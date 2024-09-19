Подразделениям ССО передали очередную партию техники: Квадроциклы, автобусы, командно-штабные пункты. ФОТОрепортаж
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко передал нескольким полкам Сил специальных операций партию техники.
Об этом сообщила пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.
Так, защитники получили квадроциклы для передвижения мобильных групп, подвоза БК и эвакуации раненых, автобусы для логистики, командно-штабные пункты и стирально-душевые комплексы.
"Здесь сегодня собрались представители разных полков ССО. Это означает, что мы можем передать им все необходимое, не теряя времени. Выполнено большинство заказов. Шины - сколько попросили, столько и той конфигурации шин сейчас получают", - рассказал Порошенко.
Лидер "ЕС" отметил, что стирально-душевые комплексы, ПАРМы, шиномонтаж, командно-штабные машины изготавливают самостоятельно.
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Не те,що наш найпотужніший,звільняє собі тихенько мільйон дронів,що заплуталися в мільярдів дерев і видобуває гігаватт електроенергії.
І знову нагадайка від "Справи Громад" - у ГО змінився номер карти для перерахунку з Привату на Приват. **** лишився, а номер карти змінився. Зверніть на це увагу, в кого була налаштована щомісячна пожертва. Усі актуальні рахунки волонтерської групи є тут на сторінці: https://spgr.org.ua/ua/donate/
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Знаєте, можна скільки завгодно сміятися з фрази Петро Порошенко "це - скарб", коли він говорить про шини. Ось тільки військові шини просять постійно. Сьогодні дві з половиною сотні передали до ССО.
І знаєте, можна скільки завгодно глузувати з фрази Порошенка "це - скарб", коли він говорить про прально-душові контейнери. Ось тільки їх військові просять постійно. Сьогодні черговий контейнер (208-й порядковий) було передано.
І автобуси (ми з вами на них у серпні збирали) просять. І квадроцикли просять. І командно-штабні комплекси.
Черговий вантаж, чергові задоволені військові, яким ми з вами дуже допомогли. Поїхали далі?
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Може й не моя справа, але місцевість та прив'язки до неї на фото бажано заблюрити
піклується про нашу армію 🙁
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Так вийшло, що законопроєкт мого авторства про перейменування радянських назв сьогодні голосується в Раді, а мене там нема.
Відповідь проста: нічого важливішого за армію зараз не існує. Це пріоритет №1. Тому сьогодні я з командою біля лінії боєзіткнення в Харківській та Донецькій областях. Привезли чергову партію допомоги для ЗСУ.
Майже 700 FPV-дронів різних комплектацій лише на цій точці. Прально-душові комплекси. Більше 20 «Мавіків» різних комплектацій, зокрема з нічним баченням. Зарядні станції Bluetti. Комплекси окопного РЕБу «Шатро».
А хлопці та дівчата з «Європейської Солідарності» тим часом підстрахували і дали рекордну кількість голосів. Тому нам нарешті вдалося дерусифікувати 327 населених пунктів. Черговий етап боротьби, деколонізації, яку ми почали ще в 2014 році, - пройдено.
Гарний день: 1.У Раді дотиснули дуже важливий стратегічний закон. 2.Забезпечили бригади технікою.
Продовжуємо працювати.
Як повідомило "Настоящее время", Росфінмоніторинг вніс п'ятого президента України та народного депутата Верховної Ради Петра Порошенка до реєстру "терористів та екстремістів". Крім колишнього президента до реєстру "терористів та екстремістів" потрапив його син Олексій та ексгендиректор фабрики "Рошен" у Липецькій області Олег Казаков.