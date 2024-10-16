Состоялось совещание Зеленского с руководителями фракций ВР. Все присутствовавшие поддержали "План победы", - Арахамия
Сегодня, 16 октября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "План победы". После его представления состоялось совещание с участием президента и глав депутатских фракций и групп.
Об этом пишет в телеграм-канале глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, это очень детальный документ, который рассчитан на настоящий период и на время послевоенного восстановления.
"Мы предлагаем партнерам стратегию взаимного усиления. Без нашей победы, без честного и справедливого мира для Украины мир не сможет чувствовать себя в безопасности.
Зато сильная, независимая, европейская Украина сможет стать донором коллективной безопасности для всего нашего континента. И сегодня президент об этом четко сказал", - убеждает Арахамия.
Он также отметил, что после презентации "Плана победы" состоялось совещание с участием президента, руководства Верховной Рады, глав депутатских фракций и групп.
"Все присутствующие на встрече поддержали "План победы". Спасибо коллегам за единство и единодушие в видении нашей Победы и справедливого мира. Это еще раз подтверждает, что "План победы" - абсолютно реалистичный документ, который объединяет общество в вопросах нашей борьбы и нашего будущего", - резюмирует Арахамия.
Как сообщалось, Зеленский сегодня в Раде презентовал основные пункты "Плана победы", среди них, в частности, приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
👍👍👍
Нащо в наступному бюджеті збільшили витрати на утримання держ. апарату, інституцій?
Джерело:
*
Вперше за два з половиною роки великої війни сцарь снізошол до зустрічі з керівниками ВСІХ фракцій?
Хроніка
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Те, що сказав Зеленський, я виклала в достатньо детальних в оперативних нотатках. Де константується, що https://t.me/irynagerashchenko/16946 План Перемоги залежить від партнерів , а також про https://t.me/irynagerashchenko/16947 єдність між Україною та союзниками нині та в післявоєний час .
Тепер мої враження від почутого.
1. Зустріч і виступ у парламенті й друга за час вторгнення зустріч з лідерами фракцій - це добре. Український народ має право в першу чергу знати про плани влади щодо досягнення справедливого миру і перемоги.
2. Зеленський оголосив 5 пунктів плану і заявив, що існує три таємних додатки, переданих нашим партнерам.
Перший пункт плану- це членство України в НАТО. Для Європейської Солідарності це принципова тема, два роки тому ОП критикував нашу команду, що внесення змін до Конституції щодо безальтернативності членства в Альянсі призвели до війни…. Україна втратила кілька років, гальмуючи наш шлях до НАТО і добре, що до нинішньої влади дійшло - це єдиний безальтернативний крок для нашої безпеки. Але в посланні йшлося тільки про вимоги для партнерів, й ні слова про наше домашнє завдання, аби ми відповідали критеріям країни НАТО. А це і справжня боротьба з корупцією, і демократія.
Те саме стосується інших пунктів плану. Слово «партнери» прозвучало раз 40, набагато більше, ніж України чи навіть рф, яка розпочала цю жорстоку війну і несе за неї повну відповідальність.
Але перемога не може залежати тільки від наших партнерів. Вона багато в чому залежить від нас.
3. План має бути реалістичним. А не рамочним.
В плані президента прозвучало багато правильних слів про єдність, безальтернативність демократії, посилення оборонного корпусу і євроатлантичну інтеграцію. Ми за. Але важливо мати план нашої домашньої роботи. Покроковий. Що ми як держава, як інституцій маємо зробити в цьому напрямку.
А це професійне посилення уряду і переформатування коаліції, повернення органам влади субʼєктності. Цього в посланні не було.
4. Цікаво, чому саме зараз президент прийшов до парламенту? Для мене це сигнал серйозності ситуації на фронті, в економіці, між рядками- зміна конʼюнктури в світі. І влада це розуміє. Тому бачимо зміну риторики. Про повернення кордонів 91 року і каву в Ялті вже не звучить. Бо всі розуміють, що зараз важливо зберегти державність. Правди про те, що певну частину наших територій, можливо, прийдеться звільняти політико - дипломатичним шляхом - теж не звучало.
5. Зеленський звернувся до партнерів із закликом скасувати заборону на використання західної зброї бити по військовим цілям на території росії. Ми це підтримуємо й просуваємо на всіх міжнародних зустрічах. Щодо посилення нашого оборонного комплексу, то окрім слів треба конкретні кроки, в тому числі в бюджеті на 25 передбачити збільшення виробництва зброї, а не дорожній фонд.
6. Винятком, де прописані зобов'язання на партнерів, а України, є пункти 4 і 5 представленого плану від Зеленського, а один з них буде реалізований після війни: ми надамо наших досвідчених військових для посилення безпеки Європи і надра для спільної розробки та інвестицій. Хороші і правильні пункти. Але до перемоги ще треба дожити і вистояти. Й тепер ключове питання- як нам перемоги? Партнери за нас це не зроблять, при всій до них повазі.
Тому хочеться почути план внутрішніх реформ і нашу домашню роботу.