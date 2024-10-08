План победы должен содержать членство Украины в ЕС и НАТО, - Порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко считает, что все органы власти должны направить усилия на достижение приглашения Украины в НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"Предыдущая парламентская неделя была посвящена международной деятельности. На каждой моей встрече и в правительствах скандинавских стран, и в парламентах скандинавских стран, и в Брюсселе во время Ассамблеи Европейской народной партии, где мы заслушивали всех кандидатов на должности еврокомиссаров, звучало два вопроса. Первое - это ситуация на фронте и второе - что такое "план победы", - рассказал Порошенко.

Пятый президент отметил, что "План победы" представлен в ПАСЕ, Европарламенте, Парламентской ассамблее НАТО, поэтому он должен быть представлен и во Вреховной Раде.

Также читайте: Страны НАТО на "Рамштайне" предложат более конкретные шаги по вступлению Украины в Альянс, - WP

"Мы с вами находимся накануне Рамштайна, и я хотел бы услышать там о решении вопроса предоставления нам дальнобойного оружия и приглашения Украины в НАТО. НАТО является ключевым фактором существования украинского государства.

Я очень надеюсь, что "план победы" содержит, во-первых, членство Украины в ЕС и НАТО, во-вторых - отсутствие компромиссов относительно независимости и суверенитета Украины. Третье - отсутствие компромиссов относительно территориальной целостности Украины. Четвертое - отсутствие компромиссов относительно мощности ВСУ. И пятое - отсутствие компромиссов относительно санкций, которые должны перерезать возможность путину финансировать вооруженную агрессию", - подчеркнул лидер "ЕС".

Подытоживая, Порошенко заявил, что работа президента, Кабмина и ВР должна быть направлена на приглашение Украины в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко на ассамблее ЕНП в Брюсселе: Европе нужно отбросить страх перед Путиным

Напомним, в феврале 2018 года Петр Порошенко, находясь на посту президента, инициировал закрепление в преамбуле Конституции стремление членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Соответствующий законопроект Рада приняла 7 февраля 2019 года.

Порошенко назвал этот день историческим: "это день, когда в Конституции закреплено как внешнеполитические ориентиры движение Украины в Европейский Союз и в Североатлантический Альянс. Уверен в том, что задачи членства в Европейском Союзе и НАТО являются абсолютно реальными. Так же, как мы продемонстрировали достижение других целей, в которые мало кто верил, так же нашими совместными усилиями Украина обеспечит членство в НАТО, членство в ЕС. Мы идем своим путем и этот путь к членству Украины в ЕС и НАТО", - подчеркнул Порошенко.

19 февраля 2019 года Порошенко подписал закон о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Торжественное подписание документа состоялось во время выступления главы государства в Верховной Раде. Закон вступил в силу 21 февраля 2019 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законное место Украины - в НАТО, - Рютте