9 875 56

Подразделение, где воюет Татьяна Чорновол, получило РЭБ, "Мавики", "Цукорки" и 100 FPV-дронов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко во время поездки на южное направление передал в подразделение 126-й отдельной бригады ТрО, где воюет Татьяна Чорновол, партию FPV-дронов, а также купольный РЭБ, детекторы дронов "Ванильный цукорок" и "Мавики".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Недавно во время смены экипажей на участке фронта машину Татьяны атаковал вражеский дрон-камикадзе. Военных спасло только то, что заряд у дрона был кумулятивный, а не осколочный - рассказывает Татьяна. Машину под непрерывным огнем таки не удалось спасти, но главное - что все живы. Чорновол замечает: РЭБ, который только недавно купили в подразделение, почему-то не сработал.

Техніка для підрозділу Тетяни Чорновол

"Привезли им купольный РЭБ для дополнительной защиты, а также 100 FPV, 4 "Мавика" и детекторы дронов "Ванильный цукорок", - говорит Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18-й центр противодействия техническим разведкам получил два комплекса РЭБ "Ай-Петри СВ". ФОТО

Техніка для підрозділу Тетяни Чорновол

"Настолько вовремя, вы себе даже не представляете. РЭБ многоканальный, там есть 300-я частота, на которые сейчас летает враг. Во-вторых, "Мавики". Каждый на вес золота. Потому что из-за дефицита не рискуем далеко вглубь залетать, а надо", - говорит Чорновол.

Техніка для підрозділу Тетяни Чорновол

Но Татьяна больше всего радуется, как всегда, качественным FPV-дронам. Говорит: очень часто приходится технику переделывать, потому что враг тоже не дремлет и постоянно меняет настройки своих РЭБ-средств. А государственные дроны, даже если и попадают на фронт, замечает Татьяна, к сожалению, несоответствующего качества и требуют существенной переработки. Иначе "даже не плывут", иронизирует Черновол. А эти "десятки" не только надежны, но и могут работать как "бомберы" - доставляют оккупантам на головы взрывные "подарки" и возвращаются обратно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подразделениям ССО передали очередную партию техники: Квадроциклы, автобусы, командно-штабные пункты. ФОТОрепортаж

Техніка для підрозділу Тетяни Чорновол

"Сотня эфпевешек. Причем это наша мечта - "десятки". Мы как раз думали: вот бы "десятки" нам, чтобы повесить различные модули управления, чтобы повесить две батареи. Потому что сейчас есть очень хорошие боеприпасы, поджигают - чтобы возвращаться. Мы уже, кстати, возвращались вашими дронами. Оно подожгло, еще и вернулось", - рассказала Черновол.

"Здесь есть "Цукорки", они уже работают на низких диапазонах. Настроили так, чтобы он показывал тип ударного боеприпаса и спасал жизни наших воинов", - говорит Порошенко.

Техніка для підрозділу Тетяни Чорновол

Он также передал помощь бойцам херсонской 124-й бригады Теробороны, которая защищает родные земли. "Именно эти ребята держали оборону на Антоновском мосту и в Сиреневой роще в Херсоне в первые дни российского вторжения. А еще в их рядах воюет лидер херсонской "Солидарной Молодежи" с позывным "Грибочок", - рассказал пятый Президент.

Техніка для підрозділу Тетяни Чорновол

Молодой защитник Сергей Сергеев за эти почти три года успел попартизанить в оккупированном городе и даже помог ВСУ уничтожить российскую установку "Буратино". "Друзья из молодежки зовут его не иначе как херсонским бандеровцем. Передали им 100 FPV-дронов, 4 "Мавики", 10 "Ванильных цукорков", - написал Порошенко в соцсетях.

Техніка для підрозділу Тетяни Чорновол

На этом же направлении работает 406-я отдельная артиллерийская бригада, отличившаяся во время освобождения Харьковщины, обороны Мариуполя и боев за Николаев. "Богам войны" отгрузили 5 "Старлинков", 3 комплекса РЭБ и десяток "Ванильных цукорков". А Одесская военная академия получила экскаватор для строительства фортификаций.

"Мы должны настраиваться на то, что война будет долгой - даже если это будет не так. Поэтому должны все работать", - говорит Татьяна Черновол. "Делаем все для того, чтобы не потерять Украину. И относиться к этому надо очень ответственно", - добавляет Петр Порошенко.

