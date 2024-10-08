"План перемоги" має містити членство України в ЄС та НАТО, - Порошенко

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко вважає, що всі органи влади мають спрямувати зусилля на досягнення запрошення України в НАТО.

"Попередній парламентський тиждень був присвячений міжнародній діяльності. На кожній моїй зустрічі і в урядах скандинавських країн, і в парламентах скандинавських країн, і в Брюсселі під час Асамблеї Європейської народної партії, де ми заслуховували всіх кандидатів на посади єврокомісарів, звучало два питання. Перше – це ситуація на фронті і друге – що таке "план перемоги", - розповів Порошенко.

П'ятий президент зазначив, що "План перемоги" представлено в ПАРЄ, Європарламенті, Парламентській асамблеї НАТО, тому його має бути представлено й у Верховній Раді.

"Ми з вами знаходимося напередодні Рамштайну, і я хотів би почути там про вирішення питання надання нам далекобійної зброї і запрошення України до НАТО. НАТО є ключовим фактором існування української держави.

Я дуже сподіваюся, що "план перемоги" містить, по-перше, членство України в ЄС та НАТО, по-друге – відсутність компромісів щодо незалежності і суверенітету України. Третє – відсутність компромісів щодо територіальної цілісності України. Четверте – відсутність компромісів щодо потужності ЗСУ. І п’яте – відсутність компромісів щодо санкцій, які мають перерізати можливість путіну фінансувати збройну агресію", - наголосив лідер "ЄС".

Підсумовуючи, Порошенко заявив, що робота президента, Кабміну та ВР має бути спрямована на запрошення України в НАТО.

Нагадаємо, у лютому 2018 року Петро Порошенко, перебуваючи на посаді президента, ініціював закріплення в преамбулі Конституції прагнення членства України в Євросоюзі та НАТО. Відповідний законопроєкт Рада ухвалила 7 лютого 2019 року.

Порошенко назвав цей день історичним: "це день, коли у Конституції закріплено як зовнішньополітичні орієнтири рух України до Європейського Союзу та до Північноатлантичного Альянсу. Впевнений в тому, що завдання членства в Європейському Союзі і НАТО є абсолютно реальними. Так само, як ми продемонстрували досягнення інших цілей, в які мало хто вірив, так само нашими спільними зусиллями Україна забезпечить членство в НАТО, членство в ЄС. Ми йдемо своїм шляхом і цей шлях до членства України в ЄС і НАТО", – наголосив Порошенко.

19 лютого 2019 року Порошенко підписав закон про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО. Урочисте підписання документа відбулося під час виступу глави держави у Верховній Раді. Закон набрав чинності 21 лютого 2019 року.

