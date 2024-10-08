"План перемоги" має містити членство України в ЄС та НАТО, - Порошенко
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко вважає, що всі органи влади мають спрямувати зусилля на досягнення запрошення України в НАТО.
Про це повідомила пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередній парламентський тиждень був присвячений міжнародній діяльності. На кожній моїй зустрічі і в урядах скандинавських країн, і в парламентах скандинавських країн, і в Брюсселі під час Асамблеї Європейської народної партії, де ми заслуховували всіх кандидатів на посади єврокомісарів, звучало два питання. Перше – це ситуація на фронті і друге – що таке "план перемоги", - розповів Порошенко.
П'ятий президент зазначив, що "План перемоги" представлено в ПАРЄ, Європарламенті, Парламентській асамблеї НАТО, тому його має бути представлено й у Верховній Раді.
"Ми з вами знаходимося напередодні Рамштайну, і я хотів би почути там про вирішення питання надання нам далекобійної зброї і запрошення України до НАТО. НАТО є ключовим фактором існування української держави.
Я дуже сподіваюся, що "план перемоги" містить, по-перше, членство України в ЄС та НАТО, по-друге – відсутність компромісів щодо незалежності і суверенітету України. Третє – відсутність компромісів щодо територіальної цілісності України. Четверте – відсутність компромісів щодо потужності ЗСУ. І п’яте – відсутність компромісів щодо санкцій, які мають перерізати можливість путіну фінансувати збройну агресію", - наголосив лідер "ЄС".
Підсумовуючи, Порошенко заявив, що робота президента, Кабміну та ВР має бути спрямована на запрошення України в НАТО.
Нагадаємо, у лютому 2018 року Петро Порошенко, перебуваючи на посаді президента, ініціював закріплення в преамбулі Конституції прагнення членства України в Євросоюзі та НАТО. Відповідний законопроєкт Рада ухвалила 7 лютого 2019 року.
Порошенко назвав цей день історичним: "це день, коли у Конституції закріплено як зовнішньополітичні орієнтири рух України до Європейського Союзу та до Північноатлантичного Альянсу. Впевнений в тому, що завдання членства в Європейському Союзі і НАТО є абсолютно реальними. Так само, як ми продемонстрували досягнення інших цілей, в які мало хто вірив, так само нашими спільними зусиллями Україна забезпечить членство в НАТО, членство в ЄС. Ми йдемо своїм шляхом і цей шлях до членства України в ЄС і НАТО", – наголосив Порошенко.
19 лютого 2019 року Порошенко підписав закон про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО. Урочисте підписання документа відбулося під час виступу глави держави у Верховній Раді. Закон набрав чинності 21 лютого 2019 року.
Верховна рада розпочала роботу. На початку виступи від фракцій. Представник опзж вітав правників із днем юриста. І Зеленського 😁😁😁, Бакунець(Довіра ) про день освітян і далекобійну зброю. Євгенія Кравчук (Слуга народу) про те, як її обрали віце-президентом альянсу лібералів і про роботу в ПАРЄ. ще один від опзж про державний бюджет і освітянські проблеми.
Петро Порошенко говорив про таємний план перемоги Зеленського, пункти якого не знає ніхто, і це не нормально для парламентсько- президентської республіки, про забезпечення фронту, євро і євроатлантичну інтеграцію.
Скороход говорила про потребу терміново проголосувати про заборону мобілізовувати обмежено придатних 18-25 років і про право звільнитися у тих, хто має загиблих в родині.
Хвилина мовчання за загиблим при дивних обставинах нардепом Антоном Поляковим.
Устінова (голос) - наїжджає на тих, хто каже, що план " перемоги" має бути як мінімум бути скомунікований з суспільством і парламентом.
Ми давно занадто розслабилися. Воєнного виробництва в достатній кількості немає, влада вважає "для чого інвестувати в гармати, якщо потрібне буде масло".
Всі переконані, що мир за місяць-два і все знову буде добре.
Не буде стабільного миру, війни виграють ті, в кого воює не лише армія, а вся нація. Хто вистоїть у найгіршу ніч перед світанком. Де керують розумні і ефективні, а не лояльні і корумповані. Де «все для фронту» - це не просто гасло, не тумбочка з кешем чи гаманець з битками, а потужна економіка з чітким переліком пріоритетів.
Ви готові до перемирʼя, де лінія пройде по Дніпру?
І через декілька років почнеться ще кривавіша війна, де наші шанси програти будуть ще вищі, бо замість поту, крові і сліз ми оберемо знову стендап і лавандовий раф.
Коли ні, то вимагайте, працюйте, воюйте і перемагайте.
Бо якщо ми програємо, втекти зможуть небагато, а виживуть ще менше.
"Яким може бути алгоритм вступу України до НАТО? - головна тема, яку обговорювали в етері Прямого. Декілька ключових позицій:
⁃ Ми поступово підходимо до можливості застосування так званого «німецького сценарію».
⁃ Зараз багато говорять про те, що нібито на зустрічі «Рамштайн» Україні можуть дати запрошення в НАТО. Однак, ця структура не вповноважена вирішувати такі питання. Такі рішення ухвалюються лише в рамках НАТО. Мої очікування від саміту в форматі Рамштайн: ухвалення комплексного документа щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України. Ми маємо самі виробляти зброю, в тому числі далекобійну, і не залежити від політичної конʼюнктури в інших країнах.
