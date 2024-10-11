Зеленский о завершении войны: "Хотелось бы не позже, чем в следующем, 2025 году"

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что западные союзники помогут завершить российско-украинскую войну не позднее 2025 года.

Об этом он заявил на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Сегодня я представлю Олафу план, как, по нашему мнению, принудить Россию к миру и завершить эту войну. Хотелось бы не позже, чем в следующем, 2025 году", - сказал он.

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Зеленский отметил, что План победы является своеобразным "мостом" для проведения результативного Саммита мира, который, в свою очередь, по мнению президента, завершит войну.

"То есть, этот План не на замену нашей мирной инициативе, а чтобы именно усилить позиции Украины ради приближения к миру", - пояснил глава государства.