Суд во Франции продлил срок содержания под стражей Дурова, - СМИ
Во Франции следственный судья продлил срок содержания под стражей основателя и руководителя Telegram Павла Дурова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут AFP и Le Monde со ссылкой на информированные источники.
По словам источника, близкого к следствию, следственный судья Парижа, ответственный за это судебное расследование, продлил полицейское содержание Дурова под стражей в воскресенье вечером.
Начальный период задержания для допроса может длиться максимум 96 часов. По истечении этого срока судья может принять решение об освобождении или выдвижении обвинений и дальнейшем содержании под стражей.
В воскресенье прокуратура Парижа отказалась предоставлять какую-либо информацию "на данном этапе, поскольку дело находится на стадии расследования".
"Управление по борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних (Ofmin) выдало ордер на обыск Павла Дурова в предварительном расследовании преступлений, начиная от мошенничества и заканчивая торговлей наркотиками, кибербуллингом, организованной преступностью, оправданием терроризма и мошенничеством", - отметил один из источников издания AP.
Задержание Дурова во Франции
Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.
Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.
Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.
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Ордер на його арешт був виписаний давно - чого "дуров" поперся в Паріж? бо "дуров".
Для розуміння - правосуддя Франції НЕ видає ордери на арешт СВОЇХ громадян (а дуров - громадянин Франції), якщо НЕ має доказів і НЕ планує довести провину "дурова".
Думаю його таки посадять після чого ліліпутін обміняє його на іншого російського злочинця - думаю на Гаазького шойгу - а що? шойгу не нужен, он только топливо жрет
Вирішив пересидіти у французській в'язниці.
думаєш дуров Не подумав що ліліпутін його може обміняти? еее...
опять дуров проколовся
феніта ля комедія
Зато є надія, що здасть ключі, про які постійно каже, що їх нема.