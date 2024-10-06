Подразделение, где воюет Татьяна Чорновол, получило РЭБ, "Мавики", "Цукорки" и 100 FPV-дронов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко во время поездки на южное направление передал в подразделение 126-й отдельной бригады ТрО, где воюет Татьяна Чорновол, партию FPV-дронов, а также купольный РЭБ, детекторы дронов "Ванильный цукорок" и "Мавики".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Недавно во время смены экипажей на участке фронта машину Татьяны атаковал вражеский дрон-камикадзе. Военных спасло только то, что заряд у дрона был кумулятивный, а не осколочный - рассказывает Татьяна. Машину под непрерывным огнем таки не удалось спасти, но главное - что все живы. Чорновол замечает: РЭБ, который только недавно купили в подразделение, почему-то не сработал.
"Привезли им купольный РЭБ для дополнительной защиты, а также 100 FPV, 4 "Мавика" и детекторы дронов "Ванильный цукорок", - говорит Порошенко.
"Настолько вовремя, вы себе даже не представляете. РЭБ многоканальный, там есть 300-я частота, на которые сейчас летает враг. Во-вторых, "Мавики". Каждый на вес золота. Потому что из-за дефицита не рискуем далеко вглубь залетать, а надо", - говорит Чорновол.
Но Татьяна больше всего радуется, как всегда, качественным FPV-дронам. Говорит: очень часто приходится технику переделывать, потому что враг тоже не дремлет и постоянно меняет настройки своих РЭБ-средств. А государственные дроны, даже если и попадают на фронт, замечает Татьяна, к сожалению, несоответствующего качества и требуют существенной переработки. Иначе "даже не плывут", иронизирует Черновол. А эти "десятки" не только надежны, но и могут работать как "бомберы" - доставляют оккупантам на головы взрывные "подарки" и возвращаются обратно.
"Сотня эфпевешек. Причем это наша мечта - "десятки". Мы как раз думали: вот бы "десятки" нам, чтобы повесить различные модули управления, чтобы повесить две батареи. Потому что сейчас есть очень хорошие боеприпасы, поджигают - чтобы возвращаться. Мы уже, кстати, возвращались вашими дронами. Оно подожгло, еще и вернулось", - рассказала Черновол.
"Здесь есть "Цукорки", они уже работают на низких диапазонах. Настроили так, чтобы он показывал тип ударного боеприпаса и спасал жизни наших воинов", - говорит Порошенко.
Он также передал помощь бойцам херсонской 124-й бригады Теробороны, которая защищает родные земли. "Именно эти ребята держали оборону на Антоновском мосту и в Сиреневой роще в Херсоне в первые дни российского вторжения. А еще в их рядах воюет лидер херсонской "Солидарной Молодежи" с позывным "Грибочок", - рассказал пятый Президент.
Молодой защитник Сергей Сергеев за эти почти три года успел попартизанить в оккупированном городе и даже помог ВСУ уничтожить российскую установку "Буратино". "Друзья из молодежки зовут его не иначе как херсонским бандеровцем. Передали им 100 FPV-дронов, 4 "Мавики", 10 "Ванильных цукорков", - написал Порошенко в соцсетях.
На этом же направлении работает 406-я отдельная артиллерийская бригада, отличившаяся во время освобождения Харьковщины, обороны Мариуполя и боев за Николаев. "Богам войны" отгрузили 5 "Старлинков", 3 комплекса РЭБ и десяток "Ванильных цукорков". А Одесская военная академия получила экскаватор для строительства фортификаций.
"Мы должны настраиваться на то, что война будет долгой - даже если это будет не так. Поэтому должны все работать", - говорит Татьяна Черновол. "Делаем все для того, чтобы не потерять Украину. И относиться к этому надо очень ответственно", - добавляет Петр Порошенко.
Якби кожна зелена гнида, зі своїми мільйонами в багажниках та матрасах, передала на фронт стільки, скільки Порох, то вже наші стояли б під кремлем.
Але дебілам Порох обсирає штани вже шість років.
Але якомусь мудилу це не до вподоби, бо воно мабуть є ворогом.
Влада обрана на демократичних виборах - тому вона легітимна.
Те що та легітимна влада порушує закон, краде та зраджує - це не провина Порошенка, це провина лохів що привели цю владу, а потім ще й підсилили цей треш на виборах у ВР...
а ти не вінстон черчіль ти ніщо
Просто гроші на вітер в галіма брехня.
"Шах і мат", порохоботи!
Свинарчуки Порошенка озброювали армію.
А Свинарчуки зепупи лише грабують. Сплять на баблі. Їхні прізвища навіть не запам'ятовуються. Бо щотижня нові фото бабла і морди слуги урода, яка ото все нагрібла.
@********
·
2 год
Виявляється, Порошенко пропонував ОВА Покровська допомогу з фортифікаціями - Банкова наказала не приймати ніякої допомоги від нього. Те саме з Охматдитом, музеєм Шухевича. Тварі зелені самі нічого не роблять і іншим не дають. Скільки ще українці будуть терпіти цих вбивць?
і на передовій,і в тилу.
Боже,дай нам сили вистоять!