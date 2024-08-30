Прежде чем повышать налоги власти должны сократить миллиардные расходы на телемарафон и строительство дорог, - Порошенко
Прежде чем повышать налоговую нагрузку на украинцев, власть должна объяснить, какая сумма средств нужна Государственному бюджету, на какие нужды и исчерпаны ли возможности сокращения нецелевых во время войны расходов.
Об этом во время брифинга заявил Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Политик также отметил, что рост военного сбора станет значительной нагрузкой на легальные доходы людей, уменьшит покупательную способность и в конечном итоге ударит по экономике.
"Власть начала с шокирующей цифры - якобы страна срочно нуждается в 500 млрд грн для финансирования армии. В противном случае уже в августе - сентябре армия останется без финансирования, солдаты останутся без зарплат", - напомнил Порошенко. Он отметил, что позже речь шла о 140 млрд грн, а после заседания налогового комитета сумма снова изменилась - до 30 млрд грн.
"Власть должна четко обосновать, что из этого идет на денежное обеспечение воинов, что - на закупку вооружения и боеприпасов, FPV и средств РЭБ, и когда это будет поставлено. Что на строительство фортификационных сооружений. Эти утвержденные и задекларированные расходы должны быть неприкосновенны", - убежден лидер "ЕС".
"Первое, с чего мы должны начать, - это сокращение ненужных расходов. Как вы можете повышать налоги на наименее защищенные слои населения, когда вы 2 млрд легко выдаете на "единый", никому не нужный марафон? Сотни миллионов на финансирование канала "Рада" - это никогда не голосовалось в ВРУ, а тратится якобы на нужды парламента. Третья позиция - это финансирование строительства дорог. 17 млрд в этом году включая прифронтовые территории в Харьковской, Запорожской, Донецкой областях. Что вы делаете и почему вы эти деньги, опять же, забираете в строительстве фортификационных сооружений", - констатирует Порошенко.
Политик также призвал сократить расходы на содержание государственного аппарата. "В стране осталось на 8 млн населения меньше. И если сокращается численность людей, которым власть должна предоставлять услугу, должно произойти соответствующее сокращение численности власти", - считает Порошенко.
Он также раскритиковал так называемую идею "национального кэшбека", которая требует минимум 3 млрд грн из бюджета: "Вы забираете у учителей, врачей, уборщиц, санитарок, медсестер, чтобы отдать кэшбек? Убрать финансирование индустриальных парков. Убрать финансирование таких стимулов, которые разрушают конкурентную среду в Украине".
"Принцип справедливости требует, что ни одна заработная плата в Украине не может быть выше заработной платы воина на фронте. Воин на фронте получает доплату в 100 тысяч гривен. Никто в Украине не может получать сумму выплат, источником которых является государственный бюджет или государственные предприятия, в том числе сотрудники наблюдательных советов железной дороги, банков, больше, чем воин на фронте", - отмечает Порошенко. Он также призвал сделать информацию о зарплате чиновников публичной для общества.
"Мы не имеем права принимать бюджет до того, как не будет перезагружен БЭБ, Счетная палата, как не будет обеспечена прозрачная работа таможни", - отмечает Порошенко.
По убеждению лидера "ЕС", военный НДФЛ и средства военного сбора должны аккумулироваться на спецсчете исключительно для нужд Сил обороны. "Для того, чтобы обеспечить прозрачность использования средств, наша политическая команда требует, чтобы все финансирование армии путем внесения изменений в Бюджетный кодекс и закон "О Государственном бюджете" финансировалось исключительно через специальный фонд. Если нужны деньги исключительно и только для финансирования Вооруженных сил - направляйте их в спецфонд военного сбора и распределяйте исключительно на цели и задачи, которые определены законом", - говорит Порошенко.
По его словам, соответствующие законодательные инициативы будут поданы в парламент в ближайшие дни.
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Проста математика - півмільярда нема(((
Та ну тебе!
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