План победы должен содержать членство Украины в ЕС и НАТО, - Порошенко
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко считает, что все органы власти должны направить усилия на достижение приглашения Украины в НАТО.
Об этом сообщила пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.
"Предыдущая парламентская неделя была посвящена международной деятельности. На каждой моей встрече и в правительствах скандинавских стран, и в парламентах скандинавских стран, и в Брюсселе во время Ассамблеи Европейской народной партии, где мы заслушивали всех кандидатов на должности еврокомиссаров, звучало два вопроса. Первое - это ситуация на фронте и второе - что такое "план победы", - рассказал Порошенко.
Пятый президент отметил, что "План победы" представлен в ПАСЕ, Европарламенте, Парламентской ассамблее НАТО, поэтому он должен быть представлен и во Вреховной Раде.
"Мы с вами находимся накануне Рамштайна, и я хотел бы услышать там о решении вопроса предоставления нам дальнобойного оружия и приглашения Украины в НАТО. НАТО является ключевым фактором существования украинского государства.
Я очень надеюсь, что "план победы" содержит, во-первых, членство Украины в ЕС и НАТО, во-вторых - отсутствие компромиссов относительно независимости и суверенитета Украины. Третье - отсутствие компромиссов относительно территориальной целостности Украины. Четвертое - отсутствие компромиссов относительно мощности ВСУ. И пятое - отсутствие компромиссов относительно санкций, которые должны перерезать возможность путину финансировать вооруженную агрессию", - подчеркнул лидер "ЕС".
Подытоживая, Порошенко заявил, что работа президента, Кабмина и ВР должна быть направлена на приглашение Украины в НАТО.
Напомним, в феврале 2018 года Петр Порошенко, находясь на посту президента, инициировал закрепление в преамбуле Конституции стремление членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Соответствующий законопроект Рада приняла 7 февраля 2019 года.
Порошенко назвал этот день историческим: "это день, когда в Конституции закреплено как внешнеполитические ориентиры движение Украины в Европейский Союз и в Североатлантический Альянс. Уверен в том, что задачи членства в Европейском Союзе и НАТО являются абсолютно реальными. Так же, как мы продемонстрировали достижение других целей, в которые мало кто верил, так же нашими совместными усилиями Украина обеспечит членство в НАТО, членство в ЕС. Мы идем своим путем и этот путь к членству Украины в ЕС и НАТО", - подчеркнул Порошенко.
19 февраля 2019 года Порошенко подписал закон о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Торжественное подписание документа состоялось во время выступления главы государства в Верховной Раде. Закон вступил в силу 21 февраля 2019 года.
Верховна рада розпочала роботу. На початку виступи від фракцій. Представник опзж вітав правників із днем юриста. І Зеленського 😁😁😁, Бакунець(Довіра ) про день освітян і далекобійну зброю. Євгенія Кравчук (Слуга народу) про те, як її обрали віце-президентом альянсу лібералів і про роботу в ПАРЄ. ще один від опзж про державний бюджет і освітянські проблеми.
Петро Порошенко говорив про таємний план перемоги Зеленського, пункти якого не знає ніхто, і це не нормально для парламентсько- президентської республіки, про забезпечення фронту, євро і євроатлантичну інтеграцію.
Скороход говорила про потребу терміново проголосувати про заборону мобілізовувати обмежено придатних 18-25 років і про право звільнитися у тих, хто має загиблих в родині.
Хвилина мовчання за загиблим при дивних обставинах нардепом Антоном Поляковим.
Устінова (голос) - наїжджає на тих, хто каже, що план " перемоги" має бути як мінімум бути скомунікований з суспільством і парламентом.
Ми давно занадто розслабилися. Воєнного виробництва в достатній кількості немає, влада вважає "для чого інвестувати в гармати, якщо потрібне буде масло".
Всі переконані, що мир за місяць-два і все знову буде добре.
Не буде стабільного миру, війни виграють ті, в кого воює не лише армія, а вся нація. Хто вистоїть у найгіршу ніч перед світанком. Де керують розумні і ефективні, а не лояльні і корумповані. Де «все для фронту» - це не просто гасло, не тумбочка з кешем чи гаманець з битками, а потужна економіка з чітким переліком пріоритетів.
Ви готові до перемирʼя, де лінія пройде по Дніпру?
І через декілька років почнеться ще кривавіша війна, де наші шанси програти будуть ще вищі, бо замість поту, крові і сліз ми оберемо знову стендап і лавандовий раф.
Коли ні, то вимагайте, працюйте, воюйте і перемагайте.
Бо якщо ми програємо, втекти зможуть небагато, а виживуть ще менше.
"Яким може бути алгоритм вступу України до НАТО? - головна тема, яку обговорювали в етері Прямого. Декілька ключових позицій:
⁃ Ми поступово підходимо до можливості застосування так званого «німецького сценарію».
⁃ Зараз багато говорять про те, що нібито на зустрічі «Рамштайн» Україні можуть дати запрошення в НАТО. Однак, ця структура не вповноважена вирішувати такі питання. Такі рішення ухвалюються лише в рамках НАТО. Мої очікування від саміту в форматі Рамштайн: ухвалення комплексного документа щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України. Ми маємо самі виробляти зброю, в тому числі далекобійну, і не залежити від політичної конʼюнктури в інших країнах.
