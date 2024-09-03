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Новости Война
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Рада должна прекратить убивать экономику через повышения налогов и сократить нецелевые расходы, - Порошенко

порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко призвал к дискуссии с правительством относительно обоснованности расходов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко отметил, что сейчас ВР работает 6 год, поскольку война, поэтому стоит организовывать оборону государства.

"Поэтому никакими другими вопросами, кроме обороны государства, парламент заниматься не должен. ... Хочу подчеркнуть, что и в вопросах бюджета, и в вопросах налогов ключевым словом должна быть справедливость, прозрачность, обоснованность расходов. А разве повышение налогов, которое сегодня будут пытаться протащить через этот зал, это для финансирования армии? А как же кэшбеки на 3 миллиарда? А как индустриальные парки? А как инвестиционные няни, которые нарушают конкурентоспособность экономики? А как другие налоги, которые делают из украинской экономики выжженную землю?", - отметил пятый президент.

Лидер "ЕС" отметил прозрачную и эффективную дискуссию с правительством относительно обоснованности расходов.

Также читайте: Прежде чем повышать налоги власть должна сократить миллиардные расходы на телемарафон и строительство дорог, - Порошенко

Также он назвал сюрреалистической картину, когда на расстоянии 15-20 километров от линии соприкосновения в прифронтовых районах продолжают строительство дорог.

"Что это, как не безумие? Сокращайте расходы. Не убивайте экономику. Не обременяйте тех, кто платит налоги "в белую". А еще - верните НДФЛ военным, на счета бригад. Потому что 60%, которые вы изъяли в ноябре, не использовали.

И еще одно. Армия нуждается не только в деньгах, но и в почете и уважении. И когда одна неадекватная народный депутат порочит армию, Верховная Рада должна иметь политическую волю сказать это, защитить Вооруженные Силы Украины и каждого военнослужащего. Уверен, что сегодня для этого у нас хватит силы и мудрости", - подытожил Порошенко.

Читайте: Три комплекса "Ай-Петри" передали подразделениям морской пехоты на Юг для защиты от российских БпЛА

Автор: 

ВР (29242) Порошенко Петр (19597) экономика (3879)


