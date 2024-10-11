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Зеленский о завершении войны: "Хотелось бы не позже, чем в следующем, 2025 году"

Володимир Зеленський та Олаф Шольц

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что западные союзники помогут завершить российско-украинскую войну не позднее 2025 года.

Об этом он заявил на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Сегодня я представлю Олафу план, как, по нашему мнению, принудить Россию к миру и завершить эту войну. Хотелось бы не позже, чем в следующем, 2025 году", - сказал он.

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Зеленский отметил, что План победы является своеобразным "мостом" для проведения результативного Саммита мира, который, в свою очередь, по мнению президента, завершит войну.

"То есть, этот План не на замену нашей мирной инициативе, а чтобы именно усилить позиции Украины ради приближения к миру", - пояснил глава государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) переговоры (5052)


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Топ комментарии
+16
Можно в 2025 році але з новим президентом.
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11.10.2024 17:10
+14
*****! я все понимаю..ну ты ж намедни говорил не позднее 2024!)))
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11.10.2024 17:05
+11
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за «хоть поржем» та «хуже не будет», як Україна.
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11.10.2024 17:26
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"А ще хотілося б, щоб партнери виконували завдання, які я їм даю у плані перемоги."
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11.10.2024 17:04 Ответить
хай союзники завершують війну, а ми далі красти і мародерити
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12.10.2024 00:57 Ответить
*****! я все понимаю..ну ты ж намедни говорил не позднее 2024!)))
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11.10.2024 17:05 Ответить
казки на ніч заходять....
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11.10.2024 17:18 Ответить
Не розумію, що за нарікання. Сам український нарІд їх обрав до влади.
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11.10.2024 18:14 Ответить
Шановний, Ви плутаєте "жидів", які засіли в вищих щаблях української влади та нещадно грабують країну з ізраїльтянами, які живуть в країні Ізраїль та захищають її від арабських сусідів.
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11.10.2024 18:06 Ответить
Шановний, це була відповідь на пост , а не на ваш . Українські жиди завжди фінансово підтримували і будуть підтримувати Ізраїль, крім найбільшої в світі єврейської солідарності важливе значення ще має те, що Ізраїль гарантує жидам безпечний прихисток від переслідувань за злочини скоєні в інших країнах.
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11.10.2024 18:23 Ответить
А ще є американські і не тільки, жиди. Вони теж підтримують ізгаїль, але ніхто з них так не грабує ту країну в якій живе.
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15.10.2024 18:07 Ответить
Ну якщо воно ( воне, вону, воня...) розуміється тільки на контурних картах, або GoogleMap, то вірити його казочкам якось недоречно. По бамажці розказує гарно, а без неї таку херню несе, що стає соромно за 73% невиліковних довбнів.
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11.10.2024 17:26 Ответить
У евреев своё летоисчисление
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11.10.2024 17:32 Ответить
Хотілось би списатись не пізніше грудня 2024 :-/
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11.10.2024 17:05 Ответить
До виборів...
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11.10.2024 17:05 Ответить
Це наші сподівання - а союзники шо кажуть?
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11.10.2024 17:06 Ответить
Шо не так?
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11.10.2024 17:11 Ответить
На вскидку - анекдот -- сидять 2 бомжі - один другому - он бачиш 2 підери- поліцаі ідуть - а як ти знаєш - шо підери? -- а ти подивись - кругом стільки дівчат а доібуться до нас!
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11.10.2024 17:18 Ответить
Гуляи
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11.10.2024 17:20 Ответить
Ого - тебе забирає - гуляи
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11.10.2024 17:24 Ответить
навскидку - наречие, одно слово.
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11.10.2024 19:54 Ответить
і курортний сезон в Криму 2023 р. А ще шашлики у травні 22 р.
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11.10.2024 17:07 Ответить
... і кава в Ялті! 2023-2024
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11.10.2024 17:08 Ответить
То вже було. Тільки не для усіх.
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11.10.2024 17:11 Ответить
бАданов організував для "своїх"? наприклад, для бульбаша гуровця шевченка? чи чеирвоненка?
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11.10.2024 17:15 Ответить
Бюджет заклали до літа 2025 го? Тому війну затягувати не порібно... - да Зе?
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11.10.2024 17:07 Ответить
хотілося б що б її зовсім не було, але дуже захотілося шашликів, так буває...
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11.10.2024 17:08 Ответить
Можно в 2025 році але з новим президентом.
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11.10.2024 17:10 Ответить
Бо виборчим дільницям вже виділені кошти на проведення актуалізації документів.
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11.10.2024 17:11 Ответить
Вимкніть йому мікрохвона.
© Іван Плющ
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11.10.2024 17:11 Ответить
Блпрллп пллпрлл птллпр

