Юрчишин призвал к регулированию Telegram в Украине на фоне задержания Дурова
Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин считает, что пришло время ввести более жесткое регулирование мессенджера Telegram. Парламентарий заявил, что Украина должна сделать это раньше, чем другие страны.
Соответствующее заявление Юрчишин сделал в социальной сети Facebook на фоне недавнего задержания основателя мессенджера Павла Дурова во Франции, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам народного избранника, Россия "бросает все силы", чтобы освободить Дурова. А тот, чтобы не быть выданным России, пойдет на сотрудничество с французским следствием, считает Юрчишин.
В результате этого, по мнению нардепа, во всем мире введут более жесткое регулирование Telegram.
"Мы можем и должны сделать это куда раньше. Потому что именно мы на передовой. Ничто не должно остановить решение, время которого наступило еще в 2022 году", - говорится в заметке народного избранника.
Задержание Дурова во Франции
Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.
Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.
Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.
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Удаление переписок в телеграм не возможно, они все храняться в серверах.
Телеграм - це лише інструмент, а хто і як їм користуєтся - то вже інше питання. Бо і микроскопом можна вбити..
За то що прізвище надрукував, мівіну додаткову в мішок сиплють ?
Я тут напевно назавжди застряв, це як прокляття.
Телеграм юзає і СБУ і ФСБ. Тут все на рівному - так що цей смітник працює на всіх.
Ідеал демократії кажучи правду - я за те що б його залишити
У нього купа підписників у твіттері.
ФБ банить про українські пости, Твіттер теж став майже про-російським наполовину, Істаграм нахрен нікому не потрібен, ЖЖ помер - усі які Сигнали, Вотсапи та Вайбери не для цього.
Що лишилося?
Стерненко може попросити їх підписатись на його сторінки в інших соцмережах.
Я, наприклад, окрім твіттера ніде більше його не читаю. І нічого!, не відчуваю себе обділеною.
Ты такой же совок-россиянин, как и те, вы отличаетесь только цветом флага.
Шо те, шо ты - любители лечить понос затыканием задницы.
Конечно дроны-разведчики, дроны-наводчики, спутниковая связь, база информаторов - это фигня, в этом направлении можно не работать. Главное телеграм заблокировать, ахахах.
Такие как ты, уже радовались щенячьим восторгом, когда "блокировали" оппозицию, а теперь благодаря таким как ты, у нас выбор между Зеленским, Ермаком и Безуглой. Тебе мало блокировок? Еще хочется?
а це виявився якийсь Ярослав.
Вимагати від такого інструменту можливість надавати доступ "контролюючим органам" (аби-кому) до приватної інформації - порушення конфіденційності.
Забороняйте його цілком нафіг разом з ОП-шними Джокерами та Трухами.
мама дарагая! 😁
********
Не заарештували, а затримали.
Заарештовують тільки після вироку суду.
Його можуть хоч і завтра відпустити, - ніхто й слова не скаже.
А от після арешту, - тільки ув'язнення.
Але владі було пофіг, а теперь телеграм це взагалі ц всієї влади!! Ще й зомяка тапають,🤡 і твітор куплений якоби Муском Ілоном, а за гроші пукінських рєшал, щоб встановити контроль. І фб банить саме про-українську точку зору!!
Якби ж то реалізувати їх усіх в єдину мережу, щоб забити на Цукєрмана і Маска... Але владі пофіг інформаційна гігієна - не начасі
Паролі явки та коди до банківських рахунків?
Простому наріду до сраки. Які секрети?
А ті хто за свою безпеку турбується - не виказуйте таємниць.
Вся "влада" тільки там і сидить.
І Буданга нашого Бойового Вождя теж 🤡
Давно відомо - жителям ТОТ телеграм смертельна небезпека!! Фсб має доступ до всіх повідомлень , коли б вони не були видалені. Ще й вишиватники пишуть під копірку марахвона "ну ви ж там дєржитєсь, скоро вєрньомся!! Баєвой Вошьдь пообєщал, скоро освободім вас всєх"!
А дурні повірили!
Хрін з ними, тими Трухами, Прохами і Еллочками Патріотоєдками з їхнім двіжем і хайпом.
А от зашифрований канал звязку агента ФСБ в УКраїні СБУ не може прочитати. Те саме думає і український патріот на ТОТ, коли він передає дані про окупантів для Шторм Шєдоу. Але він смертельно помиляється, довірившись Дурову, бо той ще Однокласніки створював на гроші і на замовлення ФСБ. І суперстійкий до злому Телеграм має свою власну шифрувальну машинку Енігма, яка знаходиться на Лубянці в Москві.