Генсек НАТО Рютте о первом пункте "Плана победы": Это - часть переговоров, которые продолжаются.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал первый пункт Плана победы Украины, который предусматривает приглашение к членству в Альянсе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

У генсека НАТО спросили, согласен ли он с первым пунктом "Плана победы" Украины относительно необходимости приглашения этой страны к членству в Альянсе и ведется ли соответствующая работа с союзниками.

Рютте напомнил, что посетил Киев две недели назад и также разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

"Я очень хорошо знаком со всеми элементами Плана победы. Как вы также знаете, НАТО в Вашингтоне решило сделать путь к членству в НАТО для Украины необратимым. Об этом четко было заявлено. И мы находимся в тесном контакте с союзниками, с Украиной, чтобы выяснить, как мы можем сделать следующие шаги успешным и плодотворным образом", - подчеркнул Рютте.

По словам Рютте, относительно Плана победы Украины идут значительные обсуждения и используются все возможности для принятия дальнейшего пошагового решения. В то же время, он сказал, что происходит много событий в вопросе сближения Украины с Альянсом. В частности, на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне в июле было принято решение об обязательствах по предоставлению Украине 40 миллиардов евро в течение 2025 года. Также было решено создать координационное командование Украина-НАТО в немецком городе Висбаден. Кроме того, Украина заключает двусторонние соглашения по безопасности со многими членами Альянса.

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"Все это, фактически, закладывает мост к членству в НАТО в будущем. Но "План победы" - не только о приглашении о приобретении членства в НАТО. "План победы" имеет много элементов, и это сегодня президент Зеленский объяснил своему парламенту", - сказал Рютте.

Генсек Альянса добавил, что всегда такие планы являются частью переговоров, которые и в дальнейшем продолжаются. Также он сказал, что с Украиной ведется работа, чтобы лучше понять, чего хотят украинцы, и как это может помочь прекратить войну.

"И, наконец, самое главное, что должны получить для Украины, чтобы она была в наиболее выгодной позиции, когда правительство Украины решит, что хочет начать переговоры о прекращении войны. Украинцы должны быть в очень сильной позиции, когда наступит этот момент", - сказал Рютте.

"План победы" Украины

16 октября 2024 года президент Владимир Зеленский сегодня в Раде презентовал основные пункты "Плана победы", среди них, в частности, приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

Известно, что глава государства представит "План победы" на следующем заседании Европейского Совета.

После представления "Плана победы" в Раде Зеленский провел совещание с участием президента и глав депутатских фракций и групп.

Первым пунктом "Плана победы" является получение приглашения к членству Украины в НАТО.

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