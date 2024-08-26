Суд во Франции продлил срок содержания под стражей Дурова, - СМИ

Во Франции следственный судья продлил срок содержания под стражей основателя и руководителя Telegram Павла Дурова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут AFP и Le Monde со ссылкой на информированные источники.

По словам источника, близкого к следствию, следственный судья Парижа, ответственный за это судебное расследование, продлил полицейское содержание Дурова под стражей в воскресенье вечером.

Начальный период задержания для допроса может длиться максимум 96 часов. По истечении этого срока судья может принять решение об освобождении или выдвижении обвинений и дальнейшем содержании под стражей.

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В воскресенье прокуратура Парижа отказалась предоставлять какую-либо информацию "на данном этапе, поскольку дело находится на стадии расследования".

"Управление по борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних (Ofmin) выдало ордер на обыск Павла Дурова в предварительном расследовании преступлений, начиная от мошенничества и заканчивая торговлей наркотиками, кибербуллингом, организованной преступностью, оправданием терроризма и мошенничеством", - отметил один из источников издания AP.

Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

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