Дурова підозрюють у вчиненні 12 злочинів, серед яких співучасть у зберіганні й поширенні дитячої порнографії, наркоторгівля та шахрайство

Власникa Telegram росіянина Павла Дурова підозрюють у вчиненні 12 злочинів.

Про це йдеться у заяві прокурорки Парижа Лор Бекко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що справу, в межах якої затримали Дурова, відкрили після попереднього розслідування відділу боротьби з кіберзлочинністю прокуратури Парижа. Слідство ведуть Центр по боротьбі з кіберзлочинами і Національне управління по боротьбі з шахрайством Франції.

Серед пунктів, у порушенні яких підозрюють засновника Telegram, згадані, наприклад, "співучасть в адмініструванні онлайн-платформи для здійснення незаконної транзакції у складі організованої злочинної групи".

Крім того, засновнику Telegram інкримінують відмову співпрацювати з правоохоронцями, співучасть у зберіганні й поширенні дитячої порнографії, наркоторгівлю, шахрайство, "злочинну змову з метою вчинення тяжкого злочину або проступку".

Підозра також охоплює три пункти, пов’язані з криптографічними послугами й інструментами "без декларації відповідності".

У прокуратурі Парижа зазначають, що Дурова наразі допитують, а його затримання може тривати 96 годин – тобто до 28 серпня.

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Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.

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