Регулювання Telegram необхідне для захисту національних інтересів в інформаційній сфері, - заява "ЄС"

Фракція "Європейська Солідарність" вважає регулювання месенджера Telegram необхідним кроком для захисту національних інтересів України.

Про це йдеться в заяві політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"Після промовистого арешту засновника Телеграму та ВКонтактє Павла Дурова у Парижі, вся машина російської державної пропаганди включилася на його захист, називаючи його одним із надзвичайно важливих елементів для війни проти України, а саме "начальником связи СВО". Тобто рашисти в такий спосіб цілком прозоро визнали співпрацю Дурова і його інструментів – Телеграму і ВКонтактє – з російським режимом. Всі факти тепер очевидні", - йдеться в повідомленні.

У "ЄС" наголосили, що це становить серйозну загрозу національній безпеці України.

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"Не майте сумнівів, що російське фсб достеменно знає всіх адмінів українських анонімних телеграм каналів, в тому числі і військових. Відповідно, має їхні адреси та багато іншого. В цих умовах Служба безпеки України демонструє повну бездіяльність, ігноруючи наявні і очевидні загрози Телеграму і не вносячи пропозиції щодо застосування санкцій проти месенджера, який самі росіяни визнають "связью СВО", - зазначили там.

У політсилі нагадали, що у 2017 році припинили роботу соцмережі РФ "Вконтакте".

"Жодної "катастрофи" не сталося, оскільки українці мають альтернативу у вигляді західних якісних соціальних мереж. Проте, вочевидь, дехто в системі Банкової прямо зацікавлений саме в найгіршій практиці саме російського Телеграму, який, на відміну від західних аналогів, дозволяє повну анонімність та взагалі жодним чином не регулює ні фейкньюз, ні наклепи, ні відверту брехню, ні розпалювання ворожнечі. Зате легко видаляє канали, в тому числі опозиційні, на прохання влади. Це не є і не може бути нормальною практикою, з чим ми цілком згодні з нашими французькими партнерами.

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Багато професіоналів в ГУР МО та СБУ виступають за деанонімізацію Телеграму і регулювання на рівні зі ЗМІ.

Ми вимагаємо, аби на наступному засіданні парламент щонайменше розглянув законопроєкт нашої команди щодо регулювання месенджера Телеграм в частині прозорості роботи та фінансування. Цей крок є сьогодні мінімальним для захисту національних інтересів в інформаційній сфері", - підсумували у заяві.

Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.

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