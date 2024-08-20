Власти РФ готовятся к блокированию Telegram: россияне зафиксировали сбои в работе мессенджера
В ночь на понедельник, 19 августа, российские пользователи Telegram зафиксировали перебои в работе мессенджера. Власти России, вероятно, готовят население к блокировке приложения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медуза".
Издание ссылается на данные сервисов "Сбой.рф" и Downradar.
Сообщения о том, что Telegram не работает без VPN, ночью 19 августа поступали в основном из Москвы, а также из Санкт-Петербурга.
Директор Сообщества защиты интернета Михаил Климарев предположил, что причиной сбоя является попытка или тестирование блокировки российскими властями.
По его словам, проблемы с доступом к мессенджеру возникли только на территории России, тогда как в других странах никто не сообщал о проблемах с приложением.
Тот факт, что сбой в работе Telegram имел локальный характер, обсуждают и на форумах, посвященных цензуре в интернете.
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Рашко-блохєри місяцями вговорювали своїх читачів, глядачів переходити до них в Телеграм, тому що ютуб можуть заблокувати. Тепер куди барани побіжать, в Одноглазники і в ВКонтактік?
Удар по кишені це боляче.) Хіба що є можливість перереєстрації поза роZією....
"Google повністю відключає монетизацію російським YouTube-блогерам.
Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність у Рунеті та відключить облікові записи користувачів із Росії.
Відповідні повідомлення 12 серпня отримали російські видавці та блогери, https://www.moscowtimes.ru/2024/08/12/google-okonchatelno-otklyuchil-rossiiskih-polzovatelei-ot-monetizatsii-a139186 передає The Moscow Times.
"Ми деактивуємо всі облікові записи AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Це означає, що отримувати прибуток від монетизації через такі акаунти буде неможливо. "
Джерело: https://biz.censor.net/n3504277
Вони скоро все позаблоковують І будуть у них лише газета "Правда" і телевізор з двома каналами - як в СРСР
Якщо не можеш - сприймай як "данність"!
Я от пробую "мінять" - там де можу Бо живу тут по принципу: "Якщо не Я - то хто ж?!!!" Наскільки мені вдається - "міняю" Підтримую справжніх патріотів Поправляю тих що помиляються "Козлю" провокаторів та кацапських прихвостнів Веду просвітницьку роботу На фронт і пізно (вік) і нога протезована не пускає Так я собі "викопав окоп" на інформаційному фронті! Чого знання повинні дарма пропадать?
Гєббєльс бил талантлівим чєловєком(в.в.хуйло)