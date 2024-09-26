FPV, РЭБ и авто: Воинам на Сумщине передали партию техники. ФОТОРЕПОРТАЖ

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко в свой день рождения передал воинам на Сумщине партию помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

11 бригадам и батальонам, которые защищают Украину на Сумщине и участвуют в оборонительной операции на Курщине, передали FPV-дроны, детекторы БПЛА "Ванильный сахар", РЭБ "Шатро", дневные и ночные "Мавики", а также транспортные средства для военных нужд.

В целом десантникам, разведчикам, артиллеристам и пехотинцам передали почти тысячу высококачественных FPV-дронов и четыре десятка "Мавиков".

"На день рождения люди привыкли принимать подарки, но на фронте мы эту традицию нарушаем, потому что привезли их сами. Приехали к лучшим, настоящим друзьям, потому что всегда приятно этот день отпраздновать в таком окружении", - сказал Порошенко.

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