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Перш ніж підвищувати податки влада має скоротити мільярдні видатки на телемарафон та будівництво доріг, - Порошенко

порошенко

Перш ніж підвищувати податкове навантаження на українців, влада має пояснити, яка сума коштів потрібна Державному бюджету, на які потреби і чи вичерпані можливості скорочення нецільових під час війни витрат.

Про це під час брифінгу заявив Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Політик також зазначив, що зростання воєнного збору стане значним навантаженням на легальні доходи людей, зменшить купівельну спроможність і зрештою вдарить по економіці.

"Влада почала з шокуючої цифри – нібито країна терміново потребує 500 млрд грн для фінансування армії. В іншому випадку вже в серпні – вересні армія залишиться без фінансування, солдати залишаться без зарплат", – нагадав Порошенко. Він зазначив, що пізніше йшлося про 140 млрд грн, а після засідання податкового комітету сума знову змінилась – до 30 млрд грн.

"Влада має чітко обґрунтувати, що з цього йде на грошове забезпечення воїнів, що – на закупівлю озброєння і боєприпасів, FPV і засобів РЕБ, і коли це буде поставлено. Що – на будівництво фортифікаційних споруд. Ці затверджені і задекларовані видатки мають бути недоторкані", – переконаний лідер "ЄС".

"Перше, з чого ми маємо почати – це скорочення непотрібних видатків. Як ви можете підвищувати податки на найменш захищені верстви населення, коли ви 2 млрд легко видаєте на "єдиний", нікому не потрібний марафон? Сотні мільйонів на фінансування каналу "Рада" – це ніколи не голосувалося у ВРУ, а витрачається нібито на потреби парламенту. Третя позиція – це фінансування будівництва доріг. 17 млрд в цьому році включно з прифронтовими територіями в Харківській, Запорізькій, Донецькій областях. Що ви робите і чому ви ці гроші, знову ж таки, забираєте в будівництві фортифікаційних споруд", – констатує Порошенко.

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Політик також закликав скоротити витрати на утримання державного апарату. "В країні залишилося на 8 млн населення менше. І якщо скорочується чисельність людей, яким влада має надавати послугу, має відбутися відповідне скорочення чисельності влади", – вважає Порошенко.

Він також розкритикував так звану ідею "національного кешбеку", яка потребує щонайменше 3 млрд грн з бюджету: "ви забираєте у вчителів, лікарів, прибиральниць, санітарок, медсестер, щоб віддати кешбек? Прибрати фінансування індустріальних парків. Прибрати фінансування таких стимулів, які руйнують конкурентне середовище в Україні".

"Принцип справедливості вимагає, що жодна заробітна платня в Україні не може бути вищою від заробітної платні воїна на фронті. Воїн на фронті отримує доплату в 100 тисяч гривень. Ніхто в Україні не може отримувати суму виплат, джерелом яких є державний бюджет або державні підприємства, в тому числі співробітники наглядових рад залізниці, банків, більше, як воїн на фронті", – наголошує Порошенко. Він також закликав зробити інформацію про платню чиновників публічною для суспільства.

"Ми не маємо права приймати бюджет аж до того, як не буде перезавантажено БЕБ, Рахункову палату, як не буде забезпечена прозора робота митниці", – наголошує Порошенко.

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На переконання лідера "ЄС", військовий ПДФО та кошти воєнного збору мають акумулюватися на спецрахунку виключно для потреб Сил оборони. "Для того, щоб забезпечити прозорість використання коштів, наша політична команда вимагає, щоб все фінансування армії шляхом внесення змін до Бюджетного кодексі і закону "Про Державний бюджет" фінансувалося виключно через спеціальний фонд. Якщо потрібні гроші виключно і тільки для фінансування Збройних Сил – спрямовуйте їх у спецфонд воєнного збору і розподіляйте виключно на цілі і завдання, які визначені законом", – говорить Порошенко.

За його словами, відповідні законодавчі ініціативи будуть подані до парламенту найближчими днями.

Автор: 

держбюджет (2390) податки (3819) Порошенко Петро (15166) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+45
Минск, барыга, свинарчуки, роттердам... Ну и брата убил)
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30.08.2024 21:20
+45
"Перш ніж підвищувати податки влада має скоротити мільярдні видатки на телемарафон та будівництво доріг..."

