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Власти РФ готовятся к блокированию Telegram: россияне зафиксировали сбои в работе мессенджера

Російська влада готується до блокування Telegram

В ночь на понедельник, 19 августа, российские пользователи Telegram зафиксировали перебои в работе мессенджера. Власти России, вероятно, готовят население к блокировке приложения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медуза".

Издание ссылается на данные сервисов "Сбой.рф" и Downradar.

Сообщения о том, что Telegram не работает без VPN, ночью 19 августа поступали в основном из Москвы, а также из Санкт-Петербурга.

Директор Сообщества защиты интернета Михаил Климарев предположил, что причиной сбоя является попытка или тестирование блокировки российскими властями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Или Telegram устанавливает диалог с Украиной, или его надо закрывать, как это было с "Вконтакте", - "слуга народа" Потураев

По его словам, проблемы с доступом к мессенджеру возникли только на территории России, тогда как в других странах никто не сообщал о проблемах с приложением.

Тот факт, что сбой в работе Telegram имел локальный характер, обсуждают и на форумах, посвященных цензуре в интернете.

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Автор: 

россия (95420) Telegram (113)


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Топ комментарии
+10
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20.08.2024 11:18
+7
Це був би кайф .............
Рашко-блохєри місяцями вговорювали своїх читачів, глядачів переходити до них в Телеграм, тому що ютуб можуть заблокувати. Тепер куди барани побіжать, в Одноглазники і в ВКонтактік?
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20.08.2024 11:11
+7
Кацапи забули що Інтернет - "палиця з двома кінцями І Телеграм дав можливість людям довідуваться новини та отримувать різноманітну інформаці В тому числі - і "неправильну (на думку Кремля)
Вони скоро все позаблоковують І будуть у них лише газета "Правда" і телевізор з двома каналами - як в СРСР
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20.08.2024 11:19
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Правила форума Совет форумчан
Це був би кайф .............
Рашко-блохєри місяцями вговорювали своїх читачів, глядачів переходити до них в Телеграм, тому що ютуб можуть заблокувати. Тепер куди барани побіжать, в Одноглазники і в ВКонтактік?
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20.08.2024 11:11 Ответить
Але ж монетизації ніби вже немає для каZапів?
Удар по кишені це боляче.) Хіба що є можливість перереєстрації поза роZією....

"Google повністю відключає монетизацію російським YouTube-блогерам.

Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність у Рунеті та відключить облікові записи користувачів із Росії.

Відповідні повідомлення 12 серпня отримали російські видавці та блогери, https://www.moscowtimes.ru/2024/08/12/google-okonchatelno-otklyuchil-rossiiskih-polzovatelei-ot-monetizatsii-a139186 передає The Moscow Times.

"Ми деактивуємо всі облікові записи AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Це означає, що отримувати прибуток від монетизації через такі акаунти буде неможливо. "

Джерело: https://biz.censor.net/n3504277
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20.08.2024 11:36 Ответить
Це добре.
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20.08.2024 12:03 Ответить
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20.08.2024 12:17 Ответить
Кацапи забули що Інтернет - "палиця з двома кінцями І Телеграм дав можливість людям довідуваться новини та отримувать різноманітну інформаці В тому числі - і "неправильну (на думку Кремля)
Вони скоро все позаблоковують І будуть у них лише газета "Правда" і телевізор з двома каналами - як в СРСР
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20.08.2024 11:19 Ответить
А вона їм потрібна, та правдива інформація? Вони розкручують свої пропагандонськи канали з брехнею, і там себе почуваються дуже комфортно. Ще й фейкові копії наших каналів створюють...
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20.08.2024 12:47 Ответить
Ти можеш щось змінить? Міняй!
Якщо не можеш - сприймай як "данність"!
Я от пробую "мінять" - там де можу Бо живу тут по принципу: "Якщо не Я - то хто ж?!!!" Наскільки мені вдається - "міняю" Підтримую справжніх патріотів Поправляю тих що помиляються "Козлю" провокаторів та кацапських прихвостнів Веду просвітницьку роботу На фронт і пізно (вік) і нога протезована не пускає Так я собі "викопав окоп" на інформаційному фронті! Чого знання повинні дарма пропадать?
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20.08.2024 13:09 Ответить
всьо прафильно.. газета "Правда", "Труд", "Известия" нема чого рюськаму челофеку робити в інтернеті.. не скрєпно
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20.08.2024 11:11 Ответить
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20.08.2024 11:18 Ответить
бугагагагага)))))
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20.08.2024 11:24 Ответить
..."Фелькішер беобахтер", "Дас Райх"...
Гєббєльс бил талантлівим чєловєком(в.в.хуйло)
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20.08.2024 11:29 Ответить
НЕВДОВЗІ РАШКА БУДЕ СПІЛКУВАТИСЬ ІЗ ЗОВНІШНІМ СВІТОМ ПРАПОРЦЯМИ...
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20.08.2024 11:12 Ответить
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20.08.2024 11:20 Ответить
знову почали рекламувати месенджер, це вже не в перше расэянэ выдключають самий секретний та шифрованний руський телеграм
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20.08.2024 11:13 Ответить
Мєньшє знаєшь-крєпчє спішь,ємєлі. А потім якось прокинуться,а голова їхньої дєрєвні- китаєць.
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20.08.2024 11:21 Ответить
А хтось тут мені недавно до крику розповідав, що Телеграм це кацпофсбешний проект. Так шо, кацапня сама проти себе працює? Навіть якийсь депудятел у верховній раді наполягав, щоб цей месенджер заборонили в Україні.
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20.08.2024 11:25 Ответить
Дешевий рекламний трюк.
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20.08.2024 11:30 Ответить
Дуров щирий Українец
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20.08.2024 11:40 Ответить
Та там вже не пойиеш, чи дуров чи придуров...
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20.08.2024 14:02 Ответить
Так, Телеграм це кацапофсбешний проєкт. Тестують його блокувати у випадку різних зворушень на рабсії, а не блокувати взагалі.
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20.08.2024 12:03 Ответить
справа не в цьому. ТГ дійсно кацапський, і сервери на кацапщині є ТГ. Але справа в іншому, в ТГ дуже багато інформаційних каналів, чатів, груп і т.і. А влада орківщини ну ніяк не хоче, щоб орки прозрівали. Вони їм потрібні сліпі та зомбовані.
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20.08.2024 12:14 Ответить
і толькА тілівізАр не заблокуют НИКОГДА )))
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20.08.2024 12:12 Ответить
Ютуб обмежили, сигнал збираються заборонити, тепер телеграм. Вайбер, вотсап-приготуватися. Та й мобільні телефони бажано б теж заборонити. Можна відновити пейджери для сповіщень. Інтернет в ********* вигляді-нафіг, заборонити. Для спілкування в чатах вистачить модемів 56Кбіт. А найправдивіші новини можна отримувати по центральному телебаченню та у паперових газетах "ізвєстія" та "комсомольская правда". Головне-не забувати про свою велич та хизуватися нею під флакон бояри чи якогось пойла.
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20.08.2024 12:21 Ответить
Скоріше б вже заблокували весь інтернет. Цивілізоване людство було б задоволене!
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20.08.2024 13:09 Ответить
 
 