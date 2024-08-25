Юрчишин закликав до регулювання Telegram в Україні на тлі затримання Дурова
Голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин вважає, що настав час запровадити жорсткіше регулювання месенджера Telegram. Парламентар заявив, що Україна має зробити це раніше, ніж інші країни.
Відповідну заяву Юрчишин зробив у соціальній мережі Facebook на тлі нещодавнього затримання засновника месенджера Павла Дурова у Франції, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами народного обранця, Росія "кидає всі сили", щоб звільнити Дурова. А той, щоб не бути виданим Росії, піде на співпрацю із французьким слідством, вважає Юрчишин.
У результаті цього, на думку нардепа, в усьому світі впровадять жорсткіше регулювання Telegram.
"Ми можемо та й маємо зробити це куди раніше. Бо саме ми на передовій. Ніщо не має зупинити рішення, час якщо настав ще у 2022 році", - йдеться у дописі народного обранця.
Затримання Дурова у Франції
Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.
Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.
Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспор цієї держави.
Будь ласка, зачекайте...
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Удаление переписок в телеграм не возможно, они все храняться в серверах.
Телеграм - це лише інструмент, а хто і як їм користуєтся - то вже інше питання. Бо і микроскопом можна вбити..
За то що прізвище надрукував, мівіну додаткову в мішок сиплють ?
Я тут напевно назавжди застряв, це як прокляття.
Телеграм юзає і СБУ і ФСБ. Тут все на рівному - так що цей смітник працює на всіх.
Ідеал демократії кажучи правду - я за те що б його залишити
У нього купа підписників у твіттері.
ФБ банить про українські пости, Твіттер теж став майже про-російським наполовину, Істаграм нахрен нікому не потрібен, ЖЖ помер - усі які Сигнали, Вотсапи та Вайбери не для цього.
Що лишилося?
Стерненко може попросити їх підписатись на його сторінки в інших соцмережах.
Я, наприклад, окрім твіттера ніде більше його не читаю. І нічого!, не відчуваю себе обділеною.
Ты такой же совок-россиянин, как и те, вы отличаетесь только цветом флага.
Шо те, шо ты - любители лечить понос затыканием задницы.
Конечно дроны-разведчики, дроны-наводчики, спутниковая связь, база информаторов - это фигня, в этом направлении можно не работать. Главное телеграм заблокировать, ахахах.
Такие как ты, уже радовались щенячьим восторгом, когда "блокировали" оппозицию, а теперь благодаря таким как ты, у нас выбор между Зеленским, Ермаком и Безуглой. Тебе мало блокировок? Еще хочется?
а це виявився якийсь Ярослав.
Вимагати від такого інструменту можливість надавати доступ "контролюючим органам" (аби-кому) до приватної інформації - порушення конфіденційності.
Забороняйте його цілком нафіг разом з ОП-шними Джокерами та Трухами.
мама дарагая! 😁
********
Не заарештували, а затримали.
Заарештовують тільки після вироку суду.
Його можуть хоч і завтра відпустити, - ніхто й слова не скаже.
А от після арешту, - тільки ув'язнення.
Але владі було пофіг, а теперь телеграм це взагалі ц всієї влади!! Ще й зомяка тапають,🤡 і твітор куплений якоби Муском Ілоном, а за гроші пукінських рєшал, щоб встановити контроль. І фб банить саме про-українську точку зору!!
Якби ж то реалізувати їх усіх в єдину мережу, щоб забити на Цукєрмана і Маска... Але владі пофіг інформаційна гігієна - не начасі
Паролі явки та коди до банківських рахунків?
Простому наріду до сраки. Які секрети?
А ті хто за свою безпеку турбується - не виказуйте таємниць.
Вся "влада" тільки там і сидить.
І Буданга нашого Бойового Вождя теж 🤡
Давно відомо - жителям ТОТ телеграм смертельна небезпека!! Фсб має доступ до всіх повідомлень , коли б вони не були видалені. Ще й вишиватники пишуть під копірку марахвона "ну ви ж там дєржитєсь, скоро вєрньомся!! Баєвой Вошьдь пообєщал, скоро освободім вас всєх"!
А дурні повірили!
Хрін з ними, тими Трухами, Прохами і Еллочками Патріотоєдками з їхнім двіжем і хайпом.
А от зашифрований канал звязку агента ФСБ в УКраїні СБУ не може прочитати. Те саме думає і український патріот на ТОТ, коли він передає дані про окупантів для Шторм Шєдоу. Але він смертельно помиляється, довірившись Дурову, бо той ще Однокласніки створював на гроші і на замовлення ФСБ. І суперстійкий до злому Телеграм має свою власну шифрувальну машинку Енігма, яка знаходиться на Лубянці в Москві.