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Топ комментарии
+19
Шановний Петро Олексійович, демократія на такому лайні не спрацьовує, тільки лопата.
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03.09.2024 16:06
+15
Ось і курви подоляцькі прибігли копійки відробляти.
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03.09.2024 16:23
+14
зЄбанатам хоч сци межи очі, а їм все-одно Порошенко винен. Навіть тут, першими висрались.
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03.09.2024 16:16
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Правила форума Совет форумчан
В тебе одна за щокою застрягла, шкіряна...
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03.09.2024 16:16 Ответить
для тебе він Петро. Второпав руцька хвойда?
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03.09.2024 16:16 Ответить
вот что ты дурное несешь ? ну млядь просто мочи нет от таких тупаков как ты - где ты там видел канфеты от По? попроси что б кто-то тебе в глаза посцал и глаза промыл
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03.09.2024 16:17 Ответить
Ось і курви подоляцькі прибігли копійки відробляти.
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03.09.2024 16:23 Ответить
Шановний Петро Олексійович, демократія на такому лайні не спрацьовує, тільки лопата.
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03.09.2024 16:06 Ответить
спочатку сокира
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03.09.2024 16:17 Ответить
Ні-і-і, АК з повним БК !!!!
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03.09.2024 22:10 Ответить
Я так само спробую. Шановний Петро Олексійович, може на вашому сайті слід вже, нарешті, забрати російську мову для перекладу, а залишити лише українську і англійську? Не комільфо, мати український сайт, на якому досі висить ваша рідна росмова.
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03.09.2024 16:28 Ответить
І я так само спробую - не забрати, а прибрати. Вчіть українську.
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03.09.2024 16:31 Ответить
прибирають кімнату. Передайте шановному Петру Олексійовичу, що я знаю, яке воно брехливе російське опудало.
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03.09.2024 16:34 Ответить
На сайті мову теж прибирають.
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03.09.2024 16:48 Ответить
"...коли одна неадекватна народна депутатка паплюжить армію, Верховна Рада повинна мати політичну волю сказати це, захистити Збройні Сили України і кожного військовослужбовця...." - я так розумію, що екскомандувача ПС ЗСУ уже взяли під крило!!!
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03.09.2024 16:07 Ответить
"Паплюжить армію" - це говорить як є, в той час як весь негатив про армію прийнято приховувати або швиденько заговорювати чимось іншим.
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03.09.2024 16:20 Ответить
головне щоб ти щось мог гавкати . Разом із вашою дурепою Безуглоой
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03.09.2024 16:20 Ответить
зЄбанатам хоч сци межи очі, а їм все-одно Порошенко винен. Навіть тут, першими висрались.
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03.09.2024 16:16 Ответить
Говорить він правильно. Він завжди говорить правильно. Жаль, що тільки говорить.....
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03.09.2024 16:17 Ответить
Тримай цукерку, курва.
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03.09.2024 16:25 Ответить
А зробити з 27 проти ~300 невзмозі.
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03.09.2024 16:27 Ответить
А з 2014 часу не вистачило....
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03.09.2024 16:33 Ответить
"Мудрий" наріт в 19-му вирішив, що нафік то все потрібно! Головне, поржать, пожрать, посрать... Ну то чого до нього якісь претензії? Все, як захотіли, головне, що па-пріколу! Весело ж то як! Хотіли шапіто? жеріть, не вдавіться...
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03.09.2024 16:37 Ответить
Нарід, який ви зневажливо називаете "наріт" (ви напевно до іншого народу належите), побачив всі 144 реформи, згалдав усі його веселі обіцянки (не забули?) і зробив їм належну оцінку.
Нажаль обрав чергового гівнюка.... Має право вчитися на власному досвіді...
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03.09.2024 16:45 Ответить
От "логіка", курвамать... Тобто, якщо Порошенко був поганий, то той "мудрий" наріт вирішив здійснити суїцид, щоб що? Ну, поясни, в чому суть того "вибору"? Бо Порошенко що? От що він весело обіцяв, коли прийшов на руїни? Які такі в нього були обіцянки веселі? Хоть паржьом? Ну що ж вам, виродкам, було не так, що ви вчинили ОСЬ ЦЕ! Все, що сьогодні в нас діється, то є результат саме того ідіотського вибору! І що, ніякої тобі відповідальності, бо у всьому Порошенко винен? Нагадати ситуацію в країні в червні 14-го, коли він став президентом?
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03.09.2024 16:52 Ответить
Ви зовсім з іншої планети? Чи зовсім з пам"ятю погано?
"Все, що сьогодні в нас діється, то є результат" також і діяльності Порошенка.
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03.09.2024 17:02 Ответить
"Ви зовсім з іншої планети? Чи зовсім з пам"ятю погано?"

то есть Вы утверждаете, что при Порошенко в стране было хуже чем сейчас ?
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03.09.2024 18:06 Ответить
А винайти авто і смартфон неандертальцям теж часу не вистачило? Чому тв не винайшов Галілей? Теж часу не вистачило?
Читаючи Сергія Пупкіна розумієш,що ланку між мавпою і людиною не треба шукати! Вони серед нас.
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03.09.2024 17:08 Ответить
Так і шукайте серед вас.
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03.09.2024 17:13 Ответить
Подивись у дзеркало - і знайдеш!
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03.09.2024 19:08 Ответить
А що би хотів, щоб він зараз зробив?
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03.09.2024 16:32 Ответить
Скільки проголосувало проти збільшення зарплатні помічникам нардепів?
Нагадю: жодного.
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03.09.2024 16:35 Ответить
Хто голосував "за" і підтримав підвищення зарплат помічникам нардепів:

"Слуга народу" - 189 голосів із 235;"Європейська солідарність" - 7 з 27;"Батьківщина" - 12 з 24;"Голос" - 13 з 20;"Довіра" - 12 з 19;"Платформа за життя та мир" - 8 з 22;"Відновлення України" - 12 з 19;"Партія "За майбутнє" - 7 з 19;позафракційні - 4 (з 19).
Окремо: ЄС 7 (сім) з 27 (двадцять сім). Сім підтримали, двадцять НЕ підтримали.
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03.09.2024 16:42 Ответить
Так скільки с ЄС проголосували проти?
Для тих хто вихяє задом, я продажна дівка: жодного проти.
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03.09.2024 16:50 Ответить
А проти то як? От як вони враховуються ті голоси Проти, якщо більшість За? Рішення приймаються голосами За - 244 голоси, з них 7 дала ЄС. Відмінусуй, скільки буде? 237? Рішення буде прийнято? От що саме ти хочеш тим сказати, що хочеш висрати? Чи може в тй фракції всі святі та божі? Зовсім ні. Є там різні і всілякі. Але ж монобільшість в нас Хто? Хто вирішує то За чи Проти? Хто визначає все те, що в нас в країні діється? Хто зробив той ідіотський вибір? Але ж винен Порошенко...
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03.09.2024 16:58 Ответить
"А проти то як?"
Ви сліпий? Чи ніколи не бачили як виглядає табло ВР? Там є така графа "ПРОТИ". Так в тій графі пишуть скільки проголосувало "прти". Так там був "0"
Тобто з ЄС не було нікого проти підвищення зарплатні дармоїдам. Були тільки "за"
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03.09.2024 17:06 Ответить
Є така опція - не брав участі в голосуванні (не голосував), тобто, НЕ підтримав. До речі, то також на табло...
І знову ж, в чому суть тих всіх вияснень? Є монобільшість, ВОНА ВІДПОВІДАЛЬНА за всі прийняті чи провалені рішення ВР. МОНОБІЛЬШІСТЬ! А тепер запитання: який "мудрий" наріт ту всю шваль туди вибрав? І що, відповіді нема? О тож, бо ж хто вибирав той і відповідальний, по-факту. За оте все па-пріколу, хоть паржьом. Відповідальні, але ж не хочеться? То ж все Порошенко... якому з 14-го часу не вистачило. А таки не вистачило, бо той ж "мудрий" ще тоді, в 14-му всіляких шуфричів і бойків з королевськими понавибирав. Не пригадуєш, ні? А до того януковича, той самий, "мудрий", той, що сьогодні "веселиться" і якому то все па-пріколу...
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03.09.2024 19:06 Ответить
Ви займаєтесь підміной понять. Не голосував (бо був на пляжі), це не не значить, що був проти.
Зараз "монобільшість", тоді була "коаліція" - як протягнути кума на генплокулола, то змогли, а як щось дійсно потрібне, то зразу танцюристу щось заважає ("всіляких шуфричів і бойків з королевськими понавибирав").
"Не пригадуєш, ні?"

