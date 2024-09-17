Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко закупил для подразделений ВСУ 80 дронов Mavic с тепловизорами, а также микросхемы для 2000 детекторов дронов "Ванильный сахар".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В ближайшие дни "Мавики" отправятся на фронт.

"Сегодня мы на складе, куда приезжает наша помощь перед тем, как попасть в руки военных. Один известный блогер и военный рассказал, что за последний месяц государство передало в Вооруженные Силы Украины только 50 тепловизионных "Мавиков". Несколько часов назад мы разгрузили 80 таких дронов, что на 50% больше закупки государства за последние 30 дней", - сказал Порошенко.

Микросхемы для "Ванильных сахаров" помогают военным выявлять вражеские дроны на подлете к украинским позициям.

С начала года Порошенко передал защитникам 40 000 FPV-дронов, 1 000 "Сахаров", а также 1 500 дневных и 260 ночных "Мавиков" на общую стоимость 800 миллионов гривен.

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