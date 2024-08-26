Telegram официально отреагировал на арест Дурова: Ждем скорого решения ситуации
Команда социальной сети Telegram отреагировала на задержание гендиректора мессенджера Павла Дурова во Франции. Соответствующий комментарий появился спустя сутки после ареста россиянина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал Telegram News.
В пресс-службе мессенджера заявляют, что Telegram соблюдает законы ЕС, а его гендиректору Дурову якобы нечего скрывать.
"Telegram придерживается законов ЕС, в частности Закона о цифровых услугах - его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе", - говорится в заявлении.
В компании заявили, что ждут "быстрого решения этой ситуации".
"Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой. Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и как источник важной информации. Ждем быстрого решения этой ситуации", - заявила команда соцсети.
Задержание Дурова во Франции
Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.
Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.
Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.
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За всіх часів заздрісники завжди влаштовували гоніння на талановитих людей.
стурбований за тг блд
по -друге , французькі правоохоронні органи дуже швидко
имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.
( Чомусь частина мого тексту зникає при засиланні?
Вам же написав жертва Єдиного марофона однієї правди
Amber
Чомусь частина мого тексту зникає при засиланні?
Выучи, кацапюра, сначала украинский язык, а потом пиши здесь, клоун сраный.
яких росіян він послав 🤣🤣🤣
Дуров - це фсбшна агентура. агент впливу
Як таке може бути?
Він навіть з ФБР не захотів сівпрацювати, а ця контора крутіша за ФСБ.
В Телеграм ще ніхто нічого не зміг прочитати тому всі і бісяться.
Челюсть у тебя не так устроена, что не можешь по украински разговаривать?
…о чем умолчал The Telegraph. Мессенджер Павла Дурова стал одной из основных платформ распространения антиукраинского контента из России.
В частности здесь свободно функционируют тысячи публичных каналов, авторы которых откровенно призывают к уничтожению государства Украина и геноциду украинского народа, а также собирают деньги на помощь захватнической армии РФ. Это в частности каналы таких группировок как "ДШРГ Русич", которые не скрывают своей неонацистской идеологии.
https://www.unian.net/world/borec-za-svobodu-ili-agent-fsb-kem-yavlyaetsya-pavel-durov-na-samom-dele-12738306.html
Зокрема, він виконує прохання росіян
щодо блокування деяких каналів
"Русские товары мы брезгуем покупать, а пользоваться их мессенджером - это ок?
В марте 2021 года "долларовые облигации" Telegram на сумму 1 миллиард долларов
выкупили российские компании VTB Capital, Aton и "Альфа-Капитал".
Все эти компании тесно связаны с московской высшей властью. Таким образом Дуров смог погасить долг компании на сумму 684 миллионов долларов. Совпадение?...
https://focus.ua/digital/525481-fsb-u-kursi-chomu-peresichnim-ukrajincyam-ta-mozhnovladcyam-ne-slid-koristuvatisya-telegram