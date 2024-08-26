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Дурова подозревают в совершении 12 преступлений, среди которых, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, наркоторговля, мошенничество

дуров

Владельца Telegram россиянина Павла Дурова подозревают в совершении 12 преступлений.

Об этом говорится в заявлении прокурора Парижа Лор Бекко, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дело, в рамках которого задержали Дурова, открыли после предварительного расследования отдела борьбы с киберпреступностью прокуратуры Парижа. Следствие ведут Центр по борьбе с киберпреступлениями и Национальное управление по борьбе с мошенничеством Франции.

Среди пунктов, в нарушении которых подозревают основателя Telegram, упомянуты, например, "соучастие в администрировании онлайн-платформы для осуществления незаконной транзакции в составе организованной преступной группы".

Кроме того, основателю Telegram инкриминируют отказ сотрудничать с правоохранителями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, наркоторговлю, мошенничество, "преступный сговор с целью совершения тяжкого преступления или проступка".

Подозрение также охватывает три пункта, связанные с криптографическими услугами и инструментами "без декларации соответствия".

В прокуратуре Парижа отмечают, что Дурова сейчас допрашивают, а его задержание может продлиться 96 часов - то есть до 28 августа.

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Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

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Автор: 

Франция (3497) Павел Дуров (16) Telegram (112)


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Топ комментарии
+10
А свободу детской порнографии?
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26.08.2024 23:23
+8
Якщо б Дуров не співпрацював з ФСБ рашкою,то отруїли б новічком,або знайшли з кулею в лобі
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26.08.2024 23:19
+8
Зверніть увагу, китайська і рашистська гебня у переліку разом із проросійським Х)

рамбл така сама помийка для пєдофілів, бариг і терористі і Сакс це походу чудово знає,
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26.08.2024 23:37
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Правила форума Совет форумчан
Договорняк. Дуров доволі розумно вирішив що краще мовби присісти на французькі нари ніж напитися чайку з полонієм з привітом від *****.
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26.08.2024 23:07 Ответить
його і там дістануть, якщо треба
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27.08.2024 00:44 Ответить
Сумніваюсь, не кожен має доступ до нього.
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27.08.2024 05:48 Ответить
Дурню висунули сурьезну пред'яву..
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26.08.2024 23:07 Ответить
нічого йому досі не пред'явили - його всього-навсього затримали для допиту в справі якоїсь сторонньої особи імені якої досі не назвали
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26.08.2024 23:29 Ответить
Він підозрюваний у вчиненні 12 злочинів, киця.
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26.08.2024 23:32 Ответить
Маячня а не підозри, він не відповідає за дії кожного користувача телеграми
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26.08.2024 23:37 Ответить
Він повинен був реагувати на запити спецслужб, видаляючи дитяче порно, наркобариг, зетанутих ігіловців, а також надавати інформацію про номери і місцезнаходження абонентів-злочинців.

Кукаріки "маячня" на суді не працюватимуть.
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26.08.2024 23:43 Ответить
Не запити спецслужб, а рішення суду. Рішення суду було?
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27.08.2024 00:10 Ответить
Ні, для видалення злочинного контенту рішення суду не потрібно, це не обшук. Ніхто вочевидь не буде завантажувати суди справами по кожному каналу чи абоненту, яких один барига створює десяток на тиждень.
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27.08.2024 00:19 Ответить
Чому ви вважаєте, що французькі слідчі тупіші від вас?
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27.08.2024 00:04 Ответить
то почитай оригінал знавець французів
Cette information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de :
це справа проти неназваної особи, а не проти Дурова
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27.08.2024 00:16 Ответить
Дурік не є основним підозрюваним, він підозрюється у співучасті в злочині з основним підозрюваним.
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27.08.2024 00:21 Ответить
Та ти що? То його затримали незаконно? Оце поворот! Ноунейм із України довів незаконність дій французьких слідчих! Ну все, тепер вони будуть завжди з тобою радиться, кого закртимувати, а кого ні.
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27.08.2024 00:22 Ответить
Якщо взяти до уваги розгул криміналу в Франції, то там в поліції взагалі уіпани працюють одні
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27.08.2024 00:36 Ответить
Ну, після завершення справи по вашому кацапському кумиру криміналу буде менше.
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27.08.2024 00:41 Ответить
Судячи по вашим попереднім коментарям ви розбираєтесь у законодавстві,внутрішніх справах Франції, та деталях справи, як свиня в бісері))

