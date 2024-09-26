FPV, РЕБ та авто: Воїнам на Сумщині передали партію техніки. ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко у свій день народження передав воїнам на Сумщині партію допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

11 бригадам та батальйонам, які боронять Україну на Сумщині та беруть участь в оборонній операції на Курщині, передали FPV-дрони, детектори БПЛА "Ванільний цукорок", РЕБ "Шатро", денні та нічні "Мавіки", а також транспортні засоби для військових потреб.

Загалом десантникам, розвідникам, артилеристам та піхотинцям передали майже тисячу високоякісних FPV-дронів і чотири десятки "Мавіків".

"На день народження люди звикли приймати подарунки, але на фронті ми цю традицію порушуємо, бо привезли їх самі. Приїхали до найкращих, справжніх друзів, бо завше приємно цей день відсвяткувати в такому оточенні", - сказав Порошенко.

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