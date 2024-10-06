Подразделение, где воюет Татьяна Чорновол, получило РЭБ, "Мавики", "Цукорки" и 100 FPV-дронов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко во время поездки на южное направление передал в подразделение 126-й отдельной бригады ТрО, где воюет Татьяна Чорновол, партию FPV-дронов, а также купольный РЭБ, детекторы дронов "Ванильный цукорок" и "Мавики".

Недавно во время смены экипажей на участке фронта машину Татьяны атаковал вражеский дрон-камикадзе. Военных спасло только то, что заряд у дрона был кумулятивный, а не осколочный - рассказывает Татьяна. Машину под непрерывным огнем таки не удалось спасти, но главное - что все живы. Чорновол замечает: РЭБ, который только недавно купили в подразделение, почему-то не сработал.

"Привезли им купольный РЭБ для дополнительной защиты, а также 100 FPV, 4 "Мавика" и детекторы дронов "Ванильный цукорок", - говорит Порошенко.

"Настолько вовремя, вы себе даже не представляете. РЭБ многоканальный, там есть 300-я частота, на которые сейчас летает враг. Во-вторых, "Мавики". Каждый на вес золота. Потому что из-за дефицита не рискуем далеко вглубь залетать, а надо", - говорит Чорновол.

Но Татьяна больше всего радуется, как всегда, качественным FPV-дронам. Говорит: очень часто приходится технику переделывать, потому что враг тоже не дремлет и постоянно меняет настройки своих РЭБ-средств. А государственные дроны, даже если и попадают на фронт, замечает Татьяна, к сожалению, несоответствующего качества и требуют существенной переработки. Иначе "даже не плывут", иронизирует Черновол. А эти "десятки" не только надежны, но и могут работать как "бомберы" - доставляют оккупантам на головы взрывные "подарки" и возвращаются обратно.

"Сотня эфпевешек. Причем это наша мечта - "десятки". Мы как раз думали: вот бы "десятки" нам, чтобы повесить различные модули управления, чтобы повесить две батареи. Потому что сейчас есть очень хорошие боеприпасы, поджигают - чтобы возвращаться. Мы уже, кстати, возвращались вашими дронами. Оно подожгло, еще и вернулось", - рассказала Черновол.

"Здесь есть "Цукорки", они уже работают на низких диапазонах. Настроили так, чтобы он показывал тип ударного боеприпаса и спасал жизни наших воинов", - говорит Порошенко.

Он также передал помощь бойцам херсонской 124-й бригады Теробороны, которая защищает родные земли. "Именно эти ребята держали оборону на Антоновском мосту и в Сиреневой роще в Херсоне в первые дни российского вторжения. А еще в их рядах воюет лидер херсонской "Солидарной Молодежи" с позывным "Грибочок", - рассказал пятый Президент.

Молодой защитник Сергей Сергеев за эти почти три года успел попартизанить в оккупированном городе и даже помог ВСУ уничтожить российскую установку "Буратино". "Друзья из молодежки зовут его не иначе как херсонским бандеровцем. Передали им 100 FPV-дронов, 4 "Мавики", 10 "Ванильных цукорков", - написал Порошенко в соцсетях.

На этом же направлении работает 406-я отдельная артиллерийская бригада, отличившаяся во время освобождения Харьковщины, обороны Мариуполя и боев за Николаев. "Богам войны" отгрузили 5 "Старлинков", 3 комплекса РЭБ и десяток "Ванильных цукорков". А Одесская военная академия получила экскаватор для строительства фортификаций.

"Мы должны настраиваться на то, что война будет долгой - даже если это будет не так. Поэтому должны все работать", - говорит Татьяна Черновол. "Делаем все для того, чтобы не потерять Украину. И относиться к этому надо очень ответственно", - добавляет Петр Порошенко.