Автор: 

помощь (8062) Порошенко Петр (19647) Чорновол Татьяна (655)
+50
Хто відосики а хто працює
06.10.2024 16:55 Ответить
06.10.2024 16:55 Ответить
+42
Порох завжди Порох.
06.10.2024 16:56 Ответить
06.10.2024 16:56 Ответить
+37
Що там ваш Порох з тією допомогою, якщо тільки одна депутатка від СН назбирала для ЗСУ 6 млн доларів, але просто не встигла задонатити...
06.10.2024 17:01 Ответить
06.10.2024 17:01 Ответить
Хто відосики а хто працює
06.10.2024 16:55 Ответить
06.10.2024 16:55 Ответить
Він шо вам "лох" свої гроші витрачати, забули - він "янєлох".....
06.10.2024 18:52 Ответить
06.10.2024 18:52 Ответить
Одразу видно хто гетьман, а хто гнида!!!
06.10.2024 20:04 Ответить
06.10.2024 20:04 Ответить
Зараз підтягнеться екснародний депутат Сисоєнко, і розповість як треба підтримувати військових
https://censor.net/ua/news/3513527/**********************************************************************************
07.10.2024 03:38 Ответить
07.10.2024 03:38 Ответить
Порох завжди Порох.
06.10.2024 16:56 Ответить
06.10.2024 16:56 Ответить
одне слово-респект !
06.10.2024 18:18 Ответить
06.10.2024 18:18 Ответить
Дякую, дуже дякую (с). Він і це с3,14здив у Кевіна Спейсі з "Карткового будинку"
показать весь комментарий
06.10.2024 17:09 Ответить
Ти вже "зжав" свої мозги до розміру курячих
Якби кожна зелена гнида, зі своїми мільйонами в багажниках та матрасах, передала на фронт стільки, скільки Порох, то вже наші стояли б під кремлем.
Але дебілам Порох обсирає штани вже шість років.
06.10.2024 17:23 Ответить
06.10.2024 17:23 Ответить
Привіз меценат (майже кожен тиждень привозить) дуже потрібні речі для військових. Ці речи рятують життя нашим воїнам та вбивають ворогів.
Але якомусь мудилу це не до вподоби, бо воно мабуть є ворогом.

Влада обрана на демократичних виборах - тому вона легітимна.
Те що та легітимна влада порушує закон, краде та зраджує - це не провина Порошенка, це провина лохів що привели цю владу, а потім ще й підсилили цей треш на виборах у ВР...
06.10.2024 18:09 Ответить
06.10.2024 18:09 Ответить
Звичайно легітимна, бо такі дебіли її обрали. Але легітимні різні бувають, гітлер теж був легітимний.
06.10.2024 18:19 Ответить
06.10.2024 18:19 Ответить
Как назвать ольгинско-подоляцкого обсоса, который продолжает работать на гебнявого сенатора Астраханской области, распространяя дезинформацию из операции фсб против Пороха на тему "жму руку"?...
06.10.2024 17:42 Ответить
06.10.2024 17:42 Ответить
зеленський александр ссанич найвеличнівший - *****

а ти не вінстон черчіль ти ніщо
06.10.2024 17:09 Ответить
06.10.2024 17:09 Ответить
06.10.2024 17:20 Ответить
06.10.2024 17:20 Ответить
🤣👏
06.10.2024 18:15 Ответить
06.10.2024 18:15 Ответить
06.10.2024 16:59 Ответить
06.10.2024 16:59 Ответить
Що там ваш Порох з тією допомогою, якщо тільки одна депутатка від СН назбирала для ЗСУ 6 млн доларів, але просто не встигла задонатити...
06.10.2024 17:01 Ответить
06.10.2024 17:01 Ответить
А кому не охота поніжитись на диванчику в 6 млн долярів? Та ну на...
06.10.2024 17:06 Ответить
06.10.2024 17:06 Ответить
ну так ...



