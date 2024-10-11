Зеленський про завершення війни: "Хотілося б не пізніше, ніж у наступному, 2025 році"
Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що західні союзники допоможуть завершити російсько-українську війну не пізніше 2025 року.
Про це він заявив на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Сьогодні я представлю Олафу план, як, на нашу думку, примусити Росію до миру і завершити цю війну. Хотілося б не пізніше, ніж у наступному, 2025 році", – сказав він.
Зеленський наголосив, що План перемоги є своєрідним "мостом" для проведення результативного Саміту миру, який, своєю чергою, на думку президента, завершить війну.
"Тобто, цей План не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру", – пояснив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
еирвоненка?
© Іван Плющ
Андрій Парубій (с)
Певно, йому подали якесь меню, а він замовляє поблажливо, *****...
---
Росія не Србія, її просто так не примусиш.
Навіть усім світом.
Поділився олух з Олафом "планом".
"Забористий в тебе план"- сказав Олаф олуху
Мало того, що неголений й у тактичній піжамці, так ще й про диппротокол ніколи не чув.
2022 - два тиждні.
2023 - літом будемо у Ялті каву пити.
Серпень 2024 - до кінця року війна закінчиться.
Жовтень 2024 - хотілося б у 2025.
Скільки можна *******?
Скільки можна вірити цьому ********** клоуну?
Як називаються люди, які йому вірять та його підтримують?