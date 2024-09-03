Рада должна прекратить убивать экономику через повышения налогов и сократить нецелевые расходы, - Порошенко
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко призвал к дискуссии с правительством относительно обоснованности расходов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Порошенко отметил, что сейчас ВР работает 6 год, поскольку война, поэтому стоит организовывать оборону государства.
"Поэтому никакими другими вопросами, кроме обороны государства, парламент заниматься не должен. ... Хочу подчеркнуть, что и в вопросах бюджета, и в вопросах налогов ключевым словом должна быть справедливость, прозрачность, обоснованность расходов. А разве повышение налогов, которое сегодня будут пытаться протащить через этот зал, это для финансирования армии? А как же кэшбеки на 3 миллиарда? А как индустриальные парки? А как инвестиционные няни, которые нарушают конкурентоспособность экономики? А как другие налоги, которые делают из украинской экономики выжженную землю?", - отметил пятый президент.
Лидер "ЕС" отметил прозрачную и эффективную дискуссию с правительством относительно обоснованности расходов.
Также он назвал сюрреалистической картину, когда на расстоянии 15-20 километров от линии соприкосновения в прифронтовых районах продолжают строительство дорог.
"Что это, как не безумие? Сокращайте расходы. Не убивайте экономику. Не обременяйте тех, кто платит налоги "в белую". А еще - верните НДФЛ военным, на счета бригад. Потому что 60%, которые вы изъяли в ноябре, не использовали.
И еще одно. Армия нуждается не только в деньгах, но и в почете и уважении. И когда одна неадекватная народный депутат порочит армию, Верховная Рада должна иметь политическую волю сказать это, защитить Вооруженные Силы Украины и каждого военнослужащего. Уверен, что сегодня для этого у нас хватит силы и мудрости", - подытожил Порошенко.
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Нажаль обрав чергового гівнюка.... Має право вчитися на власному досвіді...
"Все, що сьогодні в нас діється, то є результат" також і діяльності Порошенка.
то есть Вы утверждаете, что при Порошенко в стране было хуже чем сейчас ?
Читаючи Сергія Пупкіна розумієш,що ланку між мавпою і людиною не треба шукати! Вони серед нас.
Нагадю: жодного.
"Слуга народу" - 189 голосів із 235;"Європейська солідарність" - 7 з 27;"Батьківщина" - 12 з 24;"Голос" - 13 з 20;"Довіра" - 12 з 19;"Платформа за життя та мир" - 8 з 22;"Відновлення України" - 12 з 19;"Партія "За майбутнє" - 7 з 19;позафракційні - 4 (з 19).
Окремо: ЄС 7 (сім) з 27 (двадцять сім). Сім підтримали, двадцять НЕ підтримали.
Для тих хто вихяє задом, я продажна дівка: жодного проти.
Ви сліпий? Чи ніколи не бачили як виглядає табло ВР? Там є така графа "ПРОТИ". Так в тій графі пишуть скільки проголосувало "прти". Так там був "0"
Тобто з ЄС не було нікого проти підвищення зарплатні дармоїдам. Були тільки "за"
І знову ж, в чому суть тих всіх вияснень? Є монобільшість, ВОНА ВІДПОВІДАЛЬНА за всі прийняті чи провалені рішення ВР. МОНОБІЛЬШІСТЬ! А тепер запитання: який "мудрий" наріт ту всю шваль туди вибрав? І що, відповіді нема? О тож, бо ж хто вибирав той і відповідальний, по-факту. За оте все па-пріколу, хоть паржьом. Відповідальні, але ж не хочеться? То ж все Порошенко... якому з 14-го часу не вистачило. А таки не вистачило, бо той ж "мудрий" ще тоді, в 14-му всіляких шуфричів і бойків з королевськими понавибирав. Не пригадуєш, ні? А до того януковича, той самий, "мудрий", той, що сьогодні "веселиться" і якому то все па-пріколу...
Зараз "монобільшість", тоді була "коаліція" - як протягнути кума на генплокулола, то змогли, а як щось дійсно потрібне, то зразу танцюристу щось заважає ("всіляких шуфричів і бойків з королевськими понавибирав").
"Не пригадуєш, ні?"
Я словам не вірю. Вірю діям. А дії ЕС не узгоджуються з їх словами. І голосування за підвищення зарплатні дармоїдам - гарний приклад.
Це від недорозвинених мізків.
правильні твердження "про все хороше" змішуються з неправильним
До чого тут підвищення податків, яке по суті складається лише з військового збору? Воно зараз правильне і необхідне.
нагадаю, що до Порошенка не було ніякого військового збору, це він запровадив ВЗ в липні 2014 року. І абсолютно правильно зробив.
Сьогодні ВЗ 1,5% і звільнення від нього всіх фопів - недостатньо.
Я платив 1,5% ВЗ під час АТО, під час повномасштабки доначу 10% доходів, і продовжу стільки ж донатити після сплати ВЗ в 5%.
Зате сплачуватимуть ВЗ всі, і чиновники з немалих зарплат, і хто донатить, і хто "внє політики" і донатив лише на холодне пиво.
Взагалі податки на доходи фізосіб не можуть впливати на економіку, почитайте скільки податків на доходи сплачують в інших країнах. Ми зараз 19,5, будемо 23%.
А ваші улюблені ФОП третьої групи не посивіють від додаткового +1% від обороту. Просто обнал буде дорожчий на 1%.
Відмити на дорогах ~14 мільярдів $ у 2021 цеж не популм,а державна політика,а от віддати з ци 14 1.2 на ЗСУ - це популізм! Так казав зє!
по-друге, вона була лише на нове авто
по-третє, звісно це ж святе, під час війни що-чотири роки міняти авто. Ну, або що-сім. Про бізнес не кажіть, вони б віднесли на витрати, там авто відбиваються на гсм.
по-четверте, знов таки, всі податки на розкіш під час війни вже виключили
якщо я пишу про те що є зараз - ВЗ на доходи
А зє знов викликають до США,може вже забьють його ногами,ніж кожен раз вивтузити пикой по столу?! А воно трясе неголеною пикою, і в черговий раз обіцяє(клятву дає!) все виправити!
І вєєрніє отключєнія були. Не зрозуміло тільки з якого переляку?!
І що тут поганого?!
Мені зєбіли щас закинуть що Порох 'під зовнішним керуваням"!😀
волонтеркраїни.
когда надо успеть награбить пока твой сосед из твоей же партии слуг урода тебя не опередил