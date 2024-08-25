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Юрчишин закликав до регулювання Telegram в Україні на тлі затримання Дурова

Юрчишин закликав до регулювання Telegram в Україні на тлі затримання Дурова у Франції

Голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин вважає, що настав час запровадити жорсткіше регулювання месенджера Telegram. Парламентар заявив, що Україна має зробити це раніше, ніж інші країни.

Відповідну заяву Юрчишин зробив у соціальній мережі Facebook на тлі нещодавнього затримання засновника месенджера Павла Дурова у Франції, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами народного обранця, Росія "кидає всі сили", щоб звільнити Дурова. А той, щоб не бути виданим Росії, піде на співпрацю із французьким слідством, вважає Юрчишин.

У результаті цього, на думку нардепа, в усьому світі впровадять жорсткіше регулювання Telegram.

"Ми можемо та й маємо зробити це куди раніше. Бо саме ми на передовій. Ніщо не має зупинити рішення, час якщо настав ще у 2022 році", - йдеться у дописі народного обранця.

Читайте також: Або Telegram встановлює діалог з Україною, або його треба закривати, як це було із "Вконтакте", - "слуга народу" Потураєв

Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспор цієї держави.

Читайте також: В Парижі затримано власника Telegram росіянина Дурова. Його звинувачують у співучасті у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайстві - TF1

Автор: 

Юрчишин Ярослав (153) Павло Дуров (58) Telegram (279)


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Топ коментарі
+14
Як же ви вже зае...али.... Пора ціх долучати до особливої бази...
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25.08.2024 20:53
+12
А до чого тут Порох, троль?
За то що прізвище надрукував, мівіну додаткову в мішок сиплють ?
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25.08.2024 21:06
+10
Телеграм це феесбешна платформа на якій діють всі злочинці світу. Має бути закрита в Україні. Негайно.
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25.08.2024 21:46
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Як же ви вже зае...али.... Пора ціх долучати до особливої бази...
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25.08.2024 20:53 Відповісти
Застосунок Є-ДЕБІЛ? Або Є-ВОРОГ?
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25.08.2024 21:15 Відповісти
Агенты, коррекировщики, и просто сепары, ссут кипятком сейчас
Удаление переписок в телеграм не возможно, они все храняться в серверах.
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25.08.2024 20:55 Відповісти
на Банковій? не вірю!
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25.08.2024 20:57 Відповісти
Нет у Путлера !
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25.08.2024 22:28 Відповісти
А українські тг-канали як, їм теж "ссать кипятком"? Демсокира, Миротворець, та багато інших..
Телеграм - це лише інструмент, а хто і як їм користуєтся - то вже інше питання. Бо і микроскопом можна вбити..
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25.08.2024 22:04 Відповісти
Всі згадані присутні в кількох соцмережах. На фсбешній Тєлєгє світ клином не зійшовся.
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25.08.2024 22:08 Відповісти
Вирішили в такий спосіб закрити телеграм канал пороха? От скотиняки такі
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25.08.2024 20:56 Відповісти
А до чого тут Порох, троль?
За то що прізвище надрукував, мівіну додаткову в мішок сиплють ?
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25.08.2024 21:06 Відповісти
Навіть якщо ти порох чи Стерненко, все рівно треба реєструватися в телеграм, бо народонасєлєніє сидить все поголовно в телеграм.
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26.08.2024 20:02 Відповісти
Троль, над тобою знов прапорець змінився
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26.08.2024 20:07 Відповісти
Прапорець змінився, бо київстар не дає доступ до сайтів .сру, приходиться висилати звіти товаришу майору через Францію
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26.08.2024 20:13 Відповісти
Дивно, що модератор ще не прибіг мене забанити, бо на цензорі за будь яку негативну згадку рівноапостольного Петра відразу бан
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26.08.2024 20:18 Відповісти
Телеграм-канал Петі далеко не настільки розкручений, як Труха, Джокери-******** і іншен ОП-шне лайно, тому такоє...
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25.08.2024 21:23 Відповісти
https://ibb.co/cK53khw
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25.08.2024 22:08 Відповісти
о-о-о... знову наша херня всяка повилазила. щоб не забули, продажні... і все під соусом гіперпатріотичності, прямо хоч до рани прикладай, такі патріоти, але правду писав Семюель Джонсон про таких...
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25.08.2024 20:59 Відповісти
та вони нікуди й ні пропадали!
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25.08.2024 21:06 Відповісти
Правду казав Семюел Джексон, - "Тік-Ток мазафака!"

