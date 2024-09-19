Подразделениям ССО передали очередную партию техники: Квадроциклы, автобусы, командно-штабные пункты. ФОТОрепортаж

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко передал нескольким полкам Сил специальных операций партию техники.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

Так, защитники получили квадроциклы для передвижения мобильных групп, подвоза БК и эвакуации раненых, автобусы для логистики, командно-штабные пункты и стирально-душевые комплексы.

"Здесь сегодня собрались представители разных полков ССО. Это означает, что мы можем передать им все необходимое, не теряя времени. Выполнено большинство заказов. Шины - сколько попросили, столько и той конфигурации шин сейчас получают", - рассказал Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что стирально-душевые комплексы, ПАРМы, шиномонтаж, командно-штабные машины изготавливают самостоятельно.

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