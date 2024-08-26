Дурова подозревают в совершении 12 преступлений, среди которых, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, наркоторговля, мошенничество
Владельца Telegram россиянина Павла Дурова подозревают в совершении 12 преступлений.
Об этом говорится в заявлении прокурора Парижа Лор Бекко, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что дело, в рамках которого задержали Дурова, открыли после предварительного расследования отдела борьбы с киберпреступностью прокуратуры Парижа. Следствие ведут Центр по борьбе с киберпреступлениями и Национальное управление по борьбе с мошенничеством Франции.
Среди пунктов, в нарушении которых подозревают основателя Telegram, упомянуты, например, "соучастие в администрировании онлайн-платформы для осуществления незаконной транзакции в составе организованной преступной группы".
Кроме того, основателю Telegram инкриминируют отказ сотрудничать с правоохранителями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, наркоторговлю, мошенничество, "преступный сговор с целью совершения тяжкого преступления или проступка".
Подозрение также охватывает три пункта, связанные с криптографическими услугами и инструментами "без декларации соответствия".
В прокуратуре Парижа отмечают, что Дурова сейчас допрашивают, а его задержание может продлиться 96 часов - то есть до 28 августа.
Задержание Дурова во Франции
Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.
Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.
Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.
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Кукаріки "маячня" на суді не працюватимуть.
Cette information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de :
це справа проти неназваної особи, а не проти Дурова
Дурік не "за дії користувачів телеграм" відповідає, а за ігнор запитів на видалення нелегального контенту.
Стати громадянином таким шляхом може іноземець, що говорить французькою, який зробив внесок у розвиток і процвітання Франції в економіці та на міжнародній арені.
Рішення такого роду приймає лише президент.
Крім того, є припущення про можливість певних домовленостей між розробником і російськими спецслужбами. Про це навіть згадував путін, зазначивши, що застосунок та влада нормально взаємодіють.
Питання викликає і збереження особистих даних користувачів на російських серверах.
Правда тоді в недотвітері не залишиться більше користувачів....
Він зазначив, що затримання Дурова не має політичного підґрунтя.
"Арешт президента Telegram на території Франції відбувся в рамках судового розслідування, яке триває. Це жодним чином не політичне рішення. Це рішення ухвалюють судді", - написав він у мережі Х.
Макрон додав, що Франція підтримує свободу вираження поглядів, але у правовій державі свободи в соціальних мережах "реалізуються в межах, встановлених законом для захисту громадян і дотримання їхніх основних прав".
рамбл така сама помийка для пєдофілів, бариг і терористі і Сакс це походу чудово знає,
X, бо Xбув куплений на бабки росіян Авена (ага, того самого), а також Мошковича (перший раз чую про цього хріна.)
П.С. для людей с ограниченными возможностями. Сделка со следствием, защита от спец.служб Франции, либо другой развитой страны - вот, что может помочь сохранить ему свою жизнь.
Телеграм це засіб обʼєднання рашистської культури з поїхавшими ультраправачками-маргіналами з усього світу, нічого іншого там нема.
Предже чем трындеть непонимая - ознакомтесь с маленькой предисторикй, которая произошла НАКАНУНЕ его прилёта в Париж:
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Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров мог искать встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Баку несколько дней назад.Такое https://t.me/akovalenko1989/7768 мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
Не исключено, что Дуров искал встречи с Путиным в Баку несколько дней назад. Ему отказали. Теперь в России истерика, что «единственный надежный российский https://glavcom.ua/tags/messendzher.html мессенджер , Telegram, может оказаться под контролем Запада», - написал Коваленко в своем телеграмм-канале.
По его словам, история с Дуровым для Москва - это «провал, в котором должно все окружение Путина, от Вайно (главы администрации президента РФ Антона Вайно, - «Главком») до Патрушева (помощника Путина Николая Патрушева, - «Главком»)».