Дурік не "за дії користувачів телеграм" відповідає, а за ігнор запитів на видалення нелегального контенту.
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27.08.2024 00:41 Ответить
Одна из статей Уголовного кодекса Франции, по которой предъявлено обвинение Павлу Дурову, вступила в силу 17 февраля 2024 года. Это ст. 323-3-2 УК об администрировании онлайн-платформы, на которой разрешен незаконный оборот запрещенных продуктов, контента или услуг. Санкция - от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф от 150 тыс. до 500 тыс. евро.
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27.08.2024 01:26 Ответить
Так тодi платформу ТГ треба лiквiдувати як класс, як що це так.
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26.08.2024 23:10 Ответить
Якщо притримуватись такої логіки то треба всі месенджери закривати?
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26.08.2024 23:43 Ответить
А всі месенжери співпрацюють із спецслужбами, видаляючі кримінальний контент і розкриваючі переписку терористів та наркобариг відповідним органам.
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26.08.2024 23:46 Ответить
Не всi. Пам'ятаете як ФБР просили Эпол розкрити переписку терористiв iMessage? А вони не вiдкрили. Сказали, що це неможливо технiчно. Конфеденцiйнiсь користувачiв - найголовнiше
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27.08.2024 00:07 Ответить
Ну про розкриття переписки, це я вже від себе накинула, дурік вроді як на запити по видаленню з Франції не реагував. На запити по видаленню з рашки аж з труханів вискокував, щоб швидесенько заблокувати.
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27.08.2024 00:26 Ответить
Для того, щоб читати спецслужбам переписку в тих чи інших месенджерах дозвіл їх власників не потрібен. Це міф. Спецслужби читають все що їм треба.
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27.08.2024 07:23 Ответить
Схоже хлопцю таки прийдеться перейти на сторону добра. А то ще й штати запросять екстрадицію.
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26.08.2024 23:10 Ответить
Штати це не Європа. Поки ще цінують свободу слова.
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26.08.2024 23:17 Ответить
А свободу детской порнографии?
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26.08.2024 23:23 Ответить
трампівський Truth Social з масківським Х жеж не закрили щє. Вони не свободу слова цінують, а мають відмінності у законодавстві, які знімають з власників сервісів відповідальність за вчинення кримінальних злочинів за допомогою його сервісу.
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26.08.2024 23:34 Ответить
"це сучі діти, але це наші сучі діти! (с)"
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27.08.2024 00:41 Ответить
за детскую порнографию в США беспощадно преследуют и сажают, это не вопрос. Але е одно але: сажают и преследуют либо граждан США упоровших такой косяк, либо иностранцев творивших блуднях на территории США или же в подотчетных США сферах. Они не могут гоняться за всеми педофилами, убийцами, насильниками и наркоторговцами планеты. Дуров - француз, его лавочка зарегана во Франции, там ему и держать ответ.
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27.08.2024 01:56 Ответить
Ги ги.
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27.08.2024 01:13 Ответить
Его стоило бы отпустить и сказать, что никаких претензий к нему уже нет... И пусть его "кураторы/спонсоры" ломают голову, сдал он всех, дал доступы или нет.
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26.08.2024 23:11 Ответить
Если он сдал, то не проживёт и суток. Он это понимает.
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26.08.2024 23:14 Ответить
если сдал, то кураторы быстро об этом узнают и дадут ему полония.
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27.08.2024 01:58 Ответить
Той куратор майже сам на той світ зібрався… діло часу
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27.08.2024 05:56 Ответить
Cтандартним шляхом Дуров отримати французьке громадянство не міг: не виконані необхідні умови на кшталт п'яти років (іноді двох) проживання на території Франції та про належність претендента до «французького культурного та мовного середовища». Залишається, як пише видання, найрідкісніша, закрита та політизована форма натуралізації - «почесний іноземець».

Стати громадянином таким шляхом може іноземець, що говорить французькою, який зробив внесок у розвиток і процвітання Франції в економіці та на міжнародній арені.

