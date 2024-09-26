FPV, РЕБ та авто: Воїнам на Сумщині передали партію техніки. ФОТОрепортаж
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко у свій день народження передав воїнам на Сумщині партію допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
11 бригадам та батальйонам, які боронять Україну на Сумщині та беруть участь в оборонній операції на Курщині, передали FPV-дрони, детектори БПЛА "Ванільний цукорок", РЕБ "Шатро", денні та нічні "Мавіки", а також транспортні засоби для військових потреб.
Загалом десантникам, розвідникам, артилеристам та піхотинцям передали майже тисячу високоякісних FPV-дронів і чотири десятки "Мавіків".
"На день народження люди звикли приймати подарунки, але на фронті ми цю традицію порушуємо, бо привезли їх самі. Приїхали до найкращих, справжніх друзів, бо завше приємно цей день відсвяткувати в такому оточенні", - сказав Порошенко.
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І так майже кожен тиждень. Ото цікаво - хто б це міг бути...? 🤔
На день народження .... Першими мене перехопили бійці з 54 окремого розвідбату, які зараз воюють на Курщині. Наш Єнот каже, що важко, але продовжує зберігати фірмову посмішку та оптимізм. А ми привезли їм ПАРМ, 2 прально-душових комплекси, 2 «мурахи», бак для перевезення води, 100 FPV-дронів, 4 «Мавіки», 10 «Ванільних цукорків», 2 зарядні станції та електроніку.
Пліч-о-пліч із ними службу несе 409 окремий стрілецький батальйон, яким керує наш Підлий. Через напружені бої на Сумському напрямку вирватися до нас Андрій не зміг, бо в такій ситуації справжній комбат має бути разом із побратимами. Минулої нашої зустрічі мене дуже вразив пікап, на якому він приїхав: було повністю розбите переднє скло. Тому передав хлопцям автівку Ford, а на додачу 100 FPV-дронів, 3 «Мавіки», комплекс купольного РЕБ «Шатро», 10 «Ванільних цукорків» та 2 зарядні станції.
Завітали також до 104 бригади ТрО, в складі якої воює наш партієць Сергій Костинський. Він очолює роту в підрозділі протиударних БПЛА «Серафими», які вже рік вибивають росіян з Харківщини, Донеччини та Херсонщини. У підрозділі багато кримчан, і Сергій каже, що чекає, коли наші танки дійдуть до Джанкоя) За це вони щодня б'ються, а ми підставляємо своє плече - відвантажили 100 FPV-дронів, 8 «Мавіків», 10 «Ванільних цукорків» та 2 зарядні станції.
Радий був бачити і нашого Георгія Цагареїшвілі, який служить у 207 батальйоні ТрО. Два дні тому він зателефонував і сказав, що йому потрібна техніка, - сьогодні ми вже на місці зі 100 FPV-дронами, 3 «Мавіками», 10 «Цукорками», зарядною станцією та купольним РЕБом.
А також ми починаємо співпрацю зі 117 бригадою ТрО, яким передаємо наш ПАРМ, 100 FPV-дронів, 4 «Мавіки», 10 «Ванільних цукорків», зарядну станцію та електроніку.
У нас немає ні свят, ні вихідних, ні відпусток. Ми не маємо ані хвилини зайвого часу, бо наше завдання - працювати на забезпечення тих, хто титанічними зусиллями тримає лінію фронту.
(Показує відео з ПАРМом, коментує): Мобільний шиномонтажний комплекс від Порошенка працює на росії. Але таки є нюанс
Окремо буде допис, бо хлопці на курщині терміново потребують додаткову допомогу!
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Насправді Петро Порошенко унікальна постать в нашій історії не лише через досягнення на посаді президента.
Ще ніхто з українських державних діячів, по яким пройшовся каток московської пропаганди (помноженої на допомогу малоросійських корисних ідіотів), не зміг залишитись серйозним політичним гравцем та відновити свої позиції - а Криголам зміг.
Всі його застереження виправдались.
Його зусиля з розбудови армії допомогли зупинити путінській бліц-кріг 2022 року.
Безвізовий режим врятував сотні тисяч життів.
