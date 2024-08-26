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Суд во Франции продлил срок содержания под стражей Дурова, - СМИ

У Франції суд продовжив арешт Дурова

Во Франции следственный судья продлил срок содержания под стражей основателя и руководителя Telegram Павла Дурова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут AFP и Le Monde со ссылкой на информированные источники.

По словам источника, близкого к следствию, следственный судья Парижа, ответственный за это судебное расследование, продлил полицейское содержание Дурова под стражей в воскресенье вечером.

Начальный период задержания для допроса может длиться максимум 96 часов. По истечении этого срока судья может принять решение об освобождении или выдвижении обвинений и дальнейшем содержании под стражей.

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В воскресенье прокуратура Парижа отказалась предоставлять какую-либо информацию "на данном этапе, поскольку дело находится на стадии расследования".

"Управление по борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних (Ofmin) выдало ордер на обыск Павла Дурова в предварительном расследовании преступлений, начиная от мошенничества и заканчивая торговлей наркотиками, кибербуллингом, организованной преступностью, оправданием терроризма и мошенничеством", - отметил один из источников издания AP.

Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

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Автор: 

Франция (3497) Павел Дуров (16) Telegram (112)


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Топ комментарии
+8
Не скажіть... Цей "полковник" може всю агентурну сітку Європи здати.
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26.08.2024 10:16
+7
Браво, французы!!!!!
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26.08.2024 10:16
+4
ВСЮ цю расейську сволоту, шо виїхала з Параші до цівілізованих краін, треба або вислати взад або помістити до спецтаборів, як це зробили США під час Другій Світовій війни. ВСЮ. Від шендеровича з латиніной до останього вани та наташи.
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26.08.2024 10:23
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да пох на цього кацапа...немає у нас більших проблем
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26.08.2024 10:13 Ответить
Не скажіть... Цей "полковник" може всю агентурну сітку Європи здати.
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26.08.2024 10:16 Ответить
як би то в СБУ чи ГУР передали, то все б згадав
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26.08.2024 10:20 Ответить
Як можна вірити в розум кацапа з фамілією "дуров"?
Ордер на його арешт був виписаний давно - чого "дуров" поперся в Паріж? бо "дуров".
Для розуміння - правосуддя Франції НЕ видає ордери на арешт СВОЇХ громадян (а дуров - громадянин Франції), якщо НЕ має доказів і НЕ планує довести провину "дурова".
Думаю його таки посадять після чого ліліпутін обміняє його на іншого російського злочинця - думаю на Гаазького шойгу - а що? шойгу не нужен, он только топливо жрет
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26.08.2024 14:51 Ответить
Мені більше до вподоби версія "Паша панял, чта єго убєрут" після невдалої спробу зустрітися з ввх.
Вирішив пересидіти у французській в'язниці.
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26.08.2024 15:02 Ответить
а если ліліпутін його обміняє? о нежданчік для дурова
думаєш дуров Не подумав що ліліпутін його може обміняти? еее...
опять дуров проколовся
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26.08.2024 15:16 Ответить
Паша французське громадянство має - невидача гарантована.
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26.08.2024 15:19 Ответить
позбавлять громадянства Франції - делов то, дуров має і російське - залишать дурову російське і етапують до ліліпутіна
феніта ля комедія
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26.08.2024 15:34 Ответить
Браво, французы!!!!!
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26.08.2024 10:16 Ответить
Шо браво? Конец свободе слова. Был Дуров и Илон Маск, за свободу, а теперь останется один Маск... Про фсб не верю ни одному слову.
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26.08.2024 10:56 Ответить
Ой на кремлівських болотах напряглися ....ЄС почало розуміти де "собаки порились" ..треба руйнувати сруський мир правдою ...а вона страшна для московії ... хоча там поголовне занедбання моралі ..вони звикли ...
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26.08.2024 10:20 Ответить
будуть тримати оти доки усе не розповість та не віддасть ключі від телеги цей офіцер фсб !!!
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26.08.2024 10:22 Ответить
ВСЮ цю расейську сволоту, шо виїхала з Параші до цівілізованих краін, треба або вислати взад або помістити до спецтаборів, як це зробили США під час Другій Світовій війни. ВСЮ. Від шендеровича з латиніной до останього вани та наташи.
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26.08.2024 10:23 Ответить
Погоджуюсь, от тільки ГлИбича шкода, його першого кацапи вбʼють , він єдиний, хто розуміє та знає, що відбувається та чому. Інші втікачі за кордоном продовжують бути імперцями
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26.08.2024 10:38 Ответить
Навіть не уявляю, як цей нарцис, зожник зможе існувати у тюрмі. Така причипєса навіть горошину під матрасом відчує.
Зато є надія, що здасть ключі, про які постійно каже, що їх нема.
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26.08.2024 10:31 Ответить
Да який там дуров , казочки для дурнів , офіцер фсб ...
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26.08.2024 10:45 Ответить
Та який там ахфіцер,- син полка, якому ще у дитинстві було поручено відповідати за соцмережі та у перервах грати у танчики.
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26.08.2024 11:52 Ответить
Та посадіть його на електричний стул,видасть курва всі паролі та коди
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26.08.2024 12:41 Ответить
Вот что интересно - ему выписали арест во Франции уже давно, а он ДОБРОВОЛЬНО туда приехал!
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26.08.2024 17:03 Ответить
 
 