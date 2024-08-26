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Telegram официально отреагировал на арест Дурова: Ждем скорого решения ситуации

Telegram офіційно відреагував на арешт Дурова: Чекаємо на швидке вирішення ситуації

Команда социальной сети Telegram отреагировала на задержание гендиректора мессенджера Павла Дурова во Франции. Соответствующий комментарий появился спустя сутки после ареста россиянина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал Telegram News.

В пресс-службе мессенджера заявляют, что Telegram соблюдает законы ЕС, а его гендиректору Дурову якобы нечего скрывать.

"Telegram придерживается законов ЕС, в частности Закона о цифровых услугах - его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе", - говорится в заявлении.

В компании заявили, что ждут "быстрого решения этой ситуации".

"Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой. Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и как источник важной информации. Ждем быстрого решения этой ситуации", - заявила команда соцсети.

Также читайте: Юрчишин призвал к регулированию Telegram в Украине на фоне задержания Дурова

Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Париже задержан владелец Telegram россиянин Дуров. Его обвиняют в соучастии в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве, - TF1

Автор: 

заявление (393) Павел Дуров (16) Telegram (112)


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Топ комментарии
+9
а як же, і дурова пам'ятаю, і його куточок, і цирк який він організував зі своїми підопічними тваринками ))
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25.08.2024 23:03
+7
Хорошие русские есть 2-х видов: 1) Дохлые; 2) Сражающиеся с Ху#лом на стороне Украины. Дуров ко вторым точно не относится. Поэтому пожелаем ему скорее стать хорошим.
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25.08.2024 23:22
+6
на того дурова (фсб-шне прикриття месенджера) стільки статей французська прокуратура шьє, що сидіти йому не пересидіти
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25.08.2024 23:25
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25.08.2024 22:58 Ответить
на того дурова (фсб-шне прикриття месенджера) стільки статей французська прокуратура шьє, що сидіти йому не пересидіти
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25.08.2024 23:25 Ответить
До чого тут ФСБ?
За всіх часів заздрісники завжди влаштовували гоніння на талановитих людей.
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26.08.2024 09:03 Ответить
ты в своем уме ботяра кацапская ? Дуров = фсб-шная консерва уже много лет и работает на твоих кремлядей
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26.08.2024 09:36 Ответить
В своём. Я работаю в Телеграм и знаю, что говорю, придурок.
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26.08.2024 10:20 Ответить
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26.08.2024 00:09 Ответить
а як же, і дурова пам'ятаю, і його куточок, і цирк який він організував зі своїми підопічними тваринками ))
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25.08.2024 23:03 Ответить

стурбований за тг блд
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25.08.2024 23:04 Ответить
цікаво прикриють цю мімікруючу фесбешку
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25.08.2024 23:06 Ответить
По - перше Дуров є громадянином Франції , а не тільки росіі,
по -друге , французькі правоохоронні органи дуже швидко
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25.08.2024 23:07 Ответить
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград) - российский предприниматель и программист,
имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.
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26.08.2024 01:17 Ответить
ФСБ-шная КРЫСА этот дуров
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26.08.2024 09:37 Ответить
розберуться за що Дурова арештували 😡

( Чомусь частина мого тексту зникає при засиланні?
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25.08.2024 23:09 Ответить
Дуров щось мутить
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25.08.2024 23:15 Ответить
Органам видніше - там розберуться.

Вам же написав жертва Єдиного марофона однієї правди
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25.08.2024 23:21 Ответить
Правильно. Начальству віднєє.

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25.08.2024 23:36 Ответить
Органам видніше - там розберуться.

