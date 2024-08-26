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Дурова підозрюють у вчиненні 12 злочинів, серед яких співучасть у зберіганні й поширенні дитячої порнографії, наркоторгівля та шахрайство

дуров

Власникa Telegram росіянина Павла Дурова підозрюють у вчиненні 12 злочинів.

Про це йдеться у заяві прокурорки Парижа Лор Бекко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що справу, в межах якої затримали Дурова, відкрили після попереднього розслідування відділу боротьби з кіберзлочинністю прокуратури Парижа. Слідство ведуть Центр по боротьбі з кіберзлочинами і Національне управління по боротьбі з шахрайством Франції.

Серед пунктів, у порушенні яких підозрюють засновника Telegram, згадані, наприклад, "співучасть в адмініструванні онлайн-платформи для здійснення незаконної транзакції у складі організованої злочинної групи".

Крім того, засновнику Telegram інкримінують відмову співпрацювати з правоохоронцями, співучасть у зберіганні й поширенні дитячої порнографії, наркоторгівлю, шахрайство, "злочинну змову з метою вчинення тяжкого злочину або проступку".

Підозра також охоплює три пункти, пов’язані з криптографічними послугами й інструментами "без декларації відповідності".

У прокуратурі Парижа зазначають, що Дурова наразі допитують, а його затримання може тривати 96 годин – тобто до 28 серпня.

Також читайте: Юрчишин закликав до регулювання Telegram в Україні на тлі затримання Дурова

Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пов’язана з Дуровим криптовалюта після його затримання втратила $2,7 мільярда капіталізації

Автор: 

Франція (3049) Павло Дуров (58) Telegram (279)


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Топ коментарі
+10
А свободу детской порнографии?
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26.08.2024 23:23
+8
Якщо б Дуров не співпрацював з ФСБ рашкою,то отруїли б новічком,або знайшли з кулею в лобі
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26.08.2024 23:19
+8
Зверніть увагу, китайська і рашистська гебня у переліку разом із проросійським Х)

рамбл така сама помийка для пєдофілів, бариг і терористі і Сакс це походу чудово знає,
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26.08.2024 23:37
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Договорняк. Дуров доволі розумно вирішив що краще мовби присісти на французькі нари ніж напитися чайку з полонієм з привітом від *****.
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26.08.2024 23:07 Відповісти
його і там дістануть, якщо треба
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27.08.2024 00:44 Відповісти
Сумніваюсь, не кожен має доступ до нього.
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27.08.2024 05:48 Відповісти
Дурню висунули сурьезну пред'яву..
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26.08.2024 23:07 Відповісти
нічого йому досі не пред'явили - його всього-навсього затримали для допиту в справі якоїсь сторонньої особи імені якої досі не назвали
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26.08.2024 23:29 Відповісти
Він підозрюваний у вчиненні 12 злочинів, киця.
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26.08.2024 23:32 Відповісти
Маячня а не підозри, він не відповідає за дії кожного користувача телеграми
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26.08.2024 23:37 Відповісти
Він повинен був реагувати на запити спецслужб, видаляючи дитяче порно, наркобариг, зетанутих ігіловців, а також надавати інформацію про номери і місцезнаходження абонентів-злочинців.

Кукаріки "маячня" на суді не працюватимуть.
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26.08.2024 23:43 Відповісти
Не запити спецслужб, а рішення суду. Рішення суду було?
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27.08.2024 00:10 Відповісти
Ні, для видалення злочинного контенту рішення суду не потрібно, це не обшук. Ніхто вочевидь не буде завантажувати суди справами по кожному каналу чи абоненту, яких один барига створює десяток на тиждень.
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27.08.2024 00:19 Відповісти
Чому ви вважаєте, що французькі слідчі тупіші від вас?
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27.08.2024 00:04 Відповісти
то почитай оригінал знавець французів
Cette information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de :
це справа проти неназваної особи, а не проти Дурова
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27.08.2024 00:16 Відповісти
Дурік не є основним підозрюваним, він підозрюється у співучасті в злочині з основним підозрюваним.
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27.08.2024 00:21 Відповісти
Та ти що? То його затримали незаконно? Оце поворот! Ноунейм із України довів незаконність дій французьких слідчих! Ну все, тепер вони будуть завжди з тобою радиться, кого закртимувати, а кого ні.
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27.08.2024 00:22 Відповісти
Якщо взяти до уваги розгул криміналу в Франції, то там в поліції взагалі уіпани працюють одні
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27.08.2024 00:36 Відповісти
Ну, після завершення справи по вашому кацапському кумиру криміналу буде менше.
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27.08.2024 00:41 Відповісти
Судячи по вашим попереднім коментарям ви розбираєтесь у законодавстві,внутрішніх справах Франції, та деталях справи, як свиня в бісері))

