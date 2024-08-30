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Прежде чем повышать налоги власти должны сократить миллиардные расходы на телемарафон и строительство дорог, - Порошенко

порошенко

Прежде чем повышать налоговую нагрузку на украинцев, власть должна объяснить, какая сумма средств нужна Государственному бюджету, на какие нужды и исчерпаны ли возможности сокращения нецелевых во время войны расходов.

Об этом во время брифинга заявил Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Политик также отметил, что рост военного сбора станет значительной нагрузкой на легальные доходы людей, уменьшит покупательную способность и в конечном итоге ударит по экономике.

"Власть начала с шокирующей цифры - якобы страна срочно нуждается в 500 млрд грн для финансирования армии. В противном случае уже в августе - сентябре армия останется без финансирования, солдаты останутся без зарплат", - напомнил Порошенко. Он отметил, что позже речь шла о 140 млрд грн, а после заседания налогового комитета сумма снова изменилась - до 30 млрд грн.

"Власть должна четко обосновать, что из этого идет на денежное обеспечение воинов, что - на закупку вооружения и боеприпасов, FPV и средств РЭБ, и когда это будет поставлено. Что на строительство фортификационных сооружений. Эти утвержденные и задекларированные расходы должны быть неприкосновенны", - убежден лидер "ЕС".

"Первое, с чего мы должны начать, - это сокращение ненужных расходов. Как вы можете повышать налоги на наименее защищенные слои населения, когда вы 2 млрд легко выдаете на "единый", никому не нужный марафон? Сотни миллионов на финансирование канала "Рада" - это никогда не голосовалось в ВРУ, а тратится якобы на нужды парламента. Третья позиция - это финансирование строительства дорог. 17 млрд в этом году включая прифронтовые территории в Харьковской, Запорожской, Донецкой областях. Что вы делаете и почему вы эти деньги, опять же, забираете в строительстве фортификационных сооружений", - констатирует Порошенко.

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Политик также призвал сократить расходы на содержание государственного аппарата. "В стране осталось на 8 млн населения меньше. И если сокращается численность людей, которым власть должна предоставлять услугу, должно произойти соответствующее сокращение численности власти", - считает Порошенко.

Он также раскритиковал так называемую идею "национального кэшбека", которая требует минимум 3 млрд грн из бюджета: "Вы забираете у учителей, врачей, уборщиц, санитарок, медсестер, чтобы отдать кэшбек? Убрать финансирование индустриальных парков. Убрать финансирование таких стимулов, которые разрушают конкурентную среду в Украине".

"Принцип справедливости требует, что ни одна заработная плата в Украине не может быть выше заработной платы воина на фронте. Воин на фронте получает доплату в 100 тысяч гривен. Никто в Украине не может получать сумму выплат, источником которых является государственный бюджет или государственные предприятия, в том числе сотрудники наблюдательных советов железной дороги, банков, больше, чем воин на фронте", - отмечает Порошенко. Он также призвал сделать информацию о зарплате чиновников публичной для общества.

"Мы не имеем права принимать бюджет до того, как не будет перезагружен БЭБ, Счетная палата, как не будет обеспечена прозрачная работа таможни", - отмечает Порошенко.

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По убеждению лидера "ЕС", военный НДФЛ и средства военного сбора должны аккумулироваться на спецсчете исключительно для нужд Сил обороны. "Для того, чтобы обеспечить прозрачность использования средств, наша политическая команда требует, чтобы все финансирование армии путем внесения изменений в Бюджетный кодекс и закон "О Государственном бюджете" финансировалось исключительно через специальный фонд. Если нужны деньги исключительно и только для финансирования Вооруженных сил - направляйте их в спецфонд военного сбора и распределяйте исключительно на цели и задачи, которые определены законом", - говорит Порошенко.

По его словам, соответствующие законодательные инициативы будут поданы в парламент в ближайшие дни.

Автор: 

госбюджет (1186) налоги (3238) Порошенко Петр (19595) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+45
Минск, барыга, свинарчуки, роттердам... Ну и брата убил)
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30.08.2024 21:20
+45
"Перш ніж підвищувати податки влада має скоротити мільярдні видатки на телемарафон та будівництво доріг..."

