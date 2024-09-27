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Новини Війна
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18-й центр протидії технічним розвідкам отримав два комплекси РЕБ "Ай-Петрі СВ". ФОТО

Петро Порошенко передав військовим з 18-го центру протидії технічним розвідкам два комплекси "Ай-Петрі СВ". 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко передав військовим РЕБ Ай-Петрі

"Ми щодня вкладаємося в удосконалення та виробництво засобів протидії технічній розвідці ворога "Ай-Петрі". За останні тижні ми набрали дуже крутий темп — кожні два дні передаємо Збройним Силам нові комплекси. Секрет у тому, що наше виробництво працює мало не 24/7: сім днів на тиждень у три зміни", – повідомив Порошенко.

Порошенко передав військовим РЕБ Ай-Петрі

"Найцінніший ресурс, яким ми володіємо, — це не техніка, а наші люди. Головне завдання, яке стоїть переді мною та усією командою, — убезпечити їхні життя засобами захисту. Щоб жодна Зала, Орлан чи Суперкам не змогли нашкодити. Вчора один комплекс ми привезли 148 артилерійській бригаді на Сумщину. А сьогодні ще два "Ай-Петрі" ми передаємо хлопцям з 18-го центру", –  зазначив політик.

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У листопаді 2023 року Петро Порошенко повідомив про інвестування 150 млн грн в розробку новітньої системи протидії засобам технічної розвідки, яку згодом назвали "Ай-Петрі СВ". Наразі фінансування проєкту перевищило 200 млн грн, на фронт передали вже чотири десятки комплексів.

Автор: 

Порошенко Петро (15180) РЕБ (157)


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Топ коментарі
+14
Знову ''барига барижничає''. Ще трохи і зеленого інфаркт прихопить
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27.09.2024 22:20
+14
В української сторії ,а можливо і всесвітьої ,буде розбірка польотів ,як позорно піддалися українці, на маніпуляцію своїми мізками , у 19 р...тому що швидко звикли до добробуту , гарантованого Петром Порошенко ...💙💛
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27.09.2024 22:20
+11
Головне щоби воно не образилося на тих військових яким Порошенко щось передає, бо воно є - дріб'язкове та мстиве...
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27.09.2024 22:38
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Знову ''барига барижничає''. Ще трохи і зеленого інфаркт прихопить
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27.09.2024 22:20 Відповісти
Головне щоби воно не образилося на тих військових яким Порошенко щось передає, бо воно є - дріб'язкове та мстиве...
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27.09.2024 22:38 Відповісти
В української сторії ,а можливо і всесвітьої ,буде розбірка польотів ,як позорно піддалися українці, на маніпуляцію своїми мізками , у 19 р...тому що швидко звикли до добробуту , гарантованого Петром Порошенко ...💙💛
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27.09.2024 22:20 Відповісти
Та не буде ніякого розбору польотів. Ви занадто спрощено все сприймаєте. Більшість нашого народу - проросійська, всі роки незалежності обирала саме таких президентів. Але три з них були ще трохи й проукраїнські. В цьому зараз весь трагізм становища. Порошенка теж обрали в 1-му турі як саме такого. Його вибір навіть Лаврову сподобався. Але він у своїй каденції показав себе найбільш практичним проукраїнським президентом. Не буду всього перераховувати. І наша малоросійська більшість його покарала - не вибрала знову. Сильно обманул их ожидания. Зробила тоді як треба було путіну. гундяєву, онуфрию тощо. Вибрала проросійського клоуна, масово слуг народу, ОПЗЖ та ін. зрадників, Україна виборами 19 року була приготовлена до здачі кацапам. 3 роки Янику треба було, щоб була підготовлена 1 стадія - захоплення Криму і Донбасу. Цьому кадру після Оману теж треба було відповідно Схід і Південь приготувати. І вони це робили - всі це бачили. Сильно їхнім путінсько-зермачним планам нашкодила проукраїнська патріотична, пасіонарна частина нашого народу. Тому не відбулось - Киев за 3 дня. Але відбулось - Південь за 3 дня, Херсон, ГЕС, ЗАЕС і страшна війна . Через безголових. Для всіх- війна.
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28.09.2024 01:32 Відповісти
Згодна з вами на 100 % ...шо наші проросійські українці покарали Петра ,як вони думали ...але покарали у першу чергу себе , своїх дітей ...а розбір польотів буде ...про це вже натякає, майже вся іноземна преса...як не треба погоджуватися на політичні поніманіпуляції ,тому шо можно загубити держави ... повірте піар зеленського та продажність українців малоросів на виборах 19 р ...увійдуть у всі світові підручники ,на рівні універсітетів на факультетах, міжнародного права !
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28.09.2024 09:18 Відповісти
а де всі форумні а....а......а.....абир......абир......абирвалг, абирвалг

прокукарєкайте щось про найвеличнівШивого
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27.09.2024 22:34 Відповісти
та оці волонтерські подарунки Пороха стали вже такими звичними, що на звичне при цьому квакання подлякової ботоферми вже ніхто не звертає уваги; тому, напевне, команда "фас" їм надходить з великим запізненням, якщо взагалі надходить...
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27.09.2024 23:17 Відповісти
баріга, у зеленского Є-додатки
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27.09.2024 22:41 Відповісти
Є - це Єрмак?...
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27.09.2024 23:30 Відповісти
Порох вирвався в Швецію, сьогодні там щось винишпорює.

https://t.me/PresidentPoroshenko/10775 Розпочав візит зустріччю з новопризначеним Спеціальним представником уряду Швеції з питань відновлення, бізнесу та розвитку України Ульріком Тідестрьомом .
Що порішали - не повідомив.
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28.09.2024 10:43 Відповісти
 
 