Зеленский о завершении войны: "Хотелось бы не позже, чем в следующем, 2025 году"
Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что западные союзники помогут завершить российско-украинскую войну не позднее 2025 года.
Об этом он заявил на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Сегодня я представлю Олафу план, как, по нашему мнению, принудить Россию к миру и завершить эту войну. Хотелось бы не позже, чем в следующем, 2025 году", - сказал он.
Зеленский отметил, что План победы является своеобразным "мостом" для проведения результативного Саммита мира, который, в свою очередь, по мнению президента, завершит войну.
"То есть, этот План не на замену нашей мирной инициативе, а чтобы именно усилить позиции Украины ради приближения к миру", - пояснил глава государства.
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еирвоненка?
© Іван Плющ
Андрій Парубій (с)
Певно, йому подали якесь меню, а він замовляє поблажливо, *****...
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Росія не Србія, її просто так не примусиш.
Навіть усім світом.
Поділився олух з Олафом "планом".
"Забористий в тебе план"- сказав Олаф олуху
Мало того, що неголений й у тактичній піжамці, так ще й про диппротокол ніколи не чув.
2022 - два тиждні.
2023 - літом будемо у Ялті каву пити.
Серпень 2024 - до кінця року війна закінчиться.
Жовтень 2024 - хотілося б у 2025.
Скільки можна *******?
Скільки можна вірити цьому ********** клоуну?
Як називаються люди, які йому вірять та його підтримують?