+1
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30.08.2024 21:20
+43
Да він на святе замахнувся баріга чоколадний. З чого ж Вальодья буде харчуваться?
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30.08.2024 21:17
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В телемарафоні Татаров вбивав чеченців. Де наш потужний Лідер буде подібну дічь нести?
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30.08.2024 21:59 Відповісти
Поки Зеленський та його камарілья будуть при владі, нічого путного з Україною не буде.
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30.08.2024 22:14 Відповісти
В країні 480 суддів без повноважень, тобто НЕ працюють.
На кожного витрачається наших податків 1,2 млн грн на рік!

Проста математика - півмільярда нема(((
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30.08.2024 22:21 Відповісти
Все, можна відкривати справу, раз Порошенко проти підвищення податків в часи, коли не вистачає на армію, значить він проти армії, закон про дискредитацію армії тут як тут, у нас він під номером 114.
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30.08.2024 22:30 Відповісти
Марнотратство бюджетних грошей в усьому: від зловживань на митниці та завищених у рази тендерів до утримання натовпу чиновників та захмарних пенсій суддів. Іще "рада", "дом" та марафон і всі щасливі.
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30.08.2024 22:46 Відповісти
походу пісєц підкрався до нас близенько-то було видно ще на початку повномаштабного вторгнення а після останього валдайського форума лідора та новин з передка -пісєц нам дихає в плечі
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30.08.2024 23:09 Відповісти
Туди вам і дорога! Слава Україні!
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30.08.2024 23:13 Відповісти
Припинити красти та співати собі дифірамби?
Та ну тебе!
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30.08.2024 23:28 Відповісти
Хто знає, про кого мова, той знає: 5 грудня 2019 року з трибуни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради України назвав чинну владу «шпаною ліквідаторів», якій чужі поняття патріотизму, сумління та віри й закликав українців зібратися під парламентом і викинути геть цю владу:«Їх нічого не пов'язує з Україною. Перекоти-поле, яке не має коренів, у них лише гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть. Давайте не допустимо, вся наша українська аудиторія. Як тільки вони спробують проголосувати в другому читанні, ми повинні всі українці, хто має совість і відповідальність, прийти сюди і просто ось цю падаль, покидьків викинути. Бо аргументів вони не знають, переконувати це приниження, і даремна трата часуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%86%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] .»
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30.08.2024 23:36 Відповісти
підтримую
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31.08.2024 00:12 Відповісти
А де податок на розкіш, та надприбутки? Власне чому одні багаті, тому що наріду за виконану роботу завжди платили жебрацьку зарплату, на цьому і збагатилися А ще треба пошукати в офшорах, трохи скоротити пільги та чиновиків, пів країни виїхало, отож відповідно скоротити держапарат на всіх рівнях! хочаб на третину скоротити депутатів, вони не ефективні, ніякої користі, попрацювати з корупціонерами які накрали мільярди, та повернути кошти
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31.08.2024 02:30 Відповісти
Країну докотили до дефолту, а кожен депутат отримує 132600 на місяць на помічників, мені цікаво, що вони їм допомагають, котити у прірву?
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31.08.2024 02:34 Відповісти
Цікаво, Порошенко та інші мільярдери та мільйонери при владі, такі потужні менеджери для свого бізнесу, чому не можуть налагодити роботу держави щоб і вона теж була заможною, чи єто другоє? Чи вони у владі, для того щоб використовути владу для власного збагачення?
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31.08.2024 02:44 Відповісти
твой глупый вопрос показывает, что ты совершенно не понимаешь, кто сейчас реально руководит страной ....
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31.08.2024 07:45 Відповісти
фракція ""ЄС" в парламені - 27 членів, фракція "Слуга наріду" - 233 члена. Як саме , Порошенко може налогодити роботу у владі, якщо бідний но мудрий нарід надав слугам повноту влади без обмежень??? а Путін ще і сроки іх перебування їх у владі, судячи з усього, зробив вічними
?
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31.08.2024 07:54 Відповісти
Наче він ніколи не був президентом...
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31.08.2024 10:24 Відповісти
Був президентом. Були "Мінські угоди". Верніть мені мир, безвіз, долар по 27 і зміцнення армії щороку. Хочу знову жити при баригі!!!
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31.08.2024 10:51 Відповісти
А також скоротити мільярдні видатки на олігархів
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31.08.2024 04:17 Відповісти
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