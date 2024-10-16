Генсек НАТО Рютте о первом пункте "Плана победы": Это - часть переговоров, которые продолжаются.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал первый пункт Плана победы Украины, который предусматривает приглашение к членству в Альянсе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
У генсека НАТО спросили, согласен ли он с первым пунктом "Плана победы" Украины относительно необходимости приглашения этой страны к членству в Альянсе и ведется ли соответствующая работа с союзниками.
Рютте напомнил, что посетил Киев две недели назад и также разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.
"Я очень хорошо знаком со всеми элементами Плана победы. Как вы также знаете, НАТО в Вашингтоне решило сделать путь к членству в НАТО для Украины необратимым. Об этом четко было заявлено. И мы находимся в тесном контакте с союзниками, с Украиной, чтобы выяснить, как мы можем сделать следующие шаги успешным и плодотворным образом", - подчеркнул Рютте.
По словам Рютте, относительно Плана победы Украины идут значительные обсуждения и используются все возможности для принятия дальнейшего пошагового решения. В то же время, он сказал, что происходит много событий в вопросе сближения Украины с Альянсом. В частности, на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне в июле было принято решение об обязательствах по предоставлению Украине 40 миллиардов евро в течение 2025 года. Также было решено создать координационное командование Украина-НАТО в немецком городе Висбаден. Кроме того, Украина заключает двусторонние соглашения по безопасности со многими членами Альянса.
"Все это, фактически, закладывает мост к членству в НАТО в будущем. Но "План победы" - не только о приглашении о приобретении членства в НАТО. "План победы" имеет много элементов, и это сегодня президент Зеленский объяснил своему парламенту", - сказал Рютте.
Генсек Альянса добавил, что всегда такие планы являются частью переговоров, которые и в дальнейшем продолжаются. Также он сказал, что с Украиной ведется работа, чтобы лучше понять, чего хотят украинцы, и как это может помочь прекратить войну.
"И, наконец, самое главное, что должны получить для Украины, чтобы она была в наиболее выгодной позиции, когда правительство Украины решит, что хочет начать переговоры о прекращении войны. Украинцы должны быть в очень сильной позиции, когда наступит этот момент", - сказал Рютте.
"План победы" Украины
16 октября 2024 года президент Владимир Зеленский сегодня в Раде презентовал основные пункты "Плана победы", среди них, в частности, приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
Известно, что глава государства представит "План победы" на следующем заседании Европейского Совета.
После представления "Плана победы" в Раде Зеленский провел совещание с участием президента и глав депутатских фракций и групп.
Первым пунктом "Плана победы" является получение приглашения к членству Украины в НАТО.
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На жаль, не без помочі цього Говнокомандувача, Україна вже всіх дістала своєю коруцією, кадровим безладом, безкарністю зелених вилупків і тд і тп.
Ще жодна країна цей план від ЗЕлупні "відкрито не підтримала". Говнокомандувач сьогодні, представляючи його в Раді, сказав, що союзники поставились до нього «дуже практично та уважно», і команди зараз обговорюють деталі.
Залишилося тільки обісратись від радості і піти напитись.
В НАТО можно будет попасть только в границах реально контролируемых территорий. Альянс, ничего из ранее захваченного Россией, отвоевывать не будет.
Юридически можно будет считать что угодно, но де-факто можно будет забыть.
Именно по этой причине, понимая, что Украина так или иначе в НАТО вступит, русские пытаются взять под контроль максимум.
Как бы грустно не звучало, но чем дольше НАТО думает, тем меньше становится Украина
Гроші ВЖЕ не дають,електрика вже теж "на часі". Що ще заберуть в "України зє"?
Бо в самого зє і його родини,друів і родичів є ВСЕ,і його не пече доля українців,які його обрали!