Російським чиновникам наказали видалити службове листування у Telegram, – ЗМІ
Російським чиновникам прийшло доручення видалити службове листування у месенджері Telegram.
Про це пише Telegram-канал Baza.
За даними журналістів, таке доручення прийшло співробітникам низки силових відомств, а також чиновникам адміністрації президента та уряду РФ. Окрім того, за словами джерел, така вказівка була надана і вищим посадовцям російського міноборони, а також деяким великим бізнесменам.
Водночас частина опитаних Baza чиновників заявила, що їм вказівки про видалення листування не надходили. Втім, такі вказівки від свого керівництва вони очікують вже найближчого понеділка-вівторка.
Раніше, після затримання засновника месенджера Telegram Павла Дурова в паризькому аеропорті, французькі ЗМІ писали, що спецслужби Франції добиватимуться доступу до листування у Telegram, що пов'язане зі злочинними спільнотами, а також з підсанкційними компаніями та особами.
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