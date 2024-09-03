Рада должна прекратить убивать экономику через повышения налогов и сократить нецелевые расходы, - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко призвал к дискуссии с правительством относительно обоснованности расходов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко отметил, что сейчас ВР работает 6 год, поскольку война, поэтому стоит организовывать оборону государства.

"Поэтому никакими другими вопросами, кроме обороны государства, парламент заниматься не должен. ... Хочу подчеркнуть, что и в вопросах бюджета, и в вопросах налогов ключевым словом должна быть справедливость, прозрачность, обоснованность расходов. А разве повышение налогов, которое сегодня будут пытаться протащить через этот зал, это для финансирования армии? А как же кэшбеки на 3 миллиарда? А как индустриальные парки? А как инвестиционные няни, которые нарушают конкурентоспособность экономики? А как другие налоги, которые делают из украинской экономики выжженную землю?", - отметил пятый президент.

Лидер "ЕС" отметил прозрачную и эффективную дискуссию с правительством относительно обоснованности расходов.

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Также он назвал сюрреалистической картину, когда на расстоянии 15-20 километров от линии соприкосновения в прифронтовых районах продолжают строительство дорог.

"Что это, как не безумие? Сокращайте расходы. Не убивайте экономику. Не обременяйте тех, кто платит налоги "в белую". А еще - верните НДФЛ военным, на счета бригад. Потому что 60%, которые вы изъяли в ноябре, не использовали.

И еще одно. Армия нуждается не только в деньгах, но и в почете и уважении. И когда одна неадекватная народный депутат порочит армию, Верховная Рада должна иметь политическую волю сказать это, защитить Вооруженные Силы Украины и каждого военнослужащего. Уверен, что сегодня для этого у нас хватит силы и мудрости", - подытожил Порошенко.

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