Дурік не "за дії користувачів телеграм" відповідає, а за ігнор запитів на видалення нелегального контенту.
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27.08.2024 00:41 Відповісти
Одна из статей Уголовного кодекса Франции, по которой предъявлено обвинение Павлу Дурову, вступила в силу 17 февраля 2024 года. Это ст. 323-3-2 УК об администрировании онлайн-платформы, на которой разрешен незаконный оборот запрещенных продуктов, контента или услуг. Санкция - от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф от 150 тыс. до 500 тыс. евро.
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27.08.2024 01:26 Відповісти
Так тодi платформу ТГ треба лiквiдувати як класс, як що це так.
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26.08.2024 23:10 Відповісти
Якщо притримуватись такої логіки то треба всі месенджери закривати?
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26.08.2024 23:43 Відповісти
А всі месенжери співпрацюють із спецслужбами, видаляючі кримінальний контент і розкриваючі переписку терористів та наркобариг відповідним органам.
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26.08.2024 23:46 Відповісти
Не всi. Пам'ятаете як ФБР просили Эпол розкрити переписку терористiв iMessage? А вони не вiдкрили. Сказали, що це неможливо технiчно. Конфеденцiйнiсь користувачiв - найголовнiше
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27.08.2024 00:07 Відповісти
Ну про розкриття переписки, це я вже від себе накинула, дурік вроді як на запити по видаленню з Франції не реагував. На запити по видаленню з рашки аж з труханів вискокував, щоб швидесенько заблокувати.
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27.08.2024 00:26 Відповісти
Для того, щоб читати спецслужбам переписку в тих чи інших месенджерах дозвіл їх власників не потрібен. Це міф. Спецслужби читають все що їм треба.
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27.08.2024 07:23 Відповісти
Схоже хлопцю таки прийдеться перейти на сторону добра. А то ще й штати запросять екстрадицію.
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26.08.2024 23:10 Відповісти
Штати це не Європа. Поки ще цінують свободу слова.
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26.08.2024 23:17 Відповісти
А свободу детской порнографии?
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26.08.2024 23:23 Відповісти
трампівський Truth Social з масківським Х жеж не закрили щє. Вони не свободу слова цінують, а мають відмінності у законодавстві, які знімають з власників сервісів відповідальність за вчинення кримінальних злочинів за допомогою його сервісу.
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26.08.2024 23:34 Відповісти
"це сучі діти, але це наші сучі діти! (с)"
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27.08.2024 00:41 Відповісти
за детскую порнографию в США беспощадно преследуют и сажают, это не вопрос. Але е одно але: сажают и преследуют либо граждан США упоровших такой косяк, либо иностранцев творивших блуднях на территории США или же в подотчетных США сферах. Они не могут гоняться за всеми педофилами, убийцами, насильниками и наркоторговцами планеты. Дуров - француз, его лавочка зарегана во Франции, там ему и держать ответ.
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27.08.2024 01:56 Відповісти
Ги ги.
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27.08.2024 01:13 Відповісти
Его стоило бы отпустить и сказать, что никаких претензий к нему уже нет... И пусть его "кураторы/спонсоры" ломают голову, сдал он всех, дал доступы или нет.
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26.08.2024 23:11 Відповісти
Если он сдал, то не проживёт и суток. Он это понимает.
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26.08.2024 23:14 Відповісти
если сдал, то кураторы быстро об этом узнают и дадут ему полония.
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27.08.2024 01:58 Відповісти
Той куратор майже сам на той світ зібрався… діло часу
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27.08.2024 05:56 Відповісти
Cтандартним шляхом Дуров отримати французьке громадянство не міг: не виконані необхідні умови на кшталт п'яти років (іноді двох) проживання на території Франції та про належність претендента до «французького культурного та мовного середовища». Залишається, як пише видання, найрідкісніша, закрита та політизована форма натуралізації - «почесний іноземець».

Стати громадянином таким шляхом може іноземець, що говорить французькою, який зробив внесок у розвиток і процвітання Франції в економіці та на міжнародній арені.

