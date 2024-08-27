Регулировка Telegram необходима для защиты национальных интересов в информационной сфере, - заявление "ЕС"

Фракция "Европейская Солидарность" считает регулирование мессенджера Telegram необходимым шагом для защиты национальных интересов Украины.

Об этом говорится в заявлении политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"После красноречивого ареста основателя Телеграма и ВКонтакте Павла Дурова в Париже, вся машина российской государственной пропаганды включилась на его защиту, называя его одним из чрезвычайно важных элементов для войны против Украины, а именно "начальником связи СВО". То есть рашисты таким образом вполне прозрачно признали сотрудничество Дурова и его инструментов - Телеграма и ВКонтакте - с российским режимом. Все факты теперь очевидны", - говорится в сообщении.

В "ЕС" отметили, что это представляет серьезную угрозу национальной безопасности Украины.

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"Не сомневайтесь, что российское фсб точно знает всех админов украинских анонимных телеграмм каналов, в том числе и военных. Соответственно, имеет их адреса и многое другое. В этих условиях Служба безопасности Украины демонстрирует полную бездеятельность, игнорируя имеющиеся и очевидные угрозы Телеграму и не внося предложения по применению санкций против мессенджера, который сами россияне признают "связью СВО", - отметили там.

В политсиле напомнили, что в 2017 году прекратили работу соцсети РФ "Вконтакте".

"Никакой "катастрофы" не произошло, поскольку украинцы имеют альтернативу в виде западных качественных социальных сетей. Однако, очевидно, кое-кто в системе Банковой прямо заинтересован именно в худшей практике именно российского Телеграма, который, в отличие от западных аналогов, позволяет полную анонимность и вообще никак не регулирует ни фейкньюз, ни клевету, ни откровенную ложь, ни разжигание вражды. Зато легко удаляет каналы, в том числе оппозиционные, по просьбе власти. Это не является и не может быть нормальной практикой, с чем мы вполне согласны с нашими французскими партнерами.

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Многие профессионалы в ГУР МО и СБУ выступают за деанонимизацию Телеграма и регулирование на уровне со СМИ.

Мы требуем, чтобы на следующем заседании парламент как минимум рассмотрел законопроект нашей команды по регулированию мессенджера Телеграмм в части прозрачности работы и финансирования. Этот шаг является сегодня минимальным для защиты национальных интересов в информационной сфере", - подытожили в заявлении.

Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

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