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25.08.2024 23:38 Ответить
Щось не зрозуміло за жертву і марафон
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26.08.2024 01:16 Ответить
Ця проблема не тільки в тебе.
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26.08.2024 09:05 Ответить
Русский кацап, ты сначала разберись кому я отвечал:
Amber
Чомусь частина мого тексту зникає при засиланні?
Выучи, кацапюра, сначала украинский язык, а потом пиши здесь, клоун сраный.
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26.08.2024 10:18 Ответить
Швидке було б при улюбленому росіянами Сталіні - куля у потилицю і справі кінець.
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25.08.2024 23:10 Ответить
Хорошие русские есть 2-х видов: 1) Дохлые; 2) Сражающиеся с Ху#лом на стороне Украины. Дуров ко вторым точно не относится. Поэтому пожелаем ему скорее стать хорошим.
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25.08.2024 23:22 Ответить
Ну, треба давати повну інформацію, з чого все почалося. А почалося з того, що французи, як колись росіяни, запросили у Дурова ключи шифрування, а той послав їх на..., як колись послав і росіян. Французи не стали заморочуватись з блокіровками і повісили всі злочини які скоюються за допомогою певних телеграм-каналів на нього. Росія не упустила шанс в котрий раз завити про русофобію, подвійні стандарти, прогнивший західний ліберал-фашизм ну і т.д.
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25.08.2024 23:26 Ответить
що ти верзеш!👎👎👎
яких росіян він послав 🤣🤣🤣
Дуров - це фсбшна агентура. агент впливу
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25.08.2024 23:36 Ответить
2018 рік, блокування Телеграм в Росії. Перед цим, в 2017 році, ФСБ запросило ключі шифрування, Дуров їх послав зіславшись на конституцію РФ. Вчи історію, а не неси упороту дурню.
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25.08.2024 23:54 Ответить
ти або баран або провокатор
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26.08.2024 00:09 Ответить
Такі дії дійсно були щодо дурова з боку ФСБ. Але це могло бути банальним прикриттям агента. Щоб розкрутити месенджер на який сіли і противники російської влади. А кацапам тільки цього й треба було. Бо вони в Телеграм самі ж і керують.
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26.08.2024 00:47 Ответить
Самі керують, але відключити месенджер не можуть, навіть частково.
Як таке може бути?
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26.08.2024 09:09 Ответить
Вони його створювали не для того щоб відключати. Завданням було присадити на Телеграм ворогів. Щоб мати доступ до ворожої кацапам інфи. Тому була кампанія що це самий приватний месенджер і що Дуров ворог Москві. Така собі ,,многоходовочка,,.
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26.08.2024 09:13 Ответить
Дуров створив "ВКонтакте" і цей месенджер ФСБ прибрало к свої рукам. Питання: чому ВКонтакте не має мільярда користувачів?
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26.08.2024 09:23 Ответить
це елементарно і зрозуміле. навіть не обговорюється.
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26.08.2024 14:04 Ответить
але ж тіліграм на кацапії розблокували, не скажеш чому, конституцію дотримуються ?
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26.08.2024 07:56 Ответить
Щоб щось розблокувати спочатку треба його заблокувати. Але у кацапів з блокуванням проблеми ще з 2018 роком.
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26.08.2024 09:12 Ответить
а поцчіму? може тому, що дуров дав можливість читати все, що захочуть?
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27.08.2024 09:19 Ответить
ПАтАму штА, коли у Дурова відібрали ключі від його ВКонтактє, він його продав і виїхав з рАсії на завжди, без повернення. Телеграм він вже створював за межами рАсії. То яким чином він "ключі", яких не існує в Телеграм, міг передати ФСБ?
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27.08.2024 13:10 Ответить
ти впевнений, що він не надав можливість фесебе читати те, що їх цікавить? чи ти віриш йому, що ніби це неможливо отримати доступ, що все шифрується і ніхто доступу не має?
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27.08.2024 17:05 Ответить
Якби Дуров співпрацював з ФСБ, то жив би як кіт в сметані на рАсії.
Він навіть з ФБР не захотів сівпрацювати, а ця контора крутіша за ФСБ.
В Телеграм ще ніхто нічого не зміг прочитати тому всі і бісяться.
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27.08.2024 20:20 Ответить
там багато хто може і живе, "як кіт в сметані" але всі вони чомусь пруть в ненависну їм Європу.
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27.08.2024 20:27 Ответить
Дуров вже був мільярдером і зовсім не збирався покидати рАсєю.
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27.08.2024 22:43 Ответить
бугага
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27.08.2024 22:44 Ответить
Думаю що ключі шифрування давно у американських спецслужб інакше б JP Morgan не вклав б в Телеграм міліард долларів
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25.08.2024 23:51 Ответить
Можливо. Якщо вони у них і є то навряд чи вони стануть з кимось ділитися.
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25.08.2024 23:59 Ответить
Да, да, є. Вони у Дурова так вимагали ключі шифрування, що йому довелося покинути США і перенести офіс Телеграм до ОАЕ.
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26.08.2024 09:14 Ответить
Після того американський банк інвестував в Телеграм 1.5 млрд... впевнений що вони б цього не зробили якщо б Дуров не співпрацював із штатами
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26.08.2024 09:18 Ответить
не пести кацап твой дуров всю жизнь был фсб шным пидаром
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26.08.2024 09:40 Ответить
Telegram - фсбшне кубло
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25.08.2024 23:32 Ответить
Не неси нісенитниць.
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26.08.2024 09:16 Ответить
кацап тупорылый не позорься
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26.08.2024 09:43 Ответить
Отвечу словами твоего плешивого фюрера: Кто обзывается так сам и называется!
Челюсть у тебя не так устроена, что не можешь по украински разговаривать?
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26.08.2024 10:14 Ответить
Дуров здався французам, щоб уберегтись від "новічка".
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25.08.2024 23:54 Ответить
потім ще скаже що його морально катували і ключі та паролі в нього силоміць забрали, а не він сам їх їм привіз
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26.08.2024 01:51 Ответить
Только человека повысили в звании на лубянке и отметить не успел,приняли
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26.08.2024 00:21 Ответить
БОРЕЦ ЗА СВОБОДУ ИЛИ АГЕНТ ФСБ: КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ПАВЕЛ ДУРОВ НА САМОМ ДЕЛЕ

