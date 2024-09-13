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Новости Фото Война
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Защитникам Покровска передали FPV-дроны, РЭБы и зарядные станции. ФОТОрепортаж

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко во время визита на Покровское направление передал защитникам FPV-дроны, средства РЭБ и авто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Неожиданно у 411-го батальона начали заканчиваться FPV-шки, и очень не хватает РЭБа. Передаем и "восьмерку", и "десятку" FPV-шки, ночные FPV-шки, и дневные, на  "Мавики" разжились.

Приехали сегодня в 53-ю отдельную механизированную бригаду, где служит наш комбат Александр Погребиский. Привезли им еще одну партию качественных FPV-дронов, которые расходятся на этом участке фронта со скоростью молнии, - 100 единиц "Джони" и 100 "Старков". Также пригнали 1 пикап, 3 "Мавика", 3 купольных РЭБа "Шатро" и 2 зарядные станции "Bluetti", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада должна прекратить убивать экономику из-за повышения налогов и сократить нецелевые расходы, - Порошенко

Воинам Отдельного центра специальных операций "Восток", которые защищают Украину еще с 2014 года, передали 200 FPV-дронов, 2 комплекса РЭБ и 2 "Bluetti". Десантникам из 25-й бригады передали 200 FPV-дронов, 2 РЭБы и 2 зарядные станции. А их побратимам из 46 ОАМБр передали 2 квадроцикла, 200 FPV, 3 "Мавики" и 2 РЭБы "Шатро".

411 отдельный батальон "Ястребы", который специализируется на работе БПЛА и дронов, получил 160 FPV, 2 купольных РЭБы "Шатро" и 2 станции "Bluetti".

Под Покровском Порошенко также встретился с волонтерами из Ивано-Франковска. Недавно они объявили сбор на квадроциклы для 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которая в свое время защищала Изюм и Харьков, а сейчас воюет на Востоке. Порошенко пообещал волонтерам удвоить количество квадроциклов - поэтому к 10 машинам, купленным франковцами, добавил еще 10 своих.

Также читайте: 112-я бригада ТрО получила два комплекса РЭБ "Ай-Петри" и комплекс БПЛА "Посейдон". ФОТО

Порошенко передав захисникам на Покровському напрямку FPV-дрони, РЕБ та авто
Порошенко передав захисникам на Покровському напрямку FPV-дрони, РЕБ та авто
Порошенко передав захисникам на Покровському напрямку FPV-дрони, РЕБ та авто
Порошенко передав захисникам на Покровському напрямку FPV-дрони, РЕБ та авто
Порошенко передав захисникам на Покровському напрямку FPV-дрони, РЕБ та авто
Порошенко передав захисникам на Покровському напрямку FPV-дрони, РЕБ та авто
Порошенко передав захисникам на Покровському напрямку FPV-дрони, РЕБ та авто
Порошенко передав захисникам на Покровському напрямку FPV-дрони, РЕБ та авто

Автор: 

помощь (7819) Порошенко Петр (19606) Покровск (603)


