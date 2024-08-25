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Юрчишин призвал к регулированию Telegram в Украине на фоне задержания Дурова

Юрчишин закликав до регулювання Telegram в Україні на тлі затримання Дурова у Франції

Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин считает, что пришло время ввести более жесткое регулирование мессенджера Telegram. Парламентарий заявил, что Украина должна сделать это раньше, чем другие страны.

Соответствующее заявление Юрчишин сделал в социальной сети Facebook на фоне недавнего задержания основателя мессенджера Павла Дурова во Франции, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам народного избранника, Россия "бросает все силы", чтобы освободить Дурова. А тот, чтобы не быть выданным России, пойдет на сотрудничество с французским следствием, считает Юрчишин.

В результате этого, по мнению нардепа, во всем мире введут более жесткое регулирование Telegram.

"Мы можем и должны сделать это куда раньше. Потому что именно мы на передовой. Ничто не должно остановить решение, время которого наступило еще в 2022 году", - говорится в заметке народного избранника.

Читайте также: Либо Telegram устанавливает диалог с Украиной, либо его нужно закрывать, как это было с "Вконтакте", - "слуга народа" Потураев

Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

Читайте также: В Париже задержан владелец Telegram россиянин Дуров. Его обвиняют в соучастии в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве, - TF1

Автор: 

Юрчишин Ярослав (158) Павел Дуров (16) Telegram (111)


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Топ комментарии
+14
Як же ви вже зае...али.... Пора ціх долучати до особливої бази...
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25.08.2024 20:53
+12
А до чого тут Порох, троль?
За то що прізвище надрукував, мівіну додаткову в мішок сиплють ?
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25.08.2024 21:06
+10
Телеграм це феесбешна платформа на якій діють всі злочинці світу. Має бути закрита в Україні. Негайно.
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25.08.2024 21:46
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Правила форума Совет форумчан
Як же ви вже зае...али.... Пора ціх долучати до особливої бази...
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25.08.2024 20:53 Ответить
Застосунок Є-ДЕБІЛ? Або Є-ВОРОГ?
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25.08.2024 21:15 Ответить
Агенты, коррекировщики, и просто сепары, ссут кипятком сейчас
Удаление переписок в телеграм не возможно, они все храняться в серверах.
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25.08.2024 20:55 Ответить
на Банковій? не вірю!
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25.08.2024 20:57 Ответить
Нет у Путлера !
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25.08.2024 22:28 Ответить
А українські тг-канали як, їм теж "ссать кипятком"? Демсокира, Миротворець, та багато інших..
Телеграм - це лише інструмент, а хто і як їм користуєтся - то вже інше питання. Бо і микроскопом можна вбити..
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25.08.2024 22:04 Ответить
Всі згадані присутні в кількох соцмережах. На фсбешній Тєлєгє світ клином не зійшовся.
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25.08.2024 22:08 Ответить
Вирішили в такий спосіб закрити телеграм канал пороха? От скотиняки такі
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25.08.2024 20:56 Ответить
А до чого тут Порох, троль?
За то що прізвище надрукував, мівіну додаткову в мішок сиплють ?
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25.08.2024 21:06 Ответить
Навіть якщо ти порох чи Стерненко, все рівно треба реєструватися в телеграм, бо народонасєлєніє сидить все поголовно в телеграм.
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26.08.2024 20:02 Ответить
Троль, над тобою знов прапорець змінився
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26.08.2024 20:07 Ответить
Прапорець змінився, бо київстар не дає доступ до сайтів .сру, приходиться висилати звіти товаришу майору через Францію
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26.08.2024 20:13 Ответить
Дивно, що модератор ще не прибіг мене забанити, бо на цензорі за будь яку негативну згадку рівноапостольного Петра відразу бан
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26.08.2024 20:18 Ответить
Телеграм-канал Петі далеко не настільки розкручений, як Труха, Джокери-******** і іншен ОП-шне лайно, тому такоє...
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25.08.2024 21:23 Ответить
https://ibb.co/cK53khw
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25.08.2024 22:08 Ответить
о-о-о... знову наша херня всяка повилазила. щоб не забули, продажні... і все під соусом гіперпатріотичності, прямо хоч до рани прикладай, такі патріоти, але правду писав Семюель Джонсон про таких...
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25.08.2024 20:59 Ответить
та вони нікуди й ні пропадали!
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25.08.2024 21:06 Ответить
Правду казав Семюел Джексон, - "Тік-Ток мазафака!"

