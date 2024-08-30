Перш ніж підвищувати податки влада має скоротити мільярдні видатки на телемарафон та будівництво доріг, - Порошенко

Перш ніж підвищувати податкове навантаження на українців, влада має пояснити, яка сума коштів потрібна Державному бюджету, на які потреби і чи вичерпані можливості скорочення нецільових під час війни витрат.

Про це під час брифінгу заявив Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Політик також зазначив, що зростання воєнного збору стане значним навантаженням на легальні доходи людей, зменшить купівельну спроможність і зрештою вдарить по економіці.

"Влада почала з шокуючої цифри – нібито країна терміново потребує 500 млрд грн для фінансування армії. В іншому випадку вже в серпні – вересні армія залишиться без фінансування, солдати залишаться без зарплат", – нагадав Порошенко. Він зазначив, що пізніше йшлося про 140 млрд грн, а після засідання податкового комітету сума знову змінилась – до 30 млрд грн.

"Влада має чітко обґрунтувати, що з цього йде на грошове забезпечення воїнів, що – на закупівлю озброєння і боєприпасів, FPV і засобів РЕБ, і коли це буде поставлено. Що – на будівництво фортифікаційних споруд. Ці затверджені і задекларовані видатки мають бути недоторкані", – переконаний лідер "ЄС".

"Перше, з чого ми маємо почати – це скорочення непотрібних видатків. Як ви можете підвищувати податки на найменш захищені верстви населення, коли ви 2 млрд легко видаєте на "єдиний", нікому не потрібний марафон? Сотні мільйонів на фінансування каналу "Рада" – це ніколи не голосувалося у ВРУ, а витрачається нібито на потреби парламенту. Третя позиція – це фінансування будівництва доріг. 17 млрд в цьому році включно з прифронтовими територіями в Харківській, Запорізькій, Донецькій областях. Що ви робите і чому ви ці гроші, знову ж таки, забираєте в будівництві фортифікаційних споруд", – констатує Порошенко.

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Політик також закликав скоротити витрати на утримання державного апарату. "В країні залишилося на 8 млн населення менше. І якщо скорочується чисельність людей, яким влада має надавати послугу, має відбутися відповідне скорочення чисельності влади", – вважає Порошенко.

Він також розкритикував так звану ідею "національного кешбеку", яка потребує щонайменше 3 млрд грн з бюджету: "ви забираєте у вчителів, лікарів, прибиральниць, санітарок, медсестер, щоб віддати кешбек? Прибрати фінансування індустріальних парків. Прибрати фінансування таких стимулів, які руйнують конкурентне середовище в Україні".

"Принцип справедливості вимагає, що жодна заробітна платня в Україні не може бути вищою від заробітної платні воїна на фронті. Воїн на фронті отримує доплату в 100 тисяч гривень. Ніхто в Україні не може отримувати суму виплат, джерелом яких є державний бюджет або державні підприємства, в тому числі співробітники наглядових рад залізниці, банків, більше, як воїн на фронті", – наголошує Порошенко. Він також закликав зробити інформацію про платню чиновників публічною для суспільства.

"Ми не маємо права приймати бюджет аж до того, як не буде перезавантажено БЕБ, Рахункову палату, як не буде забезпечена прозора робота митниці", – наголошує Порошенко.

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На переконання лідера "ЄС", військовий ПДФО та кошти воєнного збору мають акумулюватися на спецрахунку виключно для потреб Сил оборони. "Для того, щоб забезпечити прозорість використання коштів, наша політична команда вимагає, щоб все фінансування армії шляхом внесення змін до Бюджетного кодексі і закону "Про Державний бюджет" фінансувалося виключно через спеціальний фонд. Якщо потрібні гроші виключно і тільки для фінансування Збройних Сил – спрямовуйте їх у спецфонд воєнного збору і розподіляйте виключно на цілі і завдання, які визначені законом", – говорить Порошенко.

За його словами, відповідні законодавчі ініціативи будуть подані до парламенту найближчими днями.