Влада РФ готується до блокування Telegram: росіяни зафіксували збої у роботі месенджера

У ніч на понеділок, 19 серпня, російські користувачі Telegram зафіксували перебої у роботі месенджера. Влада Росії, ймовірно, готує населення до блокування застосунку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Медуза".

Видання посилається на дані сервісів "Сбой.рф" та Downradar.

Повідомлення про те, що Telegram не працює без VPN, вночі 19 серпня надходили здебільшого з Москви, а також із Санкт-Петербурга.

Директор Спільноти захисту інтернету Михайло Клімарев припустив, що причиною збою є спроба або тестування блокування російською владою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Або Telegram встановлює діалог з Україною, або його треба закривати, як це було із "Вконтакте", - "слуга народу" Потураєв

За його словами, проблеми з доступом до месенджера виникли тільки на території Росії, тоді як в інших країнах ніхто не повідомляв про проблеми із застосунком.

Той факт, що збій у роботі Telegram мав локальний характер, обговорюють і на форумах, присвячених цензурі в інтернеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Telegram став основним інструментом для поширення російської дезінформації в ЄС, - BNN Bloomberg