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25.08.2024 21:44 Ответить
Саме страшне жити серед людей, які заробляють 230$ і при цьому щасливі.
Я тут напевно назавжди застряв, це як прокляття.
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25.08.2024 21:05 Ответить
на Телеге Мадяр, Стерненко та інші українці збирають мільйонні донатів на Русоріз - теж роблять і рашисти, збираючи бабло для своїх.

Телеграм юзає і СБУ і ФСБ. Тут все на рівному - так що цей смітник працює на всіх.

Ідеал демократії кажучи правду - я за те що б його залишити
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25.08.2024 21:08 Ответить
Стерненко присутній не тільки в Тєлєге.
У нього купа підписників у твіттері.
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25.08.2024 21:47 Ответить
Юзати і контролювати це абсолютно різні речі.
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25.08.2024 21:48 Ответить
ну і яку альтернативну платформу Ви можете запропонувати?

ФБ банить про українські пости, Твіттер теж став майже про-російським наполовину, Істаграм нахрен нікому не потрібен, ЖЖ помер - усі які Сигнали, Вотсапи та Вайбери не для цього.

Що лишилося?
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25.08.2024 22:07 Ответить
В твіттері Стерненко дуже активний. Його донатори не дебіли ж?
Стерненко може попросити їх підписатись на його сторінки в інших соцмережах.
Я, наприклад, окрім твіттера ніде більше його не читаю. І нічого!, не відчуваю себе обділеною.
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25.08.2024 22:13 Ответить
цей патентований гей прогнувся давно під Єрмака.Яке регулювання?Мало ракет через телеграм навели,мало дітей завербували палити машини? Вже навіть вбивства через телеграм замовляють,а наркотою торгують,як сємочками...заборонити телеграм негайно.
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25.08.2024 21:10 Ответить
Вот просто включи ВПН, и выведи во Вконтакте людей с Украины онлайн. Потом скажешь, помогает ли запрет.

Ты такой же совок-россиянин, как и те, вы отличаетесь только цветом флага.
Шо те, шо ты - любители лечить понос затыканием задницы.

Конечно дроны-разведчики, дроны-наводчики, спутниковая связь, база информаторов - это фигня, в этом направлении можно не работать. Главное телеграм заблокировать, ахахах.
Такие как ты, уже радовались щенячьим восторгом, когда "блокировали" оппозицию, а теперь благодаря таким как ты, у нас выбор между Зеленским, Ермаком и Безуглой. Тебе мало блокировок? Еще хочется?
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25.08.2024 21:35 Ответить
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25.08.2024 21:11 Ответить
Я подумав, що Степан Юрчишин,


а це виявився якийсь Ярослав.
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25.08.2024 21:12 Ответить
Є інструмент - для спілкування людей - де інформація захищена від доступу для будь-кого, хоч для розробника цього інструмента. Тобто доступ до цієї інформації є лише для тих людей, що спілкуються між собою, третім особам - зась.
Вимагати від такого інструменту можливість надавати доступ "контролюючим органам" (аби-кому) до приватної інформації - порушення конфіденційності.
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25.08.2024 21:16 Ответить
Це про ідеальний (як бажано) інструмент. Чи так у TG - не знаю.
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25.08.2024 21:20 Ответить
У тому-то й справа, що в ТГ інфа не настільки захищена шифруванням, як у WhatsApp чи Signal...
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25.08.2024 21:24 Ответить
Регулялька не відвалиться? Сам ТГ не користуюсь, але всі ці всраті "регулюни" вже дістали!
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25.08.2024 21:16 Ответить
"А шо це за сайт тут у тебе? Запрєтіть!!!" )))

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25.08.2024 21:56 Ответить
юрчишин хворий на голову, як і ті, хто цією маріонеткою маніпулює !!!
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25.08.2024 21:21 Ответить
И что дальше? Останется только ютюб. Хотя думаю и до ютюба скоро наши идиоты доберутся чтобы рашистам небыло скучно одним.
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25.08.2024 21:24 Ответить
Юрчишин езжай к себе НА расею !!! там где родился !!!
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25.08.2024 21:24 Ответить
Ярослав Юрчишин нічого не може вважати,тому що він ніхто. Рот,який видає звуки. А ось тенденція для цього явища...Це дєрьмаку подзвонили з фсб? Чи з ЦРУ?
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25.08.2024 21:24 Ответить
Не треба його "регулювати", забороняючи незручні канали.

