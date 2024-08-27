Росія використовує Telegram для зв’язку на фронті та організації диверсій, - Politico

Російські окупанти та пропагандисти активно використовують Telegram для зв'язку на полі бою в Україні, зокрема вербують людей війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Крім того, Telegram широко використовується російськими військовими для зв’язку на полі бою через проблеми з розгортанням власної системи безпечного зв’язку. Це є також основною платформою пропаганди, а також місцем для спілкування мільйонів звичайних росіян.

"Практично затримали начальника зв'язку російської армії", - цитує видання повідомлення у Telegram одного з російських військових блогерів щодо затримання Дурова.

Інший блогер повідомив, що російські фахівці працюють над альтернативою Telegram, але Головне управління зв’язку російської армії "не виявило реального інтересу" в тому, щоб отримати таку систему на озброєння російських військ.

"Росіяни все роблять через Telegram. Вони вербують агентів і людей для протидії. Сьогодні в Україні популярна кампанія з вербування людей, які б палили українські військові автомобілі. І це досить успішно. З його допомогою вони координують свої військові дії", – сказав виданню Назар Токар, керівник Kremlingram, групи активістів-розслідувачів, які вивчають безпеку Telegram і його потенційні зв'язки з Кремлем.

Тоді, коли Кремль обмежив більшість інших платформ соціальних мереж, Telegram не був заборонений або обмежений. Це попри те, що Дуров, згідно з його ж словами, втік з Росії в 2014 році після того, як Кремль вимагав доступу до даних його попередньої соціальної мережі Вконтакте про українських продемократичних протестувальників, які брали участь у революції 2014 року .

На думку Токара, Telegram набагато важливіший для Росії, ніж для України.

"Я думаю, що росіяни панікують, тому що вони намагаються передбачити можливі результати для свого важливого інструменту комунікації та намагаються захистити себе та видалити звідти інформацію. Але все залежатиме від уряду Франції та судів – чи посадять вони Дурова, чи домовляться і відпустять його, а він у відповідь надасть їм якусь інформацію – ми поки не знаємо", – сказав він.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня у Парижі заарештували власника Telegram росіянина Павла Дурова. Його підозрюють у вчиненні 12 злочинів, серед яких, співучасть у зберіганні й поширенні дитячої порнографії, наркоторгівля та шахрайство.

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