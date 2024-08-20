Влада РФ готується до блокування Telegram: росіяни зафіксували збої у роботі месенджера
У ніч на понеділок, 19 серпня, російські користувачі Telegram зафіксували перебої у роботі месенджера. Влада Росії, ймовірно, готує населення до блокування застосунку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Медуза".
Видання посилається на дані сервісів "Сбой.рф" та Downradar.
Повідомлення про те, що Telegram не працює без VPN, вночі 19 серпня надходили здебільшого з Москви, а також із Санкт-Петербурга.
Директор Спільноти захисту інтернету Михайло Клімарев припустив, що причиною збою є спроба або тестування блокування російською владою.
За його словами, проблеми з доступом до месенджера виникли тільки на території Росії, тоді як в інших країнах ніхто не повідомляв про проблеми із застосунком.
Той факт, що збій у роботі Telegram мав локальний характер, обговорюють і на форумах, присвячених цензурі в інтернеті.
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Рашко-блохєри місяцями вговорювали своїх читачів, глядачів переходити до них в Телеграм, тому що ютуб можуть заблокувати. Тепер куди барани побіжать, в Одноглазники і в ВКонтактік?
Удар по кишені це боляче.) Хіба що є можливість перереєстрації поза роZією....
"Google повністю відключає монетизацію російським YouTube-блогерам.
Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність у Рунеті та відключить облікові записи користувачів із Росії.
Відповідні повідомлення 12 серпня отримали російські видавці та блогери, https://www.moscowtimes.ru/2024/08/12/google-okonchatelno-otklyuchil-rossiiskih-polzovatelei-ot-monetizatsii-a139186 передає The Moscow Times.
"Ми деактивуємо всі облікові записи AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Це означає, що отримувати прибуток від монетизації через такі акаунти буде неможливо. "
Джерело: https://biz.censor.net/n3504277
Вони скоро все позаблоковують І будуть у них лише газета "Правда" і телевізор з двома каналами - як в СРСР
Якщо не можеш - сприймай як "данність"!
Я от пробую "мінять" - там де можу Бо живу тут по принципу: "Якщо не Я - то хто ж?!!!" Наскільки мені вдається - "міняю" Підтримую справжніх патріотів Поправляю тих що помиляються "Козлю" провокаторів та кацапських прихвостнів Веду просвітницьку роботу На фронт і пізно (вік) і нога протезована не пускає Так я собі "викопав окоп" на інформаційному фронті! Чого знання повинні дарма пропадать?
Гєббєльс бил талантлівим чєловєком(в.в.хуйло)