Андрій Парубій (с)
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11.10.2024 18:40 Ответить
The allies will help for sure, some more than others.
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11.10.2024 17:17 Ответить
Will help to achieve what?
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11.10.2024 17:30 Ответить
в кремлі навіть не будуть коментувати
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11.10.2024 17:18 Ответить
Дивно, путін також цього хоче.
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11.10.2024 17:21 Ответить
Він поводить себе як наївний дурник.
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11.10.2024 17:23 Ответить
Так він такий і є! Спочатку москалів треба зупинити, наглухо!!
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11.10.2024 20:00 Ответить
"Хотілося би"...******* сором.....ідіот невиправний...
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11.10.2024 17:23 Ответить
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за «хоть поржем» та «хуже не будет», як Україна.
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11.10.2024 17:26 Ответить
Бо жодна нація не окупована внутрішньо і зовнішньо окрім української
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11.10.2024 19:00 Ответить
"Партнери, а давайте просто ви переможете путіна. Ну позязя."
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11.10.2024 17:26 Ответить
Уявіть, якби на місці зе зараз був би якийсь дурачок ...
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11.10.2024 17:26 Ответить
Спілкувався з товаришами з 79 бригади - сказали - Поки буде зеленский при владі, буде так як зараз - трагедії та відступ.
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11.10.2024 17:29 Ответить
Зеленський про завершення війни: "Хотілося б не пізніше, ніж у наступному, 2025 році"

Певно, йому подали якесь меню, а він замовляє поблажливо, *****...
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11.10.2024 17:29 Ответить
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11.10.2024 17:37 Ответить
примусити Росію до миру
---

Росія не Србія, її просто так не примусиш.

Навіть усім світом.
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11.10.2024 17:46 Ответить
Ганьба владі Зеленського !
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11.10.2024 17:48 Ответить
Це вже анекдот якийсь!
Поділився олух з Олафом "планом".
"Забористий в тебе план"- сказав Олаф олуху

Мало того, що неголений й у тактичній піжамці, так ще й про диппротокол ніколи не чув.
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11.10.2024 17:51 Ответить
Ото оно обкурилось в очередном турне...
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11.10.2024 17:56 Ответить
А ти до того часу підеш у відставку! Хоча ні. На нари!
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11.10.2024 18:04 Ответить
Я так розумію, "план" по закінчення війни в листопаді 2024 вже закінчився і підвезли новий, свіженький "план" на цілий рік.
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11.10.2024 18:08 Ответить
"...в моем мозгу я закончил войну..."
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11.10.2024 18:12 Ответить
Тю. Так це вже у який раз.

2022 - два тиждні.
2023 - літом будемо у Ялті каву пити.
Серпень 2024 - до кінця року війна закінчиться.
Жовтень 2024 - хотілося б у 2025.

Скільки можна *******?
Скільки можна вірити цьому ********** клоуну?
Як називаються люди, які йому вірять та його підтримують?
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11.10.2024 18:31 Ответить
В 25 буде вкид що хочеться до 26 і так доскінчення
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11.10.2024 18:57 Ответить
2023-й має бути і обов'язково буде роком нашої перемоги - Зеленський після засідання Ставки Верховного головнокомандувача
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11.10.2024 19:10 Ответить
Нада проста пєрєстать стрєлять. Чомусь пригадалось.
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11.10.2024 19:11 Ответить
нас наї..ли, казав що у 24-му закінчимо
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11.10.2024 19:14 Ответить
Хотєлкі, хотєлкі, одна вона у нього
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11.10.2024 19:20 Ответить
Зе-черчиль - це і близько не Черчиль. Ближче до гівна.
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11.10.2024 19:37 Ответить
Так нещодавно заявляв, що до кінця 2024 року... Обіцянка-цяцянка!
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11.10.2024 19:38 Ответить
Не зрозуміло, де прaвдa, тa що Зеленський говорив у 2019 році, що війнa не зкінченa, бо цього прaгне Порошенко, який нa ній нaживaється, чи сьогодні Зеленський говорить прaвду?
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11.10.2024 20:15 Ответить
Пистун оманский!
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11.10.2024 21:35 Ответить
 
 