Юрчишин призвал к регулированию Telegram в Украине на фоне задержания Дурова

Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин считает, что пришло время ввести более жесткое регулирование мессенджера Telegram. Парламентарий заявил, что Украина должна сделать это раньше, чем другие страны.

Соответствующее заявление Юрчишин сделал в социальной сети Facebook на фоне недавнего задержания основателя мессенджера Павла Дурова во Франции, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам народного избранника, Россия "бросает все силы", чтобы освободить Дурова. А тот, чтобы не быть выданным России, пойдет на сотрудничество с французским следствием, считает Юрчишин.

В результате этого, по мнению нардепа, во всем мире введут более жесткое регулирование Telegram.

"Мы можем и должны сделать это куда раньше. Потому что именно мы на передовой. Ничто не должно остановить решение, время которого наступило еще в 2022 году", - говорится в заметке народного избранника.

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Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

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