Мова і Віра більше не об'єкт насмішок - а фундамент розбудови держави...
... Здавалося б, можна спокійно чекати параграфів про себе в підручника історії, але він вперто продовжує працювати на свою головну мету - Україну в ЄС і НАТО.
59 років - це не вік для політика, тому Петро Олексійович ще немало зробить для досягнення своєї мети, побажаємо йому (і собі), щоби це сталось якнайшвидше.
💙💛 Порошенкові - 59!
🎉 Сьогодні ми вітаємо П'ятого Президента з уродинами, і разом із тим поздоровляємо себе із тим, що в далекому вже 1965 році народився насправді патріотичний та по-справжньому проукраїнський президент України.
Ми вдячні за все, що він зробив для країни - за реформу армії та за Українську церкву, за приниження Росії на дипломатичній арені та на полі бою; і окремо за те, що навіть коли український народ трохи втомився від реформ і вибрав відпочити кілька років з іншим президентом, Порошенко не втік з країни, не опинився магічним чином на пляжах Ніцци, а продовжив допомагати рідній Україні - дипломатичними зустрічами, досвідом та порадами, представництвом патріотів у Раді, і нескінченною допомогою Неньці через Фонд Порошенка та "Справу громад", як під час пандемії ковіду, так і під час повномасштабного вторгнення.
До ста двадцяти, Гетьмане!
Про Петра Порошенка я написав уже так багато, що навіть незручно починати знову. Життя Петра Порошенка - це пригодницький роман, спершу про становлення приватного бізнесу на світанку Незалежності Україні. Потім - про Помаранчеву Революцію, яка ніколи не відбулася б без «5-го каналу» Петра Порошенка, де тоді трудилися Роман Скрипін, і Наталка Мосейчук. Зараз вони вивалюють на Порошенка тони багна, бо напевно всерйоз вважають себе великими недооціненими.
Далі це буде роман про жорстке протистояння з Юлією Тимошенко. Потім це буде роман про Януковича, про нову опозицію, про Податковий майдан і компроміс з владою, через який Порошенко був делегований в уряд Януковича міністром економіки. Порошенко пробуде міністром менше року. Його відправлять у відставку, бо його бажання вести Україну в Європу буде неприпустимим для кліки Азарова, Клюєва і Колеснікова.
Як наслідок, сюжет цього роману перейде у Євромайдан після якого зразу ж станеться вторгнення Росії до Криму і Донбасу. Саме тоді коли все валилося з рук і ніхто не розумів яке майбутнє матиме Україна, Петро Порошенко був обраний президентом. В один тур - 54% виборців проголосували «За!»
Далі буде багато зроблено. Будуть звільнені від терористів Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь, Лисичанськ, Бахмут. Буде реформована армія - її вдягнуть у нову форму, символами якої стали укропіксель і мазепинка. Буде реформа децентралізації. Буде банківська система що дасть рекордний прибуток. Буде нарешті автокефальна Православна церква в Україні, створити яку до Порошенка не вдалося нікому протягом двох сторіч.
Але буде ще й народ, який бачитиме, що дива не стається. Що Порошенко пропонує їм вудочку, аби вони наловили рибу. А їм так хотілося риби даром, і не просто - а форелі, сьомги та скумбрії як у французькому ресторані. І з'явиться це огидне «Порошенко наживається на нас». І будуть скандали про Панамські папери і «свинарчуків». Влада яка прийде Порошенкові на заміну протягом шести років не зможе довести жодного зі звинувачень висунутих проти президента-реформатора тоді. Але справу буде зроблено. Порошенка переоберуть.
І як часто це буває в історії, великого реформатора заміть блазнем. Життєрадісним веселим хлопцем, яки дуже багато говоритиме і дуже багато обіцятиме. І символом президентства якого стане хрест на могилі - на могили померлого від КОВІД та на могилі закатованого в Бучі та в Маріуполі.
Можна продовжувати довго. Можна розповідати про апарати ШВЛ та костюми біозахисту які Порошенко передавав лікарям під час пандемії. Можна розповісти про безпілотники «Посейдон», прально-душові комплекси та РЕБ «Ай-Петрі» якими посилили українське військо. Але головним вчинком Порошенка як не дивно, стало не це.
