленький хлопчик Вовачка Зєлєнскій ще досі не виліз з дитячої пісочниці на 95 кварталі Кривого Рогу.
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11.10.2024 21:13 Відповісти
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11.10.2024 21:15 Відповісти
Свой "план" обнародуешь 31 марта 2025 г.
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11.10.2024 21:15 Відповісти
Потужний Плановод
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11.10.2024 21:17 Відповісти
Криворагуль пішов бикувати по повної, "Олаф" "Еманюєль" "Джорджія, наче друзяки з Кварталу "Лисий" "Юзік" "Лєнка".. Хочет показати зебільному лохторату що він з західними лідерами з одної
мискі "Мівіну" жере.
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11.10.2024 21:19 Відповісти
Носиться з цим міфічним планом, як дурень з гвіздком. Справою займись, прямими обов'язками. А не вмієш, пішов на ух.
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11.10.2024 21:23 Відповісти
а другий саміт миру неодмінно приведе нас до плану миру і так по колу...
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11.10.2024 21:32 Відповісти
Цього попандопала, невдовзі, перестануть пускати на поріг. Ішак своєю тупою наївністю лише шкодить.
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11.10.2024 21:33 Відповісти
Як ця херня найвеличніша вже ***********...
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11.10.2024 21:36 Відповісти
Серіал - План перемоги ...Ну це вже ніхто серйозно не сприймає ..навіть в кремлі
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11.10.2024 21:38 Відповісти
Всі свої плани можеш засунути глибоко в сраку, доки на фронті не буде вирішене питання з кабами, які перемелюють наші війська...
а єдине вирішення, яке пропонує наша влада є свіже м'ясо, яке вона зганяє в окопи, на місце убитих...
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11.10.2024 21:44 Відповісти
План победы приводит к болтовне.
Это все, что надо знать о стратегических возможностях Зеленского
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11.10.2024 21:45 Відповісти
Головне слово - може. А може і не може.
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11.10.2024 21:45 Відповісти
Дурачек млять. чем больше ты говоришь о мире тем более яростно ***** нападает на Украину так как в его глазах Украина уже выдохлась и просит пощады. ***** остановится только тогда когда увидит что Украина собирается воевать долгие годы. А для Сосии ето смерти подобно. Кроме того мир между украинцами и росийскими нацистами не возможен никогда после того что они творили с нашими людьми. Рашистов можно только выгнать с Украины. Но уничтожать друг друга мы будем и после войны.
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11.10.2024 21:49 Відповісти
План перемоги та дороги. Ось що турбує Найпотужнішого.
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11.10.2024 21:49 Відповісти
пока не покажешь формулу - план и саммит - не действительны)
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11.10.2024 21:51 Відповісти
абирвалг, масквашвєя, абирвалг...
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11.10.2024 21:51 Відповісти
А до чього привів нас перший саміт? Мабуть до нічього і скіки це нічього нам коштувало?
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11.10.2024 21:53 Відповісти
Навіть не знаю що сказати. Можна списати це не наївність і відсутність політичної кваліфікації. Але і професійні політики теж дали маху. Одні вигодували нове чудовисько газо і нафто долларами і євро, інші в Україні не особливо рвуться до влади, чекаючи, поки Блазень не звалиться з ніг під тиском відповідальності.

1. Війну може зупинити тільки коемлівське чудовисько з компанією. 2. Третю світову розводити вдаривши по росіянам зараз бояться всі. І справа не у ядерній зброї. І без ядерної зброї багато зла коїться.
3. Не думаю, що західні військові заводи перейшли на виробництво зброї у режимі військового часу. Щось продукують, як і раніше, щось дають зі складів в надії, що росіянам набридне колись воювати.

А як вирішити всю цю проблему не знає ніхто. Ні в ЄС ні в США.
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11.10.2024 21:59 Відповісти
Марить постійно.
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11.10.2024 22:06 Відповісти
План победы щас тцк выполняют вместе с ручными шавками на концерте океана. Ждите третий майдан уроды
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11.10.2024 22:19 Відповісти
"...І щоб це було справедливе, чесне завершення війни..."

Тут агент рашистів Буратіно (Зеленський) абсолютно щирий.
Приблизно, як щирі були радянські шпіони, коли підіймали тост разом з німцями "за нашу перемогу".
Адже Зеленський дупу рве за рашистів з 2019 року і коли Україна капітулює - це, по Зеленському, буде справедливо і чесно. Товариш полковник з ФСБ все підтвердить...
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11.10.2024 22:20 Відповісти
2028 рік, щоденний відос зе:
-відвідав Люксембург і вдесяте представив план перемоги. Отримав змістовний фідбек

- сирський доповів про складну, але контрольовану ситуацію. На Тернопільщині було відбито 190 атак, сам Тернопіль стоїть і не здається.

- дзвонив Макрону. Відповів інший пан, виявилось там переобрали Президента. Нагадав новачку, що без кордонів 91-го року й повернення ядерки Україні, інших планів перемоги не існує

- всі повідомлення в Західних ЗМІ що влада пакує готівкові долари та планує евакуйовуватись в офшорні країни літаками, це російське іпсо.
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12.10.2024 00:10 Відповісти
А цей план можна людям почути, чи тільки покурити?
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12.10.2024 04:31 Відповісти
План миру перейшов у саміт миру, той саміт народив план перемоги, той план приведе до другого саміту миру Нескінченний серіал "слон народжує мишу"
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12.10.2024 04:58 Відповісти
Перший пункт плана перемоги: зєлю геть і вибори
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12.10.2024 06:22 Відповісти
Який "плaн перемоги" ви хочете почути від людини, якa відразу після виборів президентa, взявши до рук булaву, вів нaцію подивитися в очі пуйлa і побaчити тaм мир, бо з його слів війну продовжує тільки Порошенко. Брехaв чи не розумів? A сьогодні не бреше і розуміє, коли продовжує бопротися виключно з опозицією, знищує в Дніпрі сaмоврядувaння, довели нaвіть зступникa мерa Філатовa до смерті і діють позa межaми зaкону?
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12.10.2024 08:50 Відповісти
цікаво, а здача Вугледару і низки населених пунктів теж була запланована чи це такий собі експромт
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12.10.2024 09:13 Відповісти
 
 