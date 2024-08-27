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Новини
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Росія використовує Telegram для зв’язку на фронті та організації диверсій, - Politico

telegram,телеграм

Російські окупанти та пропагандисти активно використовують Telegram для зв'язку на полі бою в Україні, зокрема вербують людей війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Крім того, Telegram широко використовується російськими військовими для зв’язку на полі бою через проблеми з розгортанням власної системи безпечного зв’язку. Це є також основною платформою пропаганди, а також місцем для спілкування мільйонів звичайних росіян.

"Практично затримали начальника зв'язку російської армії", - цитує видання повідомлення у Telegram одного з російських військових блогерів щодо затримання Дурова.

Інший блогер повідомив, що російські фахівці працюють над альтернативою Telegram, але Головне управління зв’язку російської армії "не виявило реального інтересу" в тому, щоб отримати таку систему на озброєння російських військ.

"Росіяни все роблять через Telegram. Вони вербують агентів і людей для протидії. Сьогодні в Україні популярна кампанія з вербування людей, які б палили українські військові автомобілі. І це досить успішно. З його допомогою вони координують свої військові дії", – сказав виданню Назар Токар, керівник Kremlingram, групи активістів-розслідувачів, які вивчають безпеку Telegram і його потенційні зв'язки з Кремлем.

Тоді, коли Кремль обмежив більшість інших платформ соціальних мереж, Telegram не був заборонений або обмежений. Це попри те, що Дуров, згідно з його ж словами, втік з Росії в 2014 році після того, як Кремль вимагав доступу до даних його попередньої соціальної мережі Вконтакте про українських продемократичних протестувальників, які брали участь у революції 2014 року .

На думку Токара, Telegram набагато важливіший для Росії, ніж для України.

"Я думаю, що росіяни панікують, тому що вони намагаються передбачити можливі результати для свого важливого інструменту комунікації та намагаються захистити себе та видалити звідти інформацію. Але все залежатиме від уряду Франції та судів – чи посадять вони Дурова, чи домовляться і відпустять його, а він у відповідь надасть їм якусь інформацію – ми поки не знаємо", – сказав він.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня у Парижі заарештували власника Telegram росіянина Павла Дурова. Його  підозрюють у вчиненні 12 злочинів, серед яких, співучасть у зберіганні й поширенні дитячої порнографії, наркоторгівля та шахрайство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Юрчишин закликав до регулювання Telegram в Україні на тлі затримання Дурова

Автор: 

Павло Дуров (58) Telegram (279)


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Топ коментарі
+8
телеграм - це смітник.російський. там вільно почуває себе все лайно в інтернеті. Розсадник лайна, як і вся росія.
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27.08.2024 07:19
+2
Трампон с Цейлоном Муском скоро подставят параше плечо вместо Дурова. Как трампон обоCрётся на выборах, сразу покажет свой ФСБ-шный оскал во всей красе, а Нейлон ему бывший Твиттер (нынешний Триппер) для подрывной деятельности против США и всего мира отдаст.

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27.08.2024 07:31
+2
Не на фронті а по усьому світу, чисто шпигунсько-пропагандиський дотаток під дахом спецслужб московіі

світ прокинься!
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27.08.2024 07:42
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телеграм - це смітник.російський. там вільно почуває себе все лайно в інтернеті. Розсадник лайна, як і вся росія.
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27.08.2024 07:19 Відповісти
Трампон с Цейлоном Муском скоро подставят параше плечо вместо Дурова. Как трампон обоCрётся на выборах, сразу покажет свой ФСБ-шный оскал во всей красе, а Нейлон ему бывший Твиттер (нынешний Триппер) для подрывной деятельности против США и всего мира отдаст.

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27.08.2024 07:31 Відповісти
Лише уявіть, що цей аутист має доступ до держтаємниці та замовлення від Пентагону.
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27.08.2024 08:19 Відповісти
Не на фронті а по усьому світу, чисто шпигунсько-пропагандиський дотаток під дахом спецслужб московіі

світ прокинься!
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27.08.2024 07:42 Відповісти
можливо дуров приїхав до Франції укладати угоду із заходом.
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27.08.2024 07:46 Відповісти
Накі вчора теж про це казав. Будемо сподіватися, що так буде.
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27.08.2024 08:14 Відповісти
ну а шо ж, молодому мільярдеру все життя жити в дубаях? можно ще в парашу повернутись.
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27.08.2024 08:25 Відповісти
То відпишіться для початку,як мінімум.
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27.08.2024 07:59 Відповісти
телега не тільки москальськими недовояками використовується по повній, а і москальськими аферистами в мережі!
Якщо я бачу десь в якихось коментах якісь афери, то ЗАВЖДИ просять зайти на телеграм!

Типу "хочеш заробляти ТРИЛЬЙОН БІТКОЙНІВ в день?": просто зайди на наш телеграм канал і ми все тобі покажемо і розкажемо....
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27.08.2024 08:21 Відповісти
BBC

В понедельник вечером французские правоохранительные органы опубликовали https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2024-08/2024-08-26%20-%20CP%20TELEGRAM%20.pdf полный список обвинений в адрес "неназванного лица", по чьему делу задержали и допрашивают Дурова. В нем восемь пунктов, вот их дословный перевод:

Соучастие - управление онлайн-платформой для облегчения незаконной сделки
Отказ раскрыть по запросу уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешенного законом вмешательства в обмен сообщениями,
Соучастие - хранение порнографических изображений несовершеннолетних
Сговор - организованное распространение, предложение или предоставление детской порнографии,
Соучастие - приобретение, перевозка, хранение, предложение или передача наркотических средств,
Пособничество - предложение, передача или предоставление в отсутствие законного основания оборудования, инструментов, программ или данных, разработанных или адаптированных для доступа к работе автоматизированных систем обработки данных
Соучастие - мошенничество в составе организованной банды, преступный сговор с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, наказуемого лишением свободы сроком на 5 лет.
Отмывание денег, полученных от организованной преступности
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27.08.2024 08:40 Відповісти
Яка несподіванка!
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27.08.2024 08:49 Відповісти
******* цим "телеграм".
Пилорам, пля...
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27.08.2024 08:56 Відповісти
Та давно вже, цей баранограм гіпнотизує ультраправачків, як кашпіровсткий.
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27.08.2024 11:40 Відповісти
 
 