06.10.2024 17:21 Ответить
06.10.2024 17:21 Ответить
А нафіга воно йому?Ну пупулізм же ефективніший для піару і дешевший?вимагав би надрукувати бабла і песії піднятм,знімав би відосики прикольні з військовими?Нафіга він власні кошти тратить?Йому ж ніхто не подякує а ще проклянуть шо мало привіз.******* пррстий нарід,замінив людину щр вміє і хоче працювати на ...на...на просто шмат лайна
06.10.2024 17:02 Ответить
06.10.2024 17:02 Ответить
І от де цей барига усе те дістає? От же ж. А зє! як лох - привіз обіцянки-цяцянки, і радіє з кислим виразом обличчя, тіпа, ох устал... До речі, а куди поділась ізраїльська система попередження? С3,14здили? Чи кацапам продали?
06.10.2024 17:04 Ответить
06.10.2024 17:04 Ответить
Виявляється ті дрони що купують з програми Осла - мільйон дронів - вони не годяться.
Просто гроші на вітер в галіма брехня.
06.10.2024 17:09 Ответить
06.10.2024 17:09 Ответить
Мабуть не всі гроші на вітер, а добрячий шмат по багажниках та матрасах, не з неба ж їм туди падають доляри…
06.10.2024 17:28 Ответить
06.10.2024 17:28 Ответить
Знову ''Порох'' барижничає! Поводив ''зеленим інструментом'' по губах зеленого.
06.10.2024 17:12 Ответить
06.10.2024 17:12 Ответить
06.10.2024 17:14 Ответить
06.10.2024 17:14 Ответить
Так і не пустили у Миколаєві - аппаратуру беруть, а з військовими зустрітись - ніхріна. От курви кончені.
06.10.2024 19:08 Ответить
06.10.2024 19:08 Ответить
Ви фсьо врьоті! Дрони нінастаящіє! А РЕБи дірівяниє!
06.10.2024 17:17 Ответить
06.10.2024 17:17 Ответить
А Зеленський подарував "Мавіки" підрозділу де служить Євген Кошовий!
"Шах і мат", порохоботи!
06.10.2024 17:17 Ответить
06.10.2024 17:17 Ответить
Туди іще завозять яйця по 17 грн і скумбрію по 8 грн
06.10.2024 18:01 Ответить
06.10.2024 18:01 Ответить
Служить)?.. лисиною дрони збиває в сонячну погоду!!
06.10.2024 20:06 Ответить
06.10.2024 20:06 Ответить
Терористи в пустелі побудували ракетний завод. зеленський в ракетній державі будує пустелю.
06.10.2024 17:18 Ответить
06.10.2024 17:18 Ответить
Хто б іще привіз стільки всього в ЗСУ
Свинарчуки Порошенка озброювали армію.
А Свинарчуки зепупи лише грабують. Сплять на баблі. Їхні прізвища навіть не запам'ятовуються. Бо щотижня нові фото бабла і морди слуги урода, яка ото все нагрібла.
06.10.2024 17:24 Ответить
06.10.2024 17:24 Ответить
Порох тримає порох сухим...
06.10.2024 17:25 Ответить
06.10.2024 17:25 Ответить
Yaroslav Dziubin ✚25🇺🇦
@********
·
2 год
Виявляється, Порошенко пропонував ОВА Покровська допомогу з фортифікаціями - Банкова наказала не приймати ніякої допомоги від нього. Те саме з Охматдитом, музеєм Шухевича. Тварі зелені самі нічого не роблять і іншим не дають. Скільки ще українці будуть терпіти цих вбивць?
06.10.2024 17:28 Ответить
06.10.2024 17:28 Ответить
Те що отримали від держави неналежної якості…, ну той що, зате - багато, майже мільйон, а скоро може й мільярд…,
06.10.2024 17:40 Ответить
06.10.2024 17:40 Ответить
Вата, найкращім для Тетяни був її чоловік Микола що загинув 10 років тому захищаючи Україну.
06.10.2024 18:23 Ответить
06.10.2024 18:23 Ответить
А зеленські боти ..давляться своїм дерьмомком ...
06.10.2024 18:18 Ответить
06.10.2024 18:18 Ответить
Гетьман дбає про своє військо!
06.10.2024 18:58 Ответить
06.10.2024 18:58 Ответить
Фронт тримають сильні українці -
і на передовій,і в тилу.
Боже,дай нам сили вистоять!
06.10.2024 19:13 Ответить
06.10.2024 19:13 Ответить
Хтось потужно бреше кожен день а хтось просто працює🇺🇦
06.10.2024 19:45 Ответить
06.10.2024 19:45 Ответить
А ще потужніше грабує та знищує Україну!!
06.10.2024 20:09 Ответить
06.10.2024 20:09 Ответить
А Парасюк?
07.10.2024 00:32 Ответить
07.10.2024 00:32 Ответить
Дякую!
07.10.2024 01:17 Ответить
07.10.2024 01:17 Ответить
 
 