Я словам не вірю. Вірю діям. А дії ЕС не узгоджуються з їх словами. І голосування за підвищення зарплатні дармоїдам - гарний приклад.
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04.09.2024 10:24 Ответить
Дійсно, відсутня ланка віднайшлась...
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04.09.2024 10:50 Ответить
Вона і не губилась. Представники цієї ланки завжди використовують ad hominem.
Це від недорозвинених мізків.
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04.09.2024 12:39 Ответить
Нагадю: нагадив.
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03.09.2024 16:48 Ответить
Во время Президента Порошенко было сделано немало. А что он сейчас может сделать , кроме как обращаться к власти ? У его партии в Раде 27 депутатов, а большинство у партии власти.
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03.09.2024 18:17 Ответить
Може, наприклад, не голосувати "за" разом с зеленими.
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04.09.2024 10:26 Ответить
В нинішннійй уряд відбирали людей не за професійними якостями а за вміння грати хрєном чи дупою на роялі. Тому в економіці повна дупа.
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03.09.2024 16:21 Ответить
... або "изделие номер 2"
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03.09.2024 16:25 Ответить
при всі повазі, це популізм
правильні твердження "про все хороше" змішуються з неправильним
До чого тут підвищення податків, яке по суті складається лише з військового збору? Воно зараз правильне і необхідне.
нагадаю, що до Порошенка не було ніякого військового збору, це він запровадив ВЗ в липні 2014 року. І абсолютно правильно зробив.
Сьогодні ВЗ 1,5% і звільнення від нього всіх фопів - недостатньо.
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03.09.2024 16:23 Ответить
пс фопів- єдинників
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03.09.2024 16:24 Ответить
Звідки ви, ідіоти, лізете?
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03.09.2024 16:26 Ответить
Я не знаю звідки лізете ви, які не читали законопроект і завивають не знаючи про що мова.
Я платив 1,5% ВЗ під час АТО, під час повномасштабки доначу 10% доходів, і продовжу стільки ж донатити після сплати ВЗ в 5%.
Зате сплачуватимуть ВЗ всі, і чиновники з немалих зарплат, і хто донатить, і хто "внє політики" і донатив лише на холодне пиво.
Взагалі податки на доходи фізосіб не можуть впливати на економіку, почитайте скільки податків на доходи сплачують в інших країнах. Ми зараз 19,5, будемо 23%.
А ваші улюблені ФОП третьої групи не посивіють від додаткового +1% від обороту. Просто обнал буде дорожчий на 1%.
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03.09.2024 16:35 Ответить
Гетьманев з Сівковичем саме так і говорять!
Відмити на дорогах ~14 мільярдів $ у 2021 цеж не популм,а державна політика,а от віддати з ци 14 1.2 на ЗСУ - це популізм! Так казав зє!
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03.09.2024 16:32 Ответить
То треба угробити авторинок 15% військового збору на машини? Ну ладно, якби його ввели на елітні Мерседеси і Бентлі, але ж ні, навіть при розмитненні бляхи за 2000 баксів його доведеться платити!
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03.09.2024 16:34 Ответить
по-перше, цієї норми вже давно немає, виключили
по-друге, вона була лише на нове авто
по-третє, звісно це ж святе, під час війни що-чотири роки міняти авто. Ну, або що-сім. Про бізнес не кажіть, вони б віднесли на витрати, там авто відбиваються на гсм.
по-четверте, знов таки, всі податки на розкіш під час війни вже виключили
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03.09.2024 16:57 Ответить
Ви неуважно читали законопроект - не лише на нове авто, а на будь-яке авто, яке проходить ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ В УКРАЇНІ. Тобто, якщо б/у авто приганяється в Україну то коли вперше українські номери отримуєш, також пропонували платити 15%...
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03.09.2024 17:20 Ответить
так чого Ви на мій пост відповідаєте тим, що пропонувалось у першій редакції зп? у модальності "угробити", "треба платити"?
якщо я пишу про те що є зараз - ВЗ на доходи
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03.09.2024 19:04 Ответить
Не вводьте людей в оману. Мова в законі йшла " про першу реєстрацію автомобіля на митній території України". Туди входили і бляхи. Саме з цієї причини данну норму викреслили.
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03.09.2024 18:13 Ответить
Цікаво дивитися на "ліца" зєленого набріду,які разом с зажоп(опзж ,яку "заборонив" зє!) дивляться на Пороха,який в черговий раз гворить те,що їм говорила порохоботка Пріцкер.
А зє знов викликають до США,може вже забьють його ногами,ніж кожен раз вивтузити пикой по столу?! А воно трясе неголеною пикою, і в черговий раз обіцяє(клятву дає!) все виправити!
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03.09.2024 16:24 Ответить
Гетманцев працює на КГБ-шніка Сівковича
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03.09.2024 16:28 Ответить
Це слова справжнього і на жаль единого ПРЕЗИДЕНТА України Петра Олексійовича Порошенка.
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03.09.2024 16:29 Ответить
А сам,шо творив?!
І вєєрніє отключєнія були. Не зрозуміло тільки з якого переляку?!
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03.09.2024 16:30 Ответить
Бо в окупований Крим і ордло електрика не подавалась!
І що тут поганого?!
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03.09.2024 16:34 Ответить
Які веєрні відключення? У нас їх до 2022 мабуть із часів Кучми не було...
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03.09.2024 16:35 Ответить
Були. У Криму і ордло.
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03.09.2024 17:13 Ответить
Ето другоє
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03.09.2024 17:19 Ответить
Гетманцев - людина КГБ-шніка Сівковича.
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03.09.2024 16:31 Ответить
Ну як порохоботка Пріцкер,Саліван,і мабуть Байден без змі!
Мені зєбіли щас закинуть що Порох 'під зовнішним керуваням"!😀
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03.09.2024 16:37 Ответить
Точніше навпаки, популіст волонтер країни.
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03.09.2024 16:42 Ответить
Зачем слугам встречаться и что то там обсуждать ?
когда надо успеть награбить пока твой сосед из твоей же партии слуг урода тебя не опередил
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03.09.2024 16:48 Ответить
То не рада то ученик керівника орківської агентури Сівковича думає яким чином добити економіку
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03.09.2024 17:04 Ответить
Железная логика - орган который убивает экономику,в котором работают подозрительные типы и типкини,который давно должен был закончить свою деятельность согласно конституции должен продолжать работать потому что это нужно армии,экономике и обществу
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03.09.2024 18:14 Ответить
А что вы ожидали от комика и ларечника, которые под управлением татарова, портнова и левочкина
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03.09.2024 19:30 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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03.09.2024 19:31 Ответить
Петро сумний став ...знає більше за нас чому ...страшно як шо не можно нічого змінити ...хочеться помилятися
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03.09.2024 20:04 Ответить
 
 