⁃ Прикро, що багато часу та зусиль було витрачено владою на укладення двосторонніх так званих «безпекових угод», які насправді нічого не гарантують. На жаль, ці угоди не допомогли ані у Вугледарі, ані у Красногорівці, і зараз не допомагають в районі Покровська. Найкращою та єдиною дієвою гарантією безпеки є членство України в НАТО.
⁃ Чи може бути питання запрошення до вступу в НАТО предметом торгу з путіним? Так, але ми маємо розуміти, що це питання глобального лідерства і ми маємо відстоювати позицію, що запрошення України до Альянсу є елементом примусу путіна до миру, а членство - ключовим елементом перемоги України.
⁃ Окремі країни-скептики не можуть поставити «шлагбаум» на нашому шляху як до НАТО, так і до ЄС. Українська дипломатія не повинна цього допустити".
Відповідальність дідів з країн західної цивілізації за триваючу війну - на порядок менша.
Питання вступу до НАТО - це не питання бажання чи небажання того, чи іншого політика, тієї чи іншої країни. Питання вступу України до НАТО - це гарантія існування, це гарантія миру на континенті. Це гарантія геополітичної стабільності. І в цьому Україна зацікавлена аж ніяк не менше, ніж кожна країна-член НАТО. Україна пройшла дуже далеку дорогу до НАТО.
В 14 році лише 16% українців підтримували євроатлантичну інтеграцію держави. Коли закінчилася моя каденція, ця цифра складала 70%. І це не заслуга Порошенка. Це заслуга путіна. І тому для нас зараз питання членства в НАТО - це питання виживання, збереження країни.
Скасування "Рамштайну" аж ніяк не обмежує наших планів. Хочу нагадати, що у грудні в Брюсселі відбудеться зустріч країн-членів НАТО, офіційне засідання на рівні міністрів закордонних справ. Хочу порадити діючій владі, що рішення про запрошення може бути прийняте будь-яким повноважним представником влади країн-членів. Міністр закордонних справ разом з президентом і прем`єр-міністром діє від імені країни без додаткового підтвердження, і нам конче потрібно, щоб в грудні Рада міністрів закордонних справ країн-членів НАТО запросила Україну. Чи це реально? Абсолютно реально.
Це відбудеться вже після виборів у Сполучених Штатах. Нам треба зараз докласти зусиль, щоб зберегти двопартійну підтримку. І питання запрошення - ще раз наголошую, це питання виживання країни.
Ми не маємо піддаватися на шантаж путіна. Не маємо створювати в божевільного агресора враження, що він може диктувати свою волю країнам-членам НАТО. Бо вони в десятки разів потужніші за нього і за чисельністю армії, і за кількістю озброєння, і за масштабами економіки.
Наші партнери мають розуміти: якщо вестися на шантаж путіна, він переможе. Тільки-но вони перестануть боятись путіна та будуть здатні ухвалювати рішення в інтересах Альянсу, континенту та вільного демократичного світу - путін програє.
Україні потрібне запрошення в НАТО і справжні гарантії безпеки, на зразок гарантій, які перед вступом в Альянс отримали Швеція і Фінляндія.
Питання запрошення - ще раз наголошую, це питання виживання країни. Чим це має супроводжуватися? Додатково до цього ми маємо отримати справжні гарантії безпеки. А не запевнення - як називається документ, майже 20 з яких були підписані чинною владою.
Якщо ви називали це гарантією безпеки, чому гарантії безпеки не застосовані при втраті Вугледару, Авдіївки, Мар'їнки, Сєвєродонецька, Лисичанська? Тому що це ніякі гарантії безпеки, як я і казав на етапі їх підписання. Це гарантії про постачання нам зброї. Це означає, що війна буде безкінечна.
Чому ми не користувалися прийнятим надважливим рішенням по Ленд-лізу, коли США треба не виділяти гроші на фінансування, це окрема стаття, а передати зброю США Україні в оренду? В рамках цього формату не було поставлено нічого.
Додатково до запрошення негайно, в ту ж хвилину, як буде прийнято рішення по запрошенню, ми маємо отримати справжні гарантії безпеки. Які вони? А саме такі, які отримала Фінляндія після того, як вона ухвалила рішення про вступ. Після того, як її запросили, тривав певний час переговорний процес. І весь цей час гарантії безпеки діяли від США, вони були абсолютно тотожні статті 5 Вашингтонської угоди про створення НАТО.
Гарантії були отримані від Великої Британії, двох ядерних держав країн - членів Альянсу, і гарантії були отримані таким самим шляхом від всіх країн - членів НАТО. Швеція так само отримала гарантії безпеки в рамках 5 статті.
Ми не мали права відволікати наших партнерів на запевнення в постачанні нам зброї. Ми мали і маємо зараз вимагати гарантії в рамках ст. 5.
Я був запрошений для зустрічей дуже важливих урядових, парламентських в Стокгольмі, на конференції, і ми зустрічалися з нашими фінськими партнерами, так само як і в Брюсселі. Я запропонував, і це було підтримано, щоб ми створили українсько-шведсько-фінську робочу групу для того, щоб перейняти той досвід, який вже має Фінляндія і Швеція для підготовки зазначених гарантій. Я зараз звертаюся до президента, я звертаюся до уряду: терміново рухайтеся в напрямку створення цієї групи і гарантій безпеки.