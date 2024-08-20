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Влада РФ готується до блокування Telegram: росіяни зафіксували збої у роботі месенджера

Російська влада готується до блокування Telegram

У ніч на понеділок, 19 серпня, російські користувачі Telegram зафіксували перебої у роботі месенджера. Влада Росії, ймовірно, готує населення до блокування застосунку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Медуза".

Видання посилається на дані сервісів "Сбой.рф" та Downradar.

Повідомлення про те, що Telegram не працює без VPN, вночі 19 серпня надходили здебільшого з Москви, а також із Санкт-Петербурга.

Директор Спільноти захисту інтернету Михайло Клімарев припустив, що причиною збою є спроба або тестування блокування російською владою.

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За його словами, проблеми з доступом до месенджера виникли тільки на території Росії, тоді як в інших країнах ніхто не повідомляв про проблеми із застосунком.

Той факт, що збій у роботі Telegram мав локальний характер, обговорюють і на форумах, присвячених цензурі в інтернеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Telegram став основним інструментом для поширення російської дезінформації в ЄС, - BNN Bloomberg

Автор: 

росія (65010) Telegram (280)


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Топ коментарі
+10
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20.08.2024 11:18
+7
Це був би кайф .............
Рашко-блохєри місяцями вговорювали своїх читачів, глядачів переходити до них в Телеграм, тому що ютуб можуть заблокувати. Тепер куди барани побіжать, в Одноглазники і в ВКонтактік?
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20.08.2024 11:11
+7
Кацапи забули що Інтернет - "палиця з двома кінцями І Телеграм дав можливість людям довідуваться новини та отримувать різноманітну інформаці В тому числі - і "неправильну (на думку Кремля)
Вони скоро все позаблоковують І будуть у них лише газета "Правда" і телевізор з двома каналами - як в СРСР
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20.08.2024 11:19
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Це був би кайф .............
Рашко-блохєри місяцями вговорювали своїх читачів, глядачів переходити до них в Телеграм, тому що ютуб можуть заблокувати. Тепер куди барани побіжать, в Одноглазники і в ВКонтактік?
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20.08.2024 11:11 Відповісти
Але ж монетизації ніби вже немає для каZапів?
Удар по кишені це боляче.) Хіба що є можливість перереєстрації поза роZією....

"Google повністю відключає монетизацію російським YouTube-блогерам.

Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність у Рунеті та відключить облікові записи користувачів із Росії.

Відповідні повідомлення 12 серпня отримали російські видавці та блогери, https://www.moscowtimes.ru/2024/08/12/google-okonchatelno-otklyuchil-rossiiskih-polzovatelei-ot-monetizatsii-a139186 передає The Moscow Times.

"Ми деактивуємо всі облікові записи AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Це означає, що отримувати прибуток від монетизації через такі акаунти буде неможливо. "

Джерело: https://biz.censor.net/n3504277
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20.08.2024 11:36 Відповісти
Це добре.
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20.08.2024 12:03 Відповісти
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20.08.2024 12:17 Відповісти
Кацапи забули що Інтернет - "палиця з двома кінцями І Телеграм дав можливість людям довідуваться новини та отримувать різноманітну інформаці В тому числі - і "неправильну (на думку Кремля)
Вони скоро все позаблоковують І будуть у них лише газета "Правда" і телевізор з двома каналами - як в СРСР
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20.08.2024 11:19 Відповісти
А вона їм потрібна, та правдива інформація? Вони розкручують свої пропагандонськи канали з брехнею, і там себе почуваються дуже комфортно. Ще й фейкові копії наших каналів створюють...
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20.08.2024 12:47 Відповісти
Ти можеш щось змінить? Міняй!
Якщо не можеш - сприймай як "данність"!
Я от пробую "мінять" - там де можу Бо живу тут по принципу: "Якщо не Я - то хто ж?!!!" Наскільки мені вдається - "міняю" Підтримую справжніх патріотів Поправляю тих що помиляються "Козлю" провокаторів та кацапських прихвостнів Веду просвітницьку роботу На фронт і пізно (вік) і нога протезована не пускає Так я собі "викопав окоп" на інформаційному фронті! Чого знання повинні дарма пропадать?
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20.08.2024 13:09 Відповісти
всьо прафильно.. газета "Правда", "Труд", "Известия" нема чого рюськаму челофеку робити в інтернеті.. не скрєпно
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20.08.2024 11:11 Відповісти
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20.08.2024 11:18 Відповісти
бугагагагага)))))
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20.08.2024 11:24 Відповісти
..."Фелькішер беобахтер", "Дас Райх"...
Гєббєльс бил талантлівим чєловєком(в.в.хуйло)
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20.08.2024 11:29 Відповісти
НЕВДОВЗІ РАШКА БУДЕ СПІЛКУВАТИСЬ ІЗ ЗОВНІШНІМ СВІТОМ ПРАПОРЦЯМИ...
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20.08.2024 11:12 Відповісти
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20.08.2024 11:20 Відповісти
знову почали рекламувати месенджер, це вже не в перше расэянэ выдключають самий секретний та шифрованний руський телеграм
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20.08.2024 11:13 Відповісти
Мєньшє знаєшь-крєпчє спішь,ємєлі. А потім якось прокинуться,а голова їхньої дєрєвні- китаєць.
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20.08.2024 11:21 Відповісти
А хтось тут мені недавно до крику розповідав, що Телеграм це кацпофсбешний проект. Так шо, кацапня сама проти себе працює? Навіть якийсь депудятел у верховній раді наполягав, щоб цей месенджер заборонили в Україні.
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20.08.2024 11:25 Відповісти
Дешевий рекламний трюк.
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20.08.2024 11:30 Відповісти
Дуров щирий Українец
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20.08.2024 11:40 Відповісти
Та там вже не пойиеш, чи дуров чи придуров...
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20.08.2024 14:02 Відповісти
Так, Телеграм це кацапофсбешний проєкт. Тестують його блокувати у випадку різних зворушень на рабсії, а не блокувати взагалі.
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20.08.2024 12:03 Відповісти
справа не в цьому. ТГ дійсно кацапський, і сервери на кацапщині є ТГ. Але справа в іншому, в ТГ дуже багато інформаційних каналів, чатів, груп і т.і. А влада орківщини ну ніяк не хоче, щоб орки прозрівали. Вони їм потрібні сліпі та зомбовані.
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20.08.2024 12:14 Відповісти
і толькА тілівізАр не заблокуют НИКОГДА )))
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20.08.2024 12:12 Відповісти
Ютуб обмежили, сигнал збираються заборонити, тепер телеграм. Вайбер, вотсап-приготуватися. Та й мобільні телефони бажано б теж заборонити. Можна відновити пейджери для сповіщень. Інтернет в ********* вигляді-нафіг, заборонити. Для спілкування в чатах вистачить модемів 56Кбіт. А найправдивіші новини можна отримувати по центральному телебаченню та у паперових газетах "ізвєстія" та "комсомольская правда". Головне-не забувати про свою велич та хизуватися нею під флакон бояри чи якогось пойла.
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20.08.2024 12:21 Відповісти
Скоріше б вже заблокували весь інтернет. Цивілізоване людство було б задоволене!
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20.08.2024 13:09 Відповісти
 
 