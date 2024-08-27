Россия использует Telegram для связи на фронте и организации диверсий, - Politico

Российские оккупанты и пропагандисты активно используют Telegram для связи на поле боя в Украине, в частности - вербуют людей на войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Кроме того, Telegram широко используется российскими военными для связи на поле боя из-за проблем с развертыванием собственной системы безопасной связи. Это также является основной платформой пропаганды, а также местом для общения миллионов обычных россиян.

"Практически задержали начальника связи российской армии", - цитирует издание сообщение в Telegram одного из российских военных блогеров о задержании Дурова.

Другой блогер сообщил, что российские специалисты работают над альтернативой Telegram, но Главное управление связи российской армии "не проявило реального интереса" в том, чтобы получить такую систему на вооружение российских войск.

"Россияне все делают через Telegram. Они вербуют агентов и людей для противодействия. Сегодня в Украине популярна кампания по вербовке людей, которые бы жгли украинские военные автомобили. И это достаточно успешно. С его помощью они координируют свои военные действия", - сказал изданию Назар Токарь, руководитель Kremlingram, группы активистов-расследователей, которые изучают безопасность Telegram и его потенциальные связи с Кремлем.

Тогда, когда Кремль ограничил большинство других платформ социальных сетей, Telegram не был запрещен или ограничен. Это несмотря на то, что Дуров, согласно его же словам, бежал из России в 2014 году после того, как Кремль требовал доступа к данным его предыдущей социальной сети Вконтакте об украинских продемократических протестующих, участвовавших в революции 2014 года.

По мнению Токара, Telegram гораздо важнее для России, чем для Украины.

"Я думаю, что россияне паникуют, потому что они пытаются предвидеть возможные результаты для своего важного инструмента коммуникации и пытаются защитить себя и удалить оттуда информацию. Но все будет зависеть от правительства Франции и судов - посадят ли они Дурова, или договорятся и отпустят его, а он в ответ предоставит им какую-то информацию - мы пока не знаем", - сказал он.

Напомним, вечером 24 августа в Париже арестовали владельца Telegram россиянина Павла Дурова. Его подозревают в совершении 12 преступлений, среди которых, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, наркоторговля и мошенничество.

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