⁃ Прикро, що багато часу та зусиль було витрачено владою на укладення двосторонніх так званих «безпекових угод», які насправді нічого не гарантують. На жаль, ці угоди не допомогли ані у Вугледарі, ані у Красногорівці, і зараз не допомагають в районі Покровська. Найкращою та єдиною дієвою гарантією безпеки є членство України в НАТО.
⁃ Чи може бути питання запрошення до вступу в НАТО предметом торгу з путіним? Так, але ми маємо розуміти, що це питання глобального лідерства і ми маємо відстоювати позицію, що запрошення України до Альянсу є елементом примусу путіна до миру, а членство - ключовим елементом перемоги України.
⁃ Окремі країни-скептики не можуть поставити «шлагбаум» на нашому шляху як до НАТО, так і до ЄС. Українська дипломатія не повинна цього допустити".
Відповідальність дідів з країн західної цивілізації за триваючу війну - на порядок менша.
Питання вступу до НАТО - це не питання бажання чи небажання того, чи іншого політика, тієї чи іншої країни. Питання вступу України до НАТО - це гарантія існування, це гарантія миру на континенті. Це гарантія геополітичної стабільності. І в цьому Україна зацікавлена аж ніяк не менше, ніж кожна країна-член НАТО. Україна пройшла дуже далеку дорогу до НАТО.
В 14 році лише 16% українців підтримували євроатлантичну інтеграцію держави. Коли закінчилася моя каденція, ця цифра складала 70%. І це не заслуга Порошенка. Це заслуга путіна. І тому для нас зараз питання членства в НАТО - це питання виживання, збереження країни.
Скасування "Рамштайну" аж ніяк не обмежує наших планів. Хочу нагадати, що у грудні в Брюсселі відбудеться зустріч країн-членів НАТО, офіційне засідання на рівні міністрів закордонних справ. Хочу порадити діючій владі, що рішення про запрошення може бути прийняте будь-яким повноважним представником влади країн-членів. Міністр закордонних справ разом з президентом і прем`єр-міністром діє від імені країни без додаткового підтвердження, і нам конче потрібно, щоб в грудні Рада міністрів закордонних справ країн-членів НАТО запросила Україну. Чи це реально? Абсолютно реально.
Це відбудеться вже після виборів у Сполучених Штатах. Нам треба зараз докласти зусиль, щоб зберегти двопартійну підтримку. І питання запрошення - ще раз наголошую, це питання виживання країни.
Ми не маємо піддаватися на шантаж путіна. Не маємо створювати в божевільного агресора враження, що він може диктувати свою волю країнам-членам НАТО. Бо вони в десятки разів потужніші за нього і за чисельністю армії, і за кількістю озброєння, і за масштабами економіки.
Наші партнери мають розуміти: якщо вестися на шантаж путіна, він переможе. Тільки-но вони перестануть боятись путіна та будуть здатні ухвалювати рішення в інтересах Альянсу, континенту та вільного демократичного світу - путін програє.
Україні потрібне запрошення в НАТО і справжні гарантії безпеки, на зразок гарантій, які перед вступом в Альянс отримали Швеція і Фінляндія.
Питання запрошення - ще раз наголошую, це питання виживання країни. Чим це має супроводжуватися? Додатково до цього ми маємо отримати справжні гарантії безпеки. А не запевнення - як називається документ, майже 20 з яких були підписані чинною владою.
Якщо ви називали це гарантією безпеки, чому гарантії безпеки не застосовані при втраті Вугледару, Авдіївки, Мар'їнки, Сєвєродонецька, Лисичанська? Тому що це ніякі гарантії безпеки, як я і казав на етапі їх підписання. Це гарантії про постачання нам зброї. Це означає, що війна буде безкінечна.
Чому ми не користувалися прийнятим надважливим рішенням по Ленд-лізу, коли США треба не виділяти гроші на фінансування, це окрема стаття, а передати зброю США Україні в оренду? В рамках цього формату не було поставлено нічого.
Додатково до запрошення негайно, в ту ж хвилину, як буде прийнято рішення по запрошенню, ми маємо отримати справжні гарантії безпеки. Які вони? А саме такі, які отримала Фінляндія після того, як вона ухвалила рішення про вступ. Після того, як її запросили, тривав певний час переговорний процес. І весь цей час гарантії безпеки діяли від США, вони були абсолютно тотожні статті 5 Вашингтонської угоди про створення НАТО.
Гарантії були отримані від Великої Британії, двох ядерних держав країн - членів Альянсу, і гарантії були отримані таким самим шляхом від всіх країн - членів НАТО. Швеція так само отримала гарантії безпеки в рамках 5 статті.
Ми не мали права відволікати наших партнерів на запевнення в постачанні нам зброї. Ми мали і маємо зараз вимагати гарантії в рамках ст. 5.
Я був запрошений для зустрічей дуже важливих урядових, парламентських в Стокгольмі, на конференції, і ми зустрічалися з нашими фінськими партнерами, так само як і в Брюсселі. Я запропонував, і це було підтримано, щоб ми створили українсько-шведсько-фінську робочу групу для того, щоб перейняти той досвід, який вже має Фінляндія і Швеція для підготовки зазначених гарантій. Я зараз звертаюся до президента, я звертаюся до уряду: терміново рухайтеся в напрямку створення цієї групи і гарантій безпеки.