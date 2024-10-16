Основні пункти "Плану перемоги" - запрошення України в НАТО та зміцнення оборони, - Зеленський. ВIДЕО

16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Основні пункти

Запрошення України в НАТО

За словами Зеленського, це стане "свідченням рішучості" і покаже, як партнери бачать Україну в "архітектурі безпеки".

"Запрошення зараз із членством потім не потребує від партнерів нічого, окрім рішучості", - наголосив він.

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Другий пункт - зміцнення оборони. який включає операції у визначених місцях, щоб не допустити буферних зон на території України; виведення ППО, спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет та зняття обмеження на використання зброї; доступ до розвідданих партнерів.

Третій пункт - неядерне стримування. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України в майбутньому.

Четвертий пункт – в Україні зосереджені цінні ресурси, уран, титан, літій. Він може посилити Україну і наших союзників, тобто розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій.

Після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи. Контингент США зможуть замінити українські військові, зазначив Зеленський.

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За словами президента, другий, третій та четвертий пункти мають таємні додатки, які презентували партнерам.

Зеленський додав, що якщо все "буде йти по плану", то війну можна закінчити до кінця наступного року.