+1
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30.08.2024 21:20
+43
Да він на святе замахнувся баріга чоколадний. З чого ж Вальодья буде харчуваться?
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30.08.2024 21:17
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В телемарафоні Татаров вбивав чеченців. Де наш потужний Лідер буде подібну дічь нести?
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30.08.2024 21:59 Ответить
Поки Зеленський та його камарілья будуть при владі, нічого путного з Україною не буде.
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30.08.2024 22:14 Ответить
В країні 480 суддів без повноважень, тобто НЕ працюють.
На кожного витрачається наших податків 1,2 млн грн на рік!

Проста математика - півмільярда нема(((
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30.08.2024 22:21 Ответить
Все, можна відкривати справу, раз Порошенко проти підвищення податків в часи, коли не вистачає на армію, значить він проти армії, закон про дискредитацію армії тут як тут, у нас він під номером 114.
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30.08.2024 22:30 Ответить
Марнотратство бюджетних грошей в усьому: від зловживань на митниці та завищених у рази тендерів до утримання натовпу чиновників та захмарних пенсій суддів. Іще "рада", "дом" та марафон і всі щасливі.
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30.08.2024 22:46 Ответить
походу пісєц підкрався до нас близенько-то було видно ще на початку повномаштабного вторгнення а після останього валдайського форума лідора та новин з передка -пісєц нам дихає в плечі
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30.08.2024 23:09 Ответить
Туди вам і дорога! Слава Україні!
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30.08.2024 23:13 Ответить
Припинити красти та співати собі дифірамби?
Та ну тебе!
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30.08.2024 23:28 Ответить
Хто знає, про кого мова, той знає: 5 грудня 2019 року з трибуни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради України назвав чинну владу «шпаною ліквідаторів», якій чужі поняття патріотизму, сумління та віри й закликав українців зібратися під парламентом і викинути геть цю владу:«Їх нічого не пов'язує з Україною. Перекоти-поле, яке не має коренів, у них лише гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть. Давайте не допустимо, вся наша українська аудиторія. Як тільки вони спробують проголосувати в другому читанні, ми повинні всі українці, хто має совість і відповідальність, прийти сюди і просто ось цю падаль, покидьків викинути. Бо аргументів вони не знають, переконувати це приниження, і даремна трата часуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%86%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] .»
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30.08.2024 23:36 Ответить
підтримую
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31.08.2024 00:12 Ответить
А де податок на розкіш, та надприбутки? Власне чому одні багаті, тому що наріду за виконану роботу завжди платили жебрацьку зарплату, на цьому і збагатилися А ще треба пошукати в офшорах, трохи скоротити пільги та чиновиків, пів країни виїхало, отож відповідно скоротити держапарат на всіх рівнях! хочаб на третину скоротити депутатів, вони не ефективні, ніякої користі, попрацювати з корупціонерами які накрали мільярди, та повернути кошти
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31.08.2024 02:30 Ответить
Країну докотили до дефолту, а кожен депутат отримує 132600 на місяць на помічників, мені цікаво, що вони їм допомагають, котити у прірву?
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31.08.2024 02:34 Ответить
Цікаво, Порошенко та інші мільярдери та мільйонери при владі, такі потужні менеджери для свого бізнесу, чому не можуть налагодити роботу держави щоб і вона теж була заможною, чи єто другоє? Чи вони у владі, для того щоб використовути владу для власного збагачення?
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31.08.2024 02:44 Ответить
твой глупый вопрос показывает, что ты совершенно не понимаешь, кто сейчас реально руководит страной ....
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31.08.2024 07:45 Ответить
фракція ""ЄС" в парламені - 27 членів, фракція "Слуга наріду" - 233 члена. Як саме , Порошенко може налогодити роботу у владі, якщо бідний но мудрий нарід надав слугам повноту влади без обмежень??? а Путін ще і сроки іх перебування їх у владі, судячи з усього, зробив вічними
?
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31.08.2024 07:54 Ответить
Наче він ніколи не був президентом...
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31.08.2024 10:24 Ответить
Був президентом. Були "Мінські угоди". Верніть мені мир, безвіз, долар по 27 і зміцнення армії щороку. Хочу знову жити при баригі!!!
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31.08.2024 10:51 Ответить
А також скоротити мільярдні видатки на олігархів
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31.08.2024 04:17 Ответить
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