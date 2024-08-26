Telegram официально отреагировал на арест Дурова: Ждем скорого решения ситуации

Команда социальной сети Telegram отреагировала на задержание гендиректора мессенджера Павла Дурова во Франции. Соответствующий комментарий появился спустя сутки после ареста россиянина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал Telegram News.

В пресс-службе мессенджера заявляют, что Telegram соблюдает законы ЕС, а его гендиректору Дурову якобы нечего скрывать.

"Telegram придерживается законов ЕС, в частности Закона о цифровых услугах - его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе", - говорится в заявлении.

В компании заявили, что ждут "быстрого решения этой ситуации".

"Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой. Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и как источник важной информации. Ждем быстрого решения этой ситуации", - заявила команда соцсети.

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Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

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