Рішення такого роду приймає лише президент.
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26.08.2024 23:14 Відповісти
В Канадi можно купити легально громадянство, якщо вкласти 1 млн. дол. в мiсцевий бiзнес. У нього такi грошi е.
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26.08.2024 23:17 Відповісти
Скоро індусів, пакистанців, сірійців.......... з 1 млн. дол. буде більше ніж місцевих.
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26.08.2024 23:23 Відповісти
Віза інвестора Квебеку, яка є єдиною канадською інвесторською візою, вимагає пасивних інвестицій у розмірі 1,2 мільйона доларів США у встановлені (гарантовані урядом) інвестиції терміном на п'ять років без сплати відсотків. Ця віза призначена для заможних людей, які розмовляють французькою мовою та бажають оселитися в Квебеку.
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26.08.2024 23:28 Відповісти
Віза інвестора Квебеку є єдиною прямою інвестиційною імміграційною програмою Канади. У той час як інші програми імміграції для інвесторів раніше діяли як на федеральному, так і на провінційному рівнях, з тих пір вони були скасовані.
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26.08.2024 23:30 Відповісти
Водiiв автобусiв багато треба!
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26.08.2024 23:28 Відповісти
Майже третина нових іммігрантів, які прибули до Канади у 2021 році, були з Індії.
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26.08.2024 23:45 Відповісти
той шо? це ж не араби притрушені
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27.08.2024 05:25 Відповісти
Індуси це як правило програмери, інженери, лікарі та інші спеціалісти з вищою освітою. Я не розумію чому вас так це дратує
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27.08.2024 06:01 Відповісти
Експертів турбує звʼязок платформи з Росією - телеграм має не лише російського засновника та розробників, а й російських інвесторів.

Крім того, є припущення про можливість певних домовленостей між розробником і російськими спецслужбами. Про це навіть згадував путін, зазначивши, що застосунок та влада нормально взаємодіють.

Питання викликає і збереження особистих даних користувачів на російських серверах.
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26.08.2024 23:15 Відповісти
Або якщо є пару мільярдів баксів
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26.08.2024 23:17 Відповісти
Було б непогано якби ще Илью Маскова заарештували
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26.08.2024 23:16 Відповісти
І обовязково до стінки поставили за рішенням трьох. Так , пані? Кров предків не дає спокою?
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27.08.2024 00:15 Відповісти
Ніт, просто примусити Макса видалити зі свого недотвітера кожен ультраправацький/антиваксерський/проросійський висєр і заблокувати відповідні акаунти.

Правда тоді в недотвітері не залишиться більше користувачів....
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27.08.2024 00:32 Відповісти
Особливо сподобалось "антиваксерський". Пані, відстаєте від сьогодення
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27.08.2024 03:01 Відповісти
До стінки було б непогано. Взагалі, взяв гроші у кацапського олігарха - зразу до стінки. Природа б значно очистилася б.
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27.08.2024 01:14 Відповісти
Ми подібне вже проходили. Наступним кроком буде "не встиг подумати, що непагано було б більше грошей мати, а ти вже біля стінки"
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27.08.2024 03:00 Відповісти
Не натягуйте сову на глобус і буде вам щастя.
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27.08.2024 05:35 Відповісти
І не думала. Але ж в житті як на довгій ниві-ще кілька років тому і думати не могли про деякі подіі
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27.08.2024 06:38 Відповісти
B понеділок увечері ситуацію прокоментував президент Франції Емманюель Макрон. Це стало першою офіційною заявою з цього приводу.

Він зазначив, що затримання Дурова не має політичного підґрунтя.

"Арешт президента Telegram на території Франції відбувся в рамках судового розслідування, яке триває. Це жодним чином не політичне рішення. Це рішення ухвалюють судді", - написав він у мережі Х.

Макрон додав, що Франція підтримує свободу вираження поглядів, але у правовій державі свободи в соціальних мережах "реалізуються в межах, встановлених законом для захисту громадян і дотримання їхніх основних прав".
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26.08.2024 23:18 Відповісти
Якщо б Дуров не співпрацював з ФСБ рашкою,то отруїли б новічком,або знайшли з кулею в лобі
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26.08.2024 23:19 Відповісти
Девід Сакс передбачив розправу над Телеграм. Засновник Rumble Кріс Павловскі спішно втік з Європи після арешту Дурова.

