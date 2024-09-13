Защитникам Покровска передали FPV-дроны, РЭБы и зарядные станции. ФОТОрепортаж

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко во время визита на Покровское направление передал защитникам FPV-дроны, средства РЭБ и авто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Неожиданно у 411-го батальона начали заканчиваться FPV-шки, и очень не хватает РЭБа. Передаем и "восьмерку", и "десятку" FPV-шки, ночные FPV-шки, и дневные, на "Мавики" разжились.

Приехали сегодня в 53-ю отдельную механизированную бригаду, где служит наш комбат Александр Погребиский. Привезли им еще одну партию качественных FPV-дронов, которые расходятся на этом участке фронта со скоростью молнии, - 100 единиц "Джони" и 100 "Старков". Также пригнали 1 пикап, 3 "Мавика", 3 купольных РЭБа "Шатро" и 2 зарядные станции "Bluetti", - отметил Порошенко.

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Воинам Отдельного центра специальных операций "Восток", которые защищают Украину еще с 2014 года, передали 200 FPV-дронов, 2 комплекса РЭБ и 2 "Bluetti". Десантникам из 25-й бригады передали 200 FPV-дронов, 2 РЭБы и 2 зарядные станции. А их побратимам из 46 ОАМБр передали 2 квадроцикла, 200 FPV, 3 "Мавики" и 2 РЭБы "Шатро".

411 отдельный батальон "Ястребы", который специализируется на работе БПЛА и дронов, получил 160 FPV, 2 купольных РЭБы "Шатро" и 2 станции "Bluetti".

Под Покровском Порошенко также встретился с волонтерами из Ивано-Франковска. Недавно они объявили сбор на квадроциклы для 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которая в свое время защищала Изюм и Харьков, а сейчас воюет на Востоке. Порошенко пообещал волонтерам удвоить количество квадроциклов - поэтому к 10 машинам, купленным франковцами, добавил еще 10 своих.

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