Головний вчинок Петра Порошенка, це те що програвши президентські вибори він не покинув політику і не поїхав за кордон аби насолоджуватися життям. Він не покинув невдячних виборців з їхнім вибором сам на сам. Порошенко впрягся у парламентську роботу і вже довгі шість років виступає останнім бастіоном демократії об який щоразу ламає зуби влада, яка силиться встановити свій персональний авторитаризм. Цієї роботи не видно. Наші громадяни хочуть аби все виглядало як в голлівудському фільмі, де партія Порошенка щоразу кидає через стегно президентську фракцію (більшу за неї у 10 разів) і піднімає над подоланим противником прапор перемоги.
В житті - все не так. У житті діяльність опозиції це довга кропітка робота, сотні зустрічей в Україні та за кордоном, і сотні ініціатив влади, збитих опозицією в самому зародку. Народ цього не бачить - свідомість народу влада вправно займає іншими подразниками. Народ не помічає, що в Україні все ще існує демократія, опозиція і опозиційні ЗМІ. І все це - заслуга Петра Порошенка, бо він єдиний кого цій владі не вдалося подолати.
Попри намагання влади Петро Порошенко так само в політиці. А отже, Україна має шанс.
З Днем народження Вас, пане президенте. П'ятий президент України. Наразі.
Відому приказку "Розлітаються, як гарячі пиріжки" наразі треба перефразувати: "Розвозимо, як «Ванільні цукорки»."
Такого ажіотажного попиту нема на жоден інший пристрій!
Незабаром чергова велика порція "цукорків" їде у військо.
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Наша команда «Фонду Порошенка», ГО «Справа Громад» лишається першими і єдиними, хто привозить на фронт вантажівки Foden. Саме цими велетами силами 170 окремого полку логістики було витягнуто, врятовано і повернено на поле бою понад 50 одиниць броньованої техніки.
Коли постало питання, як доставляти пальне нашим бригадам за кордон, то воїни полку логістики запевнили: якщо бензовоз, то тільки на базі Foden. Слухаємося!
Трохи інший Foden ми передаємо 132 окремому розвідувальному батальйону - він чотирьохвісний, з могутні двигуном Rolls Roy's. Починали співпрацю із розвідниками з постачання «Посейдонів», продовжуємо підтримку й надалі.
Пообіцяв командиру 148 окремої артилерійської бригади, що вони першим серед десантників отримають комплекс протидії засобам технічної розвідки «Ай-Петрі». І привезли, віддали бригаді. Поки оператори «Ай-Петрі» прикриватимуть арту від ворожих КАБів, «Орланів», «Мавіків», «Суперкамів» та іншої нечисті, їх захищатимуть ідентифікатори дронів «Цукорок». Артилеристам передаємо і мобільний командно-штабний комплекс на базі двох причепів.
Ми вже не виїжджаємо на фронт без дронів, бо їх дефіцит залишається гострим. 80 ОДШб, 82 ОДШб, 95 окрема десантно-штурмова бригада, воїни із 132 окремого розвідувального батальйону вивантажують собі сотні коробок із FPV-дронами «Вирій» та денними і нічними «Мавіками».
Втомлені, але не зломлені.
https://uk.tgstat.com/channel/@Haidukevych Тру сторі - проект майстерень-шиномонтажів від ГО Справа Громад відкрив філію в... Росії. І з користю для ЗСУ працює вже півтора місяці. За цей час, в таємному місці продуктивний екіпаж нашого першого (!) шиномонтажу (увага на табличку із номером) пофіксив, себ-то провів дрібнйи ремонт і поставив в стрій... 500 коліс. Щось можна було клеїти-причухувати. А щось просто бортували-міняли, бо предмет реанімації не підлягав (див.на друге фото).
І от робота нашого таємного контейнеру настільки плідна, що за час Курської офензиви майстри-збройники вибрали усі розходники.
Алярма - потрібно закупити клеї, пластирі і всякий дрібний реманент!
Вартість поповнення майстерних спроможностей 305 тис. гривень.
ПРИВАТ24: 5169 3305 3948 0845
ІНШІ БАНКИ: 5375 4115 0177 8331