…о чем умолчал The Telegraph. Мессенджер Павла Дурова стал одной из основных платформ распространения антиукраинского контента из России.

В частности здесь свободно функционируют тысячи публичных каналов, авторы которых откровенно призывают к уничтожению государства Украина и геноциду украинского народа, а также собирают деньги на помощь захватнической армии РФ. Это в частности каналы таких группировок как "ДШРГ Русич", которые не скрывают своей неонацистской идеологии.

https://www.unian.net/world/borec-za-svobodu-ili-agent-fsb-kem-yavlyaetsya-pavel-durov-na-samom-dele-12738306.html
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26.08.2024 01:24 Ответить
Месенджер https://glavcom.ua/techno/telecom/telegram-spivpratsjuje-z-fsb-ta-roskomnahljadom-sbu-993295.html Telegram співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та Роскомнаглядом.

Зокрема, він виконує прохання росіян

щодо блокування деяких каналів
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26.08.2024 01:31 Ответить
ФСБ в курсе: почему рядовым украинцам и чиновникам не следует пользоваться Telegram

"Русские товары мы брезгуем покупать, а пользоваться их мессенджером - это ок?

В марте 2021 года "долларовые облигации" Telegram на сумму 1 миллиард долларов
выкупили российские компании VTB Capital, Aton и "Альфа-Капитал".

Все эти компании тесно связаны с московской высшей властью. Таким образом Дуров смог погасить долг компании на сумму 684 миллионов долларов. Совпадение?...

https://focus.ua/digital/525481-fsb-u-kursi-chomu-peresichnim-ukrajincyam-ta-mozhnovladcyam-ne-slid-koristuvatisya-telegram
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26.08.2024 01:38 Ответить
 
 