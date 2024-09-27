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Новости Война
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18-й центр противодействия техническим разведкам получил два комплекса РЭБ "Ай-Петрі СВ". ФОТО

Петр Порошенко передал военным из 18-го центра противодействия техническим разведкам два комплекса "Ай-Петрі СВ".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко передав військовим РЕБ Ай-Петрі

"Мы ежедневно вкладываемся в совершенствование и производство средств противодействия технической разведке врага "Ай-Петри". За последние недели мы набрали очень крутой темп - каждые два дня передаем Вооруженным Силам новые комплексы. Секрет в том, что наше производство работает чуть ли не 24/7: семь дней в неделю в три смены", - сообщил Порошенко.

Порошенко передав військовим РЕБ Ай-Петрі

"Самый ценный ресурс, которым мы обладаем, - это не техника, а наши люди. Главная задача, которая стоит передо мной и всей командой, - обезопасить их жизни средствами защиты. Чтобы ни одна Зала, Орлан или Суперкам не смогли навредить. Вчера один комплекс мы привезли 148 артиллерийской бригаде на Сумщину. А сегодня еще два "Ай-Петрі" мы передаем ребятам из 18-го центра", - отметил политик.

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В ноябре 2023 года Петр Порошенко сообщил об инвестировании 150 млн грн в разработку новейшей системы противодействия средствам технической разведки, которую впоследствии назвали "Ай-Петрі СВ". Сейчас финансирование проекта превысило 200 млн грн, на фронт передали уже четыре десятка комплексов.

Автор: 

Порошенко Петр (19606) РЭБ (131)


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Топ комментарии
+14
Знову ''барига барижничає''. Ще трохи і зеленого інфаркт прихопить
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27.09.2024 22:20
+14
В української сторії ,а можливо і всесвітьої ,буде розбірка польотів ,як позорно піддалися українці, на маніпуляцію своїми мізками , у 19 р...тому що швидко звикли до добробуту , гарантованого Петром Порошенко ...💙💛
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27.09.2024 22:20
+11
Головне щоби воно не образилося на тих військових яким Порошенко щось передає, бо воно є - дріб'язкове та мстиве...
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27.09.2024 22:38
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Знову ''барига барижничає''. Ще трохи і зеленого інфаркт прихопить
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27.09.2024 22:20 Ответить
Головне щоби воно не образилося на тих військових яким Порошенко щось передає, бо воно є - дріб'язкове та мстиве...
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27.09.2024 22:38 Ответить
В української сторії ,а можливо і всесвітьої ,буде розбірка польотів ,як позорно піддалися українці, на маніпуляцію своїми мізками , у 19 р...тому що швидко звикли до добробуту , гарантованого Петром Порошенко ...💙💛
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27.09.2024 22:20 Ответить
Та не буде ніякого розбору польотів. Ви занадто спрощено все сприймаєте. Більшість нашого народу - проросійська, всі роки незалежності обирала саме таких президентів. Але три з них були ще трохи й проукраїнські. В цьому зараз весь трагізм становища. Порошенка теж обрали в 1-му турі як саме такого. Його вибір навіть Лаврову сподобався. Але він у своїй каденції показав себе найбільш практичним проукраїнським президентом. Не буду всього перераховувати. І наша малоросійська більшість його покарала - не вибрала знову. Сильно обманул их ожидания. Зробила тоді як треба було путіну. гундяєву, онуфрию тощо. Вибрала проросійського клоуна, масово слуг народу, ОПЗЖ та ін. зрадників, Україна виборами 19 року була приготовлена до здачі кацапам. 3 роки Янику треба було, щоб була підготовлена 1 стадія - захоплення Криму і Донбасу. Цьому кадру після Оману теж треба було відповідно Схід і Південь приготувати. І вони це робили - всі це бачили. Сильно їхнім путінсько-зермачним планам нашкодила проукраїнська патріотична, пасіонарна частина нашого народу. Тому не відбулось - Киев за 3 дня. Але відбулось - Південь за 3 дня, Херсон, ГЕС, ЗАЕС і страшна війна . Через безголових. Для всіх- війна.
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28.09.2024 01:32 Ответить
Згодна з вами на 100 % ...шо наші проросійські українці покарали Петра ,як вони думали ...але покарали у першу чергу себе , своїх дітей ...а розбір польотів буде ...про це вже натякає, майже вся іноземна преса...як не треба погоджуватися на політичні поніманіпуляції ,тому шо можно загубити держави ... повірте піар зеленського та продажність українців малоросів на виборах 19 р ...увійдуть у всі світові підручники ,на рівні універсітетів на факультетах, міжнародного права !
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28.09.2024 09:18 Ответить
а де всі форумні а....а......а.....абир......абир......абирвалг, абирвалг

прокукарєкайте щось про найвеличнівШивого
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27.09.2024 22:34 Ответить
та оці волонтерські подарунки Пороха стали вже такими звичними, що на звичне при цьому квакання подлякової ботоферми вже ніхто не звертає уваги; тому, напевне, команда "фас" їм надходить з великим запізненням, якщо взагалі надходить...
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27.09.2024 23:17 Ответить
баріга, у зеленского Є-додатки
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27.09.2024 22:41 Ответить
Є - це Єрмак?...
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27.09.2024 23:30 Ответить
Порох вирвався в Швецію, сьогодні там щось винишпорює.

https://t.me/PresidentPoroshenko/10775 Розпочав візит зустріччю з новопризначеним Спеціальним представником уряду Швеції з питань відновлення, бізнесу та розвитку України Ульріком Тідестрьомом .
Що порішали - не повідомив.
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28.09.2024 10:43 Ответить
 
 