Забороняйте його цілком нафіг разом з ОП-шними Джокерами та Трухами.
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25.08.2024 21:26 Ответить
скiльки кротiв на сонце повилазило!
мама дарагая! 😁
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25.08.2024 21:27 Ответить
Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня в Парижі. Джерело:
********
Не заарештували, а затримали.
Заарештовують тільки після вироку суду.
Його можуть хоч і завтра відпустити, - ніхто й слова не скаже.
А от після арешту, - тільки ув'язнення.
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25.08.2024 21:29 Ответить
Мені навіть не цікава думка цього створіння.
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25.08.2024 21:29 Ответить
Телегу хрипатого заблокировать.
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25.08.2024 21:45 Ответить
Телеграм це феесбешна платформа на якій діють всі злочинці світу. Має бути закрита в Україні. Негайно.
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25.08.2024 21:46 Ответить
юрчишин вирішив нагадати про своє існування
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25.08.2024 21:47 Ответить
Юрчишин закликав до регулювання Telegram в Україні на тлі затримання Дурова ....Юрчишин депутат української ВРади, а чи "регулювальник діяльності " ворожого рашистського месенджера" в Україні...???
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25.08.2024 21:48 Ответить
Пора Европе собрать остатки всех не уехавших в США айтишников и создать что-то в интернете. Хотя бы какой-нибудь примитивный мессенждер. Чтобы не выглядеть лаптями на фоне остальных. Господи, даже у белорусов есть Viber.
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25.08.2024 21:48 Ответить
В Україні було до дюжини соцмереж!! Але вони мало кому відомі, дизайном схожі на фб🤮 та вк 🤮
Але владі було пофіг, а теперь телеграм це взагалі ц всієї влади!! Ще й зомяка тапають,🤡 і твітор куплений якоби Муском Ілоном, а за гроші пукінських рєшал, щоб встановити контроль. І фб банить саме про-українську точку зору!!
Якби ж то реалізувати їх усіх в єдину мережу, щоб забити на Цукєрмана і Маска... Але владі пофіг інформаційна гігієна - не начасі
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26.08.2024 01:32 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3600954-rozrobnik-rozpoviv-pro-perevagi-mesendzera-dober.html В Україні створили перший захищений месенджер Dober
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26.08.2024 07:28 Ответить
Отлично. Главное не прогибаться под власть.
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29.08.2024 13:29 Ответить
Що ти, Юрчишин, там такого секретного писав в Телеграмі?
Паролі явки та коди до банківських рахунків?
Простому наріду до сраки. Які секрети?
А ті хто за свою безпеку турбується - не виказуйте таємниць.
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25.08.2024 21:49 Ответить
Не переймайтесь. Буданов користується - все нормально. 'Ніякої загрози немає ".
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25.08.2024 21:56 Ответить
Никогда не было поползновений устанавливать на мобилку "Телеграм".
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25.08.2024 22:23 Ответить
ще є люди, котрі користуються цією фсбешною сміттяркою? Дива...
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25.08.2024 22:33 Ответить
Бугага....
Вся "влада" тільки там і сидить.
І Буданга нашого Бойового Вождя теж 🤡
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26.08.2024 01:26 Ответить
Нехай пацанчик шмарклі підітре спочатку
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25.08.2024 23:18 Ответить
Всралися-проснулися.....
Давно відомо - жителям ТОТ телеграм смертельна небезпека!! Фсб має доступ до всіх повідомлень , коли б вони не були видалені. Ще й вишиватники пишуть під копірку марахвона "ну ви ж там дєржитєсь, скоро вєрньомся!! Баєвой Вошьдь пообєщал, скоро освободім вас всєх"!
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26.08.2024 01:24 Ответить
Офіційно Дуров заявляв, що дані про ключ до шифрування він не передасть жодній спецслужбі світу, він борцун за свободу слова і він навіть виїхав з Росії за незгоду з ФСБ.
А дурні повірили!
Хрін з ними, тими Трухами, Прохами і Еллочками Патріотоєдками з їхнім двіжем і хайпом.
А от зашифрований канал звязку агента ФСБ в УКраїні СБУ не може прочитати. Те саме думає і український патріот на ТОТ, коли він передає дані про окупантів для Шторм Шєдоу. Але він смертельно помиляється, довірившись Дурову, бо той ще Однокласніки створював на гроші і на замовлення ФСБ. І суперстійкий до злому Телеграм має свою власну шифрувальну машинку Енігма, яка знаходиться на Лубянці в Москві.
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26.08.2024 09:05 Ответить
 
 