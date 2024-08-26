У Франції продовжили термін перебування під вартою засновника Telegram Дурова

У Франції суд продовжив термін утримання під вартою засновника Telegram Павла Дурова.

Про це пише AFP із посиланням на джерело, близьке до розслідування, передає "Європейська правда".

За словами іншого співрозмовника, слідчий суддя Парижа, відповідальний за це судове розслідування, продовжив поліцейське утримання Дурова під вартою в неділю ввечері.

Затримання можливе максимум 96 годин. Після закінчення цього терміну він може бути звільнений або постати перед цим суддею для висунення обвинувачення.

У неділю прокуратура Парижа відмовилася надавати будь-яку інформацію "на даному етапі, оскільки справа перебуває на стадії розслідування".

"Управління по боротьбі з насильством щодо неповнолітніх (Ofmin) видало ордер на обшук Павла Дурова в попередньому розслідуванні злочинів, починаючи від шахрайства і закінчуючи торгівлею наркотиками, кібербулінгом, організованою злочинністю, виправданням тероризму і шахрайством", – пояснило одне з джерел.

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Дурова звинувачують в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання його месенджера підписниками, зокрема, через відсутність модерації та співпраці зі слідством.

Французькі слідчі були здивовані тим, що Дуров, знаючи, що його розшукують у Франції, все одно вирішив приїхати до Парижа.

"Можливо, через почуття безкарності", – припустило одне з джерел, близьких до справи.

Раніше, після затримання засновника месенджера Telegram Павла Дурова в паризькому аеропорті, французькі ЗМІ писали, що спецслужби Франції добиватимуться доступу до листування у Telegram, що пов'язане зі злочинними спільнотами, а також з підсанкційними компаніями та особами.