18-й центр противодействия техническим разведкам получил два комплекса РЭБ "Ай-Петрі СВ". ФОТО

Петр Порошенко передал военным из 18-го центра противодействия техническим разведкам два комплекса "Ай-Петрі СВ".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы ежедневно вкладываемся в совершенствование и производство средств противодействия технической разведке врага "Ай-Петри". За последние недели мы набрали очень крутой темп - каждые два дня передаем Вооруженным Силам новые комплексы. Секрет в том, что наше производство работает чуть ли не 24/7: семь дней в неделю в три смены", - сообщил Порошенко.

"Самый ценный ресурс, которым мы обладаем, - это не техника, а наши люди. Главная задача, которая стоит передо мной и всей командой, - обезопасить их жизни средствами защиты. Чтобы ни одна Зала, Орлан или Суперкам не смогли навредить. Вчера один комплекс мы привезли 148 артиллерийской бригаде на Сумщину. А сегодня еще два "Ай-Петрі" мы передаем ребятам из 18-го центра", - отметил политик.

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В ноябре 2023 года Петр Порошенко сообщил об инвестировании 150 млн грн в разработку новейшей системы противодействия средствам технической разведки, которую впоследствии назвали "Ай-Петрі СВ". Сейчас финансирование проекта превысило 200 млн грн, на фронт передали уже четыре десятка комплексов.