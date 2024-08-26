Дурова подозревают в совершении 12 преступлений, среди которых, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, наркоторговля, мошенничество

Владельца Telegram россиянина Павла Дурова подозревают в совершении 12 преступлений.

Об этом говорится в заявлении прокурора Парижа Лор Бекко, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дело, в рамках которого задержали Дурова, открыли после предварительного расследования отдела борьбы с киберпреступностью прокуратуры Парижа. Следствие ведут Центр по борьбе с киберпреступлениями и Национальное управление по борьбе с мошенничеством Франции.

Среди пунктов, в нарушении которых подозревают основателя Telegram, упомянуты, например, "соучастие в администрировании онлайн-платформы для осуществления незаконной транзакции в составе организованной преступной группы".

Кроме того, основателю Telegram инкриминируют отказ сотрудничать с правоохранителями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, наркоторговлю, мошенничество, "преступный сговор с целью совершения тяжкого преступления или проступка".

Подозрение также охватывает три пункта, связанные с криптографическими услугами и инструментами "без декларации соответствия".

В прокуратуре Парижа отмечают, что Дурова сейчас допрашивают, а его задержание может продлиться 96 часов - то есть до 28 августа.

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Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

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