Дурова підозрюють у вчиненні 12 злочинів, серед яких співучасть у зберіганні й поширенні дитячої порнографії, наркоторгівля та шахрайство
Власникa Telegram росіянина Павла Дурова підозрюють у вчиненні 12 злочинів.
Про це йдеться у заяві прокурорки Парижа Лор Бекко, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що справу, в межах якої затримали Дурова, відкрили після попереднього розслідування відділу боротьби з кіберзлочинністю прокуратури Парижа. Слідство ведуть Центр по боротьбі з кіберзлочинами і Національне управління по боротьбі з шахрайством Франції.
Серед пунктів, у порушенні яких підозрюють засновника Telegram, згадані, наприклад, "співучасть в адмініструванні онлайн-платформи для здійснення незаконної транзакції у складі організованої злочинної групи".
Крім того, засновнику Telegram інкримінують відмову співпрацювати з правоохоронцями, співучасть у зберіганні й поширенні дитячої порнографії, наркоторгівлю, шахрайство, "злочинну змову з метою вчинення тяжкого злочину або проступку".
Підозра також охоплює три пункти, пов’язані з криптографічними послугами й інструментами "без декларації відповідності".
У прокуратурі Парижа зазначають, що Дурова наразі допитують, а його затримання може тривати 96 годин – тобто до 28 серпня.
Затримання Дурова у Франції
Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.
Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.
Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.
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Кукаріки "маячня" на суді не працюватимуть.
Cette information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de :
це справа проти неназваної особи, а не проти Дурова
Дурік не "за дії користувачів телеграм" відповідає, а за ігнор запитів на видалення нелегального контенту.
Стати громадянином таким шляхом може іноземець, що говорить французькою, який зробив внесок у розвиток і процвітання Франції в економіці та на міжнародній арені.
Рішення такого роду приймає лише президент.
Крім того, є припущення про можливість певних домовленостей між розробником і російськими спецслужбами. Про це навіть згадував путін, зазначивши, що застосунок та влада нормально взаємодіють.
Питання викликає і збереження особистих даних користувачів на російських серверах.
Правда тоді в недотвітері не залишиться більше користувачів....
Він зазначив, що затримання Дурова не має політичного підґрунтя.
"Арешт президента Telegram на території Франції відбувся в рамках судового розслідування, яке триває. Це жодним чином не політичне рішення. Це рішення ухвалюють судді", - написав він у мережі Х.
Макрон додав, що Франція підтримує свободу вираження поглядів, але у правовій державі свободи в соціальних мережах "реалізуються в межах, встановлених законом для захисту громадян і дотримання їхніх основних прав".
рамбл така сама помийка для пєдофілів, бариг і терористі і Сакс це походу чудово знає,
X, бо Xбув куплений на бабки росіян Авена (ага, того самого), а також Мошковича (перший раз чую про цього хріна.)
П.С. для людей с ограниченными возможностями. Сделка со следствием, защита от спец.служб Франции, либо другой развитой страны - вот, что может помочь сохранить ему свою жизнь.
Телеграм це засіб обʼєднання рашистської культури з поїхавшими ультраправачками-маргіналами з усього світу, нічого іншого там нема.
Предже чем трындеть непонимая - ознакомтесь с маленькой предисторикй, которая произошла НАКАНУНЕ его прилёта в Париж:
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Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров мог искать встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Баку несколько дней назад.Такое https://t.me/akovalenko1989/7768 мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
Не исключено, что Дуров искал встречи с Путиным в Баку несколько дней назад. Ему отказали. Теперь в России истерика, что «единственный надежный российский https://glavcom.ua/tags/messendzher.html мессенджер , Telegram, может оказаться под контролем Запада», - написал Коваленко в своем телеграмм-канале.
По его словам, история с Дуровым для Москва - это «провал, в котором должно все окружение Путина, от Вайно (главы администрации президента РФ Антона Вайно, - «Главком») до Патрушева (помощника Путина Николая Патрушева, - «Главком»)».