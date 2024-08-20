Власти РФ готовятся к блокированию Telegram: россияне зафиксировали сбои в работе мессенджера

В ночь на понедельник, 19 августа, российские пользователи Telegram зафиксировали перебои в работе мессенджера. Власти России, вероятно, готовят население к блокировке приложения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медуза".

Издание ссылается на данные сервисов "Сбой.рф" и Downradar.

Сообщения о том, что Telegram не работает без VPN, ночью 19 августа поступали в основном из Москвы, а также из Санкт-Петербурга.

Директор Сообщества защиты интернета Михаил Климарев предположил, что причиной сбоя является попытка или тестирование блокировки российскими властями.

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По его словам, проблемы с доступом к мессенджеру возникли только на территории России, тогда как в других странах никто не сообщал о проблемах с приложением.

Тот факт, что сбой в работе Telegram имел локальный характер, обсуждают и на форумах, посвященных цензуре в интернете.

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