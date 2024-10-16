Состоялось совещание Зеленского с руководителями фракций ВР. Все присутствовавшие поддержали "План победы", - Арахамия

Сегодня, 16 октября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "План победы". После его представления состоялось совещание с участием президента и глав депутатских фракций и групп.

Об этом пишет в телеграм-канале глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, это очень детальный документ, который рассчитан на настоящий период и на время послевоенного восстановления.

"Мы предлагаем партнерам стратегию взаимного усиления. Без нашей победы, без честного и справедливого мира для Украины мир не сможет чувствовать себя в безопасности.

Зато сильная, независимая, европейская Украина сможет стать донором коллективной безопасности для всего нашего континента. И сегодня президент об этом четко сказал", - убеждает Арахамия.

Он также отметил, что после презентации "Плана победы" состоялось совещание с участием президента, руководства Верховной Рады, глав депутатских фракций и групп.

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"Все присутствующие на встрече поддержали "План победы". Спасибо коллегам за единство и единодушие в видении нашей Победы и справедливого мира. Это еще раз подтверждает, что "План победы" - абсолютно реалистичный документ, который объединяет общество в вопросах нашей борьбы и нашего будущего", - резюмирует Арахамия.

Как сообщалось, Зеленский сегодня в Раде презентовал основные пункты "Плана победы", среди них, в частности, приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.