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Топ комментарии
+18
Дякую. шановний пан Порошенко. Дякую. Вашій команді.
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13.09.2024 13:45
+12
Чим відповість Zелене Чучелко ?
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13.09.2024 13:44
+12
вечірнім потужним гундосом
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13.09.2024 14:05
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Чим відповість Zелене Чучелко ?
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13.09.2024 13:44 Ответить
вечірнім потужним гундосом
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13.09.2024 14:05 Ответить
Відповість - зеленим проносом
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13.09.2024 14:08 Ответить
Відкриє нову кримінальну справу проти Байдена і Порошенка.
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13.09.2024 14:21 Ответить
прутила з гардоном щось придумають .
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13.09.2024 16:44 Ответить
Дякую. шановний пан Порошенко. Дякую. Вашій команді.
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13.09.2024 13:45 Ответить
Здогадалися! Добрі справи. Свій серед своїх!
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13.09.2024 13:46 Ответить
Думаю, що Порошенко - це наступний Президент України!
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13.09.2024 13:47 Ответить
Якби завтра були вибори, ви б за кого проголосували?
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13.09.2024 13:55 Ответить
Гена , жидко пісяїте ... Нада чьодче !
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13.09.2024 13:55 Ответить
Не піде він в президенство.... і про це вже офіційно заявив. Сказав , що пріорітетом є відстоювання інтересів України в Європейських структурах... Кароч, Порохопаровоз тягне Неньку в Європу , Zєдєгєнєрати в ГУЛАГ.
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13.09.2024 13:54 Ответить
Шкода.
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13.09.2024 13:58 Ответить
Але пан Залужний не просто так вчора приїзжав до Києва разом з Блінкеном і Леммі ...
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13.09.2024 14:04 Ответить
Не дає зельонкіну завершити війну пасрєдінє.
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13.09.2024 13:49 Ответить
Дай Боже довгих років та Здоров'я, Петру Порошенко , і всім хто його підтримує !!! Ті хто з Порохом ,ті з Народом !!!💙💛❤️
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13.09.2024 14:29 Ответить
СЛАВА УКРАИНСКИМ ЗАЩИТНИКАМ! СЛАВА ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ!
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13.09.2024 14:36 Ответить
Головнокомандуючий Зеленський - де обіцяна українська зброя у армії(«Нептуни», «Паляниці», балістичні ракети, дрони, високоточні плануючі бомби, ..) та відповідне військове керівництво? Чому забезпечення армії до сьогодні тримається на волонтерах?
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13.09.2024 14:47 Ответить
Справа Громад: Репост из: https://uk.tgstat.com/channel/@dragonspech Печера Дракона :Додатково "Справа громадян" і Фонд Петра Порошенка передали автобуси підрозділам ЗСУ, що займаються перевезенням військових з навчальних центрів до місць служби.
Скажу просто. Ви ніколи не їздили від Києва до Бахмута лежачи на рюкзаках, броніках і ящиках з безпілотниками? Я був колись їздив. Незабутні враження. Після такого мені не треба пояснювати що солдатів возити треба автобусами - як людей.
А позаяк зелені при владі запропонувати можуть лише звалише рюкзаків і ящиків, автобуси надаємо ми. Всі ми. Бо допомога фронту - наша спільна справа. РЕС ПУБЛІКА.

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13.09.2024 16:42 Ответить
Я ще розумію "Українську правду" коли вони ніколи не згадують у заголовках хто передав техніку (хоча і так зрозуміло), але коли так же чинить "Цензор" то якось дивно і образливо.
Що панове, у вас також "певні установки"?
Респект Президенту! СПРАВЖНЬОМУ Президенту.
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13.09.2024 16:46 Ответить
та ні, просто пригадайте редакторів, модераторів власника, як вони себе поводили в 2019-му.
А вони ж всі залишились...
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13.09.2024 16:49 Ответить
https://t.me/Haidukevych Віталій Гайдукевич, співзасновник ГО "Справа Громад" :

Доповідаю - на сьогодні бригадам ЗСУ передано корисного майна на 38 МІЛЬЙОНІВ 558 ТИСЯЧ 104 ГРИВНІ. Дяка за кожну гривню, що Ви закинули на ГО Справа Громад . Окрема дяка Фонд Порошенка - за подвоєння і потроєння сум донатів.
Вже завтра ми починаємо збір коштів, закупівлю і розписування адресатів наступного каравану. https://t.me/s/Haidukevych?q=%23THIS_IS_THE_WAY #THIS_IS_THE_WAY
УВАГА!!! Для переведення з Привату на Приват актуальна карта - 5169 3305 3948 0845
Для інших банків: 5375 4115 0177 8331
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13.09.2024 16:47 Ответить
 
 