Рішення такого роду приймає лише президент.
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26.08.2024 23:14 Ответить
В Канадi можно купити легально громадянство, якщо вкласти 1 млн. дол. в мiсцевий бiзнес. У нього такi грошi е.
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26.08.2024 23:17 Ответить
Скоро індусів, пакистанців, сірійців.......... з 1 млн. дол. буде більше ніж місцевих.
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26.08.2024 23:23 Ответить
Віза інвестора Квебеку, яка є єдиною канадською інвесторською візою, вимагає пасивних інвестицій у розмірі 1,2 мільйона доларів США у встановлені (гарантовані урядом) інвестиції терміном на п'ять років без сплати відсотків. Ця віза призначена для заможних людей, які розмовляють французькою мовою та бажають оселитися в Квебеку.
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26.08.2024 23:28 Ответить
Віза інвестора Квебеку є єдиною прямою інвестиційною імміграційною програмою Канади. У той час як інші програми імміграції для інвесторів раніше діяли як на федеральному, так і на провінційному рівнях, з тих пір вони були скасовані.
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26.08.2024 23:30 Ответить
Водiiв автобусiв багато треба!
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26.08.2024 23:28 Ответить
Майже третина нових іммігрантів, які прибули до Канади у 2021 році, були з Індії.
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26.08.2024 23:45 Ответить
той шо? це ж не араби притрушені
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27.08.2024 05:25 Ответить
Індуси це як правило програмери, інженери, лікарі та інші спеціалісти з вищою освітою. Я не розумію чому вас так це дратує
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27.08.2024 06:01 Ответить
Експертів турбує звʼязок платформи з Росією - телеграм має не лише російського засновника та розробників, а й російських інвесторів.

Крім того, є припущення про можливість певних домовленостей між розробником і російськими спецслужбами. Про це навіть згадував путін, зазначивши, що застосунок та влада нормально взаємодіють.

Питання викликає і збереження особистих даних користувачів на російських серверах.
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26.08.2024 23:15 Ответить
Або якщо є пару мільярдів баксів
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26.08.2024 23:17 Ответить
Було б непогано якби ще Илью Маскова заарештували
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26.08.2024 23:16 Ответить
І обовязково до стінки поставили за рішенням трьох. Так , пані? Кров предків не дає спокою?
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27.08.2024 00:15 Ответить
Ніт, просто примусити Макса видалити зі свого недотвітера кожен ультраправацький/антиваксерський/проросійський висєр і заблокувати відповідні акаунти.

Правда тоді в недотвітері не залишиться більше користувачів....
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27.08.2024 00:32 Ответить
Особливо сподобалось "антиваксерський". Пані, відстаєте від сьогодення
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27.08.2024 03:01 Ответить
До стінки було б непогано. Взагалі, взяв гроші у кацапського олігарха - зразу до стінки. Природа б значно очистилася б.
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27.08.2024 01:14 Ответить
Ми подібне вже проходили. Наступним кроком буде "не встиг подумати, що непагано було б більше грошей мати, а ти вже біля стінки"
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27.08.2024 03:00 Ответить
Не натягуйте сову на глобус і буде вам щастя.
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27.08.2024 05:35 Ответить
І не думала. Але ж в житті як на довгій ниві-ще кілька років тому і думати не могли про деякі подіі
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27.08.2024 06:38 Ответить
B понеділок увечері ситуацію прокоментував президент Франції Емманюель Макрон. Це стало першою офіційною заявою з цього приводу.

Він зазначив, що затримання Дурова не має політичного підґрунтя.

"Арешт президента Telegram на території Франції відбувся в рамках судового розслідування, яке триває. Це жодним чином не політичне рішення. Це рішення ухвалюють судді", - написав він у мережі Х.

Макрон додав, що Франція підтримує свободу вираження поглядів, але у правовій державі свободи в соціальних мережах "реалізуються в межах, встановлених законом для захисту громадян і дотримання їхніх основних прав".
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26.08.2024 23:18 Ответить
Якщо б Дуров не співпрацював з ФСБ рашкою,то отруїли б новічком,або знайшли з кулею в лобі
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26.08.2024 23:19 Ответить
Девід Сакс передбачив розправу над Телеграм. Засновник Rumble Кріс Павловскі спішно втік з Європи після арешту Дурова.

