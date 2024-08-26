Пов’язана з Дуровим криптовалюта після його затримання втратила $2,7 мільярда капіталізації

Заснована Павлом Дуровим криптовалюта Toncoin впала більш ніж на 20% після того, як його було взято під варту в аеропорту Парижа 24 серпня за підозрою в невживанні заходів для запобігання злочинному використанню заснованого ним месенджеру Telegram.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, цифрова валюта втратила $2,7 млрд капіталізації, але інтерес до неї зріс.

Найнижча вартість криптовалюти була зафіксована 25 серпня об 11:05 – $5,34. У такий самий час 24 серпня ціна на Toncoin становила $6,8. Таким чином, за добу криптовалюта різко впала майже на 20%.

Станом на 16:15 26 серпня вартість криптовалюти Дурова коливається в межах $5,6.

Криптовалюта TON доступна для 900 млн користувачів Telegram щомісяця через партнерство та забезпечує такі послуги, як платежі в програмі та ігри. Зростання TON викликало припущення, що Telegram має шанси стати "супердодатком" у стилі китайських гігантів, таких як WeChat.

Трирічний фонд, що стоїть за проєктом, каже, що він відокремлений від Telegram. Але зв'язки між Telegram і TON перетворили останній на одну з найбільш розкручених ініціатив у криптовалюті.

Мільярдер Дуров також є генеральним директором Telegram. Дубайська компанія оприлюднила заяву, в якій говориться, що вона дотримується європейських законів, включно із законом про цифрові послуги, і що Дурову "немає чого приховувати".

Як повідомлялося, Дурова затримали ввечері 24 серпня в аеропорту Парижа.

Претензії французької влади до Дурова пов'язані з зашифрованими повідомленнями, що використовуються в Telegram, доступом до яких він не погоджується ділитися з правоохоронними органами. А це створює ризики використання менеджера злочинцями.

26 серпня суд у Франції продовжив термін утримання Дурова під вартою.

Дуров у 2021 році отримав громадянство Франції. Останніми роками він жив у ОАЕ. До Парижа він прилетів, як повідомляється, з Азербайджану.