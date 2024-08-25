Юрчишин закликав до регулювання Telegram в Україні на тлі затримання Дурова

Голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин вважає, що настав час запровадити жорсткіше регулювання месенджера Telegram. Парламентар заявив, що Україна має зробити це раніше, ніж інші країни.

Відповідну заяву Юрчишин зробив у соціальній мережі Facebook на тлі нещодавнього затримання засновника месенджера Павла Дурова у Франції, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами народного обранця, Росія "кидає всі сили", щоб звільнити Дурова. А той, щоб не бути виданим Росії, піде на співпрацю із французьким слідством, вважає Юрчишин.

У результаті цього, на думку нардепа, в усьому світі впровадять жорсткіше регулювання Telegram.

"Ми можемо та й маємо зробити це куди раніше. Бо саме ми на передовій. Ніщо не має зупинити рішення, час якщо настав ще у 2022 році", - йдеться у дописі народного обранця.

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Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспор цієї держави.

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