18-й центр протидії технічним розвідкам отримав два комплекси РЕБ "Ай-Петрі СВ". ФОТО

Петро Порошенко передав військовим з 18-го центру протидії технічним розвідкам два комплекси "Ай-Петрі СВ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми щодня вкладаємося в удосконалення та виробництво засобів протидії технічній розвідці ворога "Ай-Петрі". За останні тижні ми набрали дуже крутий темп — кожні два дні передаємо Збройним Силам нові комплекси. Секрет у тому, що наше виробництво працює мало не 24/7: сім днів на тиждень у три зміни", – повідомив Порошенко.

"Найцінніший ресурс, яким ми володіємо, — це не техніка, а наші люди. Головне завдання, яке стоїть переді мною та усією командою, — убезпечити їхні життя засобами захисту. Щоб жодна Зала, Орлан чи Суперкам не змогли нашкодити. Вчора один комплекс ми привезли 148 артилерійській бригаді на Сумщину. А сьогодні ще два "Ай-Петрі" ми передаємо хлопцям з 18-го центру", – зазначив політик.

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У листопаді 2023 року Петро Порошенко повідомив про інвестування 150 млн грн в розробку новітньої системи протидії засобам технічної розвідки, яку згодом назвали "Ай-Петрі СВ". Наразі фінансування проєкту перевищило 200 млн грн, на фронт передали вже чотири десятки комплексів.