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26.08.2024 23:28 Ответить
Зверніть увагу, китайська і рашистська гебня у переліку разом із проросійським Х)

рамбл така сама помийка для пєдофілів, бариг і терористі і Сакс це походу чудово знає,
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26.08.2024 23:37 Ответить
Точніше, Кріс Павловскі це чудово знає, тому і стримголов втік.
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27.08.2024 00:34 Ответить
3 . X, бо X був куплений на бабки росіян Авена (ага, того самого), а також Мошковича (перший раз чую про цього хріна.)
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27.08.2024 01:17 Ответить
У меня складывается впечатление, что Дуров просто решил сдаться Франции, пойти на сделку со следствием, может немножко посидеть в платной французской тюрьме с бассейном, написать книгу и остаться в живых. Я к Дурову отношусь никак, но идиотом я его не считаю. Не верю я в то, что он не знал, что его задержит французкая полиция.
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26.08.2024 23:28 Ответить
Хм, а каким образом бассейн, книга и коротка отсидка гарантируют ему жизнь? Типа отсидел двушечку, и о тебе все забыли навечно? Когда , где и с кем так было?
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27.08.2024 02:02 Ответить
У вас отсутствуют ассоциативный ряд? Бассейн, книга, или тюрьма даёт возможность спастись от сраши? Вы серьезно сейчас?
П.С. для людей с ограниченными возможностями. Сделка со следствием, защита от спец.служб Франции, либо другой развитой страны - вот, что может помочь сохранить ему свою жизнь.
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27.08.2024 03:35 Ответить
Дурний Макрон робить рекламу Телеграм перед усім лівацьким Заходом.
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26.08.2024 23:32 Ответить
Подібні помийки повинні на цирлах ходити і видаляти дитяче порно, наркобариг, ігіл, зетанутих терористів за першим запитом спецслужб. Тому все правильно Макрон зробив.

Телеграм це засіб обʼєднання рашистської культури з поїхавшими ультраправачками-маргіналами з усього світу, нічого іншого там нема.
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26.08.2024 23:41 Ответить
Алєксєй, досить вже відмивати свого "хорошого расіяніна". Французький суд і без тебе розбереться.
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27.08.2024 00:07 Ответить
Авжеж, той самий дурний Макрон що став президентом Франції і втримався два строки, кинувши при цьому основну конкурентку ЛеПен два рази підряд.
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27.08.2024 01:21 Ответить
Та он совсем дуурак той Макрон. Только и хватило ума, что б Президентом Франции избраться.
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27.08.2024 02:04 Ответить
Тобто Франція повністю копіює методи ФСБ? Ну, ну. Всі ці звинувачення курам на сміх.
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27.08.2024 00:04 Ответить
А ви експердка із французького законодавства? Звідки ці ваші овечі чи курячі висновки?
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27.08.2024 00:09 Ответить
А ви?
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27.08.2024 00:16 Ответить
Я - ні. Тому я почекаю рішення французького суду. А експерди нехай квокчуть далі.
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27.08.2024 00:24 Ответить
Я експерт з довбойобів.
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27.08.2024 09:07 Ответить
Курам на сміх потуги зробити з рашистського баранограму святу аплікацію)))
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27.08.2024 00:30 Ответить
Єдиний захищений месенндж до можна бути впевненим що повністю зберігае приватність. Він як чиряк на дупіи
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27.08.2024 10:27 Ответить
Курям чи не курям, нам про це Дуров прокукарікає.
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27.08.2024 01:18 Ответить
Запаковуйте вжецього москалика
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27.08.2024 00:29 Ответить
Эта КАЦАПСКАЯ ******* должен присесть до конца своей жизни, а хорошо, чтобы в одной камере еще с одним ******** Путлера - Маском.
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27.08.2024 06:12 Ответить
війна спецслужб і хороший удар по фесбешці
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27.08.2024 06:21 Ответить
Це удар по приватності в інтернеті. Політикани почали наступ на інтернет. Рашці від цього ніяк, тому що Дуров до ФСБ лише у конспірологічних теоріях відноситься.
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28.08.2024 00:07 Ответить
Дети мои!
Предже чем трындеть непонимая - ознакомтесь с маленькой предисторикй, которая произошла НАКАНУНЕ его прилёта в Париж:
"

Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров мог искать встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Баку несколько дней назад.Такое https://t.me/akovalenko1989/7768 мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Не исключено, что Дуров искал встречи с Путиным в Баку несколько дней назад. Ему отказали. Теперь в России истерика, что «единственный надежный российский https://glavcom.ua/tags/messendzher.html мессенджер , Telegram, может оказаться под контролем Запада», - написал Коваленко в своем телеграмм-канале.

По его словам, история с Дуровым для Москва - это «провал, в котором должно все окружение Путина, от Вайно (главы администрации президента РФ Антона Вайно, - «Главком») до Патрушева (помощника Путина Николая Патрушева, - «Главком»)».
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27.08.2024 09:40 Ответить
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27.08.2024 23:26 Ответить
 
 