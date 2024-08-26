Російським чиновникам наказали видалити службове листування у Telegram, – ЗМІ

Російським чиновникам прийшло доручення видалити службове листування у месенджері Telegram.

Про це пише Telegram-канал Baza.

За даними журналістів, таке доручення прийшло співробітникам низки силових відомств, а також чиновникам адміністрації президента та уряду РФ. Окрім того, за словами джерел, така вказівка була надана і вищим посадовцям російського міноборони, а також деяким великим бізнесменам.

Водночас частина опитаних Baza чиновників заявила, що їм вказівки про видалення листування не надходили. Втім, такі вказівки від свого керівництва вони очікують вже найближчого понеділка-вівторка.

Раніше, після затримання засновника месенджера Telegram Павла Дурова в паризькому аеропорті, французькі ЗМІ писали, що спецслужби Франції добиватимуться доступу до листування у Telegram, що пов'язане зі злочинними спільнотами, а також з підсанкційними компаніями та особами.