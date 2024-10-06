УКР
Підрозділ, де воює Тетяна Чорновол, отримав РЕБ, "Мавіки", "Цукорки" і 100 FPV-дронів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко під час поїздки на південний напрямок передав у підрозділ 126-ї окремої бригади ТрО, де воює Тетяна Чорновол, партію FPV-дронів, а також купольний РЕБ, детектори дронів "Ванільний цукорок" та "Мавіки".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Нещодавно під час зміни екіпажів на ділянці фронту автівку Тетяни атакував ворожий дрон-камікадзе. Військових врятувало тільки те, що заряд у дрона був кумулятивний, а не осколковий – розповідає Тетяна. Автівку під безперервним вогнем таки не вдалося врятувати, але головне – що всі живі. Чорновол зауважує: РЕБ, який тільки недавно купили у підрозділ, чомусь не спрацював.

Техніка для підрозділу Тетяни Чорновол

"Привезли їм купольний РЕБ для додаткового захисту, а також 100 FPV, 4 "Мавіки" та детектори дронів "Ванільний цукорок", – говорить Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18-й центр протидії технічним розвідкам отримав два комплекси РЕБ "Ай-Петрі СВ". ФОТО

Техніка для підрозділу Тетяни Чорновол

"Настільки вчасно, ви собі навіть не уявляєте. РЕБ багатоканальний, там є 300-та частота, на які зараз літає ворог. По-друге, "Мавіки". Кожен на вагу золота. Бо через дефіцит не ризикуємо далеко вглиб залітати, а треба", – говорить Чорновол.

Техніка для підрозділу Тетяни Чорновол

Але Тетяна найбільше радіє, як завжди, якісним FPV-дронам. Каже: дуже часто доводиться техніку переробляти, бо ворог теж не дрімає і постійно змінює налаштування своїх РЕБ-засобів. А державні дрони, навіть якщо й потрапляють на фронт, зауважує Тетяна, на жаль, невідповідної якості і потребують суттєвої переробки. Інакше "навіть не пливуть", іронізує Чорновол. А ці "десятки" не тільки надійні, але й можуть працювати як "бомбери" – доставляють окупантам на голови вибухові "подарунки" і повертаються назад.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділам ССО передали чергову партію техніки: Квадроцикли, автобуси, командно-штабні пункти. ФОТОрепортаж

Техніка для підрозділу Тетяни Чорновол

"Сотня ефпівішок. Причому це наша мрія – "десятки". Ми якраз думали: от би "десятки" нам, щоб повісити різні модулі управління, щоб повісити дві батареї. Бо зараз є дуже хороші боєприпаси, підпалюють – щоб повертатися. Ми вже, до речі, поверталися вашими дронами. Воно підпалило, ще й повернулося", – розповіла Чорновол.

"Тут є "Цукорки", вони вже працюють на низьких діапазонах. Налаштували так, щоб він показував тип ударного боєприпасу і рятував життя наших воїнів", – говорить Порошенко.

Техніка для підрозділу Тетяни Чорновол

Він також передав допомогу бійцям херсонської 124-ї бригади Тероборони, яка захищає рідні землі. "Саме ці хлопці та дівчата тримали оборону на Антонівському мосту та в Бузковому гаю в Херсоні в перші дні російського вторгнення. А ще у їхніх лавах воює лідер херсонської "Солідарної Молоді" з позивним "Грибочок", – розповів пʼятий Президент.

Техніка для підрозділу Тетяни Чорновол

Молодий захисник Сергій Сергєєв за ці майже три роки встиг попартизанити в окупованому місті і навіть допоміг ЗСУ знищити російську установку "Буратіно". "Друзі з молодіжки кличуть його не інакше як херсонським бандерівцем. Передали їм 100 FPV-дронів, 4 "Мавіки", 10 "Ванільних цукорків", – написав Порошенко у соцмережах.

Техніка для підрозділу Тетяни Чорновол

На цьому ж напрямку працює 406-а окрема артилерійська бригада, що відзначилася під час визволення Харківщини, оборони Маріуполя та боїв за Миколаїв. "Богам війни" відвантажили 5 "Старлінків", 3 комплекси РЕБ та десяток "Ванільних цукорків". А Одеська військова академія отримала екскаватор для будівництва фортифікацій.

"Ми маємо налаштовуватись на те, що війна буде довгою – навіть якщо це буде не так. Тому маємо всі працювати", – говорить Тетяна Чорновол. "Робимо все для того, щоб не втратити Україну. І ставитись до цього треба дуже відповідально", – додає Петро Порошенко.