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26.08.2024 23:28 Відповісти
Зверніть увагу, китайська і рашистська гебня у переліку разом із проросійським Х)

рамбл така сама помийка для пєдофілів, бариг і терористі і Сакс це походу чудово знає,
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26.08.2024 23:37 Відповісти
Точніше, Кріс Павловскі це чудово знає, тому і стримголов втік.
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27.08.2024 00:34 Відповісти
3 . X, бо X був куплений на бабки росіян Авена (ага, того самого), а також Мошковича (перший раз чую про цього хріна.)
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27.08.2024 01:17 Відповісти
У меня складывается впечатление, что Дуров просто решил сдаться Франции, пойти на сделку со следствием, может немножко посидеть в платной французской тюрьме с бассейном, написать книгу и остаться в живых. Я к Дурову отношусь никак, но идиотом я его не считаю. Не верю я в то, что он не знал, что его задержит французкая полиция.
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26.08.2024 23:28 Відповісти
Хм, а каким образом бассейн, книга и коротка отсидка гарантируют ему жизнь? Типа отсидел двушечку, и о тебе все забыли навечно? Когда , где и с кем так было?
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27.08.2024 02:02 Відповісти
У вас отсутствуют ассоциативный ряд? Бассейн, книга, или тюрьма даёт возможность спастись от сраши? Вы серьезно сейчас?
П.С. для людей с ограниченными возможностями. Сделка со следствием, защита от спец.служб Франции, либо другой развитой страны - вот, что может помочь сохранить ему свою жизнь.
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27.08.2024 03:35 Відповісти
Дурний Макрон робить рекламу Телеграм перед усім лівацьким Заходом.
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26.08.2024 23:32 Відповісти
Подібні помийки повинні на цирлах ходити і видаляти дитяче порно, наркобариг, ігіл, зетанутих терористів за першим запитом спецслужб. Тому все правильно Макрон зробив.

Телеграм це засіб обʼєднання рашистської культури з поїхавшими ультраправачками-маргіналами з усього світу, нічого іншого там нема.
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26.08.2024 23:41 Відповісти
Алєксєй, досить вже відмивати свого "хорошого расіяніна". Французький суд і без тебе розбереться.
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27.08.2024 00:07 Відповісти
Авжеж, той самий дурний Макрон що став президентом Франції і втримався два строки, кинувши при цьому основну конкурентку ЛеПен два рази підряд.
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27.08.2024 01:21 Відповісти
Та он совсем дуурак той Макрон. Только и хватило ума, что б Президентом Франции избраться.
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27.08.2024 02:04 Відповісти
Тобто Франція повністю копіює методи ФСБ? Ну, ну. Всі ці звинувачення курам на сміх.
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27.08.2024 00:04 Відповісти
А ви експердка із французького законодавства? Звідки ці ваші овечі чи курячі висновки?
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27.08.2024 00:09 Відповісти
А ви?
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27.08.2024 00:16 Відповісти
Я - ні. Тому я почекаю рішення французького суду. А експерди нехай квокчуть далі.
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27.08.2024 00:24 Відповісти
Я експерт з довбойобів.
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27.08.2024 09:07 Відповісти
Курам на сміх потуги зробити з рашистського баранограму святу аплікацію)))
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27.08.2024 00:30 Відповісти
Єдиний захищений месенндж до можна бути впевненим що повністю зберігае приватність. Він як чиряк на дупіи
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27.08.2024 10:27 Відповісти
Курям чи не курям, нам про це Дуров прокукарікає.
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27.08.2024 01:18 Відповісти
Запаковуйте вжецього москалика
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27.08.2024 00:29 Відповісти
Эта КАЦАПСКАЯ ******* должен присесть до конца своей жизни, а хорошо, чтобы в одной камере еще с одним ******** Путлера - Маском.
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27.08.2024 06:12 Відповісти
війна спецслужб і хороший удар по фесбешці
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27.08.2024 06:21 Відповісти
Це удар по приватності в інтернеті. Політикани почали наступ на інтернет. Рашці від цього ніяк, тому що Дуров до ФСБ лише у конспірологічних теоріях відноситься.
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28.08.2024 00:07 Відповісти
Дети мои!
Предже чем трындеть непонимая - ознакомтесь с маленькой предисторикй, которая произошла НАКАНУНЕ его прилёта в Париж:
"

Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров мог искать встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Баку несколько дней назад.Такое https://t.me/akovalenko1989/7768 мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Не исключено, что Дуров искал встречи с Путиным в Баку несколько дней назад. Ему отказали. Теперь в России истерика, что «единственный надежный российский https://glavcom.ua/tags/messendzher.html мессенджер , Telegram, может оказаться под контролем Запада», - написал Коваленко в своем телеграмм-канале.

По его словам, история с Дуровым для Москва - это «провал, в котором должно все окружение Путина, от Вайно (главы администрации президента РФ Антона Вайно, - «Главком») до Патрушева (помощника Путина Николая Патрушева, - «Главком»)».
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27.08.2024 09:40 Відповісти
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27.08.2024 23:26 Відповісти
 
 