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25.08.2024 21:44 Відповісти
Саме страшне жити серед людей, які заробляють 230$ і при цьому щасливі.
Я тут напевно назавжди застряв, це як прокляття.
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25.08.2024 21:05 Відповісти
на Телеге Мадяр, Стерненко та інші українці збирають мільйонні донатів на Русоріз - теж роблять і рашисти, збираючи бабло для своїх.

Телеграм юзає і СБУ і ФСБ. Тут все на рівному - так що цей смітник працює на всіх.

Ідеал демократії кажучи правду - я за те що б його залишити
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25.08.2024 21:08 Відповісти
Стерненко присутній не тільки в Тєлєге.
У нього купа підписників у твіттері.
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25.08.2024 21:47 Відповісти
Юзати і контролювати це абсолютно різні речі.
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25.08.2024 21:48 Відповісти
ну і яку альтернативну платформу Ви можете запропонувати?

ФБ банить про українські пости, Твіттер теж став майже про-російським наполовину, Істаграм нахрен нікому не потрібен, ЖЖ помер - усі які Сигнали, Вотсапи та Вайбери не для цього.

Що лишилося?
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25.08.2024 22:07 Відповісти
В твіттері Стерненко дуже активний. Його донатори не дебіли ж?
Стерненко може попросити їх підписатись на його сторінки в інших соцмережах.
Я, наприклад, окрім твіттера ніде більше його не читаю. І нічого!, не відчуваю себе обділеною.
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25.08.2024 22:13 Відповісти
цей патентований гей прогнувся давно під Єрмака.Яке регулювання?Мало ракет через телеграм навели,мало дітей завербували палити машини? Вже навіть вбивства через телеграм замовляють,а наркотою торгують,як сємочками...заборонити телеграм негайно.
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25.08.2024 21:10 Відповісти
Вот просто включи ВПН, и выведи во Вконтакте людей с Украины онлайн. Потом скажешь, помогает ли запрет.

Ты такой же совок-россиянин, как и те, вы отличаетесь только цветом флага.
Шо те, шо ты - любители лечить понос затыканием задницы.

Конечно дроны-разведчики, дроны-наводчики, спутниковая связь, база информаторов - это фигня, в этом направлении можно не работать. Главное телеграм заблокировать, ахахах.
Такие как ты, уже радовались щенячьим восторгом, когда "блокировали" оппозицию, а теперь благодаря таким как ты, у нас выбор между Зеленским, Ермаком и Безуглой. Тебе мало блокировок? Еще хочется?
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25.08.2024 21:35 Відповісти
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25.08.2024 21:11 Відповісти
Я подумав, що Степан Юрчишин,


а це виявився якийсь Ярослав.
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25.08.2024 21:12 Відповісти
Є інструмент - для спілкування людей - де інформація захищена від доступу для будь-кого, хоч для розробника цього інструмента. Тобто доступ до цієї інформації є лише для тих людей, що спілкуються між собою, третім особам - зась.
Вимагати від такого інструменту можливість надавати доступ "контролюючим органам" (аби-кому) до приватної інформації - порушення конфіденційності.
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25.08.2024 21:16 Відповісти
Це про ідеальний (як бажано) інструмент. Чи так у TG - не знаю.
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25.08.2024 21:20 Відповісти
У тому-то й справа, що в ТГ інфа не настільки захищена шифруванням, як у WhatsApp чи Signal...
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25.08.2024 21:24 Відповісти
Регулялька не відвалиться? Сам ТГ не користуюсь, але всі ці всраті "регулюни" вже дістали!
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25.08.2024 21:16 Відповісти
"А шо це за сайт тут у тебе? Запрєтіть!!!" )))

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25.08.2024 21:56 Відповісти
юрчишин хворий на голову, як і ті, хто цією маріонеткою маніпулює !!!
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25.08.2024 21:21 Відповісти
И что дальше? Останется только ютюб. Хотя думаю и до ютюба скоро наши идиоты доберутся чтобы рашистам небыло скучно одним.
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25.08.2024 21:24 Відповісти
Юрчишин езжай к себе НА расею !!! там где родился !!!
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25.08.2024 21:24 Відповісти
Ярослав Юрчишин нічого не може вважати,тому що він ніхто. Рот,який видає звуки. А ось тенденція для цього явища...Це дєрьмаку подзвонили з фсб? Чи з ЦРУ?
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25.08.2024 21:24 Відповісти
Не треба його "регулювати", забороняючи незручні канали.

Забороняйте його цілком нафіг разом з ОП-шними Джокерами та Трухами.
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25.08.2024 21:26 Відповісти
скiльки кротiв на сонце повилазило!
мама дарагая! 😁
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25.08.2024 21:27 Відповісти
Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня в Парижі. Джерело:
********
Не заарештували, а затримали.
Заарештовують тільки після вироку суду.
Його можуть хоч і завтра відпустити, - ніхто й слова не скаже.
А от після арешту, - тільки ув'язнення.
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25.08.2024 21:29 Відповісти
Мені навіть не цікава думка цього створіння.
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25.08.2024 21:29 Відповісти
Телегу хрипатого заблокировать.
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25.08.2024 21:45 Відповісти
Телеграм це феесбешна платформа на якій діють всі злочинці світу. Має бути закрита в Україні. Негайно.
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25.08.2024 21:46 Відповісти
юрчишин вирішив нагадати про своє існування
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25.08.2024 21:47 Відповісти
Юрчишин закликав до регулювання Telegram в Україні на тлі затримання Дурова ....Юрчишин депутат української ВРади, а чи "регулювальник діяльності " ворожого рашистського месенджера" в Україні...???
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25.08.2024 21:48 Відповісти
Пора Европе собрать остатки всех не уехавших в США айтишников и создать что-то в интернете. Хотя бы какой-нибудь примитивный мессенждер. Чтобы не выглядеть лаптями на фоне остальных. Господи, даже у белорусов есть Viber.
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25.08.2024 21:48 Відповісти
В Україні було до дюжини соцмереж!! Але вони мало кому відомі, дизайном схожі на фб🤮 та вк 🤮
Але владі було пофіг, а теперь телеграм це взагалі ц всієї влади!! Ще й зомяка тапають,🤡 і твітор куплений якоби Муском Ілоном, а за гроші пукінських рєшал, щоб встановити контроль. І фб банить саме про-українську точку зору!!
Якби ж то реалізувати їх усіх в єдину мережу, щоб забити на Цукєрмана і Маска... Але владі пофіг інформаційна гігієна - не начасі
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26.08.2024 01:32 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3600954-rozrobnik-rozpoviv-pro-perevagi-mesendzera-dober.html В Україні створили перший захищений месенджер Dober
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26.08.2024 07:28 Відповісти
Отлично. Главное не прогибаться под власть.
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29.08.2024 13:29 Відповісти
Що ти, Юрчишин, там такого секретного писав в Телеграмі?
Паролі явки та коди до банківських рахунків?
Простому наріду до сраки. Які секрети?
А ті хто за свою безпеку турбується - не виказуйте таємниць.
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25.08.2024 21:49 Відповісти
Не переймайтесь. Буданов користується - все нормально. 'Ніякої загрози немає ".
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25.08.2024 21:56 Відповісти
Никогда не было поползновений устанавливать на мобилку "Телеграм".
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25.08.2024 22:23 Відповісти
ще є люди, котрі користуються цією фсбешною сміттяркою? Дива...
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25.08.2024 22:33 Відповісти
Бугага....
Вся "влада" тільки там і сидить.
І Буданга нашого Бойового Вождя теж 🤡
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26.08.2024 01:26 Відповісти
Нехай пацанчик шмарклі підітре спочатку
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25.08.2024 23:18 Відповісти
Всралися-проснулися.....
Давно відомо - жителям ТОТ телеграм смертельна небезпека!! Фсб має доступ до всіх повідомлень , коли б вони не були видалені. Ще й вишиватники пишуть під копірку марахвона "ну ви ж там дєржитєсь, скоро вєрньомся!! Баєвой Вошьдь пообєщал, скоро освободім вас всєх"!
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26.08.2024 01:24 Відповісти
Офіційно Дуров заявляв, що дані про ключ до шифрування він не передасть жодній спецслужбі світу, він борцун за свободу слова і він навіть виїхав з Росії за незгоду з ФСБ.
А дурні повірили!
Хрін з ними, тими Трухами, Прохами і Еллочками Патріотоєдками з їхнім двіжем і хайпом.
А от зашифрований канал звязку агента ФСБ в УКраїні СБУ не може прочитати. Те саме думає і український патріот на ТОТ, коли він передає дані про окупантів для Шторм Шєдоу. Але він смертельно помиляється, довірившись Дурову, бо той ще Однокласніки створював на гроші і на замовлення ФСБ. І суперстійкий до злому Телеграм має свою власну шифрувальну машинку Енігма, яка знаходиться на Лубянці в Москві.
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26.08.2024 09:05 Відповісти
 
 