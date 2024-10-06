Підрозділ, де воює Тетяна Чорновол, отримав РЕБ, "Мавіки", "Цукорки" і 100 FPV-дронів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко під час поїздки на південний напрямок передав у підрозділ 126-ї окремої бригади ТрО, де воює Тетяна Чорновол, партію FPV-дронів, а також купольний РЕБ, детектори дронів "Ванільний цукорок" та "Мавіки".

Нещодавно під час зміни екіпажів на ділянці фронту автівку Тетяни атакував ворожий дрон-камікадзе. Військових врятувало тільки те, що заряд у дрона був кумулятивний, а не осколковий – розповідає Тетяна. Автівку під безперервним вогнем таки не вдалося врятувати, але головне – що всі живі. Чорновол зауважує: РЕБ, який тільки недавно купили у підрозділ, чомусь не спрацював.

"Привезли їм купольний РЕБ для додаткового захисту, а також 100 FPV, 4 "Мавіки" та детектори дронів "Ванільний цукорок", – говорить Порошенко.

"Настільки вчасно, ви собі навіть не уявляєте. РЕБ багатоканальний, там є 300-та частота, на які зараз літає ворог. По-друге, "Мавіки". Кожен на вагу золота. Бо через дефіцит не ризикуємо далеко вглиб залітати, а треба", – говорить Чорновол.

Але Тетяна найбільше радіє, як завжди, якісним FPV-дронам. Каже: дуже часто доводиться техніку переробляти, бо ворог теж не дрімає і постійно змінює налаштування своїх РЕБ-засобів. А державні дрони, навіть якщо й потрапляють на фронт, зауважує Тетяна, на жаль, невідповідної якості і потребують суттєвої переробки. Інакше "навіть не пливуть", іронізує Чорновол. А ці "десятки" не тільки надійні, але й можуть працювати як "бомбери" – доставляють окупантам на голови вибухові "подарунки" і повертаються назад.

"Сотня ефпівішок. Причому це наша мрія – "десятки". Ми якраз думали: от би "десятки" нам, щоб повісити різні модулі управління, щоб повісити дві батареї. Бо зараз є дуже хороші боєприпаси, підпалюють – щоб повертатися. Ми вже, до речі, поверталися вашими дронами. Воно підпалило, ще й повернулося", – розповіла Чорновол.

"Тут є "Цукорки", вони вже працюють на низьких діапазонах. Налаштували так, щоб він показував тип ударного боєприпасу і рятував життя наших воїнів", – говорить Порошенко.

Він також передав допомогу бійцям херсонської 124-ї бригади Тероборони, яка захищає рідні землі. "Саме ці хлопці та дівчата тримали оборону на Антонівському мосту та в Бузковому гаю в Херсоні в перші дні російського вторгнення. А ще у їхніх лавах воює лідер херсонської "Солідарної Молоді" з позивним "Грибочок", – розповів пʼятий Президент.

Молодий захисник Сергій Сергєєв за ці майже три роки встиг попартизанити в окупованому місті і навіть допоміг ЗСУ знищити російську установку "Буратіно". "Друзі з молодіжки кличуть його не інакше як херсонським бандерівцем. Передали їм 100 FPV-дронів, 4 "Мавіки", 10 "Ванільних цукорків", – написав Порошенко у соцмережах.

На цьому ж напрямку працює 406-а окрема артилерійська бригада, що відзначилася під час визволення Харківщини, оборони Маріуполя та боїв за Миколаїв. "Богам війни" відвантажили 5 "Старлінків", 3 комплекси РЕБ та десяток "Ванільних цукорків". А Одеська військова академія отримала екскаватор для будівництва фортифікацій.

"Ми маємо налаштовуватись на те, що війна буде довгою – навіть якщо це буде не так. Тому маємо всі працювати", – говорить Тетяна Чорновол. "Робимо все для того, щоб не втратити Україну. І ставитись до цього